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Google Marketing Platform DoubleClick DARTmail DARTsearch

Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch


09.06.2017 Google открыла для издателей бета-тестирование Exchange Bidding в DoubleClick for Publishers

а-тестированию сервиса. Теперь бета-версия Exchange Bidding доступна издателям, использующим сервис DoubleClick for Publishers по всему миру (кроме издателей, работающих с DoubleClick for Pu
24.05.2017 Google представила технологии машинного обучения для рекламы и аналитики

gle Marketing Next представила последние инновации в рекламе и аналитике, а также новые возможности DoubleClick.  Google представила «Атрибуцию» — новый продукт, который помогает ответить на гл
26.02.2014 «Яндекс» и Google договорились о сотрудничестве в области медийной рекламы

рекламы. Сервис размещения медийной рекламы «Яндекса», AWAPS, будет подключен к RTB-системе Google (DoubleClick AdExchange), а сервис Google, DoubleClick Bid Manager — к RTB-системе «Янд
07.12.2009 «Бегун» интегрировался с AdFox и DoubleClick

«Бегун» продолжает развивать сотрудничество с аккредитованными агентствами и сегодня объявил об интеграции сервиса с популярными рекламными системами AdFox и DoubleClick, представленной в России компанией «Двойной клик». Теперь агентства, которые размещают медийно-контекстную рекламу в «Бегуне» и используют сервисы AdFox или Doubleclick, смог
18.09.2009 Google запустил новую биржу рекламы

Новая версия биржи DoubleClick Ad Exchange от Google позволит пользователям в реальном времени управлять своими

08.08.2008 Google начал интегрировать технологии DoubleClick в свои сервисы

Google вчера, 7 августа, объявил о планах по интеграции технологий компании онлайн-рекламы DoubleClick, покупка которой была завершена 11 марта 2008 г., в свои сервисы. Теперь рекламодатели смогут контролировать, сколько раз пользователь видит рекламу на каждой из площадок. Также Goo
16.07.2008 AOL отказалась от платформы DoubleClick

Компания AOL начала переносить некоторые свои площадки на рекламную платформу AdTech. По словам представителей компании, к середине 2009 г. она планирует полностью перейти с рекламной платформы DoubleClick на технологии AdTech. Немецкая компания AdTech была куплена AOL в 2007 г., сообщает TechCrunch. Также представители AOL отметили, что компания работает совместно с DoubleClick

04.04.2008 Google уволит 300 сотрудников DoubleClick

Компания Google вчера, 3 апреля, объявила о проведении первого в своей истории значительного сокращения. Планируется уволить около 300 сотрудников компании онлайн-рекламы DoubleClick, приобретение которой Google завершил 11 марта 2008 г. Это составит около четверти всего штата DoubleClick в размере 1200 работников, сообщает ВВС. По словам Эрика Шмидта (Er
03.04.2008 Google захватил 69% рынка онлайн-рекламы

Совместная доля Google и DoubleClick на рынке онлайн-рекламы после слияния этих двух компаний составляет 69%, говорится в новом отчете Attributor. По данным специалистов Attributor, DoubleClick является поставщи
03.04.2008 Google продаст один из сервисов DoubleClick

Компания Google вчера, 2 апреля, объявила о своем намерении продать сервис Performics. Performics являлся частью DoubleClick и перешел в собственность Google после завершения приобретения этой компании 11 марта 2008 г. Performics предлагал пользователям SEO-услуги, направленные на улучшение показателей са
02.04.2008 Google и DoubleClick занимают 69% всего рынка онлайн-рекламы

Компании Google и DoubleClick после слияния занимают 69% всего рынка онлайн-рекламы, говорится в новом исследовании Attributor. По данным специалистов Attributor, DoubleClick является поставщиком рекламы

12.03.2008 Google завершил приобретение DoubleClick

Исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) вчера, 11 марта, официально объявил о том, что его компания завершила приобретение DoubleClick. Это состоялось после того, как Европейская Комиссия одобрила эту сделку, заявив, что она не ограничит конкуренцию на рынке онлайн-рекламы. «Сегодня мы все очень рады тем преимущест
11.03.2008 Еврокомиссия одобрила сделку Google+DoubleClick

Европейская Комиссия сегодня, 11 марта, одобрила приобретение интернет-гигантом Google компании DoubleClick, заявив, что эта сделка не ограничит конкуренцию на рынке онлайн-рекламы. По словам представителей Европейской Комиссии, они не обнаружили никаких предпосылок для того, чтобы Google
06.03.2008 Еврокомиссия разрешит сделку Google+DoubleClick

Еврокомиссия готова дать свое разрешение на приобретение интернет-гигантом Google компании онлайн-рекламы DoubleClick за $3,1 млрд. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленный источник. Представители Еврокомиссии не давали официальных комментариев по этому поводу. Ранее, в

26.12.2007 Google+DoubleClick: вопросы конфиденциальности

мен-республиканец Джо Бартон (Joe Barton) 12 декабря направил письмо CEO Google Эрику Шмидту (Eric Schmidt), где задал вопросы о конфиденциальности связанные с приобретением Google рекламного сервера DoubleClick. Во время последней встречи со Шмидтом, Бартон в письме выразил свою «обеспокоенность по поводу защиты частной жизни потенциальных потребителей после объединения компаний». «Я счита
20.12.2007 Сделка Google+DoubleClick получила одобрение в США

годня, 20 декабря, одобрила сделку по приобретению интернет-гигантом Google компании онлайн-рекламы DoubleClick за $3,1 млрд. «После тщательной проверки всех сведений, мы пришли к выводу, что п
14.12.2007 Сделка Google+Doubleclick потерпела еще одну неудачу

Планы Google по приобретению рекламной интернет-компании DoubleClick потерпели неудачу. Electronic Privacy Information Center и Center for Digital Dem
22.11.2007 Сенат США обеспокоен сделкой Google+DoubleClick

, который проводит расследование по делу о покупке интернет-гигантом Google компании онлайн-рекламы DoubleClick, направили письмо председателю Федеральной торговой комиссии США Деборе Маджорас

14.11.2007 Еврокомиссия назначила новое расследование по делу Google+DoubleClick

вители Европейской Комиссии вчера, 13 ноября, не дали своего разрешения на завершение сделки Google+DoubleClick. Еврокомиссия объявила о том, что будет проведено углубленное расследование по эт
13.11.2007 DoubleClick рекламирует фальшивые антивирусы

Сеть интернет-рекламы DoubleClick признала факт использования своего сервиса мошенниками для предложения так называемого «нежелательного программного обеспечения», и заявила о работе над устранением недобросовестной
30.10.2007 Австралия не против сделки Google+DoubleClick

годня, 30 октября, заявила, что не имеет никаких возражений против сделки между компаниями Google и DoubleClick. По словам представителей ACCC, члены комиссии не считают, что сделка может повре
23.10.2007 Google+DoubleClick: Еврокомиссия продлила срок расследования

и в понедельник, 22 октября, объявили о намерении продлить срок своего расследования по делу Google+DoubleClick до 13 ноября. Ранее результаты рассмотрения этого дела планировали представить 25
09.10.2007 Google+DoubleClick: Еврокомиссия выскажет свое мнение 25 октября 2007 г.

и объявили о начале рассмотрения сделки по покупке интернет-гигантом Google компании онлайн-рекламы DoubleClick. Члены Европейской Комиссии собираются оценить влияние этой сделки на рынок онлай
28.09.2007 Google+DoubleClick: сделку рассмотрел Сенат США

Вчера, 27 сентября, в Сенате США состоялось слушание по делу Google+DoubleClick, в котором также принимали участие представители Microsoft и других компаний-конк
20.09.2007 Google+DoubleClick: сделку рассмотрит сенат США

ки компаний Google и DoubleClick 27 сентября. На слушании члены комитета рассмотрят условия покупки Google DoubleClick, а также влияние сделки на рынок онлайн-рекламы и последствия для конкурен
17.08.2007 Google+DoubleClick: Microsoft призвала на помощь лоббистов

лоббистскую фирму Patton Boggs LLP, чтобы оказать влияние на Конгресс США по вопросу сделки Google+DoubleClick, сообщает АР. Microsoft отказалась прокомментировать данную информацию, однако ме
08.08.2007 DoubleClick предлагает купить FileFactory за $3 млн

Компания DoubleClick Industries, владелец FileFactory.com, заявила о том, что собирается продать этот

20.07.2007 Google-DoubleClick: сделку рассмотрит Конгресс США

ей Палаты представителей Конгресса США проведет закрытое слушание по делу о покупке Google компании DoubleClick за $3,1 млрд., сообщает АР. Спустя несколько месяцев после многочисленных споров

10.07.2007 Google/DoubleClick: новый виток протестов в ЕС

Покупка Google компании DoubleClick за сумму в $3,1 млрд вызвала новую новую волну критики, сообщает АР. На этот раз BEUC, крупнейшая в Европе организация потребителей, заявила, что сделка между Google и DoubleClic
05.06.2007 Google готовится к защите сделки с DoubleClick

Компания Google Inc. наняла бывшего члена Департамента юстиции для продвижения ее покупки DoubleClick Inc. за $3,1 млрд. Напомним, что сделка в данное время рассматривается антимонопо
29.05.2007 Google запретят покупать DoubleClick?

ная торговая комиссия США начала предварительное расследование соглашения Google о покупке компании DoubleClick за $3,1 млрд. Расследование может длиться от нескольких дней до нескольких недель
29.05.2007 Антимонополисты «взялись» за Google: сделка с DoubleClick не состоится?

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала предварительное рассмотрение предложения Google по поглощению компании онлайновой рекламы DoubleClick за $3,1 млрд, сообщил NYTimes.com. Первоначально предполагалось, что сделку будет рассматривать Департамент юстиции США (DoJ), однако правительственные агентства решили разделить ра
20.04.2007 Microsoft подозревает Google

низация защиты гражданских свобод в интернете, Electronic Privacy Information Center (EPIC), намерена направить в федеральную торговую комиссию США (FTC) жалобу на то, что $3,1-миллиардное поглощение DoubleClick компанией Google создаст угрозу конфиденциальности, сообщил Washington Post. «Google будет работать практически без каких-либо юридических обязательств по сохранению прайвеси, безоп
17.04.2007 Microsoft отнимет DoubleClick у Google?

13 апреля 2007 г. Google сообщил о том, что заключил соглашение о покупке компании DoubleClick — лидера на рынке баннерной рекламы — за 3,1 млрд. В ответ на это компания Microsoft обвинила его в монополизации рынка онлайн-рекламы, сообщает NYTimes. Претензии софтверного гиган
16.04.2007 Рекордная сделка Google: $3,1 млрд за DoubleClick

Корпорация Google приобретает компанию DoubleClick. Сумма сделки, которая будет завершена к концу 2007 года, составит 3,1 млрд. Заключенное соглашение должно значительно расширить возможности Google, предоставляемые онлайн-рекламода
14.04.2007 Google покупает DoubleClick за $3,1 млрд

Корпорация Google достигла соглашения о покупке DoubleClick. Сумма сделки составит $3,1 млрд. Покупка позволит Google значительно упрочить свои позиции на рынке онлайн-рекламы. В частности, этому будут способствовать: сеть рекламодателей и и
04.04.2007 Google предложил за DoubleClick больше Microsoft

Google может стать наиболее удачливым претендентом на приобретение онлайновой сети баннерной рекламы DoubleClick, сообщают источники, близкие к процессу переговоров. DoubleClick, заработавшая в прошлом году $150 млн чистой прибыли, предполагает продать свои активы как минимум за $2 млрд
28.03.2007 DoubleClick ищет покупателя и ведёт переговоры с Microsoft

Компания онлайновой рекламы DoubleClick ищет покупателя; среди потенциальных претендентов — корпорация Microsoft. Предполагаемая сумма продажи — $2 млрд, форма сделки пока не определена. Руководить процессом под
28.07.2004 DoubleClick был выведен из строя DoS-атакой

Во вторник, 27 июля, сайт крупнейшей онлайновой рекламной службы DoubleClick, по информации её представителя, подвергся DoS-атаке, в результате он был недоступен в течение несколько часов. По словам пресс-секретаря компании Дженифер Блам (Jennifer Blum), ата
19.05.2004 DoubleClick выходит на рынок поисковых систем

В понедельник, 17 апреля, компания DoubleClick, создающая продукты для интернет-маркетинга, приобрела специализирующуюся на поис

Публикаций - 248, упоминаний - 296

Google Marketing Platform упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 11177 88
Yahoo! 3693 68
Microsoft Corporation 23822 53
Cisco Systems 4945 39
Amazon Inc - Amazon.com 2849 27
Commerce One 175 23
Juniper Networks 423 19
Intel Corporation 11779 17
AOL - America Online 716 14
IBM - International Business Machines Corp 9275 14
Yahoo! Inktomi 112 13
Broadcom Inc - Avago Technologies 491 13
Oracle Corporation 6413 12
Oracle - Sun Microsystems 2207 12
AOL Inc 1590 12
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 10
Apple Inc 11433 10
HP - Hewlett-Packard 3622 9
Yandex - Яндекс 6058 9
AT&T Inc 1664 9
Applied Materials 279 9
Lenovo Motorola 3506 9
Broadvision 69 9
JDSU - JDS Uniphase 218 9
RealNetworks Products and Services 346 8
HP Compaq Computer Corp 1918 8
Sycamore Networks 55 7
HP - palmOne - Handspring 303 7
Earthlink 155 7
Dell Technologies - Dell Computer 2025 7
Redback Networks 55 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 6
VK - Mail.ru Group 3250 6
Meta Platforms - Facebook 4358 6
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 211 5
Check Point Software Technologies 722 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 5
Verizon - WorldCom 487 5
Red Hat 1254 5
Sonus Networks 37 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 52
eBay Inc 1605 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6349 16
Merrill Lynch 433 15
CMGI 130 12
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 219 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 9
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 7
Priceline.com - online travel agency 139 6
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 6
Cowen - SG Cowen 66 6
TD Ameritrade 64 5
Expedia Group 134 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 546 5
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 4
Barnes & Noble 130 4
Bertelsmann 193 4
Bank of America - Банк Америки 260 4
Coca-Cola Company 252 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 4
EPIC Telecom Invest 200 3
Россети Ленэнерго 2408 3
Enron - Enrongate 122 3
Warner 554 3
CDD - Center for Digital Democracy 7 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 3
Rakuten Shopping - Buy.com 81 3
NetRadio - Eden Prairie 7 3
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 3
American Express - Amex 313 3
Wells Fargo 75 2
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1794 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
Expedia - Travelocity 60 2
Donaldson 13 2
Prudential Securities 68 2
IAB - Internet Advertising Bureau 22 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 409 23
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1088 9
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18576 6
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 175 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 511 5
Судебная власть - Judicial power 2154 4
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 187 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 962 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1125 3
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 59 2
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 18 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 160 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 199 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9734 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1714 2
Верховный суд Российской Федерации 793 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1361 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3097 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 669 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 44 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4706 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 236 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2549 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 365 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 256 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 363 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 264 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2483 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2822 1
Президент Российской Федерации 3860 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 201 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 1
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым 26 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2615 59
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 9
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 3
4CIO 749 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4401 94
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3832 30
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11898 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17895 18
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1748 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26712 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5956 13
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12537 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8458 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9299 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55954 12
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2715 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21230 10
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5483 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9198 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15336 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3594 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10339 8
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 371 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41455 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25987 7
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5075 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6127 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13805 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8852 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22808 6
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 498 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13810 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6777 5
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1123 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3727 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4568 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1567 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22738 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4250 5
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2510 5
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 861 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22071 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9558 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 1953 4
Microsoft Windows 2000 12873 28
SAP Ariba 286 27
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 52 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4838 12
Google YouTube - Видеохостинг 2506 11
Apple iPhone 6 6316 7
Google+ Социальная сеть 205 7
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6748 6
Google AdSense 108 6
Google Dart 52 6
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 5
Google Android 12985 5
Google Analytics 96 5
Age of Kings 3460 5
Google Play - Google Store - Android Market 3057 4
Microsoft Windows 14758 4
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 122 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1525 4
Google AdMob Сертификация 42 4
Oracle Java - язык программирования 2818 4
Google Chrome - браузер 1445 4
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 4
Mozilla Firefox - браузер 1818 3
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 3
Publicis Groupe - Performics 3 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 394 3
Google Ad Manager 4 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 512 3
Myspace - социальная сеть 636 3
Microsoft Windows Live 237 3
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Apple iPad 3773 3
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Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 113 2
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King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 13 2
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