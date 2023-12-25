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VPN IPSec IP Security Internet Protocol Security Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне IKE Internet Key Exchange IKEv1, IKEv2


  • Стандартный протокол набора протоколов IPsec, используется для обеспечения защищённого взаимодействия в виртуальных частных сетях
  • VPN L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети

25.12.2023 Утверждены рекомендации по стандартизации по использованию российских криптоалгоритмов в IKEv2

е данного документа в качестве рекомендаций по стандартизации позволит расширить область применение IPsec с российскими криптографическими алгоритмами. Заметим, что продукт «Застава 8», сертифи
14.03.2013 Обновлены решения для небольших сетей Kerio Control 8 и Kerio Operator 2.1

ебольших сетей. В единой системе управления безопасностью (UTM) Kerio Control 8 появилась поддержка IPSec VPN. Телефонная система IP АТС Kerio Operator 2.1 теперь включает в себя фирменное прил
25.08.2010 «КриптоПро IPsec» обеспечит защищенную передачу данных в IP-сетях

Компания «Крипто-Про» разработала новый продукт — «КриптоПро IPsec» (IPsec – сокращение от IP Security – набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP, позволяет осуществлять подтверждение подлинности и/и
22.10.2008 Check Point представила шлюз удаленного доступа Connectra NGX R66

6. Check Point Connectra представляет собой шлюз удаленного доступа, сочетающий технологии SSL VPN, IPSec VPN, средства предотвращения вторжений с централизованным управлением. Новая версия Con
17.10.2008 Netgear представил новый межсетевой экран для малых предприятий

rewall (SRXN3205). Новинка соединяет в себе двухдиапазонный узел доступа к сетям Wireless-N с SSL и IPsec VPN. Скомбинировав эти две важные функции, Netgear обеспечивает малые офисы сетевым реш
23.01.2008 Новые устройства ИБ Cisco поднимают производительность межсетевых экранов

на с пропускной способностью до 20 Гбит/с и в качестве концентратора удаленного доступа в сетях SSL/IPSec VPN на 10 тыс. пользователей. Решение Cisco ASA 5580 предназначено для защиты мультимед
27.11.2007 Netgear выпустил универсальный маршрутизатор

обеспечивает доступ в интернет для предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка до 25 туннелей IPsec и 10 туннелей SSL VPN одновременно позволяет ProSafe Dual WAN Gigabit SSL VPN Firewall

17.06.2004 Novell реализует поддержку IPsec в своем ПО

Компания Novell объявила о поддержке проекта Openswan, реализации на платформе Linux стандарта IPsec, который гарантирует унифицированный подход к защите интернет-коммуникаций. В дополнение к этому Novell BorderManager 3.8 стал одним из первых продуктов, прошедших новые тесты на соответс
24.07.2001 По безопасности Unix-систем нанесен удар

мпанией программой SSH Secure Shell application пользуются специалисты в более 80 странах мира. SSH IPSEC Express - широко используемый инструментарий для IPSec (Internet Protocol Securi
24.07.2001 "Дыра" в ПО под Unix дает хакерам "ключи" к компьютерам

мпанией программой SSH Secure Shell application пользуются специалисты в более 80 странах мира. SSH IPSEC Express - широко используемый инструментарий для IPSec (Internet Protocol Securi
07.06.1999 Lucent планирует интеграцию VPN Gateway и IPSec Client с сертификатами PKI от VeriSign и Entrust

Компания Lucent Technologies объявила, что в скором будущем ее продукты Lucent VPN Gateway и IPSec Client будут поддерживать сертификаты PKI (public-key infrastructure) от VeriSign или Entrust Technologies. Это делается с целью повышения безопасности в электронной коммерции.

Публикаций - 296, упоминаний - 394

VPN и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5040 44
Microsoft Corporation 24227 30
D-Link - Д-Линк Трейд 355 20
Check Point Software Technologies 738 19
Fortinet 369 15
Intel Corporation 11976 15
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 91 14
Google LLC 11487 9
КриптоПРО - Крипто-ПРО 376 9
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 9
ZyXEL Communications 289 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5653 9
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 8
Элвис-Плюс - Элвис+ 155 8
Netgear 235 8
HP Inc. 5637 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4622 8
SkyDNS - СкайДНС 28 7
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 262 7
IBM - International Business Machines Corp 9371 7
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 6
WatchGuard Technologies 72 6
HP Compaq Computer Corp 1916 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 763 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8497 6
Oracle - Sun Microsystems 2210 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2987 6
Dell EMC 4989 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1296 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 5
Ideco - Айдеко 59 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1434 5
2domains 4 5
Oracle Corporation 6563 5
Broadcom - VMware 2286 5
Apple Inc 11751 5
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 263 5
HP - Hewlett-Packard 3617 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 415 4
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 91 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Лента - Сеть розничной торговли 1951 4
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 110 3
РЖД - Российские железные дороги 1818 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 688 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 115 2
UMA - United Music Agency 39 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2681 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6841 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 956 1
Ростех - Вертолеты России 164 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Резонанс НПП 362 1
Паллада ГК - Паллада торг 5 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 31 1
СУЭК Кузбасс 5 1
Walt Disney Company 577 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 202 1
Газпром нефть 571 1
Меркури - Mercury 213 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 97 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 44 1
Мария Ра - торговая сеть 22 1
Связной Банк 102 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 13 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 97 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 84 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 1
КуйбышевАзот 13 1
ABN AMRO 98 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 6 1
ЦентроКредит АКБ 15 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 185 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 461 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 250 1
Альфа-Банк 1703 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3610 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2989 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10827 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4433 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 449 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1742 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1423 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1105 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4240 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1851 2
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 39 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 23 2
Евросоюз - Совет Европы 86 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2409 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 514 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 155 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3185 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2702 1
Мосгортранс ГУП 111 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 182 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2868 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5200 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 360 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 353 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 661 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 877 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 396 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 290 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 559 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3157 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2594 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5542 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1847 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 302 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6195 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 682 3
OSI - Open Source Initiative 71 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 607 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 282 1
Linux Foundation 178 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3553 203
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24680 110
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60852 100
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11881 92
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 1952 89
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6361 86
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28191 75
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14859 68
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 24054 61
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9714 60
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23065 59
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 932 59
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2612 54
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3898 53
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3869 51
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11969 49
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3132 46
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7898 44
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 638 44
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VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 172 39
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16622 36
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9712 28
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27154 26
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Microsoft Windows 15201 32
Linux OS 9311 30
Google Android 13559 28
Apple iOS 7445 26
Microsoft Windows 2000 8661 21
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3969 20
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Apple Mac - Apple Macintosh 2933 14
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 110 11
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D-Link Assistant 12 8
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 44 8
Apple macOS 1933 8
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 201 8
Яндекс.DNS 17 8
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 90 8
Microsoft Windows Server 2008 475 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 8
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 17 7
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 7
Microsoft Windows 7 1961 7
Microsoft Windows Server 2003 569 7
Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 42 7
S-Terra Клиент А 10 7
Check Point VPN 43 6
Apple iPhone 6 4862 6
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 290 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1477 6
Nokia Symbian OS 1398 6
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 28 6
Intel x86 - архитектура процессора 1759 5
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 5
Microsoft Windows XP 2543 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 5
Oracle Java - язык программирования 2929 5
Microsoft Azure 1376 5
Zyxel ZyWALL ATP - Межсетевой экран - Zyxel ZyWALL VPN Series - Zyxel VPN2S 31 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1766 5
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 124 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 768 5
Чернов Иван 24 3
Хомутов Дмитрий 24 3
Maddison John - Мэддисон Джон 24 3
Залогин Владимир 4 3
Ляпунов Игорь 103 2
Хасин Евгений 16 2
Даровских Виталий 7 2
Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 2
Газаров Христофор 5 2
Шалманов Сергей 201 2
Михеев Дмитрий 36 2
Веселов Александр 7 2
Пешков Дмитрий 10 2
Хозяинов Борис 3 2
Козелев Михаил 2 2
Шумилов Максим 10 2
Крячков Антон 20 2
Голдбергс Алексей 5 2
Луцик Павел 11 2
Савлюк Вячеслав 8 2
Мельникова Анастасия 331 2
Бородавко Александр 2 2
Кузнецов Сергей 152 1
Зайцев Михаил 230 1
Мылицын Роман 107 1
Щетинин Владимир 15 1
Башлыков Михаил 23 1
Касперская Наталья 285 1
Лебедев Дмитрий 10 1
Парфентьев Алексей 100 1
Егоркин Александр 1 1
Лизунов Алексей 2 1
Шишкин Василий 4 1
Мальнев Алексей 11 1
Зотов Дмитрий 8 1
Yen Nathan - Йен Натан 6 1
Dickson Frank - Диксон Фрэнк 8 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 1
Хачатуров Вартан 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 136179 111
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51243 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41436 22
Европа 21484 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13166 12
Япония 13156 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16580 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13887 10
Германия - Федеративная Республика 12449 8
Франция - Французская Республика 7721 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16298 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13986 7
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1110 7
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 606 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 512 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3713 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2580 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2109 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 669 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2721 6
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 259 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1449 5
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 667 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1369 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1806 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1372 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1065 5
Россия - СФО - Новосибирск 4061 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1537 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1171 5
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 431 5
Канада 4803 5
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 432 4
Финляндия - Финляндская Республика 3560 4
Нидерланды 3446 4
Сингапур - Республика 1824 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3292 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1058 3
Земля - планета Солнечной системы 10213 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2454 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48404 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10462 32
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5485 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45972 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12444 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4487 17
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12904 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22776 15
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 864 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27175 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6615 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17260 10
Английский язык 6434 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6908 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2106 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10463 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3223 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8026 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4697 6
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 831 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5163 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2161 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2187 6
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1178 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4620 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2042 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5381 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6341 5
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 425 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6175 5
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости 849 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7134 5
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 69 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1324 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2621 4
Аудит - аудиторский услуги 2449 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4615 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2935 4
Blacklist - Чёрный список 571 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2798 3
CNews - ZOOM.CNews 1818 5
The Register - The Register Hardware 1464 2
allNetDevices 160 2
BleepingComputer - Издание 289 2
The Verge - Издание 530 1
FT - Financial Times 1197 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 831 1
Vnunet 224 1
N+1 - Издание 149 1
CNews TV 747 1
CRN 47 1
VNUNet.com 214 1
MacFixIt 1 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 929 1
Inquirer 463 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 239 1
Juniper Research 516 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7842 4
Gartner - Гартнер 3520 4
IDC - International Data Corporation 4888 4
Security Compute Ratings 3 3
Security Compute Rating 5 3
HFS Research 47 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS 57 1
Fortune Global 100 140 1
Zecurion Analytics 25 1
IHS Infonetics Research 102 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 318 1
Datamonitor 83 1
Top10VPN 5 1
Frost & Sullivan 202 1
Reports and Data 4 1
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Research and Markets 24 1
Markets&Markets Research 109 1
Информзащита Учебный центр 38 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 751 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 68 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 60 1
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 7 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 1
Tohoku University - Университет Тохоку 22 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
ИнжГео НИПИ - Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт 3 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1425 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 546 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 326 1
Westminster College Missouri - Вестминстерский колледж Миссури 1 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 69 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 282 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 524 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1174 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1934 1
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CeBIT 611 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2302 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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