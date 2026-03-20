Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

GDS Global Distribution System Глобальная дистрибьюторская система

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.03.2026 Бауманка бесплатно изготовит партию передовых фотонных чипов для ученых России 1
13.05.2025 Utair запускает прямую агентскую дистрибуцию 1
08.12.2023 Созданная «Ростехом» система бронирования билетов «Аэрофлота» вышла из строя на несколько часов из-за сбоя 1
09.08.2023 Intel завалила весь мир процессорами с «дыркой», через которую воруют пароли. Если ее закрыть, процессоры тормозят 1
08.09.2021 Qatar Airways намерена заключить новое дистрибутивное соглашение с Sabre с акцентом на NDC 1
27.05.2021 Delta Air Lines и Sabre заключили соглашение о глобальной дистрибуции 1
04.03.2021 Kiwi.com заключила партнерство с Sabre для расширения глобального присутствия 1
17.12.2020 Lufthansa Group и Sabre заключили дистрибутивное соглашение 1
09.11.2020 Sabre анонсировала первый продукт на базе технологии ИИ 1
01.09.2020 SAS и Sabre заключили дистрибутивное соглашение 1
13.08.2020 Sabre продлила дистрибуционное соглашение с United Airlines 1
12.03.2020 Amadeus представила тренды цифровизации турбизнеса 1
10.03.2020 Sabre объявила финансовые результаты за IV квартал и полный 2019 год 1
03.03.2020 Sabre представила стратегические приоритеты для ускорения роста бизнеса 1
14.11.2019 Sabre представила медиа-решение для продвижения отелей в GDS 1
25.10.2019 Sabre и ATPCO заключили соглашение о дистрибуции контента Routehappy Rich Content 1
12.08.2019 Sabre отчиталась за квартал и улучшила финансовый прогноз на 2019 год 1
23.07.2019 Sabre представила новое решение для бронирования гостиничного контента 1
19.07.2019 «ГосWeb» в России строят по британскому образцу. Его опробуют на детских садах и больницах 1
06.05.2019 Cloud4Y обеспечила «Мегатек» инфраструктурой для SaaS-сервиса 1
07.03.2019 Travelport поддержит авиапассажиров-инвалидов 1
16.11.2018 Sabre приобретает Farelogix для ускорения внедрения стандарта NDC 1
26.09.2018 Sabre и Carlson Wagonlit Travel расширяют партнерство 1
09.08.2018 Крупные игроки туристической индустрии присоединились к программе Sabre «Больше, чем NDC» 1
07.08.2018 Sabre интегрирует контент Booking.com в новую платформу Content Services for Lodging 1
25.07.2018 Разработчики процессоров «Байкал» отказались от Debian в пользу российского «Альт Линукс» 1
31.05.2018 Цены на процессоры «Байкал» рухнули в 10 раз 1
26.04.2018 Великобритания, США, Австралия: самые эпичные провалы зарубежных госпроектов в ИТ 1
12.04.2018 Процессоры «Байкал» появились в рознице. Цена снижена в 5 раз 1
11.01.2018 Процессоры «Байкал» начинают продаваться в рознице. Цена снижается в четыре раза 1
21.12.2017 «Мой офис» научился работать на процессорах «Байкал» 1
14.12.2017 Бывшая команда ALT Linux выпустила ОС для процессоров «Эльбрус», ARM и MIPS 1
20.10.2017 Cloud4Y предоставила Aerolabs IT-инфраструктуру как услугу (IaaS) 1
17.10.2017 Процессоры «Байкал» проверили огнем, заморозкой и плесенью на промышленную пригодность 1
17.08.2017 «Байкалы» приблизились на тестах к современным процессорам Intel 1
28.03.2017 Началось крупносерийное производство российских процессоров «Байкал» 1
08.09.2016 «РусЛайн» выбрал технологии Sabre для развития продаж в России и за рубежом 1

Публикаций - 73, упоминаний - 73

GDS и организации, системы, технологии, персоны:

Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 32
Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 59 18
Т-Платформы - T-Platforms 412 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 9
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 9
NDC Technologies 42 9
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 9
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 7
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 6
Ubisoft Romania 19 6
Google LLC 12690 4
Intel Corporation 12811 4
Baikal Electronics - Лаборатория электроники Байкал 3 3
Microsoft Corporation 25775 3
Oracle Corporation 7074 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 2
Radixx 6 2
Sabre Airline Solutions 16 2
Farelogix 4 2
Бука - Buka Entertaiment 493 2
Travelport - Трэвелпорт 8 2
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 26 2
ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 42 2
SAP SE 5601 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
Cloud4Y 311 2
АйТи 1519 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 1
Inform GmbH 65 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 1
ПСС - Передовые системы самообслуживания 14 1
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 22 1
Capgemini Consulting 131 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
United Airlines - авиакомпания 95 4
Deutsche Lufthansa AG - Austrian Airlines - авиакомпания 20 4
British Airways - British Midland International 127 3
Air France–KLM - Air France - KLM 81 3
Ukraine International Airlines - Международные авиалинии Украины - авиакомпания 5 3
Deutsche Lufthansa AG 121 2
Expedia Group 136 2
American Airlines 90 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 2
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 2
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 2
Чип и Дип 12 2
РусЛайн - авиакомпания 11 2
Globalia - Air Europa Líneas Aéreas - Air Europa Express 4 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 43 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Аэроклуб 28 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Carlson Wagonlit Travel 4 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 50 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
American Express Global Business Travel - American Express Travel Classic 5 1
Flight Centre Travel Group 3 1
Hyndai 16 1
Air Dolomiti - Авиакомпания 2 1
Qatar Airways - Qatar Airlines - Авиакомпания 13 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
Expedia - Travelocity 60 1
easyJet 11 1
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 16 1
Expedia - Orbitz 28 1
Библио-глобус 9 1
Cendant 16 1
Alitalia - Società Aerea Italiana - Алиталия 14 1
Натали Турс 6 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 4
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 8
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 8
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 8
Бронирование - Booking 983 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Электронный билет - e-ticket 176 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
HoReCa - HotelTech - Hotel Management - Hospitality Management Solutions, HMS - Управление в индустрии гостеприимства - Система управления отелем - Гостиничное хозяйство - Решения для отельеров 33 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 9
Ubisoft - Silent Hunter 22 8
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 8
Sabre GDS - Sabre Global Distribution System - travel reservation system 13 6
Sabre Red 360 and GetThere 13 5
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 5
Sabre Red Workspace - Sabre Red App Centre 15 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Windows 16882 4
МГУ ВМК ЦОД 3 3
Sabre Content Services for Lodging 3 3
Linux - Debian GNU 567 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Google Cloud Platform - GCP 383 3
Booking.com 126 3
Т-Платформы - Таволга терминал 27 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 2
Sabre Hospitality Solutions - Sabre Hospitality Intelligent Retailing Platform 5 2
Sabre Dev Studio APIs 4 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 2
Intel Amber Lake 53 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 1
Intel Xeon Cooper Lake - Серия серверных микропроцессоров 8 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 1
Intel Tiger Lake 71 1
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 22 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 1
SAP NetWeaver 158 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
Google Cloud Services 244 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
HMC - Hybrid Memory Cube - гибридный куб оперативной памяти 6 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 28 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 1
Menke Shawn - Менке Шон 16 6
Малафеев Андрей 52 5
Jones Wade - Джонс Уэйд 10 5
Новодворский Алексей 114 2
Попова Мария 141 2
Shirk Dave - Ширк Дейв 7 2
Щербаков Константин 3 2
Mendis Roshan - Мендис Рошан 4 2
Лавренюк Анастасия 13 2
Webb Greg - Вебб Грег 5 2
Сизоненко Григорий 45 1
Князев Илья 8 1
Кондратьев Андрей 9 1
Столбова Екатерина 20 1
Фарыгин Владимир 4 1
Фарыгин Антон 5 1
Qualantone Mike - Квалантон Майк 1 1
Левин Дмитрий 47 1
Демидов Руслан 10 1
Коровин Иван 8 1
Якушкина Мария 1 1
Мармер Леонид 1 1
Ristagno Linda - Ристаньо Линда 1 1
Белякова Мария 1 1
Albert Robert - Альберт Роберт 2 1
Chao Henry - Чао Генри 1 1
Jorgenson Brian - Йоргенсон Брайан 2 1
Bracken Mike - Брэйкен Майк 1 1
Bandourian Ripsy - Бандуриан Рипси 1 1
Davidson Jim - Дэвидсон Джим 1 1
Taylor Alison - Тейлор Элисон 2 1
Bleddyn Jane - Бледдин Джейн 1 1
Пермяков Павел 2 1
Быков Алексей 91 1
Ковыршин Алексей 13 1
Крутов Александр 6 1
Храмцовская Наталья 48 1
Черемных Андрей 30 1
Сизинцев Александр 17 1
Рябинников Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 18
Европа 24964 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Ближний Восток 3154 5
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Китай - Тайвань 4245 4
США - Нью-Йорк 3180 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Румыния 753 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Канада 5082 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Испания - Королевство 3840 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Ливан - Ливанская Республика 201 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 167 1
Австралия - Сидней 276 1
Индия - Дели 156 1
США - Техас - Даллас 185 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 93 1
США - Флорида - Майами 200 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 119 1
Ливия - Триполи 13 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 21
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 21
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 9
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 4
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 4
Кибернетика - Cybernetics 255 3
Английский язык 7030 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
FT - Financial Times 1296 3
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Yonhap News Agency 43 1
Computer Weekly 376 1
Открытые системы ИД 176 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Ведомости 1466 1
BleepingComputer - Издание 458 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Standish Group International - Standish Group 11 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 8 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще