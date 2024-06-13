Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики

«Авиасейлс» запустил сервис для поиска жилья в путешествиях Теперь на «Авиасейлс» можно бронировать не только билеты, но и жилье в путешествиях — это делает процесс удобнее и помогает сэкономить время на планировании отдыха. Об этом CNews сообщили представители «<

Российский разработчик в сфере LegalTech Doczilla автоматизирует подготовку документов в «Авиасейлс» Сервис для покупки авиабилетов «Авиасейлс» и разработчик решений в сфере LegalTech Doczilla анонсировали запуск проекта автоматизации документов. С июня 2023 г. юристы «Авиасейлс» получат доступ к автоматизированному п

Пользователей сервисов по поиску авиа- и ж/д билетов стало в 1,5 раза больше: исследование Yota л трафик клиентов на сервисы для покупки авиа- и ж/д билетов с 3 января по 24 июля 2022 г. Спойлер: Aviasales прибавил почти 7% в доле пользователей с начала 2022 г. Об этом CNews сообщили пред

«Авиасейлс» и Viber разработали бота против билетных мошенников «Авиасейлс» и Viber разработали чат-бот, чтобы пользователи смогли отличить настоящий сервис от мошеннического. По данным совместного исследования компаний 7% опрошенных пользователей сталкивали

«Авиасейлс» запустил сервис аналитики для авиакомпаний, аэропортов и онлайн-тревел агентств Метапоисковик авиабилетов «Авиасейлс» запустил сервис «Авиастатс». Новый сервис поможет тревел-компаниям управлять доходностью и планировать маршруты. Данные «Авиастатс» основаны на поисковой статистике сайта и приложени

«Авиасейлс» перешла на удаленный наем сотрудников с HRlink ившись к сервису HRlink. Это позволило организовать удаленный наем сотрудников, ускорить процессы оформления документов, снизить нагрузку на HR-менеджеров и уменьшить затраты на курьерскую доставку. «Авиасейлс» — независимый сервис по поиску авиабилетов, которым каждый месяц пользуются 15 млн человек. С началом пандемии в 2020 г. «Авиасейлс» оперативно перевела сотрудников на удаленн

Европа угрожает российским интернет-компаниям. Под ударом «Яндекс», Mail.ru, Aviasales, Ozon данными со странами ЕС, может включать представителей отечественной интернет-коммерции, почтовых, игровых, медицинских, туристических и других международных сервисов, включая «Яндекс», Mail.ru Group, Aviasales, Wildberries, Ozon и другие. Помимо этого, новый регламент обмена данными в ЕС также может затронуть интересы российских компаний в сфере искусственного интеллекта и больших данных. У

Бот с интеллектом закажет лучшие билеты Система поиска дешёвых авиабилетов Aviasales запустила специализированный бот для службы обмена сообщениями Viber. Бот Aviasales для Viber работает на принципах искусственного интеллекта , не только разыскивая самые выгод

Группа ОТМ подключилась к аудиторным данным Aviasales.ru ОТМ стала data-партнером туристического поисковика Aviasales.ru. Портал на эксклюзивных условиях предоставит группе деперсонализированные данные

Скончался основатель метапоисковика авиабилетов Aviasales Умер Константин Калинов Основатель метапоисковика авиабилетов Aviasales Константин Калинов ушел из жизни Ему было 40 лет. Формальной причиной кончины послу

В приложении Aviasales для iOS появился «детский» поиск Вышло обновление приложения Aviasales для iOS. В новой версии при поиске детских билетов, пассажир получит наиболее подходящие рейсы — без пересадок либо, если нет такой опции, с минимальным их количеством. Кроме того, пр

Прокуратура проверит Aviasales по заявлению Anywayanyday ередине лета 2015 г. правообладатель сайта anywayanyday.com направил официальное письмо руководству aviasales.ru, в котором потребовал прекратить незаконное использование товарных знаков, зарег

Обновленное приложение Aviasales для iOS поможет сэкономить на перелетах в бизнес-классе Обновленное приложение Aviasales для iOS устройств поможет сэкономить до 50% на перелетах в бизнес-классе. В версии 3.4 пользователям стала доступна подписка на премиальные тарифы. «Найти дешевый бизнес-класс — непро

Aviasales оптимизировал поиск предложений по авиабилетам с помощью Amadeus Extreme Search Российский метапоисковик авиабилетов Aviasales внедрил инновационное решение Amadeus Extreme Search в рамках глобального договора о сотрудничестве с компанией Amadeus, подписанного летом 2014 г. Об этом CNews сообщили в Amadeus, п

Aviasales обновил приложение для Android Туристический поисковик Aviasales обновил своё Android-приложение до версии 2.0. Самые значительные изменения претерпел дизайн, выполненный в соответствии с новой философией Google — material design. Кроме нового диза

С технологиями Abbyy клиенты Aviasales могут бронировать билеты в один клик Поисковик авиабилетов Aviasales (известный за пределами России как JetRadar) использует в своем мобильном приложении технологии Abbyy для распознавания паспортных данных. Таким образом, больше не нужно тратить время

Aviasales обновил приложение для iOS Туристический поисковик Aviasales обновил приложение для iOS до версии 3.1. В новом релизе кроме увеличившейся на 25% скорости поиска и поддержки валют стран СНГ, добавились предложения иностранных ОТА (Online Travel

Поисковик Aviasales представил обновленную версию приложения для iOS Туристический поисковик Aviasales обновил приложение для iOS до версии 3.0. В релизе помимо обновленного дизайна интерфейса пользователям стали доступны такие сервисы как поиск по сложным маршрутам и голосовой поиск,

Туристический поисковик Aviasales теперь доступен в виде расширения для Google Chrome Туристический поисковик Aviasales теперь доступен в формате специального расширения для браузера Google Chrome. Плагин дает возможность искать самому и отслеживать цены на интересующие направления. Подписавшись на тар

Российский туристический поисковик Aviasales привлек $10 млн инвестиций от iTech Capital Фонд iTech Capital инвестировал $10 млн в туристический поисковик Aviasales, получив миноритарную долю в компании. В совет директоров Aviasales вошли управляющий партнер iTech Capital Глеб Давидюк и инвестиционный менеджер Илья Баландин. Инвестиции буд

Aviasales обновил приложение для iPhone Сервис Aviasales обновил приложение для iPhone. Новая версия запоминает данные и маршрут пользовател

Запущен сервис по поиску и сравнению цен на отели HotelLook.ru Разработчики российского интернет-поисковика авиабилетов Aviasales.ru создали сайт по поиску и сравнению цен на отели – HotelLook.ru. Руководители про

Поисковик авиабилетов Aviasales.ru разработал мобильное приложение для Android Российский поисковик авиабилетов Aviasales.ru выпустил мобильное приложение по поиску и покупке авиабилетов для телефонов с мо

Топ-менеджер из «СКБ Контур» перешел в поисковик авиабилетов Aviasales.ru Директором по маркетингу компании JetRadar (разработчик интернет-поисковиков авиабилетов Aviasales.ru, JetRadar.com и Ifeiso.com) стал Павел Распутин. Как рассказали CNews в JetRadar

Приложение для iPhone от Aviasales.ru заняло 1 место в категории «Путешествия» AppStore Мобильное приложение для iPhone и iPad от Aviasales.ru, предназначенное для поиска удобных рейсов и приобретения наиболее выгодных по с