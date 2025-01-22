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Cisco GRE Generic Routing Encapsulation Протокол туннелирования сетевых пакетов общая инкапсуляция маршрутов



22.01.2025 Уязвимости в протоколах туннелирования ставят под угрозу более 4 млн хостов 1
17.05.2024 Новая версия Ideco NGFW 17.0 1
19.02.2024 D-Link представила новые сервисные маршрутизаторы DSA-2308X и DSA-2208X с портами 10G SFP+ 1
13.02.2024 Компания D-Link улучшила функциональные возможности маршрутизатора AX1800 DIR-X1860 1
17.07.2023 D-Link представляет новое поколение сервисных маршрутизаторов DSA-2108S, DSA-2208X, DSA-2308X 1
05.07.2023 Cloud4Y подобрал отечественные аналоги западного ПО и «железа» 1
20.09.2022 D-Link представляет новую линейку сервисных маршрутизаторов 1
13.09.2022 OCS предлагает защиту от DDoS и хакерских атак компании StormWall 1
18.07.2022 D-Link представляет новые маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE и платформу N8000/SE с программным обеспечением Security Edition 1
11.03.2022 Linxdatacenter запускает сервис защиты приложений и инфраструктуры Linx Protect 1
09.12.2021 Компания D-Link представляет новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1530 1
12.10.2020 Платформа РУСТЭК получила новые возможности для управления ИТ-инфраструктурой, организации хранения и защиты данных 1
23.05.2017 ЦПИКС разработал платформу управления инфраструктурой виртуальных сетевых сервисов NFV – MANO 1
10.04.2017 King Servers планирует занять 15% рынка услуг защиты от DDoS-атак 1
29.03.2017 King Servers предложила защиту от DDoS-атак в реальном времени 1
30.08.2013 ФНС потратит 312 млн руб. на закупку оборудования для модернизации телекоммуникационных систем 1
23.05.2011 Softline Cloud Services запустил услугу «облачного» enterprise-хостинга 1
01.04.2003 Agilent представил новую систему тестирования 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Cisco GRE и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 361 6
SkyDNS - СкайДНС 33 3
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 59 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1180 2
Microsoft Corporation 24630 2
King Servers - Серверные Технологии 4 2
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
Agilent Technologies 129 1
Бифит - Bifit 84 1
Realtek Semiconductor 62 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Softline - Софтлайн 2813 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
HP Inc. 5687 1
Cisco Systems 5114 1
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StormWall - Сторм системс 67 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Linx - Связь ВСД 158 1
NetApp - Network Appliance 636 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 67 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3136 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
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VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 176 7
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