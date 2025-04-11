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Россия СФО Кемеровская область Кемерово
СОБЫТИЯ
|11.04.2025
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Электросамокты «МТС Юрент» впервые поедут по улицам Кемерова
отвлекаться и лучше контролировать поездку. МТС Электросамокты «МТС Юрент» впервые поедут по улицам Кемерова В Кемерове будут действовать зоны, где кататься на самокатах «МТС Юрент» запрещено –
|15.01.2025
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МТС: на новогодних каникулах кемеровчане встали на лыжи и вышли на лед .
дили досуг активно – на катках и лыжных трассах. А центром притяжения, наряду с исторической частью Кемерова, стали новые локации и арт-объекты на проспекте Притомском и Искитимской набережной.
|02.08.2024
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Названы самые «качающие» ж/д вокзалы в Сибири
за, а голосовой трафик – на четверть. В преддверии Дня железнодорожника эксперты «МегаФона» проанализировали обезличенные данные абонентов и составили рейтинг самых «качающих» станций. В топ-3 входят Кемерово, Томск и Новосибирск. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Используя технологии больших данных, оператор постоянно отслеживает нагрузку на инфраструктуру, чтобы не только о
|25.01.2024
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МТС улучшила мобильную связь на Московской площади в Кемерове
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети 4G в районе Московской площади в Кемерове. Благодаря установке нового оборудования скорость мобильного интернета в начале новой набережной Томи увеличилась на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС. Помимо посетителей
|01.12.2023
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На автодороге «Кемерово-Новокузнецк» расширилась зона покрытия 4G
Стабильный сигнал 4G интернета стал доступен пассажирам и автомобилистам, путешествующим по трассе от Новокузнецка до Кемерово, а также более двадцати тысячам сельчан Кемеровской области. «Мегафон» модернизировал телеком-объекты и обеспечил мобильным интернетом четвертого поколения участки трассы, соединяющей
|02.11.2023
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Отечественные технологии проконтролируют соблюдение весогабаритных параметров на новой трассе в обход города Кемерово
На новой трассе в обход Кемерова перегруженный транспорт распознают с помощью цифрового весоизмерительного модуля в с
|06.09.2023
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МТС на 30% увеличила скорость мобильного интернета в Кемерове
МТС сообщила о модернизации сети мобильной связи в Кемерове. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный ста
|07.04.2023
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«Мегафон» улучшил связь в жилых районах Кемерова
ксандр Малов, директор «Мегафона» в Кемеровской области. «Мегафон» выяснил, что чаще всего абоненты Кемерова проводят свободные минуты на видеоплатформах, в онлайн‑кинотеатрах и музыкальных при
|15.04.2021
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«ВТБ мобайл» появился в Челябинске и Кемерове
С 15 апреля «ВТБ мобайл» начал работу в Челябинске и Кемерове. Получить SIM-карту можно во всех региональных отделениях ВТБ. До конца 2021 г. услуги мобильного оператора появятся еще в семи регионах России. Подключиться к «ВТБ мобайл» может любой
|26.03.2020
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Simetra поставила ПО для транспортного моделирования кемеровскому ЦОДД
ортных потоков и транспортного планирования, поставила в МБУ «Центр организации дорожного движения» Кемерова программные комплексы для транспортного макро- и микромоделирования PTV Visum и PTV
|22.11.2018
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Система распознавания лиц помогла задержать опасного преступника в Кемерово
чивающая работу цифровой инфраструктуры систем интеллектуального видеонаблюдения. «В ряде магазинов Кемерова наша компания установила камеры с функцией распознавания лиц, которые в эксперимента
|17.01.2018
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MCN Telecom запустил бизнес-телефонию в Кемерове, Красноярске и Ульяновске
ы теперь абонентам 26 крупных городов России. В августе 2017 года были завершены строительно-монтажные работы по возведению узлов местной связи в Красноярске, в сентябре – в Ульяновске, в октябре – в Кемерово. После завершения этапа строительства последовали официальное уведомление Роскомнадзора о вводе сети в эксплуатацию и коммерческий запуск.«Проект по строительству сети для оказания усл
|17.01.2018
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MCN Telecom начал предлагать услуги телефонии для бизнеса в Кемерове, Красноярске и Ульяновске
пны теперь абонентам 26 крупных городов России.В августе 2017 г. были завершены строительно-монтажные работы по возведению узлов местной связи в Красноярске, в сентябре – в Ульяновске, в октябре – в Кемерово. После завершения этапа строительства последовали официальное уведомление Роскомнадзора о вводе сети в эксплуатацию и коммерческий запуск.«Проект по строительству сети для оказания усл
|20.12.2016
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МТС развивает фиксированную сеть в Кузбассе
слугам высокоскоростного интернета и цифрового телевидения от МТС получили жители 3500 домохозяйств Кемерова и Новокузнецка.С начала года более 9000 жителей Кузбасса впервые получили доступ к с
|15.04.2016
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МТС и Администрация Кемерово подписали соглашение о партнерстве в социокультурной сфере
Компания МТС и администрация города Кемерово сообщили о подписании соглашения о партнерстве, направленном на развитие культурной,
|20.10.2015
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МТС открыла три мобильные библиотеки в Кемерово
Компания МТС при поддержке Администрации города Кемерово сообила о старте очередного этапа проекта «Мобильная библиотека МТС». Виртуальные книжные полки, позволяющие в один клик скачивать электронные книги на смартфоны и планшеты, открылись
|29.09.2015
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«Билайн» расширил в Кемерово сеть 4G, запустив диапазон LTE FDD 800 МГц
иапазоне 2600 МГц с ноября 2014 г. На данный момент диапазон LTE FDD 800 МГц работает на территории Кемерово и Новокузнецка. При её планировании компания в первую очередь рассматривала места на
|21.09.2015
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ТТК продлил сотрудничество с Центром организации дорожного движения в Кемерово
Компания ТТК сообщила о продлении контракта с Центром организации дорожного движения в Кемерово. В рамках заключенного контракта, «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, продолжит оказывать представительству Центра организации дорожного движения в Кемеров
|25.06.2015
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ТТК продлил контракт с «Клиническим консультативно-диагностическим центром» в Кемерове
«Клинический консультативно-диагностический центр» работает в единой системе здравоохранения города Кемерово с 1992 г.
|21.05.2015
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Tele2 запустила сети 3G в Омске и Кемерове
сти сеть 3G доступна жителям Тары, Исилькуля и Калачинска. В Кемеровской области сеть 3G охватывает Кемерово, Новокузнецк, Киселевск, Прокопьевск и Топки. До конца 2015 г. технические специалис
|30.03.2015
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МТС обеспечила связью крупнейшие бизнес-центры Кемерова
в Кемеровской области Станислав Тен. Сегодня МТС покрывает фиксированной сетью более 80% территории Кемерова. До конца текущего года компания планирует подвести волоконно-оптические линии еще к
|25.12.2013
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«Билайн» запустил Wi-Fi на автовокзале в Кемерове
омпания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске бесплатной зоны Wi-Fi на автовокзале города Кемерово. Все пассажиры и сопровождающие их посетители автовокзала могут воспользоваться бесп
|11.12.2013
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МТС в Кемерово оповестит абонентов о ЧС через цифровое телевидение
не телеприемника появляется важная информация, инструктирующая горожан по действиям в сложившейся ситуации. Данная система оповещения была разработана специалистами Управления по делам ГО и ЧС города Кемерово и внедрена с целью наибольшего охвата населения в рамках программы информирования населения об экстренных ситуациях на территории города Кемерово. «МТС участвует в развитии обще
|15.11.2013
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Бесплатный Wi-Fi от МТС появился в такси Кемерово
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) обеспечила весь автопарк службы «Такси №1» в Кемерово бесплатным WiFi. Доступ в интернет на базе сети 3G МТС для пассажиров предоставляется бесплатно. Чтобы воспользоваться мобильным интернетом, достаточно иметь мобильное устройство с под
|07.10.2013
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МТС расширила сеть фиксированной связи в Кемерово
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о росте популярности услуг проводного интернета и домашнего телевидения в Кемерово. Жители домов, расположенных в Центральном и Ленинском районах города, а также в микрорайонах Южный, Радуга получили доступ к фиксированной сети связи МТС. Доступ к услугам домашнего и
|19.09.2013
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«1С:Первый БИТ» автоматизировал торговый учет в чайном магазине в Кемерово
Специалисты компании «1С:Первый БИТ» завершили проект по автоматизации чайного магазина в Кемерово. В ходе проекта с помощью программных продуктов «1С:Розница 8», «1С:Управление торговлей 8» и электронного оборудования была создана удобная система торгового и складского учетов, реал
|13.06.2013
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«Телфин» получил номерную емкость в Кемерово и Новокузнецке
Компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами городов Кемерово (код 3842) и Новокузнецка (код 3843), а также снизила стоимость исходящей связи на телефонные номера Кемеровской области. Дополнительная номерная емкость даст абонентам «Телфин» возмож
|20.11.2012
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Через терминалы «Сбербанка» в Новосибирске и Кемерове теперь можно пополнить счет транспортной карты
В ноябре «Сибирский банк Сбербанка России» запустил сервис пополнения транспортных карт через свои банкоматы и терминалы в Кемерове и Новосибирске. «Для того чтобы зачислить средства на счет транспортной карты, в меню на экране устройства нужно выбрать кнопку “пополнение транспортных карт”, положить карту на считыв
|09.12.2011
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В Кемерове открылся первый за Уралом остановочный модуль «Сбербанка»
По информации «Сбербанка», в ближайшее время подобные павильоны появятся ещё на четырёх остановках Кемерова.
|28.07.2011
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«М2М телематика» открыла сервисные центры в Кемерово и Томске
Группа компаний «М2М телематика» в рамках программы «М2М-Регион Сервис» открыла новые сервисные центры в Кемерово и Томске на базе региональных партнеров – компаний «СибТрансНавигация» и «Сибирские Инновационные Системы». Специалисты сервисных центров будут заниматься техническим обслуживанием нав
|10.06.2011
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«ВымпелКом» запускает «Билайн ТВ» в Смоленске, Брянске и Кемерово
компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении географии присутствия домашнего цифрового телевидения «Билайн». С 10 июня 2011 г. услуга «Билайн ТВ» доступна жителям Смоленска, Брянска и Кемерово. Жителям этих городов «Билайн» предлагает пакет телеканалов «Первый», в который входят 80 российских и зарубежных каналов, посвященных спорту, кино, путешествиям и т.д. Все пользовател
|10.03.2011
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«1С:Бухучет и Торговля» открыла филиал в Кемерово
Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила об открытии своего филиала в Кемерово. Открытие офиса БИТ в Кемерово — часть реализуемой компанией уже на протяжении 13 лет стратегии обширного регионального развития. На сегодняшний день филиальная сеть компании об
|27.07.2010
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Уличное освещение Кемерова становится автоматизированным
В систему городского освещения города Кемерова планируют внедрить инновационные технологии энергосбережения, сообщает САН. Эта работа ведется в рамках программы "Инновационно-энергосберегающее развитие системы уличного освещения и
|09.12.2008
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«М.Видео» открыла в Кемерово второй гипермаркет
Российская сеть гипермаркетов электроники и бытовой техники «М.Видео» объявила об открытии нового гипермаркета в Кемерово. Он расположен в торговом центре «Променад» на пересечение улицы Сборная и проспекта Ленина. Общая площадь гипермаркета составляет 2 600 кв. м. Ассортимент насчитывает около 20 тыс. на
|13.10.2008
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«Скай Линк» оборудовал мобильным интернетом избирательные участки в Кемерово
ли абонентских терминалов из линейки оборудования «Скай Линк». Бесплатный мобильный интернет-доступ был организован на избирательных участках № 332 (РК «Континент»), 300, 301 (ДК Строителей) в городе Кемерово и № 700 (СибГИУ) в Новокузнецке. Также посетители трех избирательных участков, где работали мобильные точки интернет-доступа, получили от «Скай Линк» бонусный купон на безвозмездное ок
|01.09.2008
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«TELE2-Кемерово» окажет «мобильную помощь» пострадавшим в Южной Осетии
Компания «TELE2-Кемерово» приняла решение поддержать инициативу Администрации Кемеровской области и продолжить программу «Мобильная помощь», целью которой станет сбор средств в Фонд помощи пострадавшим в Южной
|27.08.2008
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Softline открыла офис в Кемерове
меющий продуктивный опыт работы на руководящих позициях региональных представительств компаний в г. Кемерово. «До недавнего времени важным аспектом, препятствующим ускорению развития отечествен
|21.03.2008
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Кемеровский филиал «Сибирьтелекома» нарушил закон «О защите конкуренции»
и, прокуратуры Кемеровской области о нарушении "Сибирьтелекомом" антимонопольного законодательства, повлекшего приостановление оказания услуг связи 10 тыс. абонентов (юридическим и физическим лицам). Кемеровский филиал компании, являясь оператором сети связи общего пользования, 14 января 2008 г. приостановил оказание услуг по пропуску трафика операторам связи Новокузнецка, что повлекло за с
|18.12.2007
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«Скай Линк» открыл двусторонний роуминг между Мурманском и Кемерово
Компания «Скай Линк» объявила об открытии двустороннего автоматического роуминга мобильной передачи данных и голосового роуминга между Мурманском (оператор - ЗАО «Дельта Телеком») и Кемерово (оператор – ЗАО «Кузбасская Сотовая Связь»). Теперь абоненты мурманской сети «Скай Линк» могут воспользоваться услугой интернет-роуминга на территории Москвы и Московской области, в Са
|05.12.2007
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В гипермаркетах Кемерово продавались контрафактные диски
В Кемеровской области изъято 13 тыс. контрафактных дисков на сумму 1,5 млн. руб. В Кемерово милиция устроила рейд в два гипермаркета с целью проверки точек, торгующих дисками с фильмами, музыкой, играми и софтом. Стоимость дисков варьируется в пределах от 100 до 300 руб. Были
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|Бекиров Руслан 69 16
|Тен Станислав 14 9
|Соловьев Александр 120 6
|Михайлов Алексей 115 6
|Дырмовский Дмитрий 149 5
|Мельников Александр 98 4
|Соловенчук Александр 156 4
|Тулеев Аман 10 4
|Германовичус Дмитрий 7 4
|Орловский Виктор 408 4
|Воробьев Андрей 199 3
|Иманов Роман 4 3
|Попов Алексей 339 3
|Цивилев Сергей 7 3
|Брыкин Арсений 57 3
|Кореш Виктор 83 3
|Кубарев Владимир 7 3
|Полянский Станислав 6 3
|Диркс Яков 14 3
|Ширяева Олеся 24 3
|Воронин Иван 14 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Паршин Максим 323 2
|Кузнецов Станислав 162 2
|Солодухин Константин 119 2
|Ушацкий Андрей 105 2
|Иванов Михаил 116 2
|Брюквин Юрий 300 2
|Слизень Виталий 244 2
|Иванов Владимир 68 2
|Дубинин Александр 20 2
|Смятских Алексей 48 2
|Патока Андрей 110 2
|Анкилов Константин 121 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Голещихин Денис 26 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Беляева Оксана 22 2
|Дадыкин Иван 31 2
|Мартынов Александр 59 2
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