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МТС обеспечила полное LTE-покрытие на кузбасском автобане

МТС сообщает о завершении проекта по строительству сети LTE на трассе Кемерово-Новокузнецк, чья протяженность составляет порядка двухсот километров. Теперь водители и пассажиры могут оставаться на связи и пользоваться онлайн-навигаторами и другими цифровыми возможностями на протяжении всего пути между крупнейшими городами области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На большей части трассы стабильный сигнал LTE МТС обеспечила к концу 2024 г. за счет строительства новых базовых станций непосредственно возле дороги – в том числе на скоростном участке Кемерово-Ленинск-Кузнецкий. До этого вдоль автобана, идущего в обход населенных пунктов, базовых станций не было. К середине июля 2025 г. специалисты запустили в эфир новое телеком-оборудование в Кемеровском и Прокопьевском муниципальных округах, закрыв оставшиеся немногочисленные белые пятна на карте покрытия трассы.

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Цифровизация

Теперь скоростной мобильный интернет сопровождает автопутешественников на всем протяжении пути между Кемеровом и Новокузнецком – это около 200 км. Водители могут пользоваться онлайн навигаторами, загружать карты, аудио-путеводители и подкасты, а пассажиры – скоротать время в пути за просмотром фильма или соцсетей. Качество мобильной связи также улучшилось для жителей десятков населенных пунктов, расположенных вдоль трассы.

«Трасса Кемерово-Новокузнецк – главная транспортная артерия области, связывающая север и юг Кузбасса и соседние регионы. Ежедневно по этой дороге проезжают тысячи автомобилей. Перед нами стояла задача обеспечить здесь 100% LTE-покрытие, чтобы у водителей и пассажиров была возможность оставаться на связи и быть онлайн в любой точке пути. Это вопрос не только безопасности, но и комфорта. Например, при наличии быстро мобильного интернета можно оплачивать топливо на АЗС через приложение. Пассажиры же могут пользоваться в дороге всеми привычными цифровыми сервисами для работы и развлечения», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

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