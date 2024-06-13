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Aviasales Авиасейлс Jetradar Билетики

Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики


13.06.2024 «Авиасейлс» запустил сервис для поиска жилья в путешествиях

Теперь на «Авиасейлс» можно бронировать не только билеты, но и жилье в путешествиях — это делает процесс удобнее и помогает сэкономить время на планировании отдыха. Об этом CNews сообщили представители «<
04.07.2023 Российский разработчик в сфере LegalTech Doczilla автоматизирует подготовку документов в «Авиасейлс»

Сервис для покупки авиабилетов «Авиасейлс» и разработчик решений в сфере LegalTech Doczilla анонсировали запуск проекта автоматизации документов. С июня 2023 г. юристы «Авиасейлс» получат доступ к автоматизированному п
01.08.2022 Пользователей сервисов по поиску авиа- и ж/д билетов стало в 1,5 раза больше: исследование Yota

л трафик клиентов на сервисы для покупки авиа- и ж/д билетов с 3 января по 24 июля 2022 г. Спойлер: Aviasales прибавил почти 7% в доле пользователей с начала 2022 г. Об этом CNews сообщили пред
24.06.2021 «Авиасейлс» и Viber разработали бота против билетных мошенников

«Авиасейлс» и Viber разработали чат-бот, чтобы пользователи смогли отличить настоящий сервис от мошеннического. По данным совместного исследования компаний 7% опрошенных пользователей сталкивали
26.05.2021 «Авиасейлс» запустил сервис аналитики для авиакомпаний, аэропортов и онлайн-тревел агентств

Метапоисковик авиабилетов «Авиасейлс» запустил сервис «Авиастатс». Новый сервис поможет тревел-компаниям управлять доходностью и планировать маршруты. Данные «Авиастатс» основаны на поисковой статистике сайта и приложени
29.04.2021 «Авиасейлс» перешла на удаленный наем сотрудников с HRlink

ившись к сервису HRlink. Это позволило организовать удаленный наем сотрудников, ускорить процессы оформления документов, снизить нагрузку на HR-менеджеров и уменьшить затраты на курьерскую доставку. «Авиасейлс» — независимый сервис по поиску авиабилетов, которым каждый месяц пользуются 15 млн человек. С началом пандемии в 2020 г. «Авиасейлс» оперативно перевела сотрудников на удаленн
30.11.2020 Европа угрожает российским интернет-компаниям. Под ударом «Яндекс», Mail.ru, Aviasales, Ozon

данными со странами ЕС, может включать представителей отечественной интернет-коммерции, почтовых, игровых, медицинских, туристических и других международных сервисов, включая «Яндекс», Mail.ru Group, Aviasales, Wildberries, Ozon и другие. Помимо этого, новый регламент обмена данными в ЕС также может затронуть интересы российских компаний в сфере искусственного интеллекта и больших данных. У
01.03.2018 Бот с интеллектом закажет лучшие билеты

Система поиска дешёвых авиабилетов Aviasales запустила специализированный бот для службы обмена сообщениями Viber. Бот Aviasales для Viber работает на принципах искусственного интеллекта , не только разыскивая самые выгод
14.02.2018 Группа ОТМ подключилась к аудиторным данным Aviasales.ru

ОТМ стала data-партнером туристического поисковика Aviasales.ru. Портал на эксклюзивных условиях предоставит группе деперсонализированные данные
26.12.2017 Скончался основатель метапоисковика авиабилетов Aviasales

Умер Константин Калинов Основатель метапоисковика авиабилетов Aviasales Константин Калинов ушел из жизни Ему было 40 лет. Формальной причиной кончины послу
09.06.2016 В приложении Aviasales для iOS появился «детский» поиск

Вышло обновление приложения Aviasales для iOS. В новой версии при поиске детских билетов, пассажир получит наиболее подходящие рейсы — без пересадок либо, если нет такой опции, с минимальным их количеством. Кроме того, пр
28.10.2015 Прокуратура проверит Aviasales по заявлению Anywayanyday

ередине лета 2015 г. правообладатель сайта anywayanyday.com направил официальное письмо руководству aviasales.ru, в котором потребовал прекратить незаконное использование товарных знаков, зарег
31.03.2015 Обновленное приложение Aviasales для iOS поможет сэкономить на перелетах в бизнес-классе

Обновленное приложение Aviasales для iOS устройств поможет сэкономить до 50% на перелетах в бизнес-классе. В версии 3.4 пользователям стала доступна подписка на премиальные тарифы. «Найти дешевый бизнес-класс — непро
19.02.2015 Aviasales оптимизировал поиск предложений по авиабилетам с помощью Amadeus Extreme Search

Российский метапоисковик авиабилетов Aviasales внедрил инновационное решение Amadeus Extreme Search в рамках глобального договора о сотрудничестве с компанией Amadeus, подписанного летом 2014 г. Об этом CNews сообщили в Amadeus, п
22.01.2015 Aviasales обновил приложение для Android

Туристический поисковик Aviasales обновил своё Android-приложение до версии 2.0. Самые значительные изменения претерпел дизайн, выполненный в соответствии с новой философией Google — material design. Кроме нового диза
09.12.2014 С технологиями Abbyy клиенты Aviasales могут бронировать билеты в один клик

Поисковик авиабилетов Aviasales (известный за пределами России как JetRadar) использует в своем мобильном приложении технологии Abbyy для распознавания паспортных данных. Таким образом, больше не нужно тратить время
07.08.2014 Aviasales обновил приложение для iOS

Туристический поисковик Aviasales обновил приложение для iOS до версии 3.1. В новом релизе кроме увеличившейся на 25% скорости поиска и поддержки валют стран СНГ, добавились предложения иностранных ОТА (Online Travel

20.06.2014 Поисковик Aviasales представил обновленную версию приложения для iOS

Туристический поисковик Aviasales обновил приложение для iOS до версии 3.0. В релизе помимо обновленного дизайна интерфейса пользователям стали доступны такие сервисы как поиск по сложным маршрутам и голосовой поиск,

05.06.2014 Туристический поисковик Aviasales теперь доступен в виде расширения для Google Chrome

Туристический поисковик Aviasales теперь доступен в формате специального расширения для браузера Google Chrome. Плагин дает возможность искать самому и отслеживать цены на интересующие направления. Подписавшись на тар
11.02.2014 Российский туристический поисковик Aviasales привлек $10 млн инвестиций от iTech Capital

Фонд iTech Capital инвестировал $10 млн в туристический поисковик Aviasales, получив миноритарную долю в компании. В совет директоров Aviasales вошли управляющий партнер iTech Capital Глеб Давидюк и инвестиционный менеджер Илья Баландин. Инвестиции буд
02.04.2013 Aviasales обновил приложение для iPhone

Сервис Aviasales обновил приложение для iPhone. Новая версия запоминает данные и маршрут пользовател
25.03.2013 Запущен сервис по поиску и сравнению цен на отели HotelLook.ru

Разработчики российского интернет-поисковика авиабилетов Aviasales.ru создали сайт по поиску и сравнению цен на отели – HotelLook.ru. Руководители про
20.11.2012 Поисковик авиабилетов Aviasales.ru разработал мобильное приложение для Android

Российский поисковик авиабилетов Aviasales.ru выпустил мобильное приложение по поиску и покупке авиабилетов для телефонов с мо
01.11.2012 Топ-менеджер из «СКБ Контур» перешел в поисковик авиабилетов Aviasales.ru

Директором по маркетингу компании JetRadar (разработчик интернет-поисковиков авиабилетов Aviasales.ru, JetRadar.com и Ifeiso.com) стал Павел Распутин. Как рассказали CNews в JetRadar
14.06.2012 Приложение для iPhone от Aviasales.ru заняло 1 место в категории «Путешествия» AppStore

Мобильное приложение для iPhone и iPad от Aviasales.ru, предназначенное для поиска удобных рейсов и приобретения наиболее выгодных по с
13.04.2011 AviaSales.ru запустил карту цен на авиабилеты

Ресурс AviaSales.ru объявил о том, что запустил новый сервис для пользователей — карту цен, на котор

Публикаций - 68, упоминаний - 80

Aviasales и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 15
МегаФон 8805 8
Google LLC 11775 6
VK - Mail.ru Group 3455 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Apple Inc 12100 4
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 4
Ростелеком 9700 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
8213 3
SAP SE 5277 3
NDC Technologies 41 2
Ramax - Рамакс 115 2
SimbirSoft - СимбирСофт 75 2
Microsoft Corporation 24625 2
Intel Corporation 12197 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 2
Selectel - Селектел 385 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
АФК Система ПАО 1797 2
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 35 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 2
QUMO - КУМО 22 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Huawei 3933 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 115 1
Vocord - Вокорд 183 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
Saprun - Сапран групп 51 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Код Безопасности 616 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 5
РЖД - Российские железные дороги 1903 5
ВкусВилл - Избёнка 156 5
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 4
Anywayanyday - AWAD 33 4
OneTwoTrip Travel Agency LLP 44 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 3
Альфа-Банк 1769 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 3
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 3
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 28 3
Video Target 3 2
ВТБ - Почта Банк 466 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Совкомбанк ПАО 256 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 2
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 2
LinkedIn 635 2
NanduQ - Qiwi 996 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
Expedia Group 134 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 84 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
АльфаСтрахование СГ 320 2
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 2
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 2
BestDoctor - БестДоктор 21 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Правительство РФ - Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 6 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 1
Правительство Москвы - ДКН Москва - Департамент культурного наследия города Москвы 7 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы 12 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 78 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 14
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 6
Оповещение и уведомление - Notification 4605 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 4
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 4
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 3
Google Android 13994 11
Apple iOS 7809 11
Trip.com Group - SkyScanner 21 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 7
Apple - App Store 2890 6
Google Play - Google Store - Android Market 3291 5
Apple iPad 3860 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
Booking.com 114 3
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 73 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 3
Купибилет - Kupibilet 23 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 2
Rakuten Viber 627 2
Abbyy Cloud OCR SDK 10 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 2
Aviasales - Hotellook 4 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 31 1
Kaspersky Internet Security 457 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Apple Pay 489 1
Huawei AppGallery 280 1
Samsung Pay 291 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 1
Google Android Package Kit - APK 178 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 67 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 1
Huawei Mobile Services - HMS Core 23 1
Stafory - робот Вера 330 1
VK - Mail.ru Maps.me 52 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 1
F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 6 1
МегаФон Личный кабинет 2 1
Huawei Mobile Services - Push Kit 3 1
Huawei Mobile Services - Analytics Kit 2 1
Huawei Mobile Services - Game Service 2 1
Huawei Mobile Services - Wallet Kit 3 1
Trivago - сервис по поиску отелей и сравнения цен на них 7 1
Huawei Map Kit 5 1
Козлов Иван 23 7
Калинов Константин 7 7
Махлин Дмитрий 95 4
Путин Владимир 3171 3
Шадаев Максут 1008 3
Мишустин Михаил 676 2
Макс Крайнов 2 2
Давидюк Глеб 8 2
Саневич Марк 8 2
Солодовников Дмитрий 56 1
Мысина Ирина 2 1
Баров Алексей 30 1
Греф Герман 419 1
Беров Иван 44 1
Худавердян Тигран 91 1
Матвиенко Валентина 112 1
Голикова Татьяна 55 1
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Сергиенко Дмитрий 23 1
Кузнецов Александр 123 1
Брюквин Юрий 299 1
Сивков Арташес 17 1
Кухальский Ян 16 1
Решетников Максим 31 1
Лисовский Евгений 20 1
Чурсин Дмитрий 61 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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