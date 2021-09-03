Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Брянская область
Брянск
Публикаций - 220, упоминаний - 263
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
|Орловский Виктор 229 41
|Рылов Дмитрий 45 5
|Рубцов Сергей 27 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Мельников Александр 63 3
|Газизов Камиль 63 2
|Прянишников Николай 217 2
|Кусков Денис 156 2
|Виноградов Дмитрий 21 2
|Чистов Дмитрий 8 2
|Медведев Дмитрий 1437 2
|Гурджиян Руслан 18 2
|Алексеева Елена 20 2
|Сморгонский Анатолий 37 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Симоненко Вячеслав 24 2
|Савкин Владимир 38 2
|Емельченков Сергей 84 1
|Останина Мария 3 1
|Полозенко Валентин 13 1
|Исмаилов Руслан 6 1
|Фирулев Алексей 2 1
|Сальва Алексей 6 1
|Кравцов Алексей 22 1
|Кнышев Сергей 7 1
|Шматова Елена 20 1
|Пестов Алексей 1 1
|Бессонов Сергей 17 1
|Лебединский Ярослав 1 1
|Решетова Ольга 4 1
|Данцев Олег 1 1
|Фомин Дмитрий 20 1
|Самойлов Антон 7 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Баласанян Владимир 31 1
|Френкель Лев 46 1
|Пашнин Роман 10 1
|Башмаков Александр 10 1
|Клименко Алексей 12 1
|Грицаенко Вячеслав 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 3
|Forbes - Форбс 442 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
|CNews Analytics 2006 6
|TelecomDaily ИАА 112 3
|Fortune Global 500 164 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786332, в очереди разбора - 690008.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786332, в очереди разбора - 690008.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru