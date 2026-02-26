Разделы

Momondo


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.02.2026 Цифровое планирование: как кузбассовцы выбирают билеты и маршруты 1
26.02.2026 Красноярцы стали чаще планировать путешествия через интернет 1
01.08.2022 Пользователей сервисов по поиску авиа- и ж/д билетов стало в 1,5 раза больше: исследование Yota 1
02.06.2020 «Рамакс интернейшнл» реализовал схему прямой дистрибуции авиауслуг «Аэрофлота» по стандарту NDC 1
20.07.2012 Глобальный туристический сайт приходит в Россию 1
21.03.2012 ВТБ Капитал и Mangrove Capital инвестировали $10 млн в сервис Oktogo.ru 1
10.08.2011 Momondo.ru запустил метапоисковик авиабилетов по составному маршруту 2
18.02.2011 Система Momondo интегрировалась с соцсетью для путешественников Wayn.com 2
15.06.2010 Система Momondo запустила обновленный поиск гостиниц 2
17.05.2010 Momondo добавил в свою базу предложения OZON.travel 1
20.04.2010 Поисковик по авиабилетам Momondo будет сотрудничать с Anywayanyday.com 2

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Momondo и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10142 2
Oktogo - Октого 23 2
Yandex - Яндекс 8652 1
Accenture plc 698 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 975 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 352 1
NDC Technologies 41 1
Ramax - Рамакс 122 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 92 1
Quintura Search 34 1
Kayak 29 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 81 2
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 34 2
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1400 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1703 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 139 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 1
British Airways - British Midland International 127 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 47 1
Intel Capital 148 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 87 1
TripAdvisor 41 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 75 1
Qatar Airways - Qatar Airlines - Авиакомпания 12 1
ABRT Венчурный фонд 33 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11365 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3095 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9621 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28995 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8184 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17877 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22069 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25613 1
Бронирование - Booking 831 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 407 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1082 1
Trip.com Group - SkyScanner 21 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 904 1
Booking.com 122 1
Купибилет - Kupibilet 32 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1066 1
Lumbi Martin - Лумби Мартин 3 3
Wolf Philip - Вульф Филипп 2 1
Богданов Кирилл 112 1
Дорош Алексей 2 1
Буленков Дмитрий 31 1
Вербицкий Андрей 2 1
Пюскюлян Ирина 19 1
Тимонин Алексей 1 1
Ширяева Олеся 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 9
Европа 24703 1
Азия - Азиатский регион 5777 1
Ближний Восток 3058 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1934 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7024 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5444 4
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 979 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3685 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11471 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7832 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2082 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 736 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2525 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8201 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2967 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2603 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8255 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 361 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
