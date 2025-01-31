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Россия СФО Алтайский край Каменский район Камень-на-Оби

Россия - СФО - Алтайский край - Каменский район - Камень-на-Оби


31.01.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Камне-на-Оби 1
20.02.2023 Пенсионеры Алтайского края переходят с кнопочных телефонов на смартфоны 1
04.06.2021 МТС увеличила зону покрытия вдоль трасс Алтайского края 1
19.02.2015 Алтайский государственный университет совместно с «Галэкс» внедряет систему управления ИТ-активами 1
05.11.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Западной Сибири до 1 млн домохозяйств 1
16.07.2012 «Ростелеком» запустил GPON в 35 населенных пунктах Сибири 1
25.05.2011 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию первую очередь транспортной сети DWDM в Алтайском крае протяженностью 856 км 1
06.11.2009 «Сибирьтелеком» установил цифровые станции в Алтайском крае 1
03.09.2007 МТС расширили зону покрытия сети в Алтайском крае 1
15.09.2006 Запущена в эксплуатацию сеть "Мегафон-Сибирь" в Алтайском крае 1
30.01.2002 На Алтае появилась GSM-связь 1
30.01.2002 "Мобиком-Барнаул" развернет сотовую сеть стандарта GSM в Алтайском Крае 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9713 2
МегаФон 8861 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 2
МегаФон - Мобиком 225 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 34 2
БАСКО - Бийско-Алтайская сотовая компания 5 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Южно-Сибирская сотовая связь 10 2
Microsoft Corporation 24640 1
Huawei 3939 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 1
Huawei Technologies 399 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 1
Галэкс НТЦ - Galex 37 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4670 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27888 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3419 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2259 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10775 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8473 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3989 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9381 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7679 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 2
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 2
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 297 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20650 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24500 2
Аналоговые технологии 2770 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 597 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1701 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12550 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8182 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24188 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15921 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8203 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6982 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7591 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2517 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2126 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10523 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1957 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 861 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4771 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7595 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1236 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 556 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 539 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6051 1
Microsoft Windows 2000 8661 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 430 1
Huawei Y - Серия смартфонов 19 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 25 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 123 1
Honor 7 - Серия смартфонов 40 1
Соловьев Александр 92 1
Шамзон Светлана 32 1
Цой Иннокентий 43 1
Терентьев Юрий 16 1
Рязанов Михаил 4 1
Занько Мария 23 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1285 11
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 610 8
Россия - СФО - Алтайский край - Белокуриха 38 8
Россия - СФО - Алтайский край - Славгород 26 8
Россия - СФО - Алтайский край - Рубцовск 42 6
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 107 6
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 36 5
Россия - СФО - Алтайский край - Заринск 29 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1551 3
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2458 3
Россия - СФО - Кемеровская область 902 2
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 97 2
Россия - Павловск 34 2
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 36 2
Россия - РФ - Российская федерация 144607 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1665 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 461 1
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Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29127 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6195 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5777 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8682 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3116 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1629 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51143 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5122 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4810 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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