Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch

Google открыла для издателей бета-тестирование Exchange Bidding в DoubleClick for Publishers а-тестированию сервиса. Теперь бета-версия Exchange Bidding доступна издателям, использующим сервис DoubleClick for Publishers по всему миру (кроме издателей, работающих с DoubleClick for Pu

Google представила технологии машинного обучения для рекламы и аналитики gle Marketing Next представила последние инновации в рекламе и аналитике, а также новые возможности DoubleClick. Google представила «Атрибуцию» — новый продукт, который помогает ответить на гл

«Яндекс» и Google договорились о сотрудничестве в области медийной рекламы рекламы. Сервис размещения медийной рекламы «Яндекса», AWAPS, будет подключен к RTB-системе Google (DoubleClick AdExchange), а сервис Google, DoubleClick Bid Manager — к RTB-системе «Янд

«Бегун» интегрировался с AdFox и DoubleClick «Бегун» продолжает развивать сотрудничество с аккредитованными агентствами и сегодня объявил об интеграции сервиса с популярными рекламными системами AdFox и DoubleClick, представленной в России компанией «Двойной клик». Теперь агентства, которые размещают медийно-контекстную рекламу в «Бегуне» и используют сервисы AdFox или Doubleclick, смог

Google запустил новую биржу рекламы Новая версия биржи DoubleClick Ad Exchange от Google позволит пользователям в реальном времени управлять своими

Google начал интегрировать технологии DoubleClick в свои сервисы Google вчера, 7 августа, объявил о планах по интеграции технологий компании онлайн-рекламы DoubleClick, покупка которой была завершена 11 марта 2008 г., в свои сервисы. Теперь рекламодатели смогут контролировать, сколько раз пользователь видит рекламу на каждой из площадок. Также Goo

AOL отказалась от платформы DoubleClick Компания AOL начала переносить некоторые свои площадки на рекламную платформу AdTech. По словам представителей компании, к середине 2009 г. она планирует полностью перейти с рекламной платформы DoubleClick на технологии AdTech. Немецкая компания AdTech была куплена AOL в 2007 г., сообщает TechCrunch. Также представители AOL отметили, что компания работает совместно с DoubleClick

Google уволит 300 сотрудников DoubleClick Компания Google вчера, 3 апреля, объявила о проведении первого в своей истории значительного сокращения. Планируется уволить около 300 сотрудников компании онлайн-рекламы DoubleClick, приобретение которой Google завершил 11 марта 2008 г. Это составит около четверти всего штата DoubleClick в размере 1200 работников, сообщает ВВС. По словам Эрика Шмидта (Er

Google захватил 69% рынка онлайн-рекламы Совместная доля Google и DoubleClick на рынке онлайн-рекламы после слияния этих двух компаний составляет 69%, говорится в новом отчете Attributor. По данным специалистов Attributor, DoubleClick является поставщи

Google продаст один из сервисов DoubleClick Компания Google вчера, 2 апреля, объявила о своем намерении продать сервис Performics. Performics являлся частью DoubleClick и перешел в собственность Google после завершения приобретения этой компании 11 марта 2008 г. Performics предлагал пользователям SEO-услуги, направленные на улучшение показателей са

Google и DoubleClick занимают 69% всего рынка онлайн-рекламы Компании Google и DoubleClick после слияния занимают 69% всего рынка онлайн-рекламы, говорится в новом исследовании Attributor. По данным специалистов Attributor, DoubleClick является поставщиком рекламы

Google завершил приобретение DoubleClick Исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) вчера, 11 марта, официально объявил о том, что его компания завершила приобретение DoubleClick. Это состоялось после того, как Европейская Комиссия одобрила эту сделку, заявив, что она не ограничит конкуренцию на рынке онлайн-рекламы. «Сегодня мы все очень рады тем преимущест

Еврокомиссия одобрила сделку Google+DoubleClick Европейская Комиссия сегодня, 11 марта, одобрила приобретение интернет-гигантом Google компании DoubleClick, заявив, что эта сделка не ограничит конкуренцию на рынке онлайн-рекламы. По словам представителей Европейской Комиссии, они не обнаружили никаких предпосылок для того, чтобы Google

Еврокомиссия разрешит сделку Google+DoubleClick Еврокомиссия готова дать свое разрешение на приобретение интернет-гигантом Google компании онлайн-рекламы DoubleClick за $3,1 млрд. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленный источник. Представители Еврокомиссии не давали официальных комментариев по этому поводу. Ранее, в

Google+DoubleClick: вопросы конфиденциальности мен-республиканец Джо Бартон (Joe Barton) 12 декабря направил письмо CEO Google Эрику Шмидту (Eric Schmidt), где задал вопросы о конфиденциальности связанные с приобретением Google рекламного сервера DoubleClick. Во время последней встречи со Шмидтом, Бартон в письме выразил свою «обеспокоенность по поводу защиты частной жизни потенциальных потребителей после объединения компаний». «Я счита

Сделка Google+DoubleClick получила одобрение в США годня, 20 декабря, одобрила сделку по приобретению интернет-гигантом Google компании онлайн-рекламы DoubleClick за $3,1 млрд. «После тщательной проверки всех сведений, мы пришли к выводу, что п

Сделка Google+Doubleclick потерпела еще одну неудачу Планы Google по приобретению рекламной интернет-компании DoubleClick потерпели неудачу. Electronic Privacy Information Center и Center for Digital Dem

Сенат США обеспокоен сделкой Google+DoubleClick , который проводит расследование по делу о покупке интернет-гигантом Google компании онлайн-рекламы DoubleClick, направили письмо председателю Федеральной торговой комиссии США Деборе Маджорас

Еврокомиссия назначила новое расследование по делу Google+DoubleClick вители Европейской Комиссии вчера, 13 ноября, не дали своего разрешения на завершение сделки Google+DoubleClick. Еврокомиссия объявила о том, что будет проведено углубленное расследование по эт

DoubleClick рекламирует фальшивые антивирусы Сеть интернет-рекламы DoubleClick признала факт использования своего сервиса мошенниками для предложения так называемого «нежелательного программного обеспечения», и заявила о работе над устранением недобросовестной

Австралия не против сделки Google+DoubleClick годня, 30 октября, заявила, что не имеет никаких возражений против сделки между компаниями Google и DoubleClick. По словам представителей ACCC, члены комиссии не считают, что сделка может повре

Google+DoubleClick: Еврокомиссия продлила срок расследования и в понедельник, 22 октября, объявили о намерении продлить срок своего расследования по делу Google+DoubleClick до 13 ноября. Ранее результаты рассмотрения этого дела планировали представить 25

Google+DoubleClick: Еврокомиссия выскажет свое мнение 25 октября 2007 г. и объявили о начале рассмотрения сделки по покупке интернет-гигантом Google компании онлайн-рекламы DoubleClick. Члены Европейской Комиссии собираются оценить влияние этой сделки на рынок онлай

Google+DoubleClick: сделку рассмотрел Сенат США Вчера, 27 сентября, в Сенате США состоялось слушание по делу Google+DoubleClick, в котором также принимали участие представители Microsoft и других компаний-конк

Google+DoubleClick: сделку рассмотрит сенат США ки компаний Google и DoubleClick 27 сентября. На слушании члены комитета рассмотрят условия покупки Google DoubleClick, а также влияние сделки на рынок онлайн-рекламы и последствия для конкурен

Google+DoubleClick: Microsoft призвала на помощь лоббистов лоббистскую фирму Patton Boggs LLP, чтобы оказать влияние на Конгресс США по вопросу сделки Google+DoubleClick, сообщает АР. Microsoft отказалась прокомментировать данную информацию, однако ме

DoubleClick предлагает купить FileFactory за $3 млн Компания DoubleClick Industries, владелец FileFactory.com, заявила о том, что собирается продать этот

Google-DoubleClick: сделку рассмотрит Конгресс США ей Палаты представителей Конгресса США проведет закрытое слушание по делу о покупке Google компании DoubleClick за $3,1 млрд., сообщает АР. Спустя несколько месяцев после многочисленных споров

Google/DoubleClick: новый виток протестов в ЕС Покупка Google компании DoubleClick за сумму в $3,1 млрд вызвала новую новую волну критики, сообщает АР. На этот раз BEUC, крупнейшая в Европе организация потребителей, заявила, что сделка между Google и DoubleClic

Google готовится к защите сделки с DoubleClick Компания Google Inc. наняла бывшего члена Департамента юстиции для продвижения ее покупки DoubleClick Inc. за $3,1 млрд. Напомним, что сделка в данное время рассматривается антимонопо

Google запретят покупать DoubleClick? ная торговая комиссия США начала предварительное расследование соглашения Google о покупке компании DoubleClick за $3,1 млрд. Расследование может длиться от нескольких дней до нескольких недель

Антимонополисты «взялись» за Google: сделка с DoubleClick не состоится? Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала предварительное рассмотрение предложения Google по поглощению компании онлайновой рекламы DoubleClick за $3,1 млрд, сообщил NYTimes.com. Первоначально предполагалось, что сделку будет рассматривать Департамент юстиции США (DoJ), однако правительственные агентства решили разделить ра

Microsoft подозревает Google низация защиты гражданских свобод в интернете, Electronic Privacy Information Center (EPIC), намерена направить в федеральную торговую комиссию США (FTC) жалобу на то, что $3,1-миллиардное поглощение DoubleClick компанией Google создаст угрозу конфиденциальности, сообщил Washington Post. «Google будет работать практически без каких-либо юридических обязательств по сохранению прайвеси, безоп

Microsoft отнимет DoubleClick у Google? 13 апреля 2007 г. Google сообщил о том, что заключил соглашение о покупке компании DoubleClick — лидера на рынке баннерной рекламы — за 3,1 млрд. В ответ на это компания Microsoft обвинила его в монополизации рынка онлайн-рекламы, сообщает NYTimes. Претензии софтверного гиган

Рекордная сделка Google: $3,1 млрд за DoubleClick Корпорация Google приобретает компанию DoubleClick. Сумма сделки, которая будет завершена к концу 2007 года, составит 3,1 млрд. Заключенное соглашение должно значительно расширить возможности Google, предоставляемые онлайн-рекламода

Google покупает DoubleClick за $3,1 млрд Корпорация Google достигла соглашения о покупке DoubleClick. Сумма сделки составит $3,1 млрд. Покупка позволит Google значительно упрочить свои позиции на рынке онлайн-рекламы. В частности, этому будут способствовать: сеть рекламодателей и и

Google предложил за DoubleClick больше Microsoft Google может стать наиболее удачливым претендентом на приобретение онлайновой сети баннерной рекламы DoubleClick, сообщают источники, близкие к процессу переговоров. DoubleClick, заработавшая в прошлом году $150 млн чистой прибыли, предполагает продать свои активы как минимум за $2 млрд

DoubleClick ищет покупателя и ведёт переговоры с Microsoft Компания онлайновой рекламы DoubleClick ищет покупателя; среди потенциальных претендентов — корпорация Microsoft. Предполагаемая сумма продажи — $2 млрд, форма сделки пока не определена. Руководить процессом под

DoubleClick был выведен из строя DoS-атакой Во вторник, 27 июля, сайт крупнейшей онлайновой рекламной службы DoubleClick, по информации её представителя, подвергся DoS-атаке, в результате он был недоступен в течение несколько часов. По словам пресс-секретаря компании Дженифер Блам (Jennifer Blum), ата