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Индексная книга (каталог) CNews*
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Европа Северная Скандинавия Скандинавский регион

Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион


21.11.2023 «1С:ERP» ускорила поставки медикаментов в сеть клиник «Скандинавия»

15 многопрофильных медицинских клиник «Скандинавия» в Санкт-Петербурге, Казани и Вологде перешли на «1С:ERP». Организован точный уче
14.12.2022 «Скандинавия» оцифровала кадровый документооборот

Сеть клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» реализует пилотный проект внедрения кадрового электронного документооборота. По результатам пилота офисные сотрудники компании могут подписывать до
11.04.2022 StormWall обеспечила надежную защиту медицинской компании «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» от DDoS-атак

Российский разработчик Anti-DDoS решений StormWall помог создать надежную защиту интернет-сервисов медицинской компании «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» от DDoS-атак. Основными задачами проекта являлись обеспечение непрерывности доступных извне интернет-сервисов центра, а также минимизация ущерба от DDoS-атак. Для решения
19.04.2019 Avaya назначила вице-президента в России/СНГ, Северной Европе и Израиле

сандр занимал пост генерального директора Avaya в России и СНГ. В новой должности Александр будет заниматься дальнейшим развитием компании и упрочнением лидирующих позиций Avaya на рынках России/СНГ, Северной Европы и Израиля. Александр Пархоменко окончил Московский физико-технический институт и Военно-инженерную академию им. Дзержинского. Свою карьеру в ИТ-сфере Александр начал в качестве

29.08.2017 TmaxSoft помогает модернизировать мейнфреймы в Скандинавии

иальные сервисы. Kela начала проект в начале 2017 г., новая ИТ-система агентства будет введена в эксплуатацию весной 2019 г.Марку Суоминен, директор Kela по ИКТ, отметил: «В Kela одна из крупнейших в Скандинавии инсталляций мейнфреймов, и мы используем их уже несколько десятилетий. Мы начали цифровую трансформацию бизнеса, но из-за устаревшего оборудования не могли перейти на современное пр
04.10.2016 «Скандинавский дом» сократил затраты на покупку ПО Microsoft с помощью Comparex

Российский интегратор, компания «Скандинавский дом», совместно с компанией Comparex завершила проект по комплексному анализу программного обеспечения Microsoft. В результате «Скандинавский дом» смог сократить затраты на
23.03.2016 «Тринити» консолидировала информационные ресурсы клиники «Скандинавия»

интегратор, который специализируется на построении ИТ-инфраструктуры предприятий различного масштаба по всей России — реализовала масштабный проект по консолидации информационных ресурсов в клинике «Скандинавия» на основе информационной инфраструктуры IBM. Об этом CNews сообщили в «Тринити». На сегодняшний день ИТ-инфраструктура клиники «Скандинавия» построена с использованием средс
04.06.2014 Главой Ericsson в регионе Северная Европа и Центральная Азия назначена Шарлотта Сунд

Компания Ericsson объявила о назначении Шарлотты Сунд (Charlotta Sund) главой региона Северная Европа и Центральная Азия. Новые руководители также назначены в еще двух регионах -

16.05.2014 «Скандинавский Дом» автоматизировал управление складом на базе Manhattan Scale

а компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по автоматизации управления складскими процессами на базе Manhattan Scale 2013 для «Скандинавского Дома». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». «Скандинавский Дом» — отечественный системный интегратор, осуществляющий поставку и обслуживание оборудования для телекоммуникационных компаний на территории России и стран СНГ. Компания основан
31.10.2012 Tieto приносит в Россию скандинавские ценности

ую модель предоставления этих услуг, объединяющую наши дата-центры и центры технической поддержки в Скандинавии, Центральной и Восточной Европе и наши центры разработок в Азии. Мы работаем почт
28.01.2009 Скандинавия вооружается GPS-артиллерией: подробности

цией и Норвегией 48 артиллерийских систем (по 24 каждой из стран). Считается, что новые артиллерийские системы смогут значительно повысить огневую мощь и боевые возможности единой "модульной бригады" скандинавских стран Nordic Battle Group, которая формируется в том числе и Норвегией. Гаубицы FH77 BW L52 Archer имеют механизм самозаряжания на 6 выстрелов. Экипаж во время огня, заряжания и п
26.11.2008 Epam подошел к Европе с севера

не, в Швеции. В целом же в 2007 г. в обороте «Рексофта» доля заказчиков из североевропейских стран (Скандинавия + Финляндия) составила больше 10%. В компании Luxoft также не видят каких-либо ку
25.08.2008 ЛК «Скандинавия» автоматизировала учет на базе «Хомнет Лизинг 8»

В лизинговой компании «Скандинавия» завершен первый этап внедрения комплексной информационной системы «Хомнет Лизинг
28.05.2008 iPhone появится в Скандинавии и Прибалтике

Оператор сотовой связи в Швеции и Финляндии TeliaSonera планирует начать продажи Apple iPhone в скандинавских странах и Прибалтике, сообщает Associated Press. О какой модели телефона идет речь неизвестно. В своем заявлении TeliaSonera назвала следующие страны: Швецию, Норвегию, Данию, Фин
15.04.2008 Исландия и Скандинавия первые в Европе по числу интернет-пользователей

В Исландии и скандинавских странах наибольшее в Европе соотношение пользователей интернета к общему числу жителей, говорится в новом исследовании компании GfK. В Исландии 88% жителей старше 18 лет регулярно
30.11.2007 Обзор Beowulf. Скандинавский герой

еснившая некоторые известные тайтлы. В ряды таких исключений проявил желание записаться и экшен Beowulf от 4Head Studios, а вот удалось ли ему это, вы как раз сейчас и узнаете.Читайте: Обзор Beowulf. Скандинавский герой.
22.11.2007 Реки северной Европы приобретают первоначальный цвет

Вода в реках и озерах североевропейских и североамериканских областей приобретает все более насыщенный коричневый оттенок. Исследователи выявили эту тенденцию в ходе исследования 522 рек в Финляндии, Швеции, Норвеги
12.09.2007 ИТ-аутсорсинг: скандинавы опередили русских на Украине

тывает, что с приобретением украинских компаний EDB сможет сформировать ядро для экспансии на рынки Скандинавии и Прибалтики По словам Эндре Рангнеса, главы EDB, приобретение компании "Миратех"
03.04.2007 Скандинавский оператор Dataphone выбрал решение HansaWorld

14.03.2007 Скандинавский и британский фонды инвестировали в российскую Verysell $40 млн

03.10.2006 ПРОМТ вышла на скандинавский рынок

Компания ПРОМТ, производитель программ для машинного перевода, объявляет о заключении партнерского соглашения со шведской компанией Fonator AB. Компания Fonator AB – первый партнер компании ПРОМТ на скандинавском рынке. Рынок программ для компьютерного перевода в Швеции оценивается независимыми экспертами в сумму порядка $2 млн в год. В ближайший год компания ПРОМТ планирует занять не мене
28.09.2006 Скандинавские страны решат судьбу iTunes на этой неделе

ы Норвегии, Финляндии и Швеции встретятся на этой неделе в Исландии с представителями Apple для решения судьбы музыкального интернет-магазина iTunes. Чиновники, отвечающие за защиту прав потребителей скандинавских стран, в июне отправили Apple претензии по поводу монополизма формата продаваемой музыки, поддерживаемого только в плеерах iPod, а также пункта договора о том, что компания имеет

10.02.2005 Скандинавы потратились на автоматизацию российского банка

и оборудования составила около $300 тыс. Банк Svenska Handelsbanken является одним из крупнейших в Скандинавии, его подразделения работают в странах Балтии, Великобритании, Польше, Люксембурге
06.12.2004 "МегаФоном" завладеют скандинавы?

кций), станет контролирующем акционером оператора. Недавно холдинг «Альфа-телеком», выступающий за смену менеджмента «МегаФона», предложила TeliaSonera поставить во главе компании своего человека. Но скандинавы ответили отказом, заявив, что их партнер в «МегаФоне» — «Телекоминвест». Сообщение же о намерении TeliaSonera увеличить свою долю в «Альфе» восприняли оптимистически. «Это говор
19.04.2004 Скандинавы используют интернет лучше всех

этой сфере. Дания, в свою очередь, оказалась на первом месте, потеснив Швецию, после того, как там был создан правительственный веб-портал, объединивший сайты пяти министерств и еще 24 организаций. "Скандинавия добилась больших успехов в вовлечении интернет-технологий в повседневную жизнь граждан, изменив тем самым характер их работы, покупок и связей с государственными организациями", - г
02.04.2003 Cable&Wireless продал подразделения в Северной Европе

ния национальных предприятий. Cable & Wireless и впредь будет оказывать свои услуги в таких городах Северной Европы, как Брюссель, Копенгаген, Стокгольм и Москва. В результате Cable & Wireless

21.01.2003 Заметки с выставки: Россия на Comdex Scandinavia 2003

на то, что очень скоро шведы поймут, что снижение расходов - это единственный путь для того, чтобы Скандинавия осталась лидером в области ИТ и телекома в Европе и мире. Но заметно, что кризис

17.01.2003 Россия приняла участие в Comdex-Scandinavia

л, что "...быстрый рост российской ИТ-индустрии под боком у стран Северной Европы дает компаниям из Скандинавии реальный шанс качественно усилить свои позиции в конкурентной борьбе на глобально
13.01.2003 Ключевым рынком для TeliaSonera являются страны Скандинавии, Балтии и Россия

ional Carrier, предоставляющего услуги волоконно-оптической сети корпоративным пользователям и телекоммуникационным компаниям. Конкретные сроки продаж акций названы не были. TeliaSonera, крупнейший в Скандинавии оператор, получил 37% акций Turkcell в результате поглощения финской телекоммуникационной компании Sonera Corp. Что касается полученного аналогичным путём пакета из 59% акций холдин
01.08.2002 Reuters: Yahoo! и QXL начнут восстанавливать утраченные позиции из Скандинавии

н-аукционов. Согласно условиям договора, Yahoo! и QXL запустят сервисы интернет-аукционов в странах Скандинавии: Дании, Швеции и Норвегии, - которые будут продвигаться на рынок под объединенным
30.01.2001 Telenor открыла широкополосную сеть связи в Скандинавии

Telenor Global Services, дочернее предприятие норвежского оператора стационарной телефонной связи Telenor, открыла кольцо широкополосной связи Telenor Nordic в скандинавских странах, спроектированное в целях улушения международной связи между США и Европой и Норвегией. В новой сети использована технология плотноволнового мультплексирования (DWDM), а в
01.12.2000 Шведская Europolitan первой в Скандинавии начнет предоставлять услуги GPRS

н и получать графическую информацию благодаря высокой скорости передачи данных (около 115 Кбит/с), сообщила totaltele.com. Europolitan, которая частично принадлежит Vodafone, будет первой компанией в скандинавских странах, которая предлагает эти услуги. Абоненты будут использовать мобильные телефоны Motorola GPRS 260.
19.06.2000 Британская Colt приобретет 3.600 км сетей шведской Telia в Скандинавии и Австрии

Сегодня британская телекоммуникационная группа Colt Telecom Group Plc анонсировала сделку со шведской Telia по покупке 3.600 км сетевой магистрали в Скандинавии и Австрии. Colt также приобретет сетевые мощности подводного кабеля, соединяющего Нидерланды и Великобританию. Отдельно Telia ведет переговоры по приобретению 3 тыс. км. сетевой маг

Публикаций - 764, упоминаний - 835

Европа Северная и организации, системы, технологии, персоны:

Telia Company - TeliaSonera 1025 144
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2977 74
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10801 66
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8416 64
МегаФон 7807 62
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 337 43
Microsoft Corporation 24053 43
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5638 42
IBM - International Business Machines Corp 9346 31
Telenor - Теленор 737 31
SAP SE 5108 23
Ростелеком 10705 22
Vodafone Group 1368 22
Google LLC 11384 22
Siemens AG - Siemens Group 2557 22
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2700 21
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 738 20
Huawei 3696 20
Apple Inc 11663 20
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 18
Cisco Systems 5007 18
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 18
Samsung Electronics 9975 18
Oracle Corporation 6508 18
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 85 17
Dell EMC 4977 16
Lenovo Motorola 3491 15
АФК Система ПАО 1768 15
TietoEVRY - Tieto 137 14
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 107 14
Intel Corporation 11904 14
Киевстар - Kyivstar 521 14
Yandex - Яндекс 6463 14
HMD Global - Nokia 132 13
Цифра ГК 2274 13
Рексофт - Reksoft 404 13
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 109 13
HP Inc. 5625 12
Fintur 55 12
Альфа-Телеком ГК - Megacom 205 11
Альфа-Групп 681 31
Cukurova 95 27
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6783 22
Takilant 51 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6538 10
РЖД - Российские железные дороги 1782 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 701 8
eBay Inc 1605 8
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1049 7
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 291 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1932 6
Альфа-Банк 1677 6
IPOC 123 6
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 194 6
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент 50 5
Открытие ФК - Банк Открытие 524 5
HeadHunter Group - HH Group 358 5
Deutsche Bank - Дойче Банк 380 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2028 5
Лента - Сеть розничной торговли 1906 5
Volvo Cars 251 5
Gorenje 97 4
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 261 4
Газпром ПАО 1242 4
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 4
Miele - Миле 133 4
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 883 3
Dyson 115 3
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 94 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 671 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1124 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 276 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1028 3
Handelsbanken 7 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1852 3
Coca-Cola Company 253 3
Русагро Группа Компаний 250 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10459 21
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 86 19
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5092 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5456 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2560 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4697 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4045 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2105 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 985 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4263 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1776 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1391 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 236 5
Правительство Москвы 2203 5
Судебная власть - Judicial power 2213 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2586 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 932 5
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 38 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3115 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2776 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2842 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1739 3
Федеральное казначейство России 1647 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 621 3
Петербургский метрополитен ГУП 128 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3389 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1262 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 655 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1733 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 590 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3429 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3154 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1769 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 393 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 552 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1295 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2290 2
Мосгордума - Московская городская Дума 139 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 516 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 63
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 645 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2658 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 446 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 5
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 271 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 34 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 83 1
ПОРА - Проектный офис развития Арктики 1 1
АЮР - Ассоциация юристов России 35 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 16 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 5 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
Verdi 4 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 34 1
OWASP - Open Web Application Security Project 80 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 84 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 230 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 999 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26795 185
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58919 162
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20042 150
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44393 108
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23353 66
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22781 63
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14361 58
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28116 54
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7024 52
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19238 52
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6289 47
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13520 46
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10970 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27649 42
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9033 41
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10296 40
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6483 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23590 39
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9148 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15538 34
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3174 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14616 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9011 29
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19933 27
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12007 26
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6458 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23764 23
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6104 21
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3992 21
Google Android 13393 23
Microsoft Windows 2000 8660 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4841 17
Apple iPhone - серия смартфонов 6873 14
Microsoft Windows 15013 12
Apple iOS 7344 10
Microsoft Dynamics 1167 10
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2385 8
Космодром Байконур 1056 8
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 194 8
Apple iPhone 6 4861 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1427 7
ВГТРК - Смотрим 577 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4603 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 862 7
Microsoft Office 3557 7
Nokia Symbian OS 1398 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2177 6
Oracle Java - язык программирования 2886 6
Microsoft Dynamics CRM 534 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1471 5
Apple iTunes Store 1063 5
Microsoft Azure 1360 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2589 5
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 49 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 635 5
Linux OS 9085 4
Apple iPad 3801 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1612 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 590 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 319 4
Apple iPod 1534 4
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 208 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 206 4
Google Cloud Platform - GCP 284 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
Nokia 5 - серия 30 4
Google Android 12 - Android Snow Cone 108 3
Каримов Ислам 95 19
Каримова Гульнара 92 19
Авакян Гаянэ 51 14
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 11
Пушкарич Роберт 10 10
Ахмедов Бекзод 38 10
Travers Jeff - Траверс Джефф 8 8
Ледовская Татьяна 10 8
Макаров Валентин 211 8
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 7
Williams J. Colin - Колин Уильямс 12 7
Усманов Алишер 299 7
Светушкова Наталья 17 6
Исмаилов Рашид 54 6
Ушацкий Андрей 105 6
Изосимов Александр 192 5
Путин Владимир 2948 5
Никифоров Николай 1134 5
Королев Игорь 62 5
Мадумаров Рустам 24 5
Евтушенков Владимир 206 5
Рейман Леонид 1037 5
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 5
Егоров Александр 82 5
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 4
Масимов Карим 20 4
Кузнецов Артем 9 4
Фридман Михаил 124 4
Бабаев Кирилл 56 4
Гайлитис Андрис 17 4
Бар-Бирюкова Мария 82 4
Носков Константин 232 4
Назарбаев Нурсултан 83 4
Худяков Алексей 9 4
Казак Максим 162 4
Думалкин Евгений 13 4
Нуриева Айгуль 7 4
Слизень Виталий 242 4
Резникович Алексей 59 4
Медведев Дмитрий 1642 3
Россия - РФ - Российская федерация 132985 447
Европа 21389 264
Швеция - Королевство 3577 216
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50948 202
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13896 176
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13118 167
Германия - Федеративная Республика 12395 149
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40689 124
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16203 108
Франция - Французская Республика 7683 106
Норвегия - Королевство 1783 100
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13716 96
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1344 90
Турция - Турецкая республика 2216 72
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Украина 7442 68
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Африка - Африканский регион 3375 62
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Швеция - Стокгольм 384 37
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Ирландия - Республика 992 28
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26432 73
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12389 37
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5049 21
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Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 21 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 519 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 912 3
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День молодёжи - 27 июня 735 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 2
Red Dot Design Award 55 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 994 2
Slush 4 2
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Международный женский день - 8 марта 296 1
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ИгроМир 119 1
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 1
Docflow 146 1
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Международный день медицинской сестры - 12 мая 55 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 262 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
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Infosecurity - выставка 63 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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