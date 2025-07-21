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УПОМИНАНИЯ
HoReCa и организации, системы, технологии, персоны:
|E. W. Scripps Company - Ion Media - Paxson Communications Corporation - Ion Media Networks - Scripps Networks - Katz Broadcasting 8 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 2
|Allied Market Research 21 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 738 1
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