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Бекиров Руслан



16.01.2025 Одна из первых в России отечественных базовых станций с начала года передала в Кузбассе 550 ГБ трафика 1
24.12.2024 МТС запускает в Кузбассе первые отечественные базовые станции 1
18.12.2024 МТС накрыла сетью LTE кузбасский автобан 1
20.11.2024 К началу горнолыжного сезона МТС развернула новое покрытие LTE в Шерегеше 1
18.11.2024 МТС обеспечила телеком-инфраструктурой обновленную поликлинику в Междуреченске 1
01.11.2024 Аналитика MWS: спрос на облачные сервисы в Кузбассе за год вырос в 2,6 раз 1
25.10.2024 МТС начала предупреждать кузбассовцев о мошенничестве во время разговора 1
18.10.2024 МТС: кузбасские компании заинтересовались российским офисным ПО в облаке 1
08.10.2024 МТС прокачала сеть LTE для горняков угольного разреза в Междуреченске 1
26.09.2024 МТС модернизировала интерактивное телевидение в Междуреченске 1
19.09.2024 За лето 2024 г. МТС в Кузбассе заблокировала в два раза больше спам-звонков 1
17.09.2024 МТС: Шерегеш вошел в топ-10 самых посещаемых горных курортов России летом 2024 года 1
26.08.2024 МТС запустила связь 4G в грибных местах Кузбасса 1
24.07.2024 МТС запустила систему умных камер видеонаблюдения в Междуреченске 1
04.07.2024 МТС: каждый второй посетитель фестиваля «Динтотерра» приехал из другого региона 1
26.06.2024 МТС запустила связь 4G в 60 селах и деревнях Кузбасса 1
27.04.2024 С начала года МТС в Кузбассе заблокировала на 40% больше спам-звонков 1
12.03.2024 МТС ускорила мобильный интернет в Березовском 1
19.02.2024 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Юрге 1
25.01.2024 МТС улучшила мобильную связь на Московской площади в Кемерове 1
25.12.2023 К сезону новогоднего шопинга МТС прокачала сеть 4G в популярном кемеровском ТЦ 1
22.12.2023 Кузбасский бизнес стал в 1,5 раза чаще пользоваться облачными сервисами 1
14.12.2023 К началу сезона МТС прокачала связь в горнолыжных комплексах Кузбасса 1
03.11.2023 К сезону распродаж МТС прокачала сеть в крупных торговых центрах Кузбасса 1
25.10.2023 Кузбассовцы стали в три раза чаще звонить при помощи мобильного интернета 1
10.10.2023 МТС улучшила покрытие сети 4G в Таштаголе 1
04.10.2023 Облачное видеонаблюдение МТС помогает следить за качеством дорожного строительства в Кузбассе 1
06.09.2023 МТС на 30% увеличила скорость мобильного интернета в Кемерове 1
16.08.2023 Облачное видеонаблюдение МТС помогает обеспечить бесперебойное водоснабжение в Междуреченске 1
06.07.2023 МТС оцифровала популярный маршрут для сплава в Кемеровской области 1
26.06.2023 МТС в Кузбассе прокачала сеть в популярных местах отдыха у воды 1
23.06.2023 Цифровые технологии МТС помогут обеспечить бесперебойное водоснабжение на юге Кузбасса 1
01.06.2023 МТС расширила систему облачного видеонаблюдения на улицах кузбасского Междуреченска 1
28.04.2023 МТС разогнала скорость мобильного интернета в третьем по площади городе Кузбасса 1
28.02.2023 Сибирские добывающие компании переходят на выделенные промышленные LTE-сети 1
14.02.2023 МТС запустила сеть LTE на территории комплекса «Кузбасс-арена» 1
10.02.2023 МТС оцифровала новейшую многопрофильную больницу в Кузбассе 1
24.01.2023 МТС запустила скоростной интернет еще на семи участках федеральной трассы «Сибирь» в Кузбассе 1
11.01.2023 МТС разогнала скорость мобильного интернета на первом в Сибири горнолыжном комплексе 1
12.12.2022 Умное видеонаблюдение МТС поможет обеспечить безопасность в крупном кузбасском спорткомплексе 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

Бекиров Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 43
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 2
МТС - Иртея 31 2
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 51 1
БУХта - Buhta 87 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания 6 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
МТС Трэвел - MTS Travel 287 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
Крокус Сити Молл 15 1
СУЭК СГК - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС 8 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Мостострой-11 3 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 20 1
Междуреченский водоканал МУП 4 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 30
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 26
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 13
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 13
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 9
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 6
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 6
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 6
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 4
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 284 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 3
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 104 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 3
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 398 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 4
МТС Big Data 265 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 82 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 77 1
Google Android 13994 1
МТС - Мой МТС 89 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS RPA 5 1
Новые облачные технологии - МойОфис 777 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Лукашов Сергей 2 1
Волошина Вера 2 1
Орколайнен Александр 1 1
Телевич Александр 1 1
Груша Георгий 4 1
Горлатова Татьяна 1 1
Россия - СФО - Кемеровская область 897 38
Россия - РФ - Российская федерация 144186 21
Беларусь - Белоруссия 5637 13
Армения - Республика 2280 12
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 52 11
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 528 11
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 115 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 296 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Таштагольский район - Таштагол 28 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 3
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Чебулинский район - пгт Верх-Чебула 9 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Тяжинский район - Тяжин 8 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Юргинский округ - Юрга 11 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 933 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 1
Казахстан - Карагандинская область - Темиртау 9 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Ленинск-Кузнецкий 30 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - УФО - Свердловская область - Берёзовский городской округ - Берёзовский 4 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 6
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 4
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 3
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
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Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 299 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 121 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 238 1
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
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Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
ONSIDE 14 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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