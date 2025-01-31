Россия СФО Алтайский край Каменский район Камень-на-Оби
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 3
|Соловьев Александр 92 1
|Шамзон Светлана 32 1
|Цой Иннокентий 43 1
|Терентьев Юрий 16 1
|Рязанов Михаил 4 1
|Занько Мария 23 1
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