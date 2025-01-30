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Гриднев Антон



30.01.2025 В Томской области в четыре раза вырос спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций 1
25.09.2024 МТС улучшила связь на севере Томской области 1
16.08.2024 МТС обеспечит цифровой комфорт гостей международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» 1
19.07.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустился в Томске 1
10.07.2024 МТС улучшила покрытие в селе Калтай 1
07.06.2024 МТС обновила сеть в Томске за счет перевода частот в 4G 1
06.05.2024 МТС запустила сеть LTE еще в 21 населенном пункте Томской области 1
22.03.2024 МТС обеспечила 4G-интернетом вертолетный аэродром для вахтовиков в деревне Новиково 1
21.02.2024 Работа юной томички вошла в экспозицию генеративного искусства в Русском музее 1
22.09.2023 МТС внедрила eSIM в умные приборы учета для Томской распределительной компании 1
20.09.2023 МТС запустила сеть LTE еще в пяти селах Томской области 1
05.09.2023 Гостей Томской области встретит цифровой путеводитель МТС 1
18.08.2023 МТС обеспечит «цифровой комфорт» для гостей международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» 1
13.06.2023 Технологии МТС помогут сохранить экспонаты в Томском областном краеведческом музее 1
18.05.2023 МТС прокачала сеть в Томском районе накануне дачного сезона 1
12.05.2023 МТС выходит на рынок фиксированной сети в Томской области 1
19.01.2023 МТС запустила умный мониторинг люков кабельной канализации для Томскнефтехима 1
23.12.2022 Жители сел Верхне-Сеченово, Малиновка и Моисеевка впервые встретят Новый год с интернетом 1
30.11.2022 Директором МТС в Томской области назначен Антон Гриднев 2
22.11.2017 Более 50% клиентов «Ростелекома» в Приморском крае управляет услугами связи онлайн 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Гриднев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 18
Ростелеком 9712 1
МТС - Зеленая точка - Интелситигрупп 15 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 14 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 127 1
Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 2 1
Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова 2 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 76 1
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 18 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1377 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27883 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7670 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8176 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11150 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15913 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6974 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5270 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21168 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10522 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8570 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24185 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20642 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15741 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6570 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12544 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9381 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 284 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24496 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2916 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3853 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2675 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13454 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1436 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2189 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8471 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11066 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27497 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4669 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3989 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1205 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12041 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19371 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 257 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 82 2
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