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МТС улучшила связь на севере Томской области

МТС расширила сеть 4G и увеличила скорость мобильного интернета в городе Стрежевом и селе Александровском Томской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С учетом постоянно растущего интернет-трафика МТС установила дополнительное оборудование на территории 4-мкр в городе Стрежевом, а также в районе улицы Оруджева в селе Александровском Томской области. Увеличение емкости сети и скорость интернета LTE до 100 Мбит/с позволило заметно ускорить загрузку «тяжелого» контента – видео, музыки и фотографий.

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В результате технических работ снизилась нагрузка на существующую инфраструктуру, а цифровые сервисы стали доступнее даже в часы пиковой нагрузки на сеть. Местные жители с комфортом могут пользоваться возможностями мобильного интернета для учебы, удаленной работы и досуга.

«Скоростной мобильный интернет сегодня – услуга первой необходимости, в разы более востребованная, чем голосовая связь. Поэтому мы следим за нагрузкой на сеть и планомерно обновляем ее там, где это необходимо. Например, в начале этого года мы установили новые базовые станции вблизи улиц Транспортной и Строителей в Стрежевом, а в пригороде – в районе СОТ «Кедр» – обновили действующее оборудование. И теперь, по прошествии полугода, мы вновь усилили сеть на стратегически важной для себя территории – севере Томской области», – отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

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