VPN IPSec IP Security Internet Protocol Security Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне IKE Internet Key Exchange IKEv1, IKEv2
- Стандартный протокол набора протоколов IPsec, используется для обеспечения защищённого взаимодействия в виртуальных частных сетях
- VPN L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети
|25.12.2023
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Утверждены рекомендации по стандартизации по использованию российских криптоалгоритмов в IKEv2
е данного документа в качестве рекомендаций по стандартизации позволит расширить область применение IPsec с российскими криптографическими алгоритмами. Заметим, что продукт «Застава 8», сертифи
|14.03.2013
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Обновлены решения для небольших сетей Kerio Control 8 и Kerio Operator 2.1
ебольших сетей. В единой системе управления безопасностью (UTM) Kerio Control 8 появилась поддержка IPSec VPN. Телефонная система IP АТС Kerio Operator 2.1 теперь включает в себя фирменное прил
|25.08.2010
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«КриптоПро IPsec» обеспечит защищенную передачу данных в IP-сетях
Компания «Крипто-Про» разработала новый продукт — «КриптоПро IPsec» (IPsec – сокращение от IP Security – набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP, позволяет осуществлять подтверждение подлинности и/и
|22.10.2008
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Check Point представила шлюз удаленного доступа Connectra NGX R66
6. Check Point Connectra представляет собой шлюз удаленного доступа, сочетающий технологии SSL VPN, IPSec VPN, средства предотвращения вторжений с централизованным управлением. Новая версия Con
|17.10.2008
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Netgear представил новый межсетевой экран для малых предприятий
rewall (SRXN3205). Новинка соединяет в себе двухдиапазонный узел доступа к сетям Wireless-N с SSL и IPsec VPN. Скомбинировав эти две важные функции, Netgear обеспечивает малые офисы сетевым реш
|23.01.2008
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Новые устройства ИБ Cisco поднимают производительность межсетевых экранов
на с пропускной способностью до 20 Гбит/с и в качестве концентратора удаленного доступа в сетях SSL/IPSec VPN на 10 тыс. пользователей. Решение Cisco ASA 5580 предназначено для защиты мультимед
|27.11.2007
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Netgear выпустил универсальный маршрутизатор
обеспечивает доступ в интернет для предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка до 25 туннелей IPsec и 10 туннелей SSL VPN одновременно позволяет ProSafe Dual WAN Gigabit SSL VPN Firewall
|17.06.2004
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Novell реализует поддержку IPsec в своем ПО
Компания Novell объявила о поддержке проекта Openswan, реализации на платформе Linux стандарта IPsec, который гарантирует унифицированный подход к защите интернет-коммуникаций. В дополнение к этому Novell BorderManager 3.8 стал одним из первых продуктов, прошедших новые тесты на соответс
|24.07.2001
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По безопасности Unix-систем нанесен удар
мпанией программой SSH Secure Shell application пользуются специалисты в более 80 странах мира. SSH IPSEC Express - широко используемый инструментарий для IPSec (Internet Protocol Securi
|24.07.2001
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"Дыра" в ПО под Unix дает хакерам "ключи" к компьютерам
мпанией программой SSH Secure Shell application пользуются специалисты в более 80 странах мира. SSH IPSEC Express - широко используемый инструментарий для IPSec (Internet Protocol Securi
|07.06.1999
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Lucent планирует интеграцию VPN Gateway и IPSec Client с сертификатами PKI от VeriSign и Entrust
Компания Lucent Technologies объявила, что в скором будущем ее продукты Lucent VPN Gateway и IPSec Client будут поддерживать сертификаты PKI (public-key infrastructure) от VeriSign или Entrust Technologies. Это делается с целью повышения безопасности в электронной коммерции.
VPN и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернов Иван 24 3
|Хомутов Дмитрий 24 3
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 3
|Залогин Владимир 4 3
|Ляпунов Игорь 103 2
|Хасин Евгений 16 2
|Даровских Виталий 7 2
|Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 2
|Газаров Христофор 5 2
|Шалманов Сергей 201 2
|Михеев Дмитрий 36 2
|Веселов Александр 7 2
|Пешков Дмитрий 10 2
|Хозяинов Борис 3 2
|Козелев Михаил 2 2
|Шумилов Максим 10 2
|Крячков Антон 20 2
|Голдбергс Алексей 5 2
|Луцик Павел 11 2
|Савлюк Вячеслав 8 2
|Мельникова Анастасия 331 2
|Бородавко Александр 2 2
|Кузнецов Сергей 152 1
|Зайцев Михаил 230 1
|Мылицын Роман 107 1
|Щетинин Владимир 15 1
|Башлыков Михаил 23 1
|Касперская Наталья 285 1
|Лебедев Дмитрий 10 1
|Парфентьев Алексей 100 1
|Егоркин Александр 1 1
|Лизунов Алексей 2 1
|Шишкин Василий 4 1
|Мальнев Алексей 11 1
|Зотов Дмитрий 8 1
|Yen Nathan - Йен Натан 6 1
|Dickson Frank - Диксон Фрэнк 8 1
|Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
|Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 1
|Хачатуров Вартан 11 1
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