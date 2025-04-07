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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172375
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Россия СФО Кемеровская область Юргинский округ Юрга

Россия - СФО - Кемеровская область - Юргинский округ - Юрга


07.04.2025 «Технониколь» инвестирует 1 млрд рублей в цифровизацию и автоматизацию логистики 1
17.07.2024 Инженеры Томского политеха сдали первые каркасы хатчей для СКИФа 1
17.06.2024 Axelot WMS внедрена на распределительном региональном центре «Технониколь» в Юрге 1
12.03.2024 МТС ускорила мобильный интернет в Березовском 1
19.02.2024 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Юрге 1
17.01.2017 «Билайн» запустил сеть 4G в шести городах Кузбасса 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
18.05.2016 Tele2 запускает 4G в Кузбассе 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
31.03.2011 Систему управления очередью «Дамаск» внедрят все муниципалитеты Кемеровской области 1
09.12.2004 МТС стартует в Кемеровской области 1
15.12.1998 Запущен первый объект c использованием технологического www-контроллера Granch SBTC 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12996 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2936 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8823 1
Huawei Technologies 399 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 473 1
Дамаск 32 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 170 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 90 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 1
Телефон.Ру 92 1
Гранч НПФ - научно-производственная фирма 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8459 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7958 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16195 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8216 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24473 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6480 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1070 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5375 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12318 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21546 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28120 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2559 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11360 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20912 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24755 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2943 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1502 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3275 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3528 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4000 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5404 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2243 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6742 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10452 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14533 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5122 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31363 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9433 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14024 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7727 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1840 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 572 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6453 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3564 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2200 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1448 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 81 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 154 1
Дамаск МФЦ 4 1
Axelot WMS 47 1
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 11 1
Бекиров Руслан 46 2
Орловский Виктор 385 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Зданович Сергей 8 1
Гоголев Алексей 8 1
Девянин Евгений 2 1
Мазикин Валентин 1 1
Россия - СФО - Кемеровская область 919 9
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 299 8
Россия - РФ - Российская федерация 147006 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 532 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 54 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 52 5
Россия - СФО - Новосибирск 4368 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2534 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 35 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 945 3
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 122 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Анжеро-Судженск 29 3
Беларусь - Белоруссия 5769 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 614 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1563 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1692 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1711 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1135 2
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 36 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 514 2
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 122 2
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 70 2
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 107 2
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 2
Россия - СФО - Томская область - Стрежевой 14 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 33 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Киселевск 30 2
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Россия - СФО - Кемеровская область - Таштагольский район - Таштагол 28 2
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5873 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18929 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6488 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48713 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29664 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2451 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2437 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1465 1
Национальный проект - Наука и университеты 44 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 45 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 173 1
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