AOL Time Warner останется без трех букв Washington Post, ссылаясь на источники внутри компании, приближенные к руководству, смену названия AOL Time Warner планируется утвердить на завтрашнем заседании совета директоров корпорации в

AOL Time Warner может лишиться трех букв ллер делает упор на то, что эта идея принадлежит лично ему. В данный момент исполнительный директор AOL Time Warner Ричард Парсонс (Richard Parsons) и другие топ-менеджеры корпорации рассматрив

AOL Time Warner продал бизнес по производству CD и DVD nt Merchandising, продающая футболки и другую продукцию с символикой групп и артистов, работающих с AOL Time Warner. Ранее AOL Time Warner пообещала акционерам сократить долг к концу 200

AOL продаст производство CD и DVD? Отделение, выпускающее, в том числе, и DVD-диски (для подразделения AOL Time Warner, занимающегося производством фильмов), является самым быстрорастущим в Warner

AOL Time Warner теряет деньги и топ-менеджеров отдалит медийный гигант от его основателей на пороге коренных перемен в самой компании. Чуть ранее AOL Time Warner объявила об отставке Стива Кейса (Steve Case) и ряде других кадровых перестан

У AOL Time Warner новый руководитель году, задолго до объединения компании с AOL. С 1995 года он занимал пост президента Time Warner, после слияния стал одним из директоров по операциям, а с мая 2002-го года - исполнительным директором AOL Time Warner. Аналитики полагают, что г-н Парсонс получил пост благодаря своей способности грамотно координировать работу всех подразделений большой компании и умению разрешать многочисленны

AOL Time Warner меняет председателя совета директоров Крупнейшая в мире медиа-компания AOL Time Warner Inc. объявила о том, что с мая 2003-го года пост председателя совета директоров компании займет Ричард Парсонс (Richard Parsons). Он будет совмещать свои новые обязанности с нын

AOL Time Warner выделит подразделение кабельного телевидения в отдельную компанию и спишет $18 млрд. Американский медиа-гигант AOL Time Warner сообщил о намерении выделить подразделение кабельного телевидения в отдельную

AOL Time Warner лишилась вдохновителя аваться председателем и помогать развитию", - сказал г-н Кейс в своем заявлении. Также он заявил, что не может прекратить тот "беспорядок", который имеется в настоящее время в компании. Медиа-концерн AOL Time Warner является продуктом слияния интернет-компании America Online с медиа-гигантом Time Warner. Самая большая медиа-империя в мире могла бы служить примером для остальных участников м

В новом Netscape можно запретить всплывающие окна й Netscape блокирует все, кроме 15 сайтов, среди которых - aol.com, aim.com и cnn.com - принадлежат AOL Time Warner. Но и эти сайты тоже можно отключить, удалив список исключений. Что интересно

AOL Time Warner сократит штат интернет-подразделения Сотрудники интернет-подразделения американского конгломерата AOL Time Warner готовятся к сокращению штата. AOL намерена сократить операционные расходы примерно на $100 млн., что означает возможное увольнение сотен человек. Ранее на этой неделе AOL предуп

Суд разрешил WorldCom отказаться от рекламного контракта с AOL TW WorldCom, оператор-банкрот с $41 млрд. долгов, имеет право отказаться от контракта с AOL Time Warner, по которому медиа-гигант должен рекламировать услуги телефонной связи WorldC

SEC расследует сделку AOL и Oxygen Media Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) расследует сделку между AOL Time Warner и Oxygen Media в связи с возможным завышением доходов AOL. Сделка с Oxygen за

AOL Time Warner, Vivendi, Sony обвиняются в монополизации рынка услуг "видео по требованию" Калифорнийская фирма Intertainer подала иск против трех крупнейших медиа-компаний, в котором обвиняет AOL Time Warner, Vivendi и Sony в замораживании цен на цифровое распространение развлекательного контента. Вместе эти компании контролируют 56% рынка кинопродукции и 63% музыкального рынка. Int

AOL Time Warner назначила руководителя AOL Europe Продолжаются изменения в руководстве корпорации AOL Time Warner. Филипп Раули (Philip Rowley) стал президентом и COO подразделения AOL Europe. Главная цель нового назначения - увеличить доходы все еще убыточного европейского подразделения Am

Доходы AOL за год могут оказаться ниже ожиданий Корпорация AOL Time Warner пересмотрела ожидаемые прибыли подразделения America Online в сторону понижен

NASDAQ растет по итогам трех недель подряд ельным снижением котировок, вызванным негативными корпоративными новостями, касающимися Citigroup и AOL Time Warner. Несмотря на падение в последний день недели, по ее итогам NASDAQ прибавил 1,

Reuters: AOL реформирует отделение бизнес-связей Корпорация AOL Time Warner намерена реформировать свое онлайновое подразделение, и первой целью этой реф

SEC углубляет расследование деятельности AOL Financial Times сообщилa о том, что Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) США расширяет свое расследование учетной практики в корпорации AOL Time Warner. Как сообщает FT, следователи SEC и министерства юстиции США скептически отнеслись к недавним заявлениям компании по поводу ее учетной практики. Сейчас внимание SEC обращено на

EMI Music Publishing обвиняет AOL Time Warner в нарушении авторских прав казано в заявлении EMI, песни из классических фильмов киностудии Metro-Goldwyn-Mayer использовались AOL Time Warner для рекламных целей. Особый интерес к конфликту двух крупнейших музыкальных л

Минюст США расследует бухгалтерию AOL ичению ее прибылей. Выводы газеты Washington Post подверглись жесткой критике со стороны менеджеров AOL Time Warner, и, в частности, со стороны генерального директора корпорации Ричарда Парсонс

Против AOL Time Warner инициировано федеральное расследование дварительного расследования по делу о нарушениях правил ведения бухгалтерской отчетности корпорации AOL Time Warner. Никаких официальных комментариев на настоящий момент не поступало (представи

Пост СОО в AOL Time Warner по-видимому займет экс-глава Bertelsmann 49-летний Томас Миддлхофф (Thomas Middelhoff), генеральный директор германского медиагиганта Bertelsmann, по-видимому займет место директора по текущим операциям (COO) корпорации AOL Time Warner, сообщает Silicon.com. В настоящее время г-н Миддлхофф, как сообщается, сворачивают свою деятельность в рамках Bertelsmann, готовясь занять вакантную должность, освободившуюся п

AOL Time Warner будет судиться с собственными акционерами Адвокатская контора Berger & Montague объявила о подаче коллективного иска против корпорации AOL Time Warner и ряда ее топ-менеджеров, содержащего обвинения в распространении ложных свед

AOL Time Warner ищет нового главу интернет-подразделения Корпорация AOL Time Warner обратилась в агентство по подбору персонала с целью поиска менеджера, способного возглавить интернет-подразделение корпорации, сообщает ВВС. Эта новость заставила аналитиков зад

Миллиардер Тед Тернер избавляется от акций AOL/TimeWarner Миллиардер Тед Тернер (Ted Turner), являющийся заместителем председателя правления корпорации AOL/TimeWarner и одновременно ее крупнейшим акционером, продал принадлежащий ему пакет акций стои

Менеджеры AOL/TimeWarner признали свои ошибки Руководители корпорации AOL/TimeWarner признали, что совершили серьезные ошибки за прошедший год, предоставив слишком опт

AOL Time Warner поставила рекорд по убыткам 3% и составила $2,05 млрд. В результате, если использовать старые нормы ведения отчетности, убытки AOL Time Warner за первый квартал составили $1 млн., что в пересчете на одну обыкновенную акц

Квартальные убытки AOL Time Warner достигли фантастической суммы в $54,2 млрд. Вчера крупнейшая мировая медиакорпорация AOL Time Warner представила финансовый отчет за первый квартал 2002 г. Совокупные доходы комп

NASDAQ: рынок ждет квартального отчета Intel едельник более уверенно. Этому способствовал позитивный квартальный отчет производителя оптоволоконного оборудования Corning, чьи потери оказались значительно меньше прогнозируемых. Кроме того, акции AOL Time Warner подскочили в цене на 6,2% после позитивной статьи в журнале Barron's и на комментариях о том, что акции компании недооценены относительно бумаг других медиакомпаний и что соглас

RealNetworks заявила о нечестной конкуренции со стороны Microsoft ичардсон утверждает, что подобное поведение имело место в прошлом году, когда Microsoft обсуждала с AOL Time Warner возможность продвижения систем передачи сообщений от America Online в составе

AOL/TimeWarner намерна обеспечить защиту CD с целью стимуляции онлайн-продаж Корпорация AOL/TimeWarner, по-видимому, намерена принять на работу project-менеджера, задачей которого будет

AOL Time Warner намерена приобрести европейских операторов кабельного ТВ По данным Financial Times, в недрах медиа-гиганта AOL Time Warner разработан план по глобальному расширению компании. В настоящее время 80% дохода AOL получает от деятельности на территории США. Как стало известно корреспондентам газеты, AO

NASDAQ избавился от бухгалтерских страхов. Надолго ли? стандартам. Дополнительное понижательное давление на котировки техсектора было оказано предупреждением об ухудшении квартальных показателей интернет-компании TMP Worldwide, понижением рейтинга акций AOL Time Warner аналитиком Lehman Brothers, а также понижением рейтинга акций Cisco Systems экспертами Credit Suisse First Boston. Впрочем, во второй половине дня тенденции на рынке сменились н

Vivendi Universal превзошла AOL/TimeWarner по темпам роста продаж Медиа-корпорация Vivendi Universal по итогам 2001 г. продемонстрировала более впечатляющие операционные показатели, чем ее конкурент AOLTime Warner, добившись 10% роста продаж, несмотря на спад на рекламном рынке. Руководители корпорации объясняют позитивные показатели тем, что от рекламы в бюджет компании поступают всего 5%

Microsoft заявила, что AOL Time Warner блокирует разбирательство по антимонопольному делу Компания Microsoft просит федеральный суд обязать AOL Time Warner в принудительном порядке передать необходимые документы, освещающие вопросы содействия компании юридическим органам девяти штатов, которые обвиняют Microsoft в недобросовестной

Netscape подала в суд на Microsoft министерства юстиции США против программного гиганта. Компания Netscape, являющаяся подразделением AOL Time Warner, подала в окружной суд Колумбии иск, состоящий из семи пунктов, в котором Mic

AOL опровергла сведения о предполагаемой покупке Red Hat После появившейся информации о том, что AOL Time Warner ведет переговоры о покупке Red Hat, представители AOL Time Warner заяв

Корейские хакеры обиделись на AOL/TimeWarner из-за собачьего мяса ачьего мяса, обрушили интернет-атаки на порталы телевизионных каналов WB11, входящего в империю AOL/TimeWarner, и FT2. Группе хакеров, называющей себя Anti-Japan, по утверждению Korea Herald, у