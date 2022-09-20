D-Link представляет новую линейку сервисных маршрутизаторов

Компания D-Link представляет новую линейку сервисных маршрутизаторов DSA-20xx. DSA-2003 и DSA-2006 предназначены для выполнения широкого круга задач, связанных с защитой сетевой инфраструктуры предприятий среднего и крупного бизнеса от внешних угроз. Новинки поддерживают расширенный функционал для управления, мониторинга и построения безопасных территориально-распределенных корпоративных сетей. Об этом CNews сообщили представители D-Link.

Основные особенности устройств серии DSA: сочетание расширенной функциональности маршрутизатора и межсетевого экрана; обеспечение защищенного периметра сети; поддержка туннелей на основе IPsec (IKEv1/IKEv2), L2TP/IPsec, PPTP/L2TP, GRE, IPIP, EoGRE, EoIP, L2TPv3 (unmanaged); резервирование каналов связи и поддержка распределения нагрузки между соединениями; мониторинг и управление состоянием VPN-туннелей (DPD, Keep-alive); детальная и гибкая настройка правил фильтрации; мониторинг параметров сети (SLA-агент); масштабируемая производительность в зависимости от выбора аппаратной платформы.

На данный момент серия DSA-20xx включает следующие модели: DSA-2003 и DSA-2006.

Планируемый срок начала поставок новых моделей – октябрь 2022 г. Рекомендованная цена для конечных пользователей DSA-2003 и DSA-2006 составляет $553 и $662 соответственно.

Вадим Глущенко, Центр глобальной ИТ-кооперации: Делаем акцент на восточном направлении Цифровизация

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Компания D-Link является мировым производителем сетевого оборудования, предлагающим широкий набор решений для создания локальных сетей Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/10GE/ 25GE/ 40GE/ 100GE, построения беспроводных сетей и организации широкополосного доступа, передачи изображений и голоса по IP (VoIP). В России офисы компании D-Link открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Уфе, Хабаровске и Ярославле. В Брянске, Казани и Челябинске работают региональные представители компании. Авторизованные учебные центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерово, Магнитогорске, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле и Ярославле.