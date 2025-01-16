Бекиров Руслан

Одна из первых в России отечественных базовых станций с начала года передала в Кузбассе 550 ГБ трафика 1

МТС запускает в Кузбассе первые отечественные базовые станции 1

МТС накрыла сетью LTE кузбасский автобан 1

К началу горнолыжного сезона МТС развернула новое покрытие LTE в Шерегеше 1

МТС начала предупреждать кузбассовцев о мошенничестве во время разговора 1

МТС прокачала сеть LTE для горняков угольного разреза в Междуреченске 1

МТС модернизировала интерактивное телевидение в Междуреченске 1

МТС запустила связь 4G в грибных местах Кузбасса 1

МТС запустила систему умных камер видеонаблюдения в Междуреченске 1

МТС запустила связь 4G в 60 селах и деревнях Кузбасса 1

МТС ускорила мобильный интернет в Березовском 1

МТС на треть ускорила мобильный интернет в Юрге 1

МТС улучшила мобильную связь на Московской площади в Кемерове 1

К сезону новогоднего шопинга МТС прокачала сеть 4G в популярном кемеровском ТЦ 1

К началу сезона МТС прокачала связь в горнолыжных комплексах Кузбасса 1

К сезону распродаж МТС прокачала сеть в крупных торговых центрах Кузбасса 1

Кузбассовцы стали в три раза чаще звонить при помощи мобильного интернета 1

МТС улучшила покрытие сети 4G в Таштаголе 1

Облачное видеонаблюдение МТС помогает следить за качеством дорожного строительства в Кузбассе 1

Облачное видеонаблюдение МТС помогает обеспечить бесперебойное водоснабжение в Междуреченске 1

МТС оцифровала популярный маршрут для сплава в Кемеровской области 1

МТС в Кузбассе прокачала сеть в популярных местах отдыха у воды 1

Цифровые технологии МТС помогут обеспечить бесперебойное водоснабжение на юге Кузбасса 1

МТС расширила систему облачного видеонаблюдения на улицах кузбасского Междуреченска 1

МТС разогнала скорость мобильного интернета в третьем по площади городе Кузбасса 1

МТС оцифровала новейшую многопрофильную больницу в Кузбассе 1

МТС разогнала скорость мобильного интернета на первом в Сибири горнолыжном комплексе 1