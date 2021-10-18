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Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово


18.10.2021 Вузы получили стратегии цифровой трансформации 1
07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
13.08.2021 ЦРТ представила новый релиз Voice2Med 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
15.04.2021 «ВТБ мобайл» появился в Челябинске и Кемерове 2
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
09.04.2021 Российский подросток украл ноутбук, чем остановил строительство целой школы 1
07.04.2021 «Евромед» внедрил ИИ-решение Voice2Med группы компаний ЦРТ 1
18.03.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» реализует в столице более 20 крупных проектов в сфере электроснабжения 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
14.01.2021 Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут 2
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
16.10.2020 ВТБ начал принимать электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса 1
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 3
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 1
27.08.2020 «Билайн» начал подключать eSIM в 16 новых городах 1
20.08.2020 Подключиться к СберМобайл теперь можно через Сетелем Банк 1
18.08.2020 «Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России 1
22.06.2020 В России появился новый онлайн-сервис заказа автомобилей 1
22.05.2020 Сбербанк приступил к промышленному внедрению ИИ-модели диагностики коронавируса в регионах 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
07.04.2020 Чаевые курьеров фудтех-сервисов «Яндекса» удвоились за последние две недели 1
01.04.2020 Приложение для тотальной слежки за москвичами исчезло из магазина приложений 1
26.03.2020 Simetra поставила ПО для транспортного моделирования кемеровскому ЦОДД 7
27.01.2020 В Mail.ru сломалась почта. Пострадали миллионы пользователей 1
24.01.2020 Россиянин за год заработал миллионы на краже паролей и избежал тюрьмы 3
24.09.2019 «Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании» 1
09.08.2019 Кузбасс и «Автоматика» будут совместно реализовывать цифровые проекты на территории региона 1
13.06.2019 Сеть «Бегемаг» модернизировала ИТ-инфраструктуру 1
02.05.2019 Россиянин избежал тюрьмы за массовый взлом паролей в «Вконтакте» и «Яндексе» 1
16.04.2019 Монобрендовый сервисный центр Samsung открылся в Екатеринбурге 1
15.03.2019 «Ростех» запустил пилотный проект «Умный автобус» 1
25.12.2018 «Большая четверка» создаст в России единого оператора 5G 1
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
17.12.2018 Школьники предложили лечить опухоли с помощью хирургической станции «Ростеха» 1

Публикаций - 320, упоминаний - 402

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 20
Синтерра - Synterra 602 11
Ростелеком Сибирьтелеком 337 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 9
Скай Линк - Skylink 548 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 9
Yandex - Яндекс 4129 8
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Cisco Systems 2158 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 7
Samsung Electronics 5878 6
ЛайфТелеком - Телфин 97 6
Freshtel 49 6
3934 6
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 5
Золотая Корона 282 5
Yota - Скартел 623 5
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 5
Huawei 2750 4
Google LLC 7439 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 4
Navitel - Навител Навигатор 255 4
NVision Group - Энвижн Груп 552 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Softline - Софтлайн 1507 4
Комстар Регионы 89 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 3
NEC 453 3
Ростех Швабе Холдинг 150 3
Nokia Corporation 2546 3
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 178 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 233 3
Webmoney 347 2
NtechLab - НтехЛаб 78 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 2
Ланит ГК 1185 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 18
УЭК - Универсальная электронная карта 512 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 4
Альфа-Банк 1135 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 3
Qiwi 783 3
Связной ГК 897 3
Яндекс.Такси 271 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 2
Uber Russia 3 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 2
Uber 257 2
S7 Airlines 81 2
Fix Price - Сеть магазинов 24 2
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 9 2
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 99 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 129 2
Евросеть 939 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
CyberPlat - КиберПлат 210 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 2
Uber Technologies 258 2
Яндекс.Еда 93 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Бегемаг - Сеть универсамов 3 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 4 1
Сибур Минудобрения 3 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Hasbro 13 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 138 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
Citibank - Ситибанк 174 1
Рапида НКО - платежные система 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 2
Президент Российской Федерации 1447 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 2
Правительство Москвы 660 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 2
IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 2
Центральный районный суд города Челябинска 3 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 1
Электронная Москва АО 13 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Национальная полиция Украины - Департамент киберполиции 1 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 8 1
World Bank Group - Всемирный банк 137 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 87 1
ЦОДД Кемерова 1 1
Парк Зарядье 14 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 68 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 290 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 12 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 10
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 5
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 4
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 3
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 89 3
ИТ-аутсорсинг 685 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 321 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 2
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 2
Безопасный город 348 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 2
Google Android 10752 8
Apple iOS 5744 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple - App Store 2199 4
Linux OS 4386 3
Microsoft Windows 10 6810 3
Amedia Premium HD 28 3
Microsoft Skype 1501 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
ЦРТ Voice2Med 16 2
Superjob 172 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 514 2
Google YouTube - Видеохостинг 1833 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
МТС Мобильные сотрудники 40 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
NtechLab FindFace Security 11 2
МТС 3G-сеть 86 2
Apple Pay 385 2
МТС Мобильная библиотека 32 2
Viasat Premium HD 17 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Яндекс.Почта 85 2
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 1
МТТ YouMagic 33 1
CSI Set Retail 44 1
Naumen Service Desk 107 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 459 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Microsoft Office 2004 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Java - Язык программирования 1221 1
Apple macOS 944 1
Соловьев Александр 62 6
Мельников Александр 63 4
Кореш Виктор 73 3
Воробьев Андрей 126 3
Дырмовский Дмитрий 76 3
Попов Алексей 319 3
Орловский Виктор 229 3
Брыкин Арсений 37 3
Медведев Дмитрий 1437 2
Евтушенко Олег 125 2
Солодухин Константин 94 2
Патока Андрей 96 2
Смятских Алексей 47 2
Прозоровский Василий 40 2
Соловенчук Александр 44 2
Ушацкий Андрей 101 2
Дубинин Александр 16 2
Иванов Михаил 63 2
Иманов Роман 3 2
Никифоров Николай 1126 2
Щеголев Игорь 676 2
Кузнецов Станислав 64 2
Чехонин Антон 60 1
Кабанов Владимир 174 1
Лысенко Эдуард 209 1
Горбатько Александр 90 1
Ермолаев Артем 340 1
Путин Владимир 1840 1
Собянин Сергей 211 1
Чубайс Анатолий 106 1
Ожгихин Иван 30 1
Рубин Дмитрий 39 1
Солонин Спартак 25 1
Ермаков Валерий 71 1
Макаров Алексей 49 1
Прохоров Александр 86 1
Мамут Александр 114 1
Арсентьев Андрей 54 1
Чибис Андрей 20 1
Солодовников Денис 63 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 157
Россия - СФО - Новосибирск 2037 142
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 107
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 99
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 96
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 93
Россия - Новокузнецк 179 90
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 87
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 87
Россия - СФО - Кемеровская область 496 71
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 68
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 62
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 59
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 57
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 56
Россия - Сибирь 899 56
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 56
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 54
Россия - ПФО - Казань 1548 53
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 51
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 51
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 47
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 47
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 610 46
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 39
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 37
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 37
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 35
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 35
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 33
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 32
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 31
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 31
Россия - СФО - Республика Алтай 712 29
Россия - СФО - Новосибирская область 843 28
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 145 25
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 204 24
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 24
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 24
Россия - СФО - Красноярский край 691 24
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 5
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 64 2
POI - points of interest 60 2
ЧОП - Частное охранное предприятие 12 2
Русский язык 1028 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 1
Мертвые души 22 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 73 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 19 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Экономический эффект 20 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Торговля розничная 77 1
Федеральное законодательство 254 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Стрим-ТВ - телекомпания 81 3
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