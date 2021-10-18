Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Кемеровская область
Кемерово
Публикаций - 320, упоминаний - 402
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соловьев Александр 62 6
|Мельников Александр 63 4
|Кореш Виктор 73 3
|Воробьев Андрей 126 3
|Дырмовский Дмитрий 76 3
|Попов Алексей 319 3
|Орловский Виктор 229 3
|Брыкин Арсений 37 3
|Медведев Дмитрий 1437 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Солодухин Константин 94 2
|Патока Андрей 96 2
|Смятских Алексей 47 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Соловенчук Александр 44 2
|Ушацкий Андрей 101 2
|Дубинин Александр 16 2
|Иванов Михаил 63 2
|Иманов Роман 3 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Кузнецов Станислав 64 2
|Чехонин Антон 60 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Горбатько Александр 90 1
|Ермолаев Артем 340 1
|Путин Владимир 1840 1
|Собянин Сергей 211 1
|Чубайс Анатолий 106 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Солонин Спартак 25 1
|Ермаков Валерий 71 1
|Макаров Алексей 49 1
|Прохоров Александр 86 1
|Мамут Александр 114 1
|Арсентьев Андрей 54 1
|Чибис Андрей 20 1
|Солодовников Денис 63 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786240, в очереди разбора - 689916.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786240, в очереди разбора - 689916.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru