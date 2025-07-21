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HoReCa HotelTech Hotel Management Hospitality Management Solutions, HMS Управление в индустрии гостеприимства Система управления отелем Гостиничное хозяйство Решения для отельеров


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 «1С-Рарус: Управление отелем»: выпущены новые модули для СПА и распознавания паспорта 1
27.08.2024 МТС инвестирует до 500 млн руб. в TravelTech-проекты 1
25.04.2024 «Ростелеком» представил облачное решение для управления гостиничным бизнесом 1
11.03.2022 Начало продаж лицензий на техподдержку «1С‑Рарус: Управление отелем» 1
20.12.2021 Sabre объявила о кадровых изменениях в руководстве 1
23.11.2021 Sabre объявила о стратегическом партнерстве с TUI Group для цифровизации сервиса в отелях 1
11.10.2021 Sabre запустила облачную систему управления гостиницей Synxis Property Hub 1
03.08.2021 «1С-Рарус» выпустила новый модуль для отелей в дополнение к «1С-Рарус:Управление отелем» 1
27.10.2020 БЕЛТЕЛ построил слаботочную инфраструктуру нового отеля Movenpick Moscow Taganskaya 1
31.08.2020 Резидент «Сколково» разработал интеллектуальную концепцию «цифрового» небоскреба» 1
10.03.2020 Sabre объявила финансовые результаты за IV квартал и полный 2019 год 1
14.11.2019 Sabre представила медиа-решение для продвижения отелей в GDS 1
12.08.2019 Sabre отчиталась за квартал и улучшила финансовый прогноз на 2019 год 1
29.04.2019 Трансформация пришла в гостиничный бизнес: как отели решают проблему с плохим Wi-Fi 1
19.04.2019 Interсontinental Shenzhen, Shenzhen Telecom и Huawei создадут умный отель на базе технологии 5G 1
30.07.2018 Sabre сообщила о создании подразделение Travel Solutions 1
17.04.2017 IBM открыла лабораторию по разработке облачных видео-решений 1
15.03.2016 «1С-Рарус» обновил программные решения для отелей и детских лагерей 1
10.02.2016 Samsung демонстрирует решения для цифровой наружной рекламы и визуального оформления на ISE 2016 1
30.10.2015 Двойная выставка прошла на Красной Пресне 1
29.09.2015 Abbyy PassportReader SDK в составе «1С:Отель» позволяет ускорить заселение гостей в отели 1
23.09.2015 «1С-Рарус» автоматизировал управленческий учет в конноспортивном комплексе «Дивный» 1
03.09.2015 Лисандро Платцер назначен заместителем генерального директора по операционной деятельности и финансам HRS 1
08.07.2015 Решения для HoReCa «1С-Раруса» интегрированы с онлайн-сборником рецептур FoodCost 1
03.10.2014 В Москве завершилась первая кампания по записи в колледж в электронном виде 1
19.09.2014 Создан сервис авторизации и идентификации пользователей для подключения к публичным сетям Wi-Fi 1
04.08.2008 Гостиничное ПО в России: кто есть кто? 2
03.06.2008 Новое в ИКТ-законодательстве России: май 2008 1
21.06.2007 Korston Fitness: новое решение для индустрии гостеприимства 1
20.12.2006 Кофейня сети Coffee Bean внедряет LS Retail 1
28.06.2004 Epicor расширил свое вертикальное ПО решением Scala Hospitality 1
16.07.2003 АЭС: К экономике реального времени 1

Публикаций - 32, упоминаний - 33

HoReCa и организации, системы, технологии, персоны:

Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 7
8588 7
1С-Рарус 906 6
NDC Technologies 41 3
Sabre Airline Solutions 16 3
Google LLC 12021 2
Sabre Labs 4 2
Samsung Electronics 10415 2
IBM - International Business Machines Corp 9487 2
Microsoft Corporation 24955 2
АВК-Софт - AVK-Soft 6 2
Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 58 2
Radixx 4 1
Farelogix 3 1
Cisco Systems 5170 1
LG Electronics 3645 1
HPE Aruba Networks 89 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
Ланит - Comptek - Комптек 196 1
Crestron 100 1
Extron Electronics 62 1
Beltel - Белтел 145 1
Vivitek - Вивитек 19 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 1
Рексофт - Reksoft 424 1
Ростех - Автоматика Концерн 1691 1
ImagePoint - ИмиджПойнт 1 1
Edelweiss - Эдельвейс 60 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Штрих-М НТЦ 61 1
Epicor Software Corporation 160 1
Импакт-Софт 30 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 851 1
Eurolan - Евролан 14 1
Infor - SoftBrands 5 1
Ростелеком 10044 1
SAP SE 5352 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13466 1
Schneider Electric 582 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 29 3
Accor Hotels 15 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 495 1
Valamar - сеть отелей 1 1
MGM Resorts International 4 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 25 1
Россети Ленэнерго 1700 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Continental Airlines 30 1
Cendant 15 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 161 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 1
Mazda Motor Corporation 71 1
MR Group - МР Групп 37 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Сколково - Кластер Энерготех - Кластер энергоэффективных технологий Фонда Сколково 5 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Intercontinental Shenzhen 1 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Accor Hotels - Mövenpick Hotels & Resorts 2 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6133 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5107 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3164 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3413 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2625 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 594 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 219 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5622 1
Казанская городская дума 2 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 447 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2066 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69443 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32459 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54105 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22128 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16422 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25170 5
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 76 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12010 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3036 4
Бронирование - Booking 725 4
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 69 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12690 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15729 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10715 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5438 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13051 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7677 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25078 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10873 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10301 3
Аналоговые технологии 2808 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 730 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14060 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 551 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30924 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6171 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4215 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3604 2
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4554 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4247 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26320 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1890 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2278 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9425 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11660 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7217 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2149 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16460 2
Sabre Hospitality Solutions - Sabre Hospitality Intelligent Retailing Platform 5 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2353 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5547 2
Booking.com 115 1
Sabre Red 360 and GetThere 13 1
Sabre Virtual Payments 2 1
Apple iPad 3891 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 92 1
Cisco CMX - Cisco Connected Mobile Experiences 4 1
Cisco MSE - Cisco Mobility Services Engine 1 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 24 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
Cisco Prime Infrastructure 8 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 48 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 363 1
Sabre GDS - Sabre Global Distribution System - travel reservation system 13 1
Sabre Content Services for Lodging 3 1
Sabre Hotel Spotlight 1 1
Cinimex - Синимекс:Гостиница 2 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 967 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  358 1
Microsoft Windows Server Essentials - Microsoft SBS - Microsoft Small Business Server 43 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Sabre SynXis Central Reservations System - Sabre SynXis Platform 3 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Stafory - робот Вера 345 1
Meta - Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 16 1
EPFL - Scala - Язык программирования 147 1
Epicor iScala 87 1
Epicor for Service Enterprises - ERP для сервиса 6 1
Epicor for Hospitality and Entertainment 1 1
Samsung ML - монохромный лазерный принтер 33 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 27 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1475 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 181 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 274 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 78 1
Menke Shawn - Менке Шон 15 4
Shirk Dave - Ширк Дейв 6 2
Ivancic Vlastimir - Иванчич Властимир 1 1
Duke Dania - Дьюк Дания 1 1
Jorgenson Brian - Йоргенсон Брайан 1 1
Кудрин Алексей 124 1
Барменков Андрей 1 1
Кантор Дмитрий 1 1
Боклан Сергей 1 1
Бобко Алексей 2 1
Овчинников Вячеслав 6 1
Сирина Екатерина 10 1
Саяпин Олег 3 1
Дудин Сергей 3 1
Ekert Kurt - Экерт Курт 1 1
Кудрин Олег 1 1
Selincourt Louis - Селинкорт Луис 1 1
Иванов Сергей 393 1
Курин Дмитрий 23 1
Южаков Алексей 27 1
Яресько Александр 16 1
Карпачев Александр 25 1
Валяева Елизавета 72 1
Шалманов Сергей 201 1
Булатов Николай 7 1
Коломцев Юрий 1 1
Мельников Вадим 12 1
Мальцев Геннадий 1 1
Никора Евгений 1 1
Сурменев Александр 7 1
Жукова Анастасия 1 1
Zhou Peter - Чжоу Питер 3 1
Yun Cai - Юнь Цай 2 1
Sun Golden - Сунь Голдэнь 1 1
Бабенко Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151066 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44576 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14309 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3361 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18049 2
Монголия 358 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1021 1
Дания - Королевство 1311 1
Земля - планета Солнечной системы 10502 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1636 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1913 1
Израиль 2764 1
Европа Восточная 3110 1
Нидерланды - Амстердам 612 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 829 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2782 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2935 1
Аргентина - Аргентинская Республика 596 1
Европа Центральная 275 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 257 1
Европа 24450 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3133 1
Венгрия 842 1
Венгрия - Будапешт 115 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1993 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 533 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 703 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 476 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 707 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 613 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 116 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 32 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 368 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 376 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 24 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Оленегорск 16 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5232 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49754 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25076 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6689 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16893 4
Паспорт - Паспортные данные 2626 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30657 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53262 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6164 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2824 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5098 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19540 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3718 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7667 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14393 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10311 2
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 147 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 735 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1184 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4566 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9227 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7526 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 354 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6012 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11216 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2016 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1871 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6208 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1766 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2722 1
Аудит - аудиторский услуги 2871 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2597 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 276 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 991 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5142 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6137 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1994 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 479 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5151 1
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 79 1
E. W. Scripps Company - Ion Media - Paxson Communications Corporation - Ion Media Networks - Scripps Networks - Katz Broadcasting 8 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 2
Allied Market Research 21 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 738 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 23 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2513 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1239 1
ISE - Integrated Systems Europe 48 1
CCTV Spring Festival Gala 1 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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