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ATPCO Routehappy

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.10.2019 Amadeus интегрирует контент ATPCO в решения для покупки авиабилетов 1
25.10.2019 Sabre и ATPCO заключили соглашение о дистрибуции контента Routehappy Rich Content 1
19.01.2016 «Аэрофлот» занял второе место в мире по Wi-Fi оснащенности дальнемагистральных рейсов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ATPCO Routehappy и организации, системы, технологии, персоны:

NDC Technologies 42 2
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 1
Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 59 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 1
ATPCO - The Airline Tariff Publishing Company 8 2
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Visa International 1993 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 73 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 2
IATA ONE Order - Стандарт обмена сообщениями системы бронирования авиабилетов 4 1
Sabre Dev Studio APIs 4 1
Amadeus Selling Platform Connect 2 1
Amadeus API 2 1
Amadeus Travel Platform - Amadeus Travel Intelligence Engine - Amadeus e-Travel Management - Amadeus Traveler ID for Safe Travel 9 1
Sabre Red 360 and GetThere 13 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
Sabre - SabreSonic PSS - SabreSonic Passenger Service System 2 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Albert Robert - Альберт Роберт 2 2
Valmorbida Decius - Вальморбида Десиус 1 1
Jones Wade - Джонс Уэйд 10 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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