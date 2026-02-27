Разделы

Цой Виктор


СОБЫТИЯ


27.02.2026 От шансона до фэнтези: что смотрели, читали и слушали россияне этой зимой 1
11.07.2017 В 2ГИС появились путеводители по городам 1
15.08.2016 Правительство Москвы выпустило патриотичных «покемонов» 1
15.08.2016 Игровое приложение «Узнай Москву Фото» с технологией дополненной реальности стало доступно для пользователей 1
25.07.2016 Москва запускает собственных патриотичных «покемонов» 2
11.11.2015 Цифровой двойник Виктора Цоя вернулся на Арбат после похищения 2
29.10.2015 На Арбате похитили цифрового двойника Виктора Цоя 2

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Цой Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 390 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 81 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2762 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2022 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1564 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1484 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4860 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12339 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25785 3
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 252 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2255 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5690 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17880 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 975 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11366 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4847 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2081 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1230 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 50 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 3
Pokemon Go 80 3
Apple - App Store 3023 3
Google Android 14851 2
Apple iOS 8338 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 374 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
Pokemon - Pocket Monster - Покемон 38 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 892 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7421 1
Чайковский Пётр 14 5
Ломоносов Михаил 12 5
Гагарин Юрий 94 3
Пушкин Александр 35 3
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 61 3
Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 10 1
Мельников Михаил 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46224 6
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 254 3
Россия - РФ - Российская федерация 158984 2
Киргизия - Бишкек 137 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1844 1
Казахстан - Республика 5857 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3324 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4347 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1463 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2954 1
Россия - СФО - Новосибирск 4725 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1134 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Украина 7822 1
Москва - ЦАО - Никитский бульвар - Суворовский бульвар 13 1
Кипр - Республика 622 1
Английский язык 6903 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7029 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3191 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1524 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11472 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5446 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5755 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 211 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 162 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
