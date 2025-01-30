Гриднев Антон
Гриднев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 18
|Ростелеком 9712 1
|МТС - Зеленая точка - Интелситигрупп 15 1
|МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1377 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
|Перагов Андрей 18 1
|Плешков Владимир 2 1
|Черенков Константин 1 1
|Зоркальцева Светлана 1 1
|Дроздов Артем 1 1
|Власов Виталий 1 1
|Сухарева Елизавета 1 1
|Рерих Николай 6 1
|Тайлашева Елена 1 1
|CNews Мишень 166 1
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