Разделы

Техника
|

D-Link представляет новую линейку сервисных маршрутизаторов

Компания D-Link представляет новую линейку сервисных маршрутизаторов DSA-20xx. DSA-2003 и DSA-2006 предназначены для выполнения широкого круга задач, связанных с защитой сетевой инфраструктуры предприятий среднего и крупного бизнеса от внешних угроз. Новинки поддерживают расширенный функционал для управления, мониторинга и построения безопасных территориально-распределенных корпоративных сетей. Об этом CNews сообщили представители D-Link.

Основные особенности устройств серии DSA: сочетание расширенной функциональности маршрутизатора и межсетевого экрана; обеспечение защищенного периметра сети; поддержка туннелей на основе IPsec (IKEv1/IKEv2), L2TP/IPsec, PPTP/L2TP, GRE, IPIP, EoGRE, EoIP, L2TPv3 (unmanaged); резервирование каналов связи и поддержка распределения нагрузки между соединениями; мониторинг и управление состоянием VPN-туннелей (DPD, Keep-alive); детальная и гибкая настройка правил фильтрации; мониторинг параметров сети (SLA-агент); масштабируемая производительность в зависимости от выбора аппаратной платформы.

На данный момент серия DSA-20xx включает следующие модели: DSA-2003 и DSA-2006.

bezymyannyj-1.jpg

D-Link представляет новую линейку сервисных маршрутизаторов DSA-20xx

Планируемый срок начала поставок новых моделей – октябрь 2022 г. Рекомендованная цена для конечных пользователей DSA-2003 и DSA-2006 составляет $553 и $662 соответственно.

Вадим Глущенко, Центр глобальной ИТ-кооперации: Делаем акцент на восточном направлении
Цифровизация

***

Компания D-Link является мировым производителем сетевого оборудования, предлагающим широкий набор решений для создания локальных сетей Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/10GE/ 25GE/ 40GE/ 100GE, построения беспроводных сетей и организации широкополосного доступа, передачи изображений и голоса по IP (VoIP). В России офисы компании D-Link открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Уфе, Хабаровске и Ярославле. В Брянске, Казани и Челябинске работают региональные представители компании. Авторизованные учебные центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерово, Магнитогорске, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле и Ярославле.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Опасный конкурент Xiaomi начал продавать в России супердешевый смартфон с аккумулятором космической емкости

Сверхзащищенная ОС «Касперского» впервые в истории вышла на заграничный рынок

Власти вкладывают десятки миллионов в информзащиту «Гостеха»

Российских разработчиков заставят переделать свой софт под Linux

Интерес ИТ-компаний к сотрудничеству с вузами сокращается

Пользователь Telegram украл и выложил в Сеть исходные коды GTA V и GTA 6

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие онлайн-доски с поддержкой русского языка: выбор ZOOM

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант

Показать еще

Наука

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября