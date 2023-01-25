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NDC Technologies

СОБЫТИЯ

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25.01.2023 «Сбер» первым среди банков зарегистрировал в реестре Минцифры собственное ПО для банкоматов 1
09.11.2021 Sabre представляет Retail Intelligence для роста доходов авиакомпаний за счет персонализации ритейла 1
15.09.2021 RAMAX Group по заказу Аэрофлота реализовала проект продажи через прямой канал авиакомпании 1
08.09.2021 Qatar Airways намерена заключить новое дистрибутивное соглашение с Sabre с акцентом на NDC 1
05.08.2021 «Аэроклуб» в партнерстве с Amadeus интегрировал предложения по размещению от Booking.com в свою корпоративную платформу онлайн-бронирования 1
18.03.2021 Sabre расширяет возможности NDC и доступ к контенту авиакомпаний 1
17.12.2020 Lufthansa Group и Sabre заключили дистрибутивное соглашение 1
09.11.2020 Sabre анонсировала первый продукт на базе технологии ИИ 1
23.09.2020 S7 Airlines подключила к своей блокчейн-платформе онлайн-систему по продаже билетов Nemo.Travel 1
26.08.2020 Sabre активизирует возможности NDC в сотрудничестве с международными партнерами 1
13.08.2020 Sabre продлила дистрибуционное соглашение с United Airlines 1
02.06.2020 «Рамакс интернейшнл» реализовал схему прямой дистрибуции авиауслуг «Аэрофлота» по стандарту NDC 1
10.03.2020 Sabre объявила финансовые результаты за IV квартал и полный 2019 год 1
03.03.2020 Sabre представила стратегические приоритеты для ускорения роста бизнеса 1
28.10.2019 Amadeus интегрирует контент ATPCO в решения для покупки авиабилетов 1
25.10.2019 Sabre и ATPCO заключили соглашение о дистрибуции контента Routehappy Rich Content 1
01.10.2019 Sabre обеспечит агентам доступ к контенту Singapore Airlines по NDC 1
12.08.2019 Sabre отчиталась за квартал и улучшила финансовый прогноз на 2019 год 1
30.07.2019 Объем операций через блокчейн-платформу Альфа-банка и S7 Airlines превысил $1 млн в месяц 1
09.04.2019 Sabre тестирует создание NDC-предложений с United Airlines и агентствами 1
21.03.2019 Delta Air Lines присоединилась к программе Sabre «Больше, чем NDC» 1
11.02.2019 SAP Commerce Cloud Travel Accelerator сертифицирован по стандарту IATA ONE Order 1
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 1
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 1
16.11.2018 Sabre приобретает Farelogix для ускорения внедрения стандарта NDC 1
26.09.2018 Sabre и Carlson Wagonlit Travel расширяют партнерство 1
23.08.2018 Sabre выбрала Red Hat OpenShift Container Platform для поддержки платформы следующего поколения 1
09.08.2018 Крупные игроки туристической индустрии присоединились к программе Sabre «Больше, чем NDC» 1
30.07.2018 Sabre сообщила о создании подразделение Travel Solutions 1
12.07.2018 Microsoft обеспечит миграцию приложений Sabre на платформу Microsoft Azure 1
21.06.2018 «Рамакс» рассказала о реализованных за прошедший год проектах 1
01.06.2018 Sabre предложит решения на основе стандарта NDC в 2018 году 1
30.05.2018 Дмитрий Буленков -

Главным трендом транспортной отрасли является цифровая трансформация

 1
27.09.2017 SAP SE представила новую версию SAP Hybris Commerce для авиаперевозчиков 1
20.10.2014 NCR включила в поддержку глобальной версии Aptra NDC решение eKassir ATM WebHost 1
22.04.2014 Опубликована обновленная программа Авиационного ИТ-форума 1
25.07.2013 Новое ПО от «ЛАН АТМсервис» позволит банкам удаленно управлять антискимминговой защитой 1
12.07.2004 На Украине номерной ресурс стал платным 1
10.02.2003 Telstra обещает уволить еще несколько сотен сотрудников 1

Публикаций - 42, упоминаний - 42

NDC Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 22
Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 59 13
Ramax - Рамакс 138 5
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 4
Sabre Airline Solutions 16 4
Google LLC 12690 4
SAP SE 5601 3
Код Безопасности 812 2
Vocord - Вокорд 185 2
Radixx 6 2
Farelogix 4 2
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 2
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 2
Ростелеком 10948 2
Microsoft Corporation 25775 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
9594 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 29 1
Inline Group - Инлайн Груп 105 1
Celonis 32 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 1
Deutsche Lufthansa Systems 26 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 17 1
Sabre Labs 4 1
Ланит - ЛАН АТМсервис 37 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 1
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 26 1
Raiffeisen Informatik - Raiffeisen TechCenter, RTC - Райффайзен-техцентр - Raiffeisen Software Solution 8 1
NCR Russia - ЭН. СИ. АР. Россия 5 1
IBM - Sequent Computer Systems 24 1
Аэронавигатор 7 1
Momondo 11 1
Intel Corporation 12811 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
ATPCO - The Airline Tariff Publishing Company 8 3
Flight Centre Travel Group 3 3
Альфа-Банк 1979 3
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
Deutsche Lufthansa AG 121 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 2
Локотех - Локомотивные технологии 70 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
American Airlines 90 2
Carlson Wagonlit Travel 4 2
American Express Global Business Travel - American Express Travel Classic 5 2
United Airlines - авиакомпания 95 2
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
British Airways - British Midland International 127 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Аэроклуб 28 1
Газпромнефть-Аэро 7 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Deutsche Lufthansa AG - Austrian Airlines - авиакомпания 20 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Air Dolomiti - Авиакомпания 2 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
Qatar Airways - Qatar Airlines - Авиакомпания 13 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Belavia - Белавиа - Белорусские авиалинии - Авиакомпания 8 1
Deutsche Lufthansa AG - Brussels Airlines - SN Brussels Airlines - Sabena 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 10
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 16
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 12
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 73 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 3
HoReCa - HotelTech - Hotel Management - Hospitality Management Solutions, HMS - Управление в индустрии гостеприимства - Система управления отелем - Гостиничное хозяйство - Решения для отельеров 33 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 353 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 2
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 43 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 2
Sabre Red 360 and GetThere 13 4
Google Cloud Platform - GCP 383 4
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 3
Sabre Smart Retail Engine - Sabre Retail Intelligence 4 3
Sabre NDC - Sabre New Distribution Capability - Sabre Beyond NDC 3 3
Trip.com Group - SkyScanner 21 3
Booking.com 126 2
Amadeus Travel Platform - Amadeus Travel Intelligence Engine - Amadeus e-Travel Management - Amadeus Traveler ID for Safe Travel 9 2
IATA ONE Order - Стандарт обмена сообщениями системы бронирования авиабилетов 4 2
SAP Commerce Cloud Travel Accelerator - SAP Hybris Commerce Travel - SAP Cloud for Travel - SAP Travel Solutions 8 2
Sabre Red Workspace - Sabre Red App Centre 15 2
Sabre API 7 2
Sabre KrisConnect 2 2
ATPCO Routehappy 4 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 2
Microsoft Azure 1526 2
Amadeus Selling Platform Connect 2 1
Amadeus API 2 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 36 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 40 1
IBM Power AI 9 1
Google Cloud Services 244 1
Microsoft LUIS - Microsoft Language Understanding Intelligent Service 1 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Sabre Virtual Payments 2 1
Sabre Hospitality Solutions - Sabre Hospitality Intelligent Retailing Platform 5 1
Sabre GDS - Sabre Global Distribution System - travel reservation system 13 1
Sabre Dev Studio APIs 4 1
Microsoft Solutions Framework - Microsoft DMF - Microsoft Driver Module Framework - Microsoft Bot Framework - Microsoft Coco Framework - Microsoft WDF - Microsoft Windows Driver Frameworks - Microsoft Operations Framework - MOF 36 1
eKassir Omnichannel Digital Banking Platform - eKassir ATM WebHost - eKassir ATM Customer - eKassir ATM Terminal - eKassir ATM API - eKassir Bank Payments Hub 20 1
Ланит - ЛАН АТМсервис - M3 Operation - M3 Defender - M3 ATM Monitoring System 9 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
NCR APTRA - программный комплекс для банкоматов 12 1
IBM - IBM NUMA-Q - Sequent NUMA-Q 9 1
Сбер InterSphere - управляющее ПО для банковских устройств 4 1
Menke Shawn - Менке Шон 16 7
Morgan Kathy - Морган Кэти 4 4
Jones Wade - Джонс Уэйд 10 4
Shirk Dave - Ширк Дейв 7 3
Ермилова Анастасия 2 2
Albert Robert - Альберт Роберт 2 2
Буленков Дмитрий 44 2
Mendis Roshan - Мендис Рошан 4 2
Heller Matthias - Гёлер Маттиас 3 2
Беров Иван 44 1
Сергеев Сергей 179 1
Нестеров Алексей 175 1
Аитов Тимур 197 1
Ведяхин Александр 180 1
Лигачев Глеб 120 1
Онищенко Владислав 98 1
Соловьев Алексей 97 1
Сергиенко Дмитрий 35 1
Размахаев Сергей 49 1
Фридман Илья 42 1
Попов Андрей 116 1
Гулянский Игорь 13 1
Чурсин Дмитрий 87 1
Рязанов Павел 7 1
Казак Максим 162 1
Скипский Михаил 3 1
Новиков Дмитрий 41 1
Кадейшвили Алексей 16 1
Зотов Алексей 69 1
Голов Андрей 53 1
Дмитрук Екатерина 4 1
Qualantone Mike - Квалантон Майк 1 1
Дубинин Дмитрий 2 1
Евдокимов Игорь 61 1
Narayanan Rakesh - Нарьянан Ракеш 1 1
Гасилин Денис 11 1
Burgess Brett - Берджесс Бретт 1 1
Savitch Jonathan - Савич Джонатан 1 1
Lobl Jeff - Лобл Джефф 2 1
Bartels Dave - Бартельс Дэйв 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Европа 24964 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Сингапур - Республика 1953 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Ближний Восток 3154 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Новая Зеландия 737 1
Беларусь - Минск 706 1
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 116 1
Украина - Киев 1151 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 1
США - Техас - Даллас 185 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 1
США - Флорида - Майами 200 1
Индонезия - Джакарта 56 1
Украина - Одесса 196 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Канада 5082 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Индонезия - Республика 1058 1
Украина 7928 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 25
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 25
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 8
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 3
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 1
Экономический эффект 1342 1
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ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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