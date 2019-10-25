Sabre и ATPCO заключили соглашение о дистрибуции контента Routehappy Rich Content

Sabre Corporation и ATPCO объявили о заключении нового долгосрочного соглашения, позволяющего Sabre распространять контент Routehappy посредством подключенных к Sabre традиционных и онлайн-агентств, прочих покупателей туристических услуг и заказчиков ИТ-решений для авиакомпаний. Наряду с глобальной дистрибутивной системой Sabre (GDS) дистрибуция контента будет осуществляться через API-интерфейсы Sabre для покупки авиаперелетов и технологические решения для прямых продаж и продвижения продуктов авиаперевозчиков.

Расширяя партнерство двух компаний, новое соглашение поддерживает омниканальную стратегию Sabre в области ритейла и дистрибуции для традиционных и NDC-решений. Интеграция контента Routehappy в механизмы формирования предложений Sabre и торговые точки агентств поможет авиакомпаниям реализовывать свои продукты удобным для них образом и во всех каналах.

«Расширение соглашения с ATPCO подтверждает стремление Sabre модернизировать процесс авиационного ритейла с помощью решений нового поколения для розничной торговли, дистрибуции и выполнения торговых операций во всех каналах продаж, – отметил Уэйд Джонс (Wade Jones), президент Sabre Travel Network. – Это долгосрочное соглашение позволит усилить наши передовые решения для бронирования авиационных продуктов как в текущем моменте благодаря интеграции широкого контента Routehappy Rich Content, так и по мере развития авиационной индустрии».

Sabre также продолжит участвовать в развитии стандарта ATPCO Next Generation Storefront (NGS), который помогает модернизировать процесс совершения покупок в разных каналах продаж для потребителей. Sabre выступает ключевым партнером ATPCO и других игроков рынка, оказывая помощь в разработке и тестировании инновационного подхода к поиску и бронированию авиабилетов на основе стандартов NGS.

В соответствии с новым соглашением ATPCO становится авторизованным поставщиком разнообразного авиационного контента для Sabre, а Sabre – авторизованным дистрибьютором Routehappy Rich Content. В дополнение к подключению по API ATPCO впервые откроет Sabre доступ к базам данных плоских файлов Routehappy Rich Content, что увеличит скорость интеграции описательного и визуального контента Routehappy в решения Sabre, включая Sabre Red 360 и Sabre Dev Studio APIs, а также в прямые каналы продаж авиакомпаний.

«Новое долгосрочное соглашение ATPCO и Sabre дает существенный импульс отраслевым изменениям в области продаж авиаперелетов. Недавно Sabre выполнил масштабное улучшение агентского процесса бронирования продуктов авиакомпаний, представив новый графический интерфейс. Вместе с интеграцией Routehappy Rich Content это важные первые шаги на пути перемен в нашей отрасли, – отметил Роберт Альберт (Robert Albert), исполнительный вице-президент ATPCO по ритейлу (ранее основатель и генеральный директор Routehappy). – Sabre поддерживает развитие стандартов NDC и NGS и полную интеграцию контента Routehappy Rich Content в свои приложения для агентств и авиакомпаний. Сегодня мы подошли к переломному моменту в процессе модернизации процесса покупок авиаперелетов в необходимом масштабе».