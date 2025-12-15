Разделы

МТС построила сетевую инфраструктуру для логоцентра Wildberries в Кузбассе

МТС сообщила о завершении проекта по предоставлению широкополосного доступа в интернет логистическому центру Wildberries в городе Юрга, первую очередь которого ввели в эксплуатацию в начале декабря. Специалисты построили к объекту линию ВОЛС и обеспечили резервный канал связи. В дальнейшем это позволит внедрять цифровые решения для автоматизации центра.

Кузбасский логоцентр РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) начал свою работу на выезде из Юрги. Ранее в этой части города не было инфраструктуры проводной связи. Чтобы обеспечить объекту доступ в интернет на скорости до 1 Гб/с, МТС провела к нему 600 метров волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Технология обеспечивает передачу больших объемов данных на значительные расстояния. Для повышения надежности связи компания дополнительно организовала резервный радиоканал.

«Цифровым платформам критически важен стабильный доступ в интернет на своих логистических объектах, поэтому к созданию сетевой инфраструктуры складских комплексов РВБ подходит со всей ответственностью. ВОЛС – это кровеносная система для современного складского предприятия и основа для будущего вне внедрения ИТ-решений, которые в перспективе способствуют оптимизации логистических операций. Это, к примеру, видеонаблюдение с аналитикой, машинное зрение и другие технологии, применяемые в умной логистике», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

В начале декабря компания РВБ ввела в эксплуатацию первую очередь логистического центра площадью 40 тыс. кв. м. При полном запуске объекта его площадь достигнет 100 тыс. кв. м, а вместимость составит более 23 млн единиц товара.

Иван Агапов, Directum: Компании не готовы инвестировать в длительную разработку
Цифровизация

Логистический центр в Юрге будет оснащён автоматизированными складскими системами. Планируется установка двух вертикальных автоматических сортировщиков с суммарной производительностью до 570 тыс. товаров в сутки, внедрение автоматической ленты для сортировки товаров и использование роботов для перемещения паллет.

Благодаря расположению комплекса рядом с федеральной трассой «Сибирь» сократятся сроки доставки для жителей Кузбасса и всего федерального округа. Местные предприниматели получат дополнительные возможности для хранения и отгрузки товаров, что позволит снизить логистические затраты и увеличить обороты.

