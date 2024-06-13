Aviasales Авиасейлс Jetradar Билетики
|13.06.2024
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«Авиасейлс» запустил сервис для поиска жилья в путешествиях
Теперь на «Авиасейлс» можно бронировать не только билеты, но и жилье в путешествиях — это делает процесс удобнее и помогает сэкономить время на планировании отдыха. Об этом CNews сообщили представители «<
|04.07.2023
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Российский разработчик в сфере LegalTech Doczilla автоматизирует подготовку документов в «Авиасейлс»
Сервис для покупки авиабилетов «Авиасейлс» и разработчик решений в сфере LegalTech Doczilla анонсировали запуск проекта автоматизации документов. С июня 2023 г. юристы «Авиасейлс» получат доступ к автоматизированному п
|01.08.2022
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Пользователей сервисов по поиску авиа- и ж/д билетов стало в 1,5 раза больше: исследование Yota
л трафик клиентов на сервисы для покупки авиа- и ж/д билетов с 3 января по 24 июля 2022 г. Спойлер: Aviasales прибавил почти 7% в доле пользователей с начала 2022 г. Об этом CNews сообщили пред
|24.06.2021
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«Авиасейлс» и Viber разработали бота против билетных мошенников
«Авиасейлс» и Viber разработали чат-бот, чтобы пользователи смогли отличить настоящий сервис от мошеннического. По данным совместного исследования компаний 7% опрошенных пользователей сталкивали
|26.05.2021
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«Авиасейлс» запустил сервис аналитики для авиакомпаний, аэропортов и онлайн-тревел агентств
Метапоисковик авиабилетов «Авиасейлс» запустил сервис «Авиастатс». Новый сервис поможет тревел-компаниям управлять доходностью и планировать маршруты. Данные «Авиастатс» основаны на поисковой статистике сайта и приложени
|29.04.2021
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«Авиасейлс» перешла на удаленный наем сотрудников с HRlink
ившись к сервису HRlink. Это позволило организовать удаленный наем сотрудников, ускорить процессы оформления документов, снизить нагрузку на HR-менеджеров и уменьшить затраты на курьерскую доставку. «Авиасейлс» — независимый сервис по поиску авиабилетов, которым каждый месяц пользуются 15 млн человек. С началом пандемии в 2020 г. «Авиасейлс» оперативно перевела сотрудников на удаленн
|30.11.2020
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Европа угрожает российским интернет-компаниям. Под ударом «Яндекс», Mail.ru, Aviasales, Ozon
данными со странами ЕС, может включать представителей отечественной интернет-коммерции, почтовых, игровых, медицинских, туристических и других международных сервисов, включая «Яндекс», Mail.ru Group, Aviasales, Wildberries, Ozon и другие. Помимо этого, новый регламент обмена данными в ЕС также может затронуть интересы российских компаний в сфере искусственного интеллекта и больших данных. У
|01.03.2018
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Бот с интеллектом закажет лучшие билеты
Система поиска дешёвых авиабилетов Aviasales запустила специализированный бот для службы обмена сообщениями Viber. Бот Aviasales для Viber работает на принципах искусственного интеллекта , не только разыскивая самые выгод
|14.02.2018
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Группа ОТМ подключилась к аудиторным данным Aviasales.ru
ОТМ стала data-партнером туристического поисковика Aviasales.ru. Портал на эксклюзивных условиях предоставит группе деперсонализированные данные
|26.12.2017
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Скончался основатель метапоисковика авиабилетов Aviasales
Умер Константин Калинов Основатель метапоисковика авиабилетов Aviasales Константин Калинов ушел из жизни Ему было 40 лет. Формальной причиной кончины послу
|09.06.2016
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В приложении Aviasales для iOS появился «детский» поиск
Вышло обновление приложения Aviasales для iOS. В новой версии при поиске детских билетов, пассажир получит наиболее подходящие рейсы — без пересадок либо, если нет такой опции, с минимальным их количеством. Кроме того, пр
|28.10.2015
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Прокуратура проверит Aviasales по заявлению Anywayanyday
ередине лета 2015 г. правообладатель сайта anywayanyday.com направил официальное письмо руководству aviasales.ru, в котором потребовал прекратить незаконное использование товарных знаков, зарег
|31.03.2015
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Обновленное приложение Aviasales для iOS поможет сэкономить на перелетах в бизнес-классе
Обновленное приложение Aviasales для iOS устройств поможет сэкономить до 50% на перелетах в бизнес-классе. В версии 3.4 пользователям стала доступна подписка на премиальные тарифы. «Найти дешевый бизнес-класс — непро
|19.02.2015
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Aviasales оптимизировал поиск предложений по авиабилетам с помощью Amadeus Extreme Search
Российский метапоисковик авиабилетов Aviasales внедрил инновационное решение Amadeus Extreme Search в рамках глобального договора о сотрудничестве с компанией Amadeus, подписанного летом 2014 г. Об этом CNews сообщили в Amadeus, п
|22.01.2015
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Aviasales обновил приложение для Android
Туристический поисковик Aviasales обновил своё Android-приложение до версии 2.0. Самые значительные изменения претерпел дизайн, выполненный в соответствии с новой философией Google — material design. Кроме нового диза
|09.12.2014
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С технологиями Abbyy клиенты Aviasales могут бронировать билеты в один клик
Поисковик авиабилетов Aviasales (известный за пределами России как JetRadar) использует в своем мобильном приложении технологии Abbyy для распознавания паспортных данных. Таким образом, больше не нужно тратить время
|07.08.2014
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Aviasales обновил приложение для iOS
Туристический поисковик Aviasales обновил приложение для iOS до версии 3.1. В новом релизе кроме увеличившейся на 25% скорости поиска и поддержки валют стран СНГ, добавились предложения иностранных ОТА (Online Travel
|20.06.2014
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Поисковик Aviasales представил обновленную версию приложения для iOS
Туристический поисковик Aviasales обновил приложение для iOS до версии 3.0. В релизе помимо обновленного дизайна интерфейса пользователям стали доступны такие сервисы как поиск по сложным маршрутам и голосовой поиск,
|05.06.2014
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Туристический поисковик Aviasales теперь доступен в виде расширения для Google Chrome
Туристический поисковик Aviasales теперь доступен в формате специального расширения для браузера Google Chrome. Плагин дает возможность искать самому и отслеживать цены на интересующие направления. Подписавшись на тар
|11.02.2014
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Российский туристический поисковик Aviasales привлек $10 млн инвестиций от iTech Capital
Фонд iTech Capital инвестировал $10 млн в туристический поисковик Aviasales, получив миноритарную долю в компании. В совет директоров Aviasales вошли управляющий партнер iTech Capital Глеб Давидюк и инвестиционный менеджер Илья Баландин. Инвестиции буд
|02.04.2013
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Aviasales обновил приложение для iPhone
Сервис Aviasales обновил приложение для iPhone. Новая версия запоминает данные и маршрут пользовател
|25.03.2013
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Запущен сервис по поиску и сравнению цен на отели HotelLook.ru
Разработчики российского интернет-поисковика авиабилетов Aviasales.ru создали сайт по поиску и сравнению цен на отели – HotelLook.ru. Руководители про
|20.11.2012
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Поисковик авиабилетов Aviasales.ru разработал мобильное приложение для Android
Российский поисковик авиабилетов Aviasales.ru выпустил мобильное приложение по поиску и покупке авиабилетов для телефонов с мо
|01.11.2012
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Топ-менеджер из «СКБ Контур» перешел в поисковик авиабилетов Aviasales.ru
Директором по маркетингу компании JetRadar (разработчик интернет-поисковиков авиабилетов Aviasales.ru, JetRadar.com и Ifeiso.com) стал Павел Распутин. Как рассказали CNews в JetRadar
|14.06.2012
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Приложение для iPhone от Aviasales.ru заняло 1 место в категории «Путешествия» AppStore
Мобильное приложение для iPhone и iPad от Aviasales.ru, предназначенное для поиска удобных рейсов и приобретения наиболее выгодных по с
|13.04.2011
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AviaSales.ru запустил карту цен на авиабилеты
Ресурс AviaSales.ru объявил о том, что запустил новый сервис для пользователей — карту цен, на котор
Aviasales и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Иван 23 7
|Калинов Константин 7 7
|Махлин Дмитрий 95 4
|Путин Владимир 3171 3
|Шадаев Максут 1008 3
|Мишустин Михаил 676 2
|Макс Крайнов 2 2
|Давидюк Глеб 8 2
|Саневич Марк 8 2
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Мысина Ирина 2 1
|Баров Алексей 30 1
|Греф Герман 419 1
|Беров Иван 44 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Голикова Татьяна 55 1
|Ran Tony - Ран Тони 14 1
|Сергиенко Дмитрий 23 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Сивков Арташес 17 1
|Кухальский Ян 16 1
|Решетников Максим 31 1
|Лисовский Евгений 20 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Кадейшвили Алексей 15 1
|Нейман Алексей 7 1
|Зотов Алексей 42 1
|Голов Андрей 48 1
|Себрант Андрей 23 1
|Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 8 1
|Мурашко Михаил 12 1
|Дубинин Дмитрий 2 1
|Ермилова Анастасия 2 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Cuban Mark - Кьюбан Марк 7 1
|Миркасымов Рустам 7 1
|Мантуров Денис 106 1
|Чернов Андрей 3 1
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