Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гагарин Юрий
СОБЫТИЯ
|22.10.2020
|
VideoMost развернута в ВУНЦ военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина
SPIRIT объявила о развертывании VideoMost в ВУНЦ академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина. В Военно-воздушной академии осуществляется обучение офицеров-слушателей оперативно-тактического уровня подготовки, а также курсантов. Также осуществляется целевая подготовка адъюн
|15.06.2016
|
Сканер «Эларскан» А2-400 установлен в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина
Корпорация «Элар» поставила в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина комплект оборудования для оцифровки документов: комплекс планетарного сканирования и обработки «Эларскан» А2-400 и потоковый сканер Canon DR-M140. В НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина
|25.03.2011
|
YouTube покажет фильм о полете в космос Юрия Гагарина
ждународная космическая станция, насколько это было возможно, проследовала первоначальным маршрутом Юрия Гагарина. Астронавт Паоло Несполи (Paolo Nespoli) снял панорамы Земли, открывающиеся из
|20.01.2010
|
Юрий Гагарин остается главным русским кумиром ХХ века
Главным русским кумиром ХХ века для россиян является Юрий Гагарин (35%). На втором месте в этом рейтинге располагается Владимир Высоцкий (31%). Тр
|11.01.2010
|
Исполнилось 50 лет Центру подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина
маршал авиации К.А.Вершинин 11 января 1960 года издал директиву о создании в составе ВВС Центра подготовки космонавтов (войсковая часть 26266). 11 января 1960 года является датой образования ЦПК. Имя Ю.А.Гагарина было присвоено Центру в 1968 году. ЦПК находится в Звёздном городке в Подмосковье. За 50 лет в ЦПК накоплен уникальный опыт проведения испытаний космической техники, ее элементов,
Гагарин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Королев Сергей 45 6
|Путин Владимир 3370 4
|Циолковский Константин 46 4
|Ломоносов Михаил 12 3
|Юрчихин Федор 37 3
|Сураев Максим 24 3
|Чайковский Пётр 14 3
|Цой Виктор 6 3
|Титов Герман 7 3
|Терешкова Валентина 4 3
|Волков Сергей 105 3
|Корниенко Михаил 25 3
|Пушкин Александр 34 2
|Перминов Анатолий 131 2
|Яхина Гузель 6 2
|Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 53 2
|Прокопьев Сергей 3 2
|von Neumann John - фон Нейман Джон 20 2
|Скрипочка Олег 4 2
|Tito Dennis - Тито Дэннис 36 2
|Полонский Сергей 5 2
|Петров Борис 3 2
|Сикорский Игорь 6 2
|Simonyi Charles - Симони Чарльз 26 2
|Башкевич Андрей 41 2
|Clarke Arthur - Кларк Артур 13 2
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 58 2
|Плисецкая Майя 4 2
|Lan Chen - Лань Чэнь 4 2
|Сергунина Наталья 372 2
|Леонов Алексей 96 2
|Кононенко Олег 41 2
|Бурнаев Евгений 25 1
|Водолазкин Евгений 7 1
|Безбогов Сергей 61 1
|Хрупов Сергей 5 1
|Медведев Дмитрий 1663 1
|Власов Павел 8 1
|Каренина Анна 15 1
|Мартынова Елена 90 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 2
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
|Juniper Research 551 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.