Гагарин Юрий

SPIRIT объявила о развертывании VideoMost в ВУНЦ академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина . В Военно-воздушной академии осуществляется обучение офицеров-слушателей оперативно-тактического уровня подготовки, а также курсантов. Также осуществляется целевая подготовка адъюн

Корпорация «Элар» поставила в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина комплект оборудования для оцифровки документов: комплекс планетарного сканирования и обработки «Эларскан» А2-400 и потоковый сканер Canon DR-M140. В НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина