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Россия СФО Кемеровская область Кемерово

Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово

СОБЫТИЯ


11.04.2025 Электросамокты «МТС Юрент» впервые поедут по улицам Кемерова

отвлекаться и лучше контролировать поездку. МТС Электросамокты «МТС Юрент» впервые поедут по улицам Кемерова В Кемерове будут действовать зоны, где кататься на самокатах «МТС Юрент» запрещено –
15.01.2025 МТС: на новогодних каникулах кемеровчане встали на лыжи и вышли на лед .

дили досуг активно – на катках и лыжных трассах. А центром притяжения, наряду с исторической частью Кемерова, стали новые локации и арт-объекты на проспекте Притомском и Искитимской набережной.
02.08.2024 Названы самые «качающие» ж/д вокзалы в Сибири

за, а голосовой трафик – на четверть. В преддверии Дня железнодорожника эксперты «МегаФона» проанализировали обезличенные данные абонентов и составили рейтинг самых «качающих» станций. В топ-3 входят Кемерово, Томск и Новосибирск. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Используя технологии больших данных, оператор постоянно отслеживает нагрузку на инфраструктуру, чтобы не только о
25.01.2024 МТС улучшила мобильную связь на Московской площади в Кемерове

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети 4G в районе Московской площади в Кемерове. Благодаря установке нового оборудования скорость мобильного интернета в начале новой набережной Томи увеличилась на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС. Помимо посетителей
01.12.2023 На автодороге «Кемерово-Новокузнецк» расширилась зона покрытия 4G

Стабильный сигнал 4G интернета стал доступен пассажирам и автомобилистам, путешествующим по трассе от Новокузнецка до Кемерово, а также более двадцати тысячам сельчан Кемеровской области. «Мегафон» модернизировал телеком-объекты и обеспечил мобильным интернетом четвертого поколения участки трассы, соединяющей

02.11.2023 Отечественные технологии проконтролируют соблюдение весогабаритных параметров на новой трассе в обход города Кемерово

На новой трассе в обход Кемерова перегруженный транспорт распознают с помощью цифрового весоизмерительного модуля в с
06.09.2023 МТС на 30% увеличила скорость мобильного интернета в Кемерове

МТС сообщила о модернизации сети мобильной связи в Кемерове. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный ста
07.04.2023 «Мегафон» улучшил связь в жилых районах Кемерова

ксандр Малов, директор «Мегафона» в Кемеровской области. «Мегафон» выяснил, что чаще всего абоненты Кемерова проводят свободные минуты на видеоплатформах, в онлайн‑кинотеатрах и музыкальных при
15.04.2021 «ВТБ мобайл» появился в Челябинске и Кемерове

С 15 апреля «ВТБ мобайл» начал работу в Челябинске и Кемерове. Получить SIM-карту можно во всех региональных отделениях ВТБ. До конца 2021 г. услуги мобильного оператора появятся еще в семи регионах России. Подключиться к «ВТБ мобайл» может любой
26.03.2020 Simetra поставила ПО для транспортного моделирования кемеровскому ЦОДД

ортных потоков и транспортного планирования, поставила в МБУ «Центр организации дорожного движения» Кемерова программные комплексы для транспортного макро- и микромоделирования PTV Visum и PTV

22.11.2018 Система распознавания лиц помогла задержать опасного преступника в Кемерово

чивающая работу цифровой инфраструктуры систем интеллектуального видеонаблюдения. «В ряде магазинов Кемерова наша компания установила камеры с функцией распознавания лиц, которые в эксперимента
17.01.2018 MCN Telecom запустил бизнес-телефонию в Кемерове, Красноярске и Ульяновске

ы теперь абонентам 26 крупных городов России. В августе 2017 года были завершены строительно-монтажные работы по возведению узлов местной связи в Красноярске, в сентябре – в Ульяновске, в октябре – в Кемерово. После завершения этапа строительства последовали официальное уведомление Роскомнадзора о вводе сети в эксплуатацию и коммерческий запуск.«Проект по строительству сети для оказания усл
17.01.2018 MCN Telecom начал предлагать услуги телефонии для бизнеса в Кемерове, Красноярске и Ульяновске

пны теперь абонентам  26 крупных городов России.В августе 2017 г. были завершены строительно-монтажные работы по возведению узлов местной связи в Красноярске, в сентябре – в Ульяновске, в октябре – в Кемерово. После завершения этапа строительства последовали официальное уведомление Роскомнадзора о вводе сети в эксплуатацию и коммерческий запуск.«Проект по строительству сети для оказания усл
20.12.2016 МТС развивает фиксированную сеть в Кузбассе

слугам высокоскоростного интернета и цифрового телевидения от МТС получили жители 3500 домохозяйств Кемерова и Новокузнецка.С начала года более 9000 жителей Кузбасса впервые получили доступ к с
15.04.2016 МТС и Администрация Кемерово подписали соглашение о партнерстве в социокультурной сфере

Компания МТС и администрация города Кемерово сообщили о подписании соглашения о партнерстве, направленном на развитие культурной,
20.10.2015 МТС открыла три мобильные библиотеки в Кемерово

Компания МТС при поддержке Администрации города Кемерово сообила о старте очередного этапа проекта «Мобильная библиотека МТС». Виртуальные книжные полки, позволяющие в один клик скачивать электронные книги на смартфоны и планшеты, открылись

29.09.2015 «Билайн» расширил в Кемерово сеть 4G, запустив диапазон LTE FDD 800 МГц

иапазоне 2600 МГц с ноября 2014 г. На данный момент диапазон LTE FDD 800 МГц работает на территории Кемерово и Новокузнецка. При её планировании компания в первую очередь рассматривала места на
21.09.2015 ТТК продлил сотрудничество с Центром организации дорожного движения в Кемерово

Компания ТТК сообщила о продлении контракта с Центром организации дорожного движения в Кемерово. В рамках заключенного контракта, «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, продолжит оказывать представительству Центра организации дорожного движения в Кемеров
25.06.2015 ТТК продлил контракт с «Клиническим консультативно-диагностическим центром» в Кемерове

«Клинический консультативно-диагностический центр» работает в единой системе здравоохранения города Кемерово с 1992 г.
21.05.2015 Tele2 запустила сети 3G в Омске и Кемерове

сти сеть 3G доступна жителям Тары, Исилькуля и Калачинска. В Кемеровской области сеть 3G охватывает Кемерово, Новокузнецк, Киселевск, Прокопьевск и Топки. До конца 2015 г. технические специалис
30.03.2015 МТС обеспечила связью крупнейшие бизнес-центры Кемерова

в Кемеровской области Станислав Тен. Сегодня МТС покрывает фиксированной сетью более 80% территории Кемерова. До конца текущего года компания планирует подвести волоконно-оптические линии еще к
25.12.2013 «Билайн» запустил Wi-Fi на автовокзале в Кемерове

омпания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске бесплатной зоны Wi-Fi на автовокзале города Кемерово. Все пассажиры и сопровождающие их посетители автовокзала могут воспользоваться бесп
11.12.2013 МТС в Кемерово оповестит абонентов о ЧС через цифровое телевидение

не телеприемника появляется важная информация, инструктирующая горожан по действиям в сложившейся ситуации. Данная система оповещения была разработана специалистами Управления по делам ГО и ЧС города Кемерово и внедрена с целью наибольшего охвата населения в рамках программы информирования населения об экстренных ситуациях на территории города Кемерово. «МТС участвует в развитии обще
15.11.2013 Бесплатный Wi-Fi от МТС появился в такси Кемерово

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) обеспечила весь автопарк службы «Такси №1» в Кемерово бесплатным WiFi. Доступ в интернет на базе сети 3G МТС для пассажиров предоставляется бесплатно. Чтобы воспользоваться мобильным интернетом, достаточно иметь мобильное устройство с под
07.10.2013 МТС расширила сеть фиксированной связи в Кемерово

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о росте популярности услуг проводного интернета и домашнего телевидения в Кемерово. Жители домов, расположенных в Центральном и Ленинском районах города, а также в микрорайонах Южный, Радуга получили доступ к фиксированной сети связи МТС. Доступ к услугам домашнего и
19.09.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал торговый учет в чайном магазине в Кемерово

Специалисты компании «1С:Первый БИТ» завершили проект по автоматизации чайного магазина в Кемерово. В ходе проекта с помощью программных продуктов «1С:Розница 8», «1С:Управление торговлей 8» и электронного оборудования была создана удобная система торгового и складского учетов, реал
13.06.2013 «Телфин» получил номерную емкость в Кемерово и Новокузнецке

Компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами городов Кемерово (код 3842) и Новокузнецка (код 3843), а также снизила стоимость исходящей связи на телефонные номера Кемеровской области. Дополнительная номерная емкость даст абонентам «Телфин» возмож
20.11.2012 Через терминалы «Сбербанка» в Новосибирске и Кемерове теперь можно пополнить счет транспортной карты

В ноябре «Сибирский банк Сбербанка России» запустил сервис пополнения транспортных карт через свои банкоматы и терминалы в Кемерове и Новосибирске. «Для того чтобы зачислить средства на счет транспортной карты, в меню на экране устройства нужно выбрать кнопку “пополнение транспортных карт”, положить карту на считыв
09.12.2011 В Кемерове открылся первый за Уралом остановочный модуль «Сбербанка»

По информации «Сбербанка», в ближайшее время подобные павильоны появятся ещё на четырёх остановках Кемерова.
28.07.2011 «М2М телематика» открыла сервисные центры в Кемерово и Томске

Группа компаний «М2М телематика» в рамках программы «М2М-Регион Сервис» открыла новые сервисные центры в Кемерово и Томске на базе региональных партнеров – компаний «СибТрансНавигация» и «Сибирские Инновационные Системы». Специалисты сервисных центров будут заниматься техническим обслуживанием нав
10.06.2011 «ВымпелКом» запускает «Билайн ТВ» в Смоленске, Брянске и Кемерово

компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении географии присутствия домашнего цифрового телевидения «Билайн». С 10 июня 2011 г. услуга «Билайн ТВ» доступна жителям Смоленска, Брянска и Кемерово. Жителям этих городов «Билайн» предлагает пакет телеканалов «Первый», в который входят 80 российских и зарубежных каналов, посвященных спорту, кино, путешествиям и т.д. Все пользовател
10.03.2011 «1С:Бухучет и Торговля» открыла филиал в Кемерово

Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила об открытии своего филиала в Кемерово. Открытие офиса БИТ в Кемерово — часть реализуемой компанией уже на протяжении 13 лет стратегии обширного регионального развития. На сегодняшний день филиальная сеть компании об
27.07.2010 Уличное освещение Кемерова становится автоматизированным

В систему городского освещения города Кемерова планируют внедрить инновационные технологии энергосбережения, сообщает САН. Эта работа ведется в рамках программы "Инновационно-энергосберегающее развитие системы уличного освещения и

09.12.2008 «М.Видео» открыла в Кемерово второй гипермаркет

Российская сеть гипермаркетов электроники и бытовой техники «М.Видео» объявила об открытии нового гипермаркета в Кемерово. Он расположен в торговом центре «Променад» на пересечение улицы Сборная и проспекта Ленина. Общая площадь гипермаркета составляет 2 600 кв. м. Ассортимент насчитывает около 20 тыс. на
13.10.2008 «Скай Линк» оборудовал мобильным интернетом избирательные участки в Кемерово

ли абонентских терминалов из линейки оборудования «Скай Линк». Бесплатный мобильный интернет-доступ был организован на избирательных участках № 332 (РК «Континент»), 300, 301 (ДК Строителей) в городе Кемерово и № 700 (СибГИУ) в Новокузнецке. Также посетители трех избирательных участков, где работали мобильные точки интернет-доступа, получили от «Скай Линк» бонусный купон на безвозмездное ок
01.09.2008 «TELE2-Кемерово» окажет «мобильную помощь» пострадавшим в Южной Осетии

Компания «TELE2-Кемерово» приняла решение поддержать инициативу Администрации Кемеровской области и продолжить программу «Мобильная помощь», целью которой станет сбор средств в Фонд помощи пострадавшим в Южной
27.08.2008 Softline открыла офис в Кемерове

меющий продуктивный опыт работы на руководящих позициях региональных представительств компаний в г. Кемерово. «До недавнего времени важным аспектом, препятствующим ускорению развития отечествен
21.03.2008 Кемеровский филиал «Сибирьтелекома» нарушил закон «О защите конкуренции»

и, прокуратуры Кемеровской области о нарушении "Сибирьтелекомом" антимонопольного законодательства, повлекшего приостановление оказания услуг связи 10 тыс. абонентов (юридическим и физическим лицам). Кемеровский филиал компании, являясь оператором сети связи общего пользования, 14 января 2008 г. приостановил оказание услуг по пропуску трафика операторам связи Новокузнецка, что повлекло за с
18.12.2007 «Скай Линк» открыл двусторонний роуминг между Мурманском и Кемерово

Компания «Скай Линк» объявила об открытии двустороннего автоматического роуминга мобильной передачи данных и голосового роуминга между Мурманском (оператор - ЗАО «Дельта Телеком») и Кемерово (оператор – ЗАО «Кузбасская Сотовая Связь»). Теперь абоненты мурманской сети «Скай Линк» могут воспользоваться услугой интернет-роуминга на территории Москвы и Московской области, в Са
05.12.2007 В гипермаркетах Кемерово продавались контрафактные диски

В Кемеровской области изъято 13 тыс. контрафактных дисков на сумму 1,5 млн. руб. В Кемерово милиция устроила рейд в два гипермаркета с целью проверки точек, торгующих дисками с фильмами, музыкой, играми и софтом. Стоимость дисков варьируется в пределах от 100 до 300 руб. Были

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 30
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 26
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МегаФон - Синтерра - Synterra 818 14
Yandex - Яндекс 9216 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 13
Cisco Systems 5372 12
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D-Link - Д-Линк Трейд 395 11
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Huawei 4676 9
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Samsung Electronics 11064 8
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Softline - Софтлайн 3743 8
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Google LLC 12688 7
Apple Inc 13154 7
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ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 6
НЭТА 37 6
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 6
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СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 6
Microsoft Corporation 25775 6
Telegram Group 2940 6
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Ассоциация-800 20 1
Союзфарма ААУ - Союзфарма Ассоциация аптечных учреждений 3 1
Ассоциация мобильных технологий 2 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 96
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 86
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 85
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 69
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 61
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 61
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 52
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 52
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 47
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 41
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 38
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 37
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 35
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 30
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 28
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 27
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 27
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 26
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 24
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 22
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 20
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 19
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 18
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 18
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 17
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 17
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 17
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 16
Пропускная способность - Bandwidth 1907 16
Microsoft Windows 2000 8678 12
Google Android 15243 12
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Apple iOS 8583 7
Apple iPhone 6 4861 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 6
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 5
ЦРТ Voice2Med 38 5
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 25 5
GeoEye IKONOS 127 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Apple - App Store 3109 5
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 5
Сибирское кольцо ВОЛС 6 4
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 3
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Amedia Premium HD 28 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 3
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Avito - Авито услуги 142 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
D-Link Assistant 12 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 181 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Бекиров Руслан 69 16
Тен Станислав 14 9
Соловьев Александр 120 6
Михайлов Алексей 115 6
Дырмовский Дмитрий 149 5
Мельников Александр 98 4
Соловенчук Александр 156 4
Тулеев Аман 10 4
Германовичус Дмитрий 7 4
Орловский Виктор 408 4
Воробьев Андрей 199 3
Иманов Роман 4 3
Попов Алексей 339 3
Цивилев Сергей 7 3
Брыкин Арсений 57 3
Кореш Виктор 83 3
Кубарев Владимир 7 3
Полянский Станислав 6 3
Диркс Яков 14 3
Ширяева Олеся 24 3
Воронин Иван 14 3
Рейман Леонид 1065 3
Паршин Максим 323 2
Кузнецов Станислав 162 2
Солодухин Константин 119 2
Ушацкий Андрей 105 2
Иванов Михаил 116 2
Брюквин Юрий 300 2
Слизень Виталий 244 2
Иванов Владимир 68 2
Дубинин Александр 20 2
Смятских Алексей 48 2
Патока Андрей 110 2
Анкилов Константин 121 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Голещихин Денис 26 2
Прозоровский Василий 40 2
Беляева Оксана 22 2
Дадыкин Иван 31 2
Мартынов Александр 59 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 331
Россия - СФО - Новосибирск 4876 243
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 199
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 175
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 168
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 166
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 166
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 320 155
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 138
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 130
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 115
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 111
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 110
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 109
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 101
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 101
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 97
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 92
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 91
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 90
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 80
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 74
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 71
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 71
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 69
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 65
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 65
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 62
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 57
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 54
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 53
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 53
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 50
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 49
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 48
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 46
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 177 41
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 41
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 40
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 84
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 73
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 65
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 62
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 56
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 53
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 45
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 36
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 29
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 27
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 23
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 22
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 15
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 12
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 11
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 11
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 11
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 10
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 26
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Viasat Premium HD 22 2
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
The Guardian - Британская газета 406 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Fortune 211 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Sputnik 59 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Мобильные системы 118 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
MSNBC - телеканал 89 1
РМГ - Русское радио 15 1
Время новостей 31 1
Спорт 1 HD - телеканал 44 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
Первый Мытищинский телеканал - Мытищинское региональное телевидение 2 1
РПЦ - Радонеж - Всемирное русское православное радио 2 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Forbes - Форбс 1002 1
РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Рустелеком ТК 305 2
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Интерфакс-100 21 1
Moody's Investors Service 136 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 16 5
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
РАН - Российская академия наук 2122 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 2
СибГИУ - Сибирский государственный индустриальный университет 6 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 4 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Т-Банк - Т-Технологии - Т-Образование - Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 14 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
Школа цифровых технологий 24 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 9 1
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 16 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
КемГУ - Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 6 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 1
РАН СО ИСЗФ ФГБУН - Институт солнечно-земной физики - Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук 4 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
ЦФТ УЦ - учебный центр 6 1
РАН СО ИКФИА ФГБУН - Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения РАН 1 1
УрГАХУ - Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н. С. Алфёрова 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 16
Международный женский день - 8 марта 418 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 2
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
WIDER Pedestrian Challenge 4 1
Cisco Expo 23 1
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
ПроеКТОриЯ - форум 2 1
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Неогеография XXI - форум 65 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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