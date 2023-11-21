Европа Северная Скандинавия Скандинавский регион

«1С:ERP» ускорила поставки медикаментов в сеть клиник «Скандинавия» 15 многопрофильных медицинских клиник «Скандинавия» в Санкт-Петербурге, Казани и Вологде перешли на «1С:ERP». Организован точный уче

«Скандинавия» оцифровала кадровый документооборот Сеть клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» реализует пилотный проект внедрения кадрового электронного документооборота. По результатам пилота офисные сотрудники компании могут подписывать до

StormWall обеспечила надежную защиту медицинской компании «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» от DDoS-атак Российский разработчик Anti-DDoS решений StormWall помог создать надежную защиту интернет-сервисов медицинской компании «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» от DDoS-атак. Основными задачами проекта являлись обеспечение непрерывности доступных извне интернет-сервисов центра, а также минимизация ущерба от DDoS-атак. Для решения

Avaya назначила вице-президента в России/СНГ, Северной Европе и Израиле сандр занимал пост генерального директора Avaya в России и СНГ. В новой должности Александр будет заниматься дальнейшим развитием компании и упрочнением лидирующих позиций Avaya на рынках России/СНГ, Северной Европы и Израиля. Александр Пархоменко окончил Московский физико-технический институт и Военно-инженерную академию им. Дзержинского. Свою карьеру в ИТ-сфере Александр начал в качестве

TmaxSoft помогает модернизировать мейнфреймы в Скандинавии иальные сервисы. Kela начала проект в начале 2017 г., новая ИТ-система агентства будет введена в эксплуатацию весной 2019 г.Марку Суоминен, директор Kela по ИКТ, отметил: «В Kela одна из крупнейших в Скандинавии инсталляций мейнфреймов, и мы используем их уже несколько десятилетий. Мы начали цифровую трансформацию бизнеса, но из-за устаревшего оборудования не могли перейти на современное пр

«Скандинавский дом» сократил затраты на покупку ПО Microsoft с помощью Comparex Российский интегратор, компания «Скандинавский дом», совместно с компанией Comparex завершила проект по комплексному анализу программного обеспечения Microsoft. В результате «Скандинавский дом» смог сократить затраты на

«Тринити» консолидировала информационные ресурсы клиники «Скандинавия» интегратор, который специализируется на построении ИТ-инфраструктуры предприятий различного масштаба по всей России — реализовала масштабный проект по консолидации информационных ресурсов в клинике «Скандинавия» на основе информационной инфраструктуры IBM. Об этом CNews сообщили в «Тринити». На сегодняшний день ИТ-инфраструктура клиники «Скандинавия» построена с использованием средс

Главой Ericsson в регионе Северная Европа и Центральная Азия назначена Шарлотта Сунд Компания Ericsson объявила о назначении Шарлотты Сунд (Charlotta Sund) главой региона Северная Европа и Центральная Азия. Новые руководители также назначены в еще двух регионах -

«Скандинавский Дом» автоматизировал управление складом на базе Manhattan Scale а компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по автоматизации управления складскими процессами на базе Manhattan Scale 2013 для «Скандинавского Дома». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». «Скандинавский Дом» — отечественный системный интегратор, осуществляющий поставку и обслуживание оборудования для телекоммуникационных компаний на территории России и стран СНГ. Компания основан

Tieto приносит в Россию скандинавские ценности ую модель предоставления этих услуг, объединяющую наши дата-центры и центры технической поддержки в Скандинавии, Центральной и Восточной Европе и наши центры разработок в Азии. Мы работаем почт

Скандинавия вооружается GPS-артиллерией: подробности цией и Норвегией 48 артиллерийских систем (по 24 каждой из стран). Считается, что новые артиллерийские системы смогут значительно повысить огневую мощь и боевые возможности единой "модульной бригады" скандинавских стран Nordic Battle Group, которая формируется в том числе и Норвегией. Гаубицы FH77 BW L52 Archer имеют механизм самозаряжания на 6 выстрелов. Экипаж во время огня, заряжания и п

Epam подошел к Европе с севера не, в Швеции. В целом же в 2007 г. в обороте «Рексофта» доля заказчиков из североевропейских стран (Скандинавия + Финляндия) составила больше 10%. В компании Luxoft также не видят каких-либо ку

ЛК «Скандинавия» автоматизировала учет на базе «Хомнет Лизинг 8» В лизинговой компании «Скандинавия» завершен первый этап внедрения комплексной информационной системы «Хомнет Лизинг

iPhone появится в Скандинавии и Прибалтике Оператор сотовой связи в Швеции и Финляндии TeliaSonera планирует начать продажи Apple iPhone в скандинавских странах и Прибалтике, сообщает Associated Press. О какой модели телефона идет речь неизвестно. В своем заявлении TeliaSonera назвала следующие страны: Швецию, Норвегию, Данию, Фин

Исландия и Скандинавия первые в Европе по числу интернет-пользователей В Исландии и скандинавских странах наибольшее в Европе соотношение пользователей интернета к общему числу жителей, говорится в новом исследовании компании GfK. В Исландии 88% жителей старше 18 лет регулярно

Обзор Beowulf. Скандинавский герой еснившая некоторые известные тайтлы. В ряды таких исключений проявил желание записаться и экшен Beowulf от 4Head Studios, а вот удалось ли ему это, вы как раз сейчас и узнаете.Читайте: Обзор Beowulf. Скандинавский герой.

Реки северной Европы приобретают первоначальный цвет Вода в реках и озерах североевропейских и североамериканских областей приобретает все более насыщенный коричневый оттенок. Исследователи выявили эту тенденцию в ходе исследования 522 рек в Финляндии, Швеции, Норвеги

ИТ-аутсорсинг: скандинавы опередили русских на Украине тывает, что с приобретением украинских компаний EDB сможет сформировать ядро для экспансии на рынки Скандинавии и Прибалтики По словам Эндре Рангнеса, главы EDB, приобретение компании "Миратех"

ПРОМТ вышла на скандинавский рынок Компания ПРОМТ, производитель программ для машинного перевода, объявляет о заключении партнерского соглашения со шведской компанией Fonator AB. Компания Fonator AB – первый партнер компании ПРОМТ на скандинавском рынке. Рынок программ для компьютерного перевода в Швеции оценивается независимыми экспертами в сумму порядка $2 млн в год. В ближайший год компания ПРОМТ планирует занять не мене

Скандинавские страны решат судьбу iTunes на этой неделе ы Норвегии, Финляндии и Швеции встретятся на этой неделе в Исландии с представителями Apple для решения судьбы музыкального интернет-магазина iTunes. Чиновники, отвечающие за защиту прав потребителей скандинавских стран, в июне отправили Apple претензии по поводу монополизма формата продаваемой музыки, поддерживаемого только в плеерах iPod, а также пункта договора о том, что компания имеет

Скандинавы потратились на автоматизацию российского банка и оборудования составила около $300 тыс. Банк Svenska Handelsbanken является одним из крупнейших в Скандинавии, его подразделения работают в странах Балтии, Великобритании, Польше, Люксембурге

"МегаФоном" завладеют скандинавы? кций), станет контролирующем акционером оператора. Недавно холдинг «Альфа-телеком», выступающий за смену менеджмента «МегаФона», предложила TeliaSonera поставить во главе компании своего человека. Но скандинавы ответили отказом, заявив, что их партнер в «МегаФоне» — «Телекоминвест». Сообщение же о намерении TeliaSonera увеличить свою долю в «Альфе» восприняли оптимистически. «Это говор

Скандинавы используют интернет лучше всех этой сфере. Дания, в свою очередь, оказалась на первом месте, потеснив Швецию, после того, как там был создан правительственный веб-портал, объединивший сайты пяти министерств и еще 24 организаций. "Скандинавия добилась больших успехов в вовлечении интернет-технологий в повседневную жизнь граждан, изменив тем самым характер их работы, покупок и связей с государственными организациями", - г

Cable&Wireless продал подразделения в Северной Европе ния национальных предприятий. Cable & Wireless и впредь будет оказывать свои услуги в таких городах Северной Европы, как Брюссель, Копенгаген, Стокгольм и Москва. В результате Cable & Wireless

Заметки с выставки: Россия на Comdex Scandinavia 2003 на то, что очень скоро шведы поймут, что снижение расходов - это единственный путь для того, чтобы Скандинавия осталась лидером в области ИТ и телекома в Европе и мире. Но заметно, что кризис

Россия приняла участие в Comdex-Scandinavia л, что "...быстрый рост российской ИТ-индустрии под боком у стран Северной Европы дает компаниям из Скандинавии реальный шанс качественно усилить свои позиции в конкурентной борьбе на глобально

Ключевым рынком для TeliaSonera являются страны Скандинавии, Балтии и Россия ional Carrier, предоставляющего услуги волоконно-оптической сети корпоративным пользователям и телекоммуникационным компаниям. Конкретные сроки продаж акций названы не были. TeliaSonera, крупнейший в Скандинавии оператор, получил 37% акций Turkcell в результате поглощения финской телекоммуникационной компании Sonera Corp. Что касается полученного аналогичным путём пакета из 59% акций холдин

Reuters: Yahoo! и QXL начнут восстанавливать утраченные позиции из Скандинавии н-аукционов. Согласно условиям договора, Yahoo! и QXL запустят сервисы интернет-аукционов в странах Скандинавии: Дании, Швеции и Норвегии, - которые будут продвигаться на рынок под объединенным

Telenor открыла широкополосную сеть связи в Скандинавии Telenor Global Services, дочернее предприятие норвежского оператора стационарной телефонной связи Telenor, открыла кольцо широкополосной связи Telenor Nordic в скандинавских странах, спроектированное в целях улушения международной связи между США и Европой и Норвегией. В новой сети использована технология плотноволнового мультплексирования (DWDM), а в

Шведская Europolitan первой в Скандинавии начнет предоставлять услуги GPRS н и получать графическую информацию благодаря высокой скорости передачи данных (около 115 Кбит/с), сообщила totaltele.com. Europolitan, которая частично принадлежит Vodafone, будет первой компанией в скандинавских странах, которая предлагает эти услуги. Абоненты будут использовать мобильные телефоны Motorola GPRS 260.