Утверждены рекомендации по стандартизации по использованию российских криптоалгоритмов в IKEv2 е данного документа в качестве рекомендаций по стандартизации позволит расширить область применение IPsec с российскими криптографическими алгоритмами. Заметим, что продукт «Застава 8», сертифи

Обновлены решения для небольших сетей Kerio Control 8 и Kerio Operator 2.1 ебольших сетей. В единой системе управления безопасностью (UTM) Kerio Control 8 появилась поддержка IPSec VPN. Телефонная система IP АТС Kerio Operator 2.1 теперь включает в себя фирменное прил

«КриптоПро IPsec» обеспечит защищенную передачу данных в IP-сетях Компания «Крипто-Про» разработала новый продукт — «КриптоПро IPsec» (IPsec – сокращение от IP Security – набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP, позволяет осуществлять подтверждение подлинности и/и

Check Point представила шлюз удаленного доступа Connectra NGX R66 6. Check Point Connectra представляет собой шлюз удаленного доступа, сочетающий технологии SSL VPN, IPSec VPN, средства предотвращения вторжений с централизованным управлением. Новая версия Con

Netgear представил новый межсетевой экран для малых предприятий rewall (SRXN3205). Новинка соединяет в себе двухдиапазонный узел доступа к сетям Wireless-N с SSL и IPsec VPN. Скомбинировав эти две важные функции, Netgear обеспечивает малые офисы сетевым реш

Новые устройства ИБ Cisco поднимают производительность межсетевых экранов на с пропускной способностью до 20 Гбит/с и в качестве концентратора удаленного доступа в сетях SSL/IPSec VPN на 10 тыс. пользователей. Решение Cisco ASA 5580 предназначено для защиты мультимед

Netgear выпустил универсальный маршрутизатор обеспечивает доступ в интернет для предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка до 25 туннелей IPsec и 10 туннелей SSL VPN одновременно позволяет ProSafe Dual WAN Gigabit SSL VPN Firewall

Novell реализует поддержку IPsec в своем ПО Компания Novell объявила о поддержке проекта Openswan, реализации на платформе Linux стандарта IPsec, который гарантирует унифицированный подход к защите интернет-коммуникаций. В дополнение к этому Novell BorderManager 3.8 стал одним из первых продуктов, прошедших новые тесты на соответс

По безопасности Unix-систем нанесен удар мпанией программой SSH Secure Shell application пользуются специалисты в более 80 странах мира. SSH IPSEC Express - широко используемый инструментарий для IPSec (Internet Protocol Securi

"Дыра" в ПО под Unix дает хакерам "ключи" к компьютерам мпанией программой SSH Secure Shell application пользуются специалисты в более 80 странах мира. SSH IPSEC Express - широко используемый инструментарий для IPSec (Internet Protocol Securi