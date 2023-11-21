Европа Северная Скандинавия Скандинавский регион
|21.11.2023
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«1С:ERP» ускорила поставки медикаментов в сеть клиник «Скандинавия»
15 многопрофильных медицинских клиник «Скандинавия» в Санкт-Петербурге, Казани и Вологде перешли на «1С:ERP». Организован точный уче
|14.12.2022
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«Скандинавия» оцифровала кадровый документооборот
Сеть клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» реализует пилотный проект внедрения кадрового электронного документооборота. По результатам пилота офисные сотрудники компании могут подписывать до
|11.04.2022
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StormWall обеспечила надежную защиту медицинской компании «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» от DDoS-атак
Российский разработчик Anti-DDoS решений StormWall помог создать надежную защиту интернет-сервисов медицинской компании «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» от DDoS-атак. Основными задачами проекта являлись обеспечение непрерывности доступных извне интернет-сервисов центра, а также минимизация ущерба от DDoS-атак. Для решения
|19.04.2019
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Avaya назначила вице-президента в России/СНГ, Северной Европе и Израиле
сандр занимал пост генерального директора Avaya в России и СНГ. В новой должности Александр будет заниматься дальнейшим развитием компании и упрочнением лидирующих позиций Avaya на рынках России/СНГ, Северной Европы и Израиля. Александр Пархоменко окончил Московский физико-технический институт и Военно-инженерную академию им. Дзержинского. Свою карьеру в ИТ-сфере Александр начал в качестве
|29.08.2017
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TmaxSoft помогает модернизировать мейнфреймы в Скандинавии
иальные сервисы. Kela начала проект в начале 2017 г., новая ИТ-система агентства будет введена в эксплуатацию весной 2019 г.Марку Суоминен, директор Kela по ИКТ, отметил: «В Kela одна из крупнейших в Скандинавии инсталляций мейнфреймов, и мы используем их уже несколько десятилетий. Мы начали цифровую трансформацию бизнеса, но из-за устаревшего оборудования не могли перейти на современное пр
|04.10.2016
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«Скандинавский дом» сократил затраты на покупку ПО Microsoft с помощью Comparex
Российский интегратор, компания «Скандинавский дом», совместно с компанией Comparex завершила проект по комплексному анализу программного обеспечения Microsoft. В результате «Скандинавский дом» смог сократить затраты на
|23.03.2016
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«Тринити» консолидировала информационные ресурсы клиники «Скандинавия»
интегратор, который специализируется на построении ИТ-инфраструктуры предприятий различного масштаба по всей России — реализовала масштабный проект по консолидации информационных ресурсов в клинике «Скандинавия» на основе информационной инфраструктуры IBM. Об этом CNews сообщили в «Тринити». На сегодняшний день ИТ-инфраструктура клиники «Скандинавия» построена с использованием средс
|04.06.2014
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Главой Ericsson в регионе Северная Европа и Центральная Азия назначена Шарлотта Сунд
Компания Ericsson объявила о назначении Шарлотты Сунд (Charlotta Sund) главой региона Северная Европа и Центральная Азия. Новые руководители также назначены в еще двух регионах -
|16.05.2014
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«Скандинавский Дом» автоматизировал управление складом на базе Manhattan Scale
а компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по автоматизации управления складскими процессами на базе Manhattan Scale 2013 для «Скандинавского Дома». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». «Скандинавский Дом» — отечественный системный интегратор, осуществляющий поставку и обслуживание оборудования для телекоммуникационных компаний на территории России и стран СНГ. Компания основан
|31.10.2012
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Tieto приносит в Россию скандинавские ценности
ую модель предоставления этих услуг, объединяющую наши дата-центры и центры технической поддержки в Скандинавии, Центральной и Восточной Европе и наши центры разработок в Азии. Мы работаем почт
|28.01.2009
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Скандинавия вооружается GPS-артиллерией: подробности
цией и Норвегией 48 артиллерийских систем (по 24 каждой из стран). Считается, что новые артиллерийские системы смогут значительно повысить огневую мощь и боевые возможности единой "модульной бригады" скандинавских стран Nordic Battle Group, которая формируется в том числе и Норвегией. Гаубицы FH77 BW L52 Archer имеют механизм самозаряжания на 6 выстрелов. Экипаж во время огня, заряжания и п
|26.11.2008
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Epam подошел к Европе с севера
не, в Швеции. В целом же в 2007 г. в обороте «Рексофта» доля заказчиков из североевропейских стран (Скандинавия + Финляндия) составила больше 10%. В компании Luxoft также не видят каких-либо ку
|25.08.2008
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ЛК «Скандинавия» автоматизировала учет на базе «Хомнет Лизинг 8»
В лизинговой компании «Скандинавия» завершен первый этап внедрения комплексной информационной системы «Хомнет Лизинг
|28.05.2008
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iPhone появится в Скандинавии и Прибалтике
Оператор сотовой связи в Швеции и Финляндии TeliaSonera планирует начать продажи Apple iPhone в скандинавских странах и Прибалтике, сообщает Associated Press. О какой модели телефона идет речь неизвестно. В своем заявлении TeliaSonera назвала следующие страны: Швецию, Норвегию, Данию, Фин
|15.04.2008
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Исландия и Скандинавия первые в Европе по числу интернет-пользователей
В Исландии и скандинавских странах наибольшее в Европе соотношение пользователей интернета к общему числу жителей, говорится в новом исследовании компании GfK. В Исландии 88% жителей старше 18 лет регулярно
|30.11.2007
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Обзор Beowulf. Скандинавский герой
еснившая некоторые известные тайтлы. В ряды таких исключений проявил желание записаться и экшен Beowulf от 4Head Studios, а вот удалось ли ему это, вы как раз сейчас и узнаете.Читайте: Обзор Beowulf. Скандинавский герой.
|22.11.2007
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Реки северной Европы приобретают первоначальный цвет
Вода в реках и озерах североевропейских и североамериканских областей приобретает все более насыщенный коричневый оттенок. Исследователи выявили эту тенденцию в ходе исследования 522 рек в Финляндии, Швеции, Норвеги
|12.09.2007
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ИТ-аутсорсинг: скандинавы опередили русских на Украине
тывает, что с приобретением украинских компаний EDB сможет сформировать ядро для экспансии на рынки Скандинавии и Прибалтики По словам Эндре Рангнеса, главы EDB, приобретение компании "Миратех"
|03.04.2007
|Скандинавский оператор Dataphone выбрал решение HansaWorld
|14.03.2007
|Скандинавский и британский фонды инвестировали в российскую Verysell $40 млн
|03.10.2006
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ПРОМТ вышла на скандинавский рынок
Компания ПРОМТ, производитель программ для машинного перевода, объявляет о заключении партнерского соглашения со шведской компанией Fonator AB. Компания Fonator AB – первый партнер компании ПРОМТ на скандинавском рынке. Рынок программ для компьютерного перевода в Швеции оценивается независимыми экспертами в сумму порядка $2 млн в год. В ближайший год компания ПРОМТ планирует занять не мене
|28.09.2006
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Скандинавские страны решат судьбу iTunes на этой неделе
ы Норвегии, Финляндии и Швеции встретятся на этой неделе в Исландии с представителями Apple для решения судьбы музыкального интернет-магазина iTunes. Чиновники, отвечающие за защиту прав потребителей скандинавских стран, в июне отправили Apple претензии по поводу монополизма формата продаваемой музыки, поддерживаемого только в плеерах iPod, а также пункта договора о том, что компания имеет
|10.02.2005
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Скандинавы потратились на автоматизацию российского банка
и оборудования составила около $300 тыс. Банк Svenska Handelsbanken является одним из крупнейших в Скандинавии, его подразделения работают в странах Балтии, Великобритании, Польше, Люксембурге
|06.12.2004
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"МегаФоном" завладеют скандинавы?
кций), станет контролирующем акционером оператора. Недавно холдинг «Альфа-телеком», выступающий за смену менеджмента «МегаФона», предложила TeliaSonera поставить во главе компании своего человека. Но скандинавы ответили отказом, заявив, что их партнер в «МегаФоне» — «Телекоминвест». Сообщение же о намерении TeliaSonera увеличить свою долю в «Альфе» восприняли оптимистически. «Это говор
|19.04.2004
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Скандинавы используют интернет лучше всех
этой сфере. Дания, в свою очередь, оказалась на первом месте, потеснив Швецию, после того, как там был создан правительственный веб-портал, объединивший сайты пяти министерств и еще 24 организаций. "Скандинавия добилась больших успехов в вовлечении интернет-технологий в повседневную жизнь граждан, изменив тем самым характер их работы, покупок и связей с государственными организациями", - г
|02.04.2003
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Cable&Wireless продал подразделения в Северной Европе
ния национальных предприятий. Cable & Wireless и впредь будет оказывать свои услуги в таких городах Северной Европы, как Брюссель, Копенгаген, Стокгольм и Москва. В результате Cable & Wireless
|21.01.2003
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Заметки с выставки: Россия на Comdex Scandinavia 2003
на то, что очень скоро шведы поймут, что снижение расходов - это единственный путь для того, чтобы Скандинавия осталась лидером в области ИТ и телекома в Европе и мире. Но заметно, что кризис
|17.01.2003
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Россия приняла участие в Comdex-Scandinavia
л, что "...быстрый рост российской ИТ-индустрии под боком у стран Северной Европы дает компаниям из Скандинавии реальный шанс качественно усилить свои позиции в конкурентной борьбе на глобально
|13.01.2003
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Ключевым рынком для TeliaSonera являются страны Скандинавии, Балтии и Россия
ional Carrier, предоставляющего услуги волоконно-оптической сети корпоративным пользователям и телекоммуникационным компаниям. Конкретные сроки продаж акций названы не были. TeliaSonera, крупнейший в Скандинавии оператор, получил 37% акций Turkcell в результате поглощения финской телекоммуникационной компании Sonera Corp. Что касается полученного аналогичным путём пакета из 59% акций холдин
|01.08.2002
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Reuters: Yahoo! и QXL начнут восстанавливать утраченные позиции из Скандинавии
н-аукционов. Согласно условиям договора, Yahoo! и QXL запустят сервисы интернет-аукционов в странах Скандинавии: Дании, Швеции и Норвегии, - которые будут продвигаться на рынок под объединенным
|30.01.2001
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Telenor открыла широкополосную сеть связи в Скандинавии
Telenor Global Services, дочернее предприятие норвежского оператора стационарной телефонной связи Telenor, открыла кольцо широкополосной связи Telenor Nordic в скандинавских странах, спроектированное в целях улушения международной связи между США и Европой и Норвегией. В новой сети использована технология плотноволнового мультплексирования (DWDM), а в
|01.12.2000
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Шведская Europolitan первой в Скандинавии начнет предоставлять услуги GPRS
н и получать графическую информацию благодаря высокой скорости передачи данных (около 115 Кбит/с), сообщила totaltele.com. Europolitan, которая частично принадлежит Vodafone, будет первой компанией в скандинавских странах, которая предлагает эти услуги. Абоненты будут использовать мобильные телефоны Motorola GPRS 260.
|19.06.2000
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Британская Colt приобретет 3.600 км сетей шведской Telia в Скандинавии и Австрии
Сегодня британская телекоммуникационная группа Colt Telecom Group Plc анонсировала сделку со шведской Telia по покупке 3.600 км сетевой магистрали в Скандинавии и Австрии. Colt также приобретет сетевые мощности подводного кабеля, соединяющего Нидерланды и Великобританию. Отдельно Telia ведет переговоры по приобретению 3 тыс. км. сетевой маг
Европа Северная и организации, системы, технологии, персоны:
|Каримов Ислам 95 19
|Каримова Гульнара 92 19
|Авакян Гаянэ 51 14
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 11
|Пушкарич Роберт 10 10
|Ахмедов Бекзод 38 10
|Travers Jeff - Траверс Джефф 8 8
|Ледовская Татьяна 10 8
|Макаров Валентин 211 8
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 7
|Williams J. Colin - Колин Уильямс 12 7
|Усманов Алишер 299 7
|Светушкова Наталья 17 6
|Исмаилов Рашид 54 6
|Ушацкий Андрей 105 6
|Изосимов Александр 192 5
|Путин Владимир 2948 5
|Никифоров Николай 1134 5
|Королев Игорь 62 5
|Мадумаров Рустам 24 5
|Евтушенков Владимир 206 5
|Рейман Леонид 1037 5
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 5
|Егоров Александр 82 5
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 4
|Масимов Карим 20 4
|Кузнецов Артем 9 4
|Фридман Михаил 124 4
|Бабаев Кирилл 56 4
|Гайлитис Андрис 17 4
|Бар-Бирюкова Мария 82 4
|Носков Константин 232 4
|Назарбаев Нурсултан 83 4
|Худяков Алексей 9 4
|Казак Максим 162 4
|Думалкин Евгений 13 4
|Нуриева Айгуль 7 4
|Слизень Виталий 242 4
|Резникович Алексей 59 4
|Медведев Дмитрий 1642 3
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