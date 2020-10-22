Разделы

Гагарин Юрий


СОБЫТИЯ


22.10.2020 VideoMost развернута в ВУНЦ военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина

SPIRIT объявила о развертывании VideoMost в ВУНЦ академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина. В Военно-воздушной академии осуществляется обучение офицеров-слушателей оперативно-тактического уровня подготовки, а также курсантов. Также осуществляется целевая подготовка адъюн
15.06.2016 Сканер «Эларскан» А2-400 установлен в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина

Корпорация «Элар» поставила в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина комплект оборудования для оцифровки документов: комплекс планетарного сканирования и обработки «Эларскан» А2-400 и потоковый сканер Canon DR-M140. В НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина
25.03.2011 YouTube покажет фильм о полете в космос Юрия Гагарина

ждународная космическая станция, насколько это было возможно, проследовала первоначальным маршрутом Юрия Гагарина. Астронавт Паоло Несполи (Paolo Nespoli) снял панорамы Земли, открывающиеся из

20.01.2010 Юрий Гагарин остается главным русским кумиром ХХ века

Главным русским кумиром ХХ века для россиян является Юрий Гагарин (35%). На втором месте в этом рейтинге располагается Владимир Высоцкий (31%). Тр
11.01.2010 Исполнилось 50 лет Центру подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина

маршал авиации К.А.Вершинин 11 января 1960 года издал директиву о создании в составе ВВС Центра подготовки космонавтов (войсковая часть 26266). 11 января 1960 года является датой образования ЦПК. Имя Ю.А.Гагарина было присвоено Центру в 1968 году. ЦПК находится в Звёздном городке в Подмосковье. За 50 лет в ЦПК накоплен уникальный опыт проведения испытаний космической техники, ее элементов,


Публикаций - 94, упоминаний - 109

Гагарин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9985 10
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 4
Microsoft Corporation 25285 3
Oracle Corporation 6887 3
М2М телематика - НИС М2М 232 2
Объединенные координаты Урал 5 2
Samsung Electronics 10654 2
Ростелеком 10364 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3136 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 2
Yandex - Яндекс 8530 2
Apple Inc 12673 2
IBM - International Business Machines Corp 9560 2
HP Inc. 5766 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1223 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 2
Spirit DSP - Спирит Корп 475 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 2
Google LLC 12298 1
Nvidia Corp 3754 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 91 1
Kofax 57 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 16 1
Keysight Technologies - IXIA 16 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 56 1
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 41 1
MCI 172 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 176 1
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 31 1
Setec - СиТек 29 1
LM Soft - ЛМ Софт 3 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 124 1
Palantir Technologies 19 1
ЛадаСофт 1 1
ИнтТерра - IntTerra 2 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электроника КТЦ - Электроника Конструкторско-технологический центр 3 1
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 8
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 687 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 6
Объединённый мемориальный музей-заповедник Ю. А. Гагарина 5 5
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 40 4
Lockheed Martin 767 3
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 3
Boeing 1018 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 3
ЕКА Топливная компания 146 3
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 2
Arianespace 85 2
Dassault Aviation 12 2
Строймонтаж 3 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 429 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 247 2
Air France–KLM - Air France - KLM 80 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 88 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 53 1
Perla Penna 6 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Акрон ГК - Дорогобуж 18 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 44 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
ДЗГ - Детская здравница имени Гагарина - Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина 4 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 8 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 1
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 1
Ростех - ОАК - Сокол НАЗ - Нижегородский авиастроительный завод 4 1
Финансовая лизинговая компания 1 1
Родина Медиа 1 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1905 25
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3431 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2739 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3262 2
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 27 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 131 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3388 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3469 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4973 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1472 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 165 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 55
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9391 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 9
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8768 8
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 406 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 5
Gen V - кибератаки пятого поколения 1263 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1548 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1537 20
Космодром Байконур 1071 13
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 476 7
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 50 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7388 3
Microsoft Windows 16384 3
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 121 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 2
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 177 2
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 2
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 2
Linux OS 10962 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3445 2
Apple - App Store 3015 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 2
Pokemon Go 80 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 149 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 94 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 253 1
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 20 1
Dassault Systemes - Catia 80 1
Microsoft Windows 98 451 1
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 12 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 113 1
Canon imageFORMULA - серия сканеров 2 1
LG Stylus - смартфон 6 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
Королев Сергей 45 6
Путин Владимир 3370 4
Циолковский Константин 46 4
Ломоносов Михаил 12 3
Юрчихин Федор 37 3
Сураев Максим 24 3
Чайковский Пётр 14 3
Цой Виктор 6 3
Титов Герман 7 3
Терешкова Валентина 4 3
Волков Сергей 105 3
Корниенко Михаил 25 3
Пушкин Александр 34 2
Перминов Анатолий 131 2
Яхина Гузель 6 2
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 53 2
Прокопьев Сергей 3 2
von Neumann John - фон Нейман Джон 20 2
Скрипочка Олег 4 2
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 2
Полонский Сергей 5 2
Петров Борис 3 2
Сикорский Игорь 6 2
Simonyi Charles - Симони Чарльз 26 2
Башкевич Андрей 41 2
Clarke Arthur - Кларк Артур 13 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 58 2
Плисецкая Майя 4 2
Lan Chen - Лань Чэнь 4 2
Сергунина Наталья 372 2
Леонов Алексей 96 2
Кононенко Олег 41 2
Бурнаев Евгений 25 1
Водолазкин Евгений 7 1
Безбогов Сергей 61 1
Хрупов Сергей 5 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Власов Павел 8 1
Каренина Анна 15 1
Мартынова Елена 90 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 31
Земля - планета Солнечной системы 10679 30
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 20
Европа 24656 14
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1511 13
Солнечная система - Solar system 2549 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 8
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1309 7
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 787 7
Южная Корея - Республика 6867 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 6
Италия - Итальянская Республика 4432 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 215 4
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 44 4
Германия - Федеративная Республика 12945 4
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3228 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3290 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3195 3
Франция - Французская Республика 7984 3
Россия - СФО - Новосибирск 4678 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1705 3
Россия - УФО - Челябинская область 1405 3
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 283 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 248 2
Венера - планета Солнечной системы 294 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 252 2
Уран - планета Солнечной системы 547 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 125 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 69 2
Казахстан - Абайская область - Семипалатинск 17 2
Казахстан - Республика 5817 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1357 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 2
Азия - Азиатский регион 5754 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 23
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 20
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 9
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 6
Английский язык 6880 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 4
Физика - Physics - область естествознания 2836 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 195 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 3
Ботаника - Растения - Plantae 1113 3
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 615 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 3
Известия ИД 713 3
Space Daily 528 2
Washington Profile 142 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6027 2
Российская газета 278 1
Госрасходы - портал 70 1
CNews TV 747 1
NEWSru.com 229 1
Казахстан Сегодня 309 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
WikiLeaks 120 1
РИА Новости 993 1
AP - Associated Press 2006 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Juniper Research 551 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 18
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 4
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 17 2
РАН - Российская академия наук 2021 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 286 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 2
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 16 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 30 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 54 1
Samsung IT Школа 11 1
Минобороны РФ - ВМА имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морской инженерный институт - Военно-морской политехнический институт - Военно-морской институт радиоэлектроники, ВМИРЭ - Балтийский военно-морской институт 6 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 219 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского 1 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 25 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 35 1
ЦГДБ им. А.П. Гайдара - Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара 2 1
Минобороны РФ - ВМА им. С. М. Кирова - Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 10 1
International Space University - Международный космический университет 3 1
Щелковский колледж ГБПОУ МО 2 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 262 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 526 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1106 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1279 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 194 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 400 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 285 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 106 8
День молодёжи - 27 июня 1002 3
Международный женский день - 8 марта 372 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 16 1
Google Lunar X Prize - GLXP 15 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
Обнинский атомный марафон 2 1
