Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово

Электросамокты «МТС Юрент» впервые поедут по улицам Кемерова отвлекаться и лучше контролировать поездку. МТС Электросамокты «МТС Юрент» впервые поедут по улицам Кемерова В Кемерове будут действовать зоны, где кататься на самокатах «МТС Юрент» запрещено –

МТС: на новогодних каникулах кемеровчане встали на лыжи и вышли на лед . дили досуг активно – на катках и лыжных трассах. А центром притяжения, наряду с исторической частью Кемерова, стали новые локации и арт-объекты на проспекте Притомском и Искитимской набережной.

Названы самые «качающие» ж/д вокзалы в Сибири за, а голосовой трафик – на четверть. В преддверии Дня железнодорожника эксперты «МегаФона» проанализировали обезличенные данные абонентов и составили рейтинг самых «качающих» станций. В топ-3 входят Кемерово, Томск и Новосибирск. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Используя технологии больших данных, оператор постоянно отслеживает нагрузку на инфраструктуру, чтобы не только о

МТС улучшила мобильную связь на Московской площади в Кемерове ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети 4G в районе Московской площади в Кемерове. Благодаря установке нового оборудования скорость мобильного интернета в начале новой набережной Томи увеличилась на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС. Помимо посетителей

На автодороге «Кемерово-Новокузнецк» расширилась зона покрытия 4G Стабильный сигнал 4G интернета стал доступен пассажирам и автомобилистам, путешествующим по трассе от Новокузнецка до Кемерово, а также более двадцати тысячам сельчан Кемеровской области. «Мегафон» модернизировал телеком-объекты и обеспечил мобильным интернетом четвертого поколения участки трассы, соединяющей

Отечественные технологии проконтролируют соблюдение весогабаритных параметров на новой трассе в обход города Кемерово На новой трассе в обход Кемерова перегруженный транспорт распознают с помощью цифрового весоизмерительного модуля в с

МТС на 30% увеличила скорость мобильного интернета в Кемерове МТС сообщила о модернизации сети мобильной связи в Кемерове. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный ста

«Мегафон» улучшил связь в жилых районах Кемерова ксандр Малов, директор «Мегафона» в Кемеровской области. «Мегафон» выяснил, что чаще всего абоненты Кемерова проводят свободные минуты на видеоплатформах, в онлайн‑кинотеатрах и музыкальных при

«ВТБ мобайл» появился в Челябинске и Кемерове С 15 апреля «ВТБ мобайл» начал работу в Челябинске и Кемерове. Получить SIM-карту можно во всех региональных отделениях ВТБ. До конца 2021 г. услуги мобильного оператора появятся еще в семи регионах России. Подключиться к «ВТБ мобайл» может любой

Simetra поставила ПО для транспортного моделирования кемеровскому ЦОДД ортных потоков и транспортного планирования, поставила в МБУ «Центр организации дорожного движения» Кемерова программные комплексы для транспортного макро- и микромоделирования PTV Visum и PTV

Система распознавания лиц помогла задержать опасного преступника в Кемерово чивающая работу цифровой инфраструктуры систем интеллектуального видеонаблюдения. «В ряде магазинов Кемерова наша компания установила камеры с функцией распознавания лиц, которые в эксперимента

MCN Telecom запустил бизнес-телефонию в Кемерове, Красноярске и Ульяновске ы теперь абонентам 26 крупных городов России. В августе 2017 года были завершены строительно-монтажные работы по возведению узлов местной связи в Красноярске, в сентябре – в Ульяновске, в октябре – в Кемерово. После завершения этапа строительства последовали официальное уведомление Роскомнадзора о вводе сети в эксплуатацию и коммерческий запуск.«Проект по строительству сети для оказания усл

MCN Telecom начал предлагать услуги телефонии для бизнеса в Кемерове, Красноярске и Ульяновске пны теперь абонентам 26 крупных городов России.В августе 2017 г. были завершены строительно-монтажные работы по возведению узлов местной связи в Красноярске, в сентябре – в Ульяновске, в октябре – в Кемерово. После завершения этапа строительства последовали официальное уведомление Роскомнадзора о вводе сети в эксплуатацию и коммерческий запуск.«Проект по строительству сети для оказания усл

МТС развивает фиксированную сеть в Кузбассе слугам высокоскоростного интернета и цифрового телевидения от МТС получили жители 3500 домохозяйств Кемерова и Новокузнецка.С начала года более 9000 жителей Кузбасса впервые получили доступ к с

МТС и Администрация Кемерово подписали соглашение о партнерстве в социокультурной сфере Компания МТС и администрация города Кемерово сообщили о подписании соглашения о партнерстве, направленном на развитие культурной,

МТС открыла три мобильные библиотеки в Кемерово Компания МТС при поддержке Администрации города Кемерово сообила о старте очередного этапа проекта «Мобильная библиотека МТС». Виртуальные книжные полки, позволяющие в один клик скачивать электронные книги на смартфоны и планшеты, открылись

«Билайн» расширил в Кемерово сеть 4G, запустив диапазон LTE FDD 800 МГц иапазоне 2600 МГц с ноября 2014 г. На данный момент диапазон LTE FDD 800 МГц работает на территории Кемерово и Новокузнецка. При её планировании компания в первую очередь рассматривала места на

ТТК продлил сотрудничество с Центром организации дорожного движения в Кемерово Компания ТТК сообщила о продлении контракта с Центром организации дорожного движения в Кемерово. В рамках заключенного контракта, «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, продолжит оказывать представительству Центра организации дорожного движения в Кемеров

ТТК продлил контракт с «Клиническим консультативно-диагностическим центром» в Кемерове «Клинический консультативно-диагностический центр» работает в единой системе здравоохранения города Кемерово с 1992 г.

Tele2 запустила сети 3G в Омске и Кемерове сти сеть 3G доступна жителям Тары, Исилькуля и Калачинска. В Кемеровской области сеть 3G охватывает Кемерово, Новокузнецк, Киселевск, Прокопьевск и Топки. До конца 2015 г. технические специалис

МТС обеспечила связью крупнейшие бизнес-центры Кемерова в Кемеровской области Станислав Тен. Сегодня МТС покрывает фиксированной сетью более 80% территории Кемерова. До конца текущего года компания планирует подвести волоконно-оптические линии еще к

«Билайн» запустил Wi-Fi на автовокзале в Кемерове омпания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске бесплатной зоны Wi-Fi на автовокзале города Кемерово. Все пассажиры и сопровождающие их посетители автовокзала могут воспользоваться бесп

МТС в Кемерово оповестит абонентов о ЧС через цифровое телевидение не телеприемника появляется важная информация, инструктирующая горожан по действиям в сложившейся ситуации. Данная система оповещения была разработана специалистами Управления по делам ГО и ЧС города Кемерово и внедрена с целью наибольшего охвата населения в рамках программы информирования населения об экстренных ситуациях на территории города Кемерово. «МТС участвует в развитии обще

Бесплатный Wi-Fi от МТС появился в такси Кемерово Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) обеспечила весь автопарк службы «Такси №1» в Кемерово бесплатным WiFi. Доступ в интернет на базе сети 3G МТС для пассажиров предоставляется бесплатно. Чтобы воспользоваться мобильным интернетом, достаточно иметь мобильное устройство с под

МТС расширила сеть фиксированной связи в Кемерово Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о росте популярности услуг проводного интернета и домашнего телевидения в Кемерово. Жители домов, расположенных в Центральном и Ленинском районах города, а также в микрорайонах Южный, Радуга получили доступ к фиксированной сети связи МТС. Доступ к услугам домашнего и

«1С:Первый БИТ» автоматизировал торговый учет в чайном магазине в Кемерово Специалисты компании «1С:Первый БИТ» завершили проект по автоматизации чайного магазина в Кемерово. В ходе проекта с помощью программных продуктов «1С:Розница 8», «1С:Управление торговлей 8» и электронного оборудования была создана удобная система торгового и складского учетов, реал

«Телфин» получил номерную емкость в Кемерово и Новокузнецке Компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами городов Кемерово (код 3842) и Новокузнецка (код 3843), а также снизила стоимость исходящей связи на телефонные номера Кемеровской области. Дополнительная номерная емкость даст абонентам «Телфин» возмож

Через терминалы «Сбербанка» в Новосибирске и Кемерове теперь можно пополнить счет транспортной карты В ноябре «Сибирский банк Сбербанка России» запустил сервис пополнения транспортных карт через свои банкоматы и терминалы в Кемерове и Новосибирске. «Для того чтобы зачислить средства на счет транспортной карты, в меню на экране устройства нужно выбрать кнопку “пополнение транспортных карт”, положить карту на считыв

В Кемерове открылся первый за Уралом остановочный модуль «Сбербанка» По информации «Сбербанка», в ближайшее время подобные павильоны появятся ещё на четырёх остановках Кемерова.

«М2М телематика» открыла сервисные центры в Кемерово и Томске Группа компаний «М2М телематика» в рамках программы «М2М-Регион Сервис» открыла новые сервисные центры в Кемерово и Томске на базе региональных партнеров – компаний «СибТрансНавигация» и «Сибирские Инновационные Системы». Специалисты сервисных центров будут заниматься техническим обслуживанием нав

«ВымпелКом» запускает «Билайн ТВ» в Смоленске, Брянске и Кемерово компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении географии присутствия домашнего цифрового телевидения «Билайн». С 10 июня 2011 г. услуга «Билайн ТВ» доступна жителям Смоленска, Брянска и Кемерово. Жителям этих городов «Билайн» предлагает пакет телеканалов «Первый», в который входят 80 российских и зарубежных каналов, посвященных спорту, кино, путешествиям и т.д. Все пользовател

«1С:Бухучет и Торговля» открыла филиал в Кемерово Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила об открытии своего филиала в Кемерово. Открытие офиса БИТ в Кемерово — часть реализуемой компанией уже на протяжении 13 лет стратегии обширного регионального развития. На сегодняшний день филиальная сеть компании об

Уличное освещение Кемерова становится автоматизированным В систему городского освещения города Кемерова планируют внедрить инновационные технологии энергосбережения, сообщает САН. Эта работа ведется в рамках программы "Инновационно-энергосберегающее развитие системы уличного освещения и

«М.Видео» открыла в Кемерово второй гипермаркет Российская сеть гипермаркетов электроники и бытовой техники «М.Видео» объявила об открытии нового гипермаркета в Кемерово. Он расположен в торговом центре «Променад» на пересечение улицы Сборная и проспекта Ленина. Общая площадь гипермаркета составляет 2 600 кв. м. Ассортимент насчитывает около 20 тыс. на

«Скай Линк» оборудовал мобильным интернетом избирательные участки в Кемерово ли абонентских терминалов из линейки оборудования «Скай Линк». Бесплатный мобильный интернет-доступ был организован на избирательных участках № 332 (РК «Континент»), 300, 301 (ДК Строителей) в городе Кемерово и № 700 (СибГИУ) в Новокузнецке. Также посетители трех избирательных участков, где работали мобильные точки интернет-доступа, получили от «Скай Линк» бонусный купон на безвозмездное ок

«TELE2-Кемерово» окажет «мобильную помощь» пострадавшим в Южной Осетии Компания «TELE2-Кемерово» приняла решение поддержать инициативу Администрации Кемеровской области и продолжить программу «Мобильная помощь», целью которой станет сбор средств в Фонд помощи пострадавшим в Южной

Softline открыла офис в Кемерове меющий продуктивный опыт работы на руководящих позициях региональных представительств компаний в г. Кемерово. «До недавнего времени важным аспектом, препятствующим ускорению развития отечествен

Кемеровский филиал «Сибирьтелекома» нарушил закон «О защите конкуренции» и, прокуратуры Кемеровской области о нарушении "Сибирьтелекомом" антимонопольного законодательства, повлекшего приостановление оказания услуг связи 10 тыс. абонентов (юридическим и физическим лицам). Кемеровский филиал компании, являясь оператором сети связи общего пользования, 14 января 2008 г. приостановил оказание услуг по пропуску трафика операторам связи Новокузнецка, что повлекло за с

«Скай Линк» открыл двусторонний роуминг между Мурманском и Кемерово Компания «Скай Линк» объявила об открытии двустороннего автоматического роуминга мобильной передачи данных и голосового роуминга между Мурманском (оператор - ЗАО «Дельта Телеком») и Кемерово (оператор – ЗАО «Кузбасская Сотовая Связь»). Теперь абоненты мурманской сети «Скай Линк» могут воспользоваться услугой интернет-роуминга на территории Москвы и Московской области, в Са