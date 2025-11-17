Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185918
ИКТ 14415
Организации 11184
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3530
Системы 26377
Персоны 80160
География 2983
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Россия СФО Томская область Стрежевой

Россия - СФО - Томская область - Стрежевой

СОБЫТИЯ


17.11.2025 Рефарминг частот улучшил качество связи в Томской области 1
25.09.2024 МТС улучшила связь на севере Томской области 1
07.07.2023 «Мегафон» расширил покрытие LTE в Томской области 1
18.10.2019 В МТС объявили о запуске скоростного интернета на паромной переправе в Стрежевом 1
21.08.2019 МТС расширила сеть NB-IoT для интернета вещей в промышленных городах Томской области 1
31.05.2017 МТС расширил покрытие сети LTE-A в Томской области 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
09.09.2015 Абоненты МТС в Стрежевом за год увеличили 4G-трафик втрое 1
26.05.2015 МТС открыла первую мобильную библиотеку в Стрежевом 1
02.02.2015 МТС расширила территорию покрытия сети 4G в Томской области 1
15.09.2014 МТС запустила в Томске сети 4G 1
11.08.2014 МТС запускает 4G в городе Стрежевой 1
09.07.2014 МТС ускорил мобильный интернет в Стрежевом в два раза 1
21.03.2013 «Ростелеком» увеличил уровнень цифровизации сети в Томской области до 100% 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14070 11
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 507 2
Dropbox 510 1
Ростелеком 10268 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 262 1
МегаФон 9809 1
Телефон.Ру 92 1
Межениновская птицефабрика 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9182 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8697 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21886 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25486 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56722 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72484 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25544 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9587 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12682 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3965 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6681 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11154 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3909 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17019 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5653 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8136 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3943 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4830 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4332 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3356 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12172 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9718 2
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 249 1
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14750 1
Аксессуары 4107 1
Пропускная способность - Bandwidth 1827 1
Аналоговые технологии 2829 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9502 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2344 1
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 244 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12932 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 933 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1521 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1961 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 304 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 383 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28869 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 245 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1690 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 324 4
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
Самолит - Сервис самопубликаций 15 1
Семенов Максим 25 4
Фещенко Марина 16 3
Санфиров Вадим 6 2
Малахов Марк 21 1
Зданович Сергей 8 1
Потапова Нина 1 1
Гриднев Антон 27 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Толстой Лев 57 1
Махорин Алексей 15 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 959 13
Россия - СФО - Томская область - Томск 990 10
Россия - СФО - Томская область - Северск 71 9
Россия - СФО - Томская область - Колпашевский район - Колпашево 23 7
Россия - РФ - Российская федерация 155780 3
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 38 2
Россия - СФО - Томская область - Каргасокский район - Каргасок 15 2
Россия - СФО - Томская область - Парабельский район - Парабель - Лугинецкий 14 2
Россия - СФО - Томская область - Верхнекетский район - Белый Яр 6 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 55 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Юргинский округ - Юрга 14 2
Россия - СФО - Алтайский край - Алейск 17 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1849 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2651 2
Россия - СФО - Кемеровская область 977 2
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 40 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 313 2
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 126 2
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 75 2
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 117 2
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 2
Россия - СФО - Алтайский край - Заринск 31 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Калтан 7 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 35 1
Россия - СФО - Томская область - Игольско-Таловое месторождение 5 1
Россия - Молчановский район - Молчаново 8 1
Россия - СФО - Томская область - Кривошеинский район 10 1
Россия - СФО - Алтайский край - Каменский район - Камень-на-Оби 21 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Кайеркан 20 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Анжеро-Судженск 30 1
Россия - СФО - Томская область - Шегарский район 5 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Мысковский городской округ - Мыски 17 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 630 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1806 1
Россия - СФО - Новосибирск 4624 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1202 1
Россия - СФО - Омская область 728 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1526 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1227 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 983 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2576 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2635 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20237 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6344 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31626 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25814 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10480 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5274 2
Английский язык 6858 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51022 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6040 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1553 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1729 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1937 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6747 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3755 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7300 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 33 1
ТОУНБ имени А.С.Пушкина - Томская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина 3 1
ТГУ - Томский государственный университет 205 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
День молодёжи - 27 июня 985 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400238, в очереди разбора - 732479.
Создано именных указателей - 185918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/