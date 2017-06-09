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Google Marketing Platform DoubleClick DARTmail DARTsearch

Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.06.2017 Google открыла для издателей бета-тестирование Exchange Bidding в DoubleClick for Publishers

а-тестированию сервиса. Теперь бета-версия Exchange Bidding доступна издателям, использующим сервис DoubleClick for Publishers по всему миру (кроме издателей, работающих с DoubleClick for Pu
24.05.2017 Google представила технологии машинного обучения для рекламы и аналитики

gle Marketing Next представила последние инновации в рекламе и аналитике, а также новые возможности DoubleClick.  Google представила «Атрибуцию» — новый продукт, который помогает ответить на гл
26.02.2014 «Яндекс» и Google договорились о сотрудничестве в области медийной рекламы

рекламы. Сервис размещения медийной рекламы «Яндекса», AWAPS, будет подключен к RTB-системе Google (DoubleClick AdExchange), а сервис Google, DoubleClick Bid Manager — к RTB-системе «Янд
07.12.2009 «Бегун» интегрировался с AdFox и DoubleClick

«Бегун» продолжает развивать сотрудничество с аккредитованными агентствами и сегодня объявил об интеграции сервиса с популярными рекламными системами AdFox и DoubleClick, представленной в России компанией «Двойной клик». Теперь агентства, которые размещают медийно-контекстную рекламу в «Бегуне» и используют сервисы AdFox или Doubleclick, смог
18.09.2009 Google запустил новую биржу рекламы

Новая версия биржи DoubleClick Ad Exchange от Google позволит пользователям в реальном времени управлять своими

08.08.2008 Google начал интегрировать технологии DoubleClick в свои сервисы

Google вчера, 7 августа, объявил о планах по интеграции технологий компании онлайн-рекламы DoubleClick, покупка которой была завершена 11 марта 2008 г., в свои сервисы. Теперь рекламодатели смогут контролировать, сколько раз пользователь видит рекламу на каждой из площадок. Также Goo
16.07.2008 AOL отказалась от платформы DoubleClick

Компания AOL начала переносить некоторые свои площадки на рекламную платформу AdTech. По словам представителей компании, к середине 2009 г. она планирует полностью перейти с рекламной платформы DoubleClick на технологии AdTech. Немецкая компания AdTech была куплена AOL в 2007 г., сообщает TechCrunch. Также представители AOL отметили, что компания работает совместно с DoubleClick

04.04.2008 Google уволит 300 сотрудников DoubleClick

Компания Google вчера, 3 апреля, объявила о проведении первого в своей истории значительного сокращения. Планируется уволить около 300 сотрудников компании онлайн-рекламы DoubleClick, приобретение которой Google завершил 11 марта 2008 г. Это составит около четверти всего штата DoubleClick в размере 1200 работников, сообщает ВВС. По словам Эрика Шмидта (Er
03.04.2008 Google захватил 69% рынка онлайн-рекламы

Совместная доля Google и DoubleClick на рынке онлайн-рекламы после слияния этих двух компаний составляет 69%, говорится в новом отчете Attributor. По данным специалистов Attributor, DoubleClick является поставщи
03.04.2008 Google продаст один из сервисов DoubleClick

Компания Google вчера, 2 апреля, объявила о своем намерении продать сервис Performics. Performics являлся частью DoubleClick и перешел в собственность Google после завершения приобретения этой компании 11 марта 2008 г. Performics предлагал пользователям SEO-услуги, направленные на улучшение показателей са
02.04.2008 Google и DoubleClick занимают 69% всего рынка онлайн-рекламы

Компании Google и DoubleClick после слияния занимают 69% всего рынка онлайн-рекламы, говорится в новом исследовании Attributor. По данным специалистов Attributor, DoubleClick является поставщиком рекламы

12.03.2008 Google завершил приобретение DoubleClick

Исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) вчера, 11 марта, официально объявил о том, что его компания завершила приобретение DoubleClick. Это состоялось после того, как Европейская Комиссия одобрила эту сделку, заявив, что она не ограничит конкуренцию на рынке онлайн-рекламы. «Сегодня мы все очень рады тем преимущест
11.03.2008 Еврокомиссия одобрила сделку Google+DoubleClick

Европейская Комиссия сегодня, 11 марта, одобрила приобретение интернет-гигантом Google компании DoubleClick, заявив, что эта сделка не ограничит конкуренцию на рынке онлайн-рекламы. По словам представителей Европейской Комиссии, они не обнаружили никаких предпосылок для того, чтобы Google
06.03.2008 Еврокомиссия разрешит сделку Google+DoubleClick

Еврокомиссия готова дать свое разрешение на приобретение интернет-гигантом Google компании онлайн-рекламы DoubleClick за $3,1 млрд. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленный источник. Представители Еврокомиссии не давали официальных комментариев по этому поводу. Ранее, в

26.12.2007 Google+DoubleClick: вопросы конфиденциальности

мен-республиканец Джо Бартон (Joe Barton) 12 декабря направил письмо CEO Google Эрику Шмидту (Eric Schmidt), где задал вопросы о конфиденциальности связанные с приобретением Google рекламного сервера DoubleClick. Во время последней встречи со Шмидтом, Бартон в письме выразил свою «обеспокоенность по поводу защиты частной жизни потенциальных потребителей после объединения компаний». «Я счита
20.12.2007 Сделка Google+DoubleClick получила одобрение в США

годня, 20 декабря, одобрила сделку по приобретению интернет-гигантом Google компании онлайн-рекламы DoubleClick за $3,1 млрд. «После тщательной проверки всех сведений, мы пришли к выводу, что п
14.12.2007 Сделка Google+Doubleclick потерпела еще одну неудачу

Планы Google по приобретению рекламной интернет-компании DoubleClick потерпели неудачу. Electronic Privacy Information Center и Center for Digital Dem
22.11.2007 Сенат США обеспокоен сделкой Google+DoubleClick

, который проводит расследование по делу о покупке интернет-гигантом Google компании онлайн-рекламы DoubleClick, направили письмо председателю Федеральной торговой комиссии США Деборе Маджорас

14.11.2007 Еврокомиссия назначила новое расследование по делу Google+DoubleClick

вители Европейской Комиссии вчера, 13 ноября, не дали своего разрешения на завершение сделки Google+DoubleClick. Еврокомиссия объявила о том, что будет проведено углубленное расследование по эт
13.11.2007 DoubleClick рекламирует фальшивые антивирусы

Сеть интернет-рекламы DoubleClick признала факт использования своего сервиса мошенниками для предложения так называемого «нежелательного программного обеспечения», и заявила о работе над устранением недобросовестной
30.10.2007 Австралия не против сделки Google+DoubleClick

годня, 30 октября, заявила, что не имеет никаких возражений против сделки между компаниями Google и DoubleClick. По словам представителей ACCC, члены комиссии не считают, что сделка может повре
23.10.2007 Google+DoubleClick: Еврокомиссия продлила срок расследования

и в понедельник, 22 октября, объявили о намерении продлить срок своего расследования по делу Google+DoubleClick до 13 ноября. Ранее результаты рассмотрения этого дела планировали представить 25
09.10.2007 Google+DoubleClick: Еврокомиссия выскажет свое мнение 25 октября 2007 г.

и объявили о начале рассмотрения сделки по покупке интернет-гигантом Google компании онлайн-рекламы DoubleClick. Члены Европейской Комиссии собираются оценить влияние этой сделки на рынок онлай
28.09.2007 Google+DoubleClick: сделку рассмотрел Сенат США

Вчера, 27 сентября, в Сенате США состоялось слушание по делу Google+DoubleClick, в котором также принимали участие представители Microsoft и других компаний-конк
20.09.2007 Google+DoubleClick: сделку рассмотрит сенат США

ки компаний Google и DoubleClick 27 сентября. На слушании члены комитета рассмотрят условия покупки Google DoubleClick, а также влияние сделки на рынок онлайн-рекламы и последствия для конкурен
17.08.2007 Google+DoubleClick: Microsoft призвала на помощь лоббистов

лоббистскую фирму Patton Boggs LLP, чтобы оказать влияние на Конгресс США по вопросу сделки Google+DoubleClick, сообщает АР. Microsoft отказалась прокомментировать данную информацию, однако ме
08.08.2007 DoubleClick предлагает купить FileFactory за $3 млн

Компания DoubleClick Industries, владелец FileFactory.com, заявила о том, что собирается продать этот

20.07.2007 Google-DoubleClick: сделку рассмотрит Конгресс США

ей Палаты представителей Конгресса США проведет закрытое слушание по делу о покупке Google компании DoubleClick за $3,1 млрд., сообщает АР. Спустя несколько месяцев после многочисленных споров

10.07.2007 Google/DoubleClick: новый виток протестов в ЕС

Покупка Google компании DoubleClick за сумму в $3,1 млрд вызвала новую новую волну критики, сообщает АР. На этот раз BEUC, крупнейшая в Европе организация потребителей, заявила, что сделка между Google и DoubleClic
05.06.2007 Google готовится к защите сделки с DoubleClick

Компания Google Inc. наняла бывшего члена Департамента юстиции для продвижения ее покупки DoubleClick Inc. за $3,1 млрд. Напомним, что сделка в данное время рассматривается антимонопо
29.05.2007 Google запретят покупать DoubleClick?

ная торговая комиссия США начала предварительное расследование соглашения Google о покупке компании DoubleClick за $3,1 млрд. Расследование может длиться от нескольких дней до нескольких недель
29.05.2007 Антимонополисты «взялись» за Google: сделка с DoubleClick не состоится?

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала предварительное рассмотрение предложения Google по поглощению компании онлайновой рекламы DoubleClick за $3,1 млрд, сообщил NYTimes.com. Первоначально предполагалось, что сделку будет рассматривать Департамент юстиции США (DoJ), однако правительственные агентства решили разделить ра
20.04.2007 Microsoft подозревает Google

низация защиты гражданских свобод в интернете, Electronic Privacy Information Center (EPIC), намерена направить в федеральную торговую комиссию США (FTC) жалобу на то, что $3,1-миллиардное поглощение DoubleClick компанией Google создаст угрозу конфиденциальности, сообщил Washington Post. «Google будет работать практически без каких-либо юридических обязательств по сохранению прайвеси, безоп
17.04.2007 Microsoft отнимет DoubleClick у Google?

13 апреля 2007 г. Google сообщил о том, что заключил соглашение о покупке компании DoubleClick — лидера на рынке баннерной рекламы — за 3,1 млрд. В ответ на это компания Microsoft обвинила его в монополизации рынка онлайн-рекламы, сообщает NYTimes. Претензии софтверного гиган
16.04.2007 Рекордная сделка Google: $3,1 млрд за DoubleClick

Корпорация Google приобретает компанию DoubleClick. Сумма сделки, которая будет завершена к концу 2007 года, составит 3,1 млрд. Заключенное соглашение должно значительно расширить возможности Google, предоставляемые онлайн-рекламода
14.04.2007 Google покупает DoubleClick за $3,1 млрд

Корпорация Google достигла соглашения о покупке DoubleClick. Сумма сделки составит $3,1 млрд. Покупка позволит Google значительно упрочить свои позиции на рынке онлайн-рекламы. В частности, этому будут способствовать: сеть рекламодателей и и
04.04.2007 Google предложил за DoubleClick больше Microsoft

Google может стать наиболее удачливым претендентом на приобретение онлайновой сети баннерной рекламы DoubleClick, сообщают источники, близкие к процессу переговоров. DoubleClick, заработавшая в прошлом году $150 млн чистой прибыли, предполагает продать свои активы как минимум за $2 млрд
28.03.2007 DoubleClick ищет покупателя и ведёт переговоры с Microsoft

Компания онлайновой рекламы DoubleClick ищет покупателя; среди потенциальных претендентов — корпорация Microsoft. Предполагаемая сумма продажи — $2 млрд, форма сделки пока не определена. Руководить процессом под
28.07.2004 DoubleClick был выведен из строя DoS-атакой

Во вторник, 27 июля, сайт крупнейшей онлайновой рекламной службы DoubleClick, по информации её представителя, подвергся DoS-атаке, в результате он был недоступен в течение несколько часов. По словам пресс-секретаря компании Дженифер Блам (Jennifer Blum), ата
19.05.2004 DoubleClick выходит на рынок поисковых систем

В понедельник, 17 апреля, компания DoubleClick, создающая продукты для интернет-маркетинга, приобрела специализирующуюся на поис

Публикаций - 254, упоминаний - 303

Google Marketing Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 91
Yahoo! 3726 68
Microsoft Corporation 25775 54
Cisco Systems 5372 39
Amazon Inc - Amazon.com 3277 27
AOL Inc - America Online 1883 26
Commerce One - CMRC 176 23
HPE - Juniper Networks 460 19
Intel Corporation 12811 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 13
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 13
Steel Connect - CMGI 142 12
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 12
Oracle Corporation 7074 12
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 10
Apple Inc 13156 10
Broadvision 69 9
Applied Materials 305 9
JDSU - JDS Uniphase 219 9
Yandex - Яндекс 9216 9
AT&T Inc 1726 9
Lenovo Motorola 3566 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 8
RealNetworks Products and Services 355 8
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 8
Dell Technologies - Dell Computer 2219 8
Earthlink 156 7
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 7
Redback Networks 55 7
Sycamore Networks - SCMR 57 7
FreeMarkets 43 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Cairo Communication - La7 - Telemontecarlo - NetCreations 9 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
Adobe Macromedia 219 5
eMusic 44 5
Verizon - WorldCom 501 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 59
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 52
eBay Inc 1640 25
Merrill Lynch 454 15
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 11
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 9
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 6
Priceline.com - online travel agency 139 6
Cowen - SG Cowen 66 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 6
TD Ameritrade 64 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
Expedia Group 136 5
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Barnes & Noble 171 4
Bertelsmann 195 4
Bank of America - Банк Америки 271 4
Coca-Cola Company 261 4
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 3
Enron - Enrongate 122 3
Rakuten Shopping - Buy.com 81 3
Warner 540 3
NetRadio - Eden Prairie 7 3
CDD - Center for Digital Democracy 7 3
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 3
American Express - Amex 338 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 3
EPIC Telecom Invest 212 3
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
IAB - Internet Advertising Bureau 24 2
Prudential Securities 68 2
Promo.ru 37 2
Expedia - Travelocity 60 2
Dow Chemical Company (TDCC) 34 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 27
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 10
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 8
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 6
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 18 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 10
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 98
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 31
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 21
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 14
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 14
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 465 10
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 9
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 318 8
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 5
AdTech - Баннеры - Баннерные сети - Banner networks 69 5
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 5
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Data monetization - Монетизация данных 1965 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 4
SAP Ariba 309 27
Microsoft Windows 2000 8678 16
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 14
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 7
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Google Dart 64 6
Google AdSense 124 6
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 5
Google Chrome - браузер 1701 5
Google Android 15244 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 5
Google Analytics - Google Universal Analytics 110 5
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Microsoft Windows 16882 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Google AdMob Сертификация 44 4
Google Ad Manager 8 4
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Родная Речь - Publicis Groupe - Performics 3 3
Avito - Internest - ADRiver 37 3
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Myspace - социальная сеть 640 3
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 3
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 3
VK Live 10 2
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Google - Teracent - Intelligent Display Advertising 4 2
Microsoft Office 4170 2
Apple - App Store 3109 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 12
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 10
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Чистов Кирилл 17 3
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