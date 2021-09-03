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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск


03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
31.08.2021 Назначен директор филиала МТС в Брянске 2
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
10.06.2021 МТС расширила покрытие 4G и увеличила скорость интернета в Брянске 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
26.04.2021 Проблемный Merlion в разы увеличивает штат ИТ-разработчиков 1
26.04.2021 Merlion в 2,5 раза увеличит численность ИТ-специалистов и разработчиков 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 2
01.04.2021 МТС ускорила мобильный интернет 4G в семи городах Брянской области 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
01.02.2021 В филиале МТС Брянской области назначен директор 2
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 2
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
02.10.2020 ВТБ расширяет сеть офисов нового формата 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
11.09.2020 НПП «Александр» построило систему управления бизнес-процессами на базе SAP Business One 1
11.08.2020 «Автоматика» поставила «Россетям» сверхточное оборудование для учета электроэнергии на миллиард рублей 1
07.08.2020 В «Почте России» новый ИТ-директор взамен арестованного 1
05.08.2020 ВТБ открывает офисы нового типа, в которых клиентов будут узнавать по смартфонам 1
13.04.2020 Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России 1
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
23.12.2019 Подтверждена совместимость системы «Активный гражданин» и «Ред ОС» 1
06.09.2019 Гендиректор «Россети Центр» в интервью CNews: Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях 1
22.07.2019 «Мегафон» разработал экосистему IoT-решений для бизнеса и муниципалитетов 1
30.05.2019 «Дом.ru» в семь раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON 1
22.05.2019 «Росэлектроника» обеспечит цифровизацию энергообъектов в Центральном и Сибирском федеральных округах 1
18.04.2019 «Росэлектроника» представила решения для цифровизации электроэнергетики 1
02.04.2019 «СберМобайл» теперь доступен в 32 регионах России 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 6
20.03.2019 В России начато производство микросхем и транзисторов, аналогов продукции Mitsubishi и Fuji 1
18.03.2019 «Майтэк» внедрила DirectumRX в ГК «Ключевые системы и компоненты» 1

Публикаций - 220, упоминаний - 263

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 23
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 12
Ростех - Ростехнологии 2230 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 8
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 447 7
Merlion - Мерлион 282 6
Yota - Скартел 623 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 6
Ericsson 899 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
ЛайфТелеком - Телфин 97 5
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 4
Ростелеком ЦентрТелеком 219 4
Nokia Corporation 2546 4
Softline - Софтлайн 1507 4
Oracle Corporation 3466 4
Facebook 3796 4
Huawei 2750 4
Apple Inc - Эппл Рус 7861 4
Microsoft Corporation 11628 4
Twitter 2205 3
Samsung Electronics 5878 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Nokia Siemens Networks 180 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 2
РТ-Информ 112 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 169 2
АТОЛ ГК 168 2
Сбербанк Телеком 18 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
3934 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 2
Yandex - Яндекс 4129 2
HDS - Hitachi Data Systems 295 2
Скай Линк - Skylink 548 2
ВолгаТелеком 254 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 9
Почта России ПАО 1586 6
Евросеть 939 4
Связной ГК 897 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 3
Сбербанк Среднерусский банк 18 3
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 2
Procter&Gamble - P&G 96 2
Спортмастер 118 2
DHL Express 83 2
X5 Group 601 2
Uber Russia 3 2
Uber 257 2
UPS 38 2
X5 Group - Пятерочка 561 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 2
Fix Price - Сеть магазинов 24 2
eBay Inc 565 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
Uber Technologies 258 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Россети ПАО 168 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 2
Яндекс.Еда 93 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Транснефть 159 2
Citibank - Ситибанк 174 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 35 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
En+ Group 17 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Мособлбанк 17 1
Юнистрим - Unistream 169 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 49 1
Ростех Новикомбанк 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 18
Правительство РФ 2226 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 4
Президент Российской Федерации 1447 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 3
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 2
Правительство Московской области 48 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Правительство Нижегородской области 28 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 87 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 97 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 83 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 68 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 21
3G - Стандарт мобильной связи 3835 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 11
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 3
Безопасный город 348 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 3
ARM64 - Архитектура процессора 1023 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 2
Big Data - Большие данные 1136 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 455 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 153 2
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 104 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 195 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
Google Android 10752 6
Apple iOS 5744 6
Apple - App Store 2199 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
СПАРК-Интерфакс 106 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
МТС Мобильные сотрудники 40 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 3
WhatsApp Messenger 654 3
ЭОС EOS for SharePoint 112 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 2
МТС 3G-сеть 86 2
Microsoft Windows 10 6810 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 2
Linux - Debian GNU 277 2
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Microsoft Skype 1501 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Google YouTube - Видеохостинг 1833 2
Linux OS 4386 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 2
Apple Pay 385 2
R-Style Softlab - RS-Bank 229 1
VMware vSphere 281 1
Directum - DirectumRX 62 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Google Android TV 173 1
Apple iPhone 6 547 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Ред ОС 239 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1001 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
VK - Mail.ru Одноклассники 864 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Орловский Виктор 229 41
Рылов Дмитрий 45 5
Рубцов Сергей 27 4
Никифоров Николай 1126 4
Мельников Александр 63 3
Газизов Камиль 63 2
Прянишников Николай 217 2
Кусков Денис 156 2
Виноградов Дмитрий 21 2
Чистов Дмитрий 8 2
Медведев Дмитрий 1437 2
Гурджиян Руслан 18 2
Алексеева Елена 20 2
Сморгонский Анатолий 37 2
Щеголев Игорь 676 2
Симоненко Вячеслав 24 2
Савкин Владимир 38 2
Емельченков Сергей 84 1
Останина Мария 3 1
Полозенко Валентин 13 1
Исмаилов Руслан 6 1
Фирулев Алексей 2 1
Сальва Алексей 6 1
Кравцов Алексей 22 1
Кнышев Сергей 7 1
Шматова Елена 20 1
Пестов Алексей 1 1
Бессонов Сергей 17 1
Лебединский Ярослав 1 1
Решетова Ольга 4 1
Данцев Олег 1 1
Фомин Дмитрий 20 1
Самойлов Антон 7 1
Рустамов Рустам 169 1
Баласанян Владимир 31 1
Френкель Лев 46 1
Пашнин Роман 10 1
Башмаков Александр 10 1
Клименко Алексей 12 1
Грицаенко Вячеслав 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 136
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 108
Россия - ЦФО - Тульская область 760 80
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 64
Россия - ЦФО - Калужская область 584 54
Россия - ЦФО - Курская область 342 51
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 46
Россия - ЦФО - Смоленская область 232 45
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 45
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 43
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 43
Россия - ЦФО - Костромская область 234 43
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 42
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 39
Россия - СФО - Новосибирск 2037 39
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 39
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 36
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 237 34
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 34
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 34
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 33
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 33
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 32
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 222 32
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 31
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 29
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 27
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 27
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 27
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 26
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 26
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 25
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 25
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 24
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 24
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 24
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 24
Россия - ПФО - Казань 1548 24
Россия - СФО - Кемеровская область 496 24
Россия - СФО - Новосибирская область 843 24
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 1
Частный сектор 7 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 1
VAD - Value Added Distribution 17 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Золотое кольцо России 7 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 35 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Коворкинг - Coworking - Офис с сервисом и более комфортными условиями аренды 3 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 1
POI - points of interest 60 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 164 1
Космодром Байконур 99 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 155 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 3
Forbes - Форбс 442 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
CNews Analytics 2006 6
TelecomDaily ИАА 112 3
Fortune Global 500 164 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МЭИ - Московский энергетический институт 39 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
Сириус - Образовательный центр 86 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 32 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Цифровая прокачка региона 22 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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