МТС прокачала сеть LTE в Брянске на главных новогодних площадках

МТС сообщила о модернизации сети в Брянске к новогодним мероприятиям. Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета на главных новогодних площадках в столице региона выросла на 30%.

В результате модернизации сети МТС и обновления телеком-оборудования мобильный интернет стал быстрее как в центре Брянска, так и во всех его районах. Контент будет грузиться быстрее у главной городской ёлки, которая установлена в сквере Карла Маркса, в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска, в парке-музее имени Толстого и парке культуры и отдыха «Майский».

Также скорость мобильного интернета останется высокой даже на массовых гуляниях в парке культуры и отдыха «Юность» и парке культуры и отдыха железнодорожников, в районе Брянского областного дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина и возле одной из популярных новогодних ёлок Бежицы – на площади перед торговым центром «Бум-сити».

МТС прокачала сеть также в поселках Белые Берега, в Радица-Крыловке, на въездах в Брянск и в пригородных зонах отдыха.

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Благодаря проведенным работам даже в часы максимальной нагрузки на сеть брянцы и гости города могут снимать фото и видео на новогодних мероприятиях, делиться ими в соцсетях, созваниваться по видеосвязи с родными и друзьями.

«Мы постоянно поддерживаем голосовую связь и скорость мобильного интернета на высоком уровне, чтобы даже в период массовых мероприятий брянцы и гости города могли ориентироваться в программе праздничных мероприятий, делиться впечатлениями в соцсетях, строить планы на новогодние каникулы, оплачивать покупки через интернет и делиться поздравлениями с родными и друзьями. Как на новогодних каникулах, так и после них сеть МТС будет работать в комфортном режиме», – сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.