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Google Marketing Platform DoubleClick DARTmail DARTsearch
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.06.2017
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Google открыла для издателей бета-тестирование Exchange Bidding в DoubleClick for Publishers
а-тестированию сервиса. Теперь бета-версия Exchange Bidding доступна издателям, использующим сервис DoubleClick for Publishers по всему миру (кроме издателей, работающих с DoubleClick for Pu
|24.05.2017
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Google представила технологии машинного обучения для рекламы и аналитики
gle Marketing Next представила последние инновации в рекламе и аналитике, а также новые возможности DoubleClick. Google представила «Атрибуцию» — новый продукт, который помогает ответить на гл
|26.02.2014
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«Яндекс» и Google договорились о сотрудничестве в области медийной рекламы
рекламы. Сервис размещения медийной рекламы «Яндекса», AWAPS, будет подключен к RTB-системе Google (DoubleClick AdExchange), а сервис Google, DoubleClick Bid Manager — к RTB-системе «Янд
|07.12.2009
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«Бегун» интегрировался с AdFox и DoubleClick
«Бегун» продолжает развивать сотрудничество с аккредитованными агентствами и сегодня объявил об интеграции сервиса с популярными рекламными системами AdFox и DoubleClick, представленной в России компанией «Двойной клик». Теперь агентства, которые размещают медийно-контекстную рекламу в «Бегуне» и используют сервисы AdFox или Doubleclick, смог
|18.09.2009
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Google запустил новую биржу рекламы
Новая версия биржи DoubleClick Ad Exchange от Google позволит пользователям в реальном времени управлять своими
|08.08.2008
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Google начал интегрировать технологии DoubleClick в свои сервисы
Google вчера, 7 августа, объявил о планах по интеграции технологий компании онлайн-рекламы DoubleClick, покупка которой была завершена 11 марта 2008 г., в свои сервисы. Теперь рекламодатели смогут контролировать, сколько раз пользователь видит рекламу на каждой из площадок. Также Goo
|16.07.2008
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AOL отказалась от платформы DoubleClick
Компания AOL начала переносить некоторые свои площадки на рекламную платформу AdTech. По словам представителей компании, к середине 2009 г. она планирует полностью перейти с рекламной платформы DoubleClick на технологии AdTech. Немецкая компания AdTech была куплена AOL в 2007 г., сообщает TechCrunch. Также представители AOL отметили, что компания работает совместно с DoubleClick
|04.04.2008
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Google уволит 300 сотрудников DoubleClick
Компания Google вчера, 3 апреля, объявила о проведении первого в своей истории значительного сокращения. Планируется уволить около 300 сотрудников компании онлайн-рекламы DoubleClick, приобретение которой Google завершил 11 марта 2008 г. Это составит около четверти всего штата DoubleClick в размере 1200 работников, сообщает ВВС. По словам Эрика Шмидта (Er
|03.04.2008
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Google захватил 69% рынка онлайн-рекламы
Совместная доля Google и DoubleClick на рынке онлайн-рекламы после слияния этих двух компаний составляет 69%, говорится в новом отчете Attributor. По данным специалистов Attributor, DoubleClick является поставщи
|03.04.2008
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Google продаст один из сервисов DoubleClick
Компания Google вчера, 2 апреля, объявила о своем намерении продать сервис Performics. Performics являлся частью DoubleClick и перешел в собственность Google после завершения приобретения этой компании 11 марта 2008 г. Performics предлагал пользователям SEO-услуги, направленные на улучшение показателей са
|02.04.2008
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Google и DoubleClick занимают 69% всего рынка онлайн-рекламы
Компании Google и DoubleClick после слияния занимают 69% всего рынка онлайн-рекламы, говорится в новом исследовании Attributor. По данным специалистов Attributor, DoubleClick является поставщиком рекламы
|12.03.2008
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Google завершил приобретение DoubleClick
Исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) вчера, 11 марта, официально объявил о том, что его компания завершила приобретение DoubleClick. Это состоялось после того, как Европейская Комиссия одобрила эту сделку, заявив, что она не ограничит конкуренцию на рынке онлайн-рекламы. «Сегодня мы все очень рады тем преимущест
|11.03.2008
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Еврокомиссия одобрила сделку Google+DoubleClick
Европейская Комиссия сегодня, 11 марта, одобрила приобретение интернет-гигантом Google компании DoubleClick, заявив, что эта сделка не ограничит конкуренцию на рынке онлайн-рекламы. По словам представителей Европейской Комиссии, они не обнаружили никаких предпосылок для того, чтобы Google
|06.03.2008
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Еврокомиссия разрешит сделку Google+DoubleClick
Еврокомиссия готова дать свое разрешение на приобретение интернет-гигантом Google компании онлайн-рекламы DoubleClick за $3,1 млрд. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленный источник. Представители Еврокомиссии не давали официальных комментариев по этому поводу. Ранее, в
|26.12.2007
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Google+DoubleClick: вопросы конфиденциальности
мен-республиканец Джо Бартон (Joe Barton) 12 декабря направил письмо CEO Google Эрику Шмидту (Eric Schmidt), где задал вопросы о конфиденциальности связанные с приобретением Google рекламного сервера DoubleClick. Во время последней встречи со Шмидтом, Бартон в письме выразил свою «обеспокоенность по поводу защиты частной жизни потенциальных потребителей после объединения компаний». «Я счита
|20.12.2007
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Сделка Google+DoubleClick получила одобрение в США
годня, 20 декабря, одобрила сделку по приобретению интернет-гигантом Google компании онлайн-рекламы DoubleClick за $3,1 млрд. «После тщательной проверки всех сведений, мы пришли к выводу, что п
|14.12.2007
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Сделка Google+Doubleclick потерпела еще одну неудачу
Планы Google по приобретению рекламной интернет-компании DoubleClick потерпели неудачу. Electronic Privacy Information Center и Center for Digital Dem
|22.11.2007
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Сенат США обеспокоен сделкой Google+DoubleClick
, который проводит расследование по делу о покупке интернет-гигантом Google компании онлайн-рекламы DoubleClick, направили письмо председателю Федеральной торговой комиссии США Деборе Маджорас
|14.11.2007
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Еврокомиссия назначила новое расследование по делу Google+DoubleClick
вители Европейской Комиссии вчера, 13 ноября, не дали своего разрешения на завершение сделки Google+DoubleClick. Еврокомиссия объявила о том, что будет проведено углубленное расследование по эт
|13.11.2007
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DoubleClick рекламирует фальшивые антивирусы
Сеть интернет-рекламы DoubleClick признала факт использования своего сервиса мошенниками для предложения так называемого «нежелательного программного обеспечения», и заявила о работе над устранением недобросовестной
|30.10.2007
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Австралия не против сделки Google+DoubleClick
годня, 30 октября, заявила, что не имеет никаких возражений против сделки между компаниями Google и DoubleClick. По словам представителей ACCC, члены комиссии не считают, что сделка может повре
|23.10.2007
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Google+DoubleClick: Еврокомиссия продлила срок расследования
и в понедельник, 22 октября, объявили о намерении продлить срок своего расследования по делу Google+DoubleClick до 13 ноября. Ранее результаты рассмотрения этого дела планировали представить 25
|09.10.2007
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Google+DoubleClick: Еврокомиссия выскажет свое мнение 25 октября 2007 г.
и объявили о начале рассмотрения сделки по покупке интернет-гигантом Google компании онлайн-рекламы DoubleClick. Члены Европейской Комиссии собираются оценить влияние этой сделки на рынок онлай
|28.09.2007
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Google+DoubleClick: сделку рассмотрел Сенат США
Вчера, 27 сентября, в Сенате США состоялось слушание по делу Google+DoubleClick, в котором также принимали участие представители Microsoft и других компаний-конк
|20.09.2007
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Google+DoubleClick: сделку рассмотрит сенат США
ки компаний Google и DoubleClick 27 сентября. На слушании члены комитета рассмотрят условия покупки Google DoubleClick, а также влияние сделки на рынок онлайн-рекламы и последствия для конкурен
|17.08.2007
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Google+DoubleClick: Microsoft призвала на помощь лоббистов
лоббистскую фирму Patton Boggs LLP, чтобы оказать влияние на Конгресс США по вопросу сделки Google+DoubleClick, сообщает АР. Microsoft отказалась прокомментировать данную информацию, однако ме
|08.08.2007
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DoubleClick предлагает купить FileFactory за $3 млн
Компания DoubleClick Industries, владелец FileFactory.com, заявила о том, что собирается продать этот
|20.07.2007
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Google-DoubleClick: сделку рассмотрит Конгресс США
ей Палаты представителей Конгресса США проведет закрытое слушание по делу о покупке Google компании DoubleClick за $3,1 млрд., сообщает АР. Спустя несколько месяцев после многочисленных споров
|10.07.2007
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Google/DoubleClick: новый виток протестов в ЕС
Покупка Google компании DoubleClick за сумму в $3,1 млрд вызвала новую новую волну критики, сообщает АР. На этот раз BEUC, крупнейшая в Европе организация потребителей, заявила, что сделка между Google и DoubleClic
|05.06.2007
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Google готовится к защите сделки с DoubleClick
Компания Google Inc. наняла бывшего члена Департамента юстиции для продвижения ее покупки DoubleClick Inc. за $3,1 млрд. Напомним, что сделка в данное время рассматривается антимонопо
|29.05.2007
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Google запретят покупать DoubleClick?
ная торговая комиссия США начала предварительное расследование соглашения Google о покупке компании DoubleClick за $3,1 млрд. Расследование может длиться от нескольких дней до нескольких недель
|29.05.2007
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Антимонополисты «взялись» за Google: сделка с DoubleClick не состоится?
Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала предварительное рассмотрение предложения Google по поглощению компании онлайновой рекламы DoubleClick за $3,1 млрд, сообщил NYTimes.com. Первоначально предполагалось, что сделку будет рассматривать Департамент юстиции США (DoJ), однако правительственные агентства решили разделить ра
|20.04.2007
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Microsoft подозревает Google
низация защиты гражданских свобод в интернете, Electronic Privacy Information Center (EPIC), намерена направить в федеральную торговую комиссию США (FTC) жалобу на то, что $3,1-миллиардное поглощение DoubleClick компанией Google создаст угрозу конфиденциальности, сообщил Washington Post. «Google будет работать практически без каких-либо юридических обязательств по сохранению прайвеси, безоп
|17.04.2007
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Microsoft отнимет DoubleClick у Google?
13 апреля 2007 г. Google сообщил о том, что заключил соглашение о покупке компании DoubleClick — лидера на рынке баннерной рекламы — за 3,1 млрд. В ответ на это компания Microsoft обвинила его в монополизации рынка онлайн-рекламы, сообщает NYTimes. Претензии софтверного гиган
|16.04.2007
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Рекордная сделка Google: $3,1 млрд за DoubleClick
Корпорация Google приобретает компанию DoubleClick. Сумма сделки, которая будет завершена к концу 2007 года, составит 3,1 млрд. Заключенное соглашение должно значительно расширить возможности Google, предоставляемые онлайн-рекламода
|14.04.2007
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Google покупает DoubleClick за $3,1 млрд
Корпорация Google достигла соглашения о покупке DoubleClick. Сумма сделки составит $3,1 млрд. Покупка позволит Google значительно упрочить свои позиции на рынке онлайн-рекламы. В частности, этому будут способствовать: сеть рекламодателей и и
|04.04.2007
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Google предложил за DoubleClick больше Microsoft
Google может стать наиболее удачливым претендентом на приобретение онлайновой сети баннерной рекламы DoubleClick, сообщают источники, близкие к процессу переговоров. DoubleClick, заработавшая в прошлом году $150 млн чистой прибыли, предполагает продать свои активы как минимум за $2 млрд
|28.03.2007
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DoubleClick ищет покупателя и ведёт переговоры с Microsoft
Компания онлайновой рекламы DoubleClick ищет покупателя; среди потенциальных претендентов — корпорация Microsoft. Предполагаемая сумма продажи — $2 млрд, форма сделки пока не определена. Руководить процессом под
|28.07.2004
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DoubleClick был выведен из строя DoS-атакой
Во вторник, 27 июля, сайт крупнейшей онлайновой рекламной службы DoubleClick, по информации её представителя, подвергся DoS-атаке, в результате он был недоступен в течение несколько часов. По словам пресс-секретаря компании Дженифер Блам (Jennifer Blum), ата
|19.05.2004
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DoubleClick выходит на рынок поисковых систем
В понедельник, 17 апреля, компания DoubleClick, создающая продукты для интернет-маркетинга, приобрела специализирующуюся на поис
Google Marketing Platform и организации, системы, технологии, персоны:
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