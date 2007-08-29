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Earthlink

Earthlink

СОБЫТИЯ

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29.08.2007 Интернет-провайдер EarthLink уволит почти половину сотрудников

Американский интернет- и хостинг-провайдер EarthLink планирует уволить 900 сотрудников, что составляет почти половину всех рабочих мест в компании. Сокращение обойдется компании в $70 млн., но позволит сэкономить до конца года $35 млн.,
11.01.2007 Google и Earthlink покроют Сан-Франциско бесплатной сетью Wi-Fi

Поисковый портал Google и интернет-провайдер Earthlink после 8 месяцев переговоров подписали соглашение о создании в Сан-Франциско бесплатной Wi-Fi сети. Окончательное решение по этому вопросу примет совет города. Некоторые члены совета о
30.06.2006 EarthLink обеспечит доступ к Wi-Fi через AOL и DirecTV

Компания EarthLink рассматривает компании AOL и DirecTV Group в качестве покупателей-посредников услуг беспроводного доступа Wi-Fi в сетях, которые она сейчас возводит в крупных городах США. EarthLin
29.05.2006 Earthlink построит в Новом Орлеане беспроводную сеть

Американский интернет-провайдер Earthlink объявил о достижении соглашения с властями Нового Орлеана о постройке беспроводной высокоскоростной сети для доступа во Всемирную паутину. Решение в пользу Earthlink было вынес
07.04.2006 Google будет реализовывать проект Wi-Fi в Сан-Франциско

сделал еще один шаг, чтобы стать поставщиком услуг беспроводной сети Wi-Fi в Сан-Франциско. Department of Telecommunications and Information Services (DTIS) выбрал Google и провайдера интеренет-услуг Earthlink для реализации проекта по развитию бесплатной городской сети Wi-Fi. Данный факт подтвердил на этой неделе представитель городского департамента по коммуникациям. Как сообщают в департ
22.07.2003 Earthlink завершил квартал сокращением убытка

Убыток третьего по величине интернет-провайдера США EarthLink сократился во втором квартале 2003 года благодаря программе по снижению затрат, а выручка компании выросла благодаря увеличению числа подписчиков на высокоскоростной доступ в интернет
05.02.2003 Earthlink открыл скоростной беспроводной доступ в интернет в сети CDMA 1xRTT

Крупный провайдер из США Earthlink открыл во вторник услугу скоростного беспроводного доступа в интернет через сеть стандарта CDMA 1xRTT. По заявлению компании, скорость обмена данными сравнима с обычным модемом - 40-6
20.08.2002 Провайдер EarthLink защитит своих клиентов от рекламы во всплывающих окнах

Американских провайдер EarthLink предоставил своим пользователям новую версию программы для доступа в интернет, которая позволяет блокировать рекламу вo всплывающих окнах (pop-up). Одновременно компания развернула ре
13.06.2002 Интернет-провайдер Earthlink намерен освоить рынок беспроводных локальных сетей

Не успев приобрести в понедельник компанию PeoplePC, интернет-провайдер из США EarthLink Inc. сообщил еще об одной сделке. Компания Boingo Wireless, созданная в 2001 году основателем EarthLink Скаем Дэйтоном (Sky Dayton), вступила с провайдером в альянс. Сотрудниче
22.02.2002 Earthlink открыл беспроводной доступ в интернет для КПК

роводного доступа в интернет для пользователей карманных компьютеров на базе Palm OS и Microsoft Pocket PC. Старый новый сервис был позаимствован у обанкротившегося провайдера OmniSky, приобретенного Earthlink на распродаже активов компании. Ежемесячная абонентская плата для пользователей устройств с Palm OS и HP Jornada с Pocket PC составляет $39,95, а выход в интернет с Compaq iPaq, работ
20.02.2002 Earthlink и Shaw намерены привлечь домашних потребителей к услугам высокоскоростного доступа в интернет

k, крупный интернет-провайдер из США, и канадский кабельный оператор Shaw Communications заявили о намерении пробудить интерес потребителей к высокоскоростному домашнему доступу в интернет. По мнению Earthlink, в реальности скорость такого доступа оказалась значительно ниже, чем предполагали аналитики на заре развития индустрии. Раскритиковав сложившееся положение, американский провайдер ту
06.02.2002 Google и EarthLink заключат партнерское соглашение

Как сообщает сетевое издание Silicon.com, популярный поисковый портал Google в ближайшее время объявит о достижении партнерского соглашения с одним из ведущих ISP-провайдеров на рынке США, компанией EarthLink. Как ожидается, официальная презентация партнерства состоится через несколько дней. Финансовые условия сделки до настоящего времени не объявлены, однако известно, что партнерские прое
10.12.2001 EarthLink покупает беспроводные активы Omnisky

k в конце прошлой недели объявил о заключении контракта на приобретение активов обанкротившейся компании Omnisky - провайдера беспроводного доступа. Активы и клиентская база Omnisky позволят компании EarthLink стать еще одним провайдером на рынке беспроводного доступа. EarthLink, являющийся по числу своих абонентов вторым в мире интернет-провайдером, теперь получит в свое распоряжени
23.08.2001 EarthLink готовит запуск услуг беспроводного доступа в интернет

Компания EarthLink Inc., занимающая второе место среди американских интернет-провайдеров, готовится к развертыванию беспроводного доступа и передаче информационных материалов на пейджинговые устройства

30.07.2001 Earthlink и Covad поделят между собой DSL-пользователей FirstWorld

dings в области телефонии и доступа в интернет компания продаст клиентскую базу в своем дочернем предприятии FirstWorld провайдеру услуг связи по DSL-линиям Covad Communications и интернет-провайдеру Earthlink. Списки пользователей доступа в интернет FirstWorld Internet Services будут переданы обеим компаниям до конца августа. Сумма сделки оглашена не была. Ранее Earthlink уже приобр
27.06.2001 EarthLink повысила тарифы на услуги доступа в интернет

Компания EarthLink, второй по значению американский интернет-провайдер, заявила во вторник о повышении месячного тарифа на подключение к Сети по плану нелимитрованного доступа на $2. Теперь плата состав
03.05.2001 Еще один дебют EarthLink

Отныне в активе интернет-провайдера EarthLink есть еще одна услуга - высокоскоростной доступ интернет, предоставляемый жителям Западного побережья США посредством спутникового сервиса DirectPC. Стоимость новой услуги составляет $
20.03.2001 AOL потеряла письма клиентов EarthLink

Сотни тысяч электронных посланий, отправленных клиентами EarthLink на веб-адреса почтовой службы America Online, были утеряны в последние 10 дней, благодаря слишком "качественному" блокирующему программному обеспечению, которым пользуется компания AO
22.02.2001 Earthlink: тайное всегда становится явным

Неизвестные хакеры успешно проникли во внутреннюю сеть провайдера Earthlink на прошлой неделе, однако, компания предпочла замолчать данный факт, мотивируя это тем, что конфиденциальные данные о клиентах не подверглись опасности. Происшествие получило широкую

20.02.2001 ITC продала свою долю в EarthLink

Инвестиционная фирма ITC Service продала свою 8,2-процентную долю в интернет-провайдере EarthLink. За 10,6 млн. простых акций она получила $98,5 млн. В результате этого, два исполнительных директора ITC вышли из состава совета директоров EarthLink, а туда был назначен глава
31.01.2001 EarthLink обнародовала результаты своей деятельности

Провайдерская интернет-компания EarthLink, вторая по величине после AOL Time Warner провайдерская служба в США, заявила о том, что объем ее продаж в 4-м квартале 2000 г. вырос на 69% по сравнению с тем же периодом 1999 г. и с
06.12.2000 EarthLink будет бороться с AOL и MSN с помощью рекламы

Интернет-провайдер EarthLink начал рекламную кампанию, направленную на продвижение своего товарного знака и проникновение на рынки, ныне занятые компаниями America Online и MSN, сообщает CNET. В четвертом квартал
21.11.2000 Time Warner заключила сделку с EarthLink

Компания Time Warner объявила о заключении сделки с интернет-провайдером EarthLink, согласно которой Time Warner берет на себя обязательство распространять услуги интернет-провайдера через свои высокоскоростные кабельные сети, сообщает Mercury Center. Заключив это с
18.10.2000 Пароли 81 тыс. сайтов оказались открыты для всеобщего пользования

Причиной уязвимости явились недавно обнаруженный пробел в модуле электронной коммерции и ошибка в конфигурации хостингового сервера, управляемого дочерней компанией EarthLink - MindSpring. В результате файлы, содержащие зашифрованные пароли, были доступны всем пользователям интернета. "Дыру" в системе безопасности серверов MindSpring обнаружил студент, наз
18.10.2000 В результате сбоя в системе безопасности пароли EarthLink оказались открытыми для всеобщего пользования

В результате сбоя в системе безопасности 81 тыс. доменов интернет-провайдера EarthLink Inc., по крайней мере, в течение недели были открыты для общего пользования: любой пользователь сети мог испортить сайты или воспользоваться содержащейся на нем информацией в личных ц
02.10.2000 EarthLink недоволен условиями доступа к сетям Time Warner

Компания EarthLink Network Inc., второй по размерам интернет-провайдер в США после AOL, заявила о том, что условия, выдвинутые компанией Time Warner Inc. в обмен на предоставление доступа к ее высокоско
28.07.2000 Убытки EarthLink во 2м квартале оказались меньше ожидаемых за счет роста количества пользователей

В четверг представители второго по величине в США сервисного Интернет-провайдера EarthLink заявили, что, благодаря большому количеству новых пользователей, убытки компании за второй квартал оказались меньше ожидаемых. За период с апреля по июнь, не считая единовременных опе
17.07.2000 EarthLink прекратит использование Carnivore и будет наблюдать за трафиком по заказу ФБР самостоятельно

Компания EarthLink объявила о достижении договоренности с ФБР о прекращении использования системы "Carnivore", предназначенной для сканирования и анализа входящей и исходящей почты. Дело в том, что рабо
09.06.2000 Интернет-провайдер Earthlink увеличит число клиентов за счет приобретения OneMain.com за $308 млн.

Компания EarthLink, занимающаяся предоставлением доступа в Интернет, объявила о своем решении купить OneMain.com за $308 млн. Приобретение позволит EarthLink увеличить число своих клиентов на 762
09.06.2000 Второй по размерам провайдер США компания EarthLink покупает своего конкурента OneMain.com за $308 млн.

Компания EarthLink Inc., второй по размер интернет-провайдер в США после America Online Inc. (AOL), объявила 8 июня о покупке конкурирующего провайдера, компании OneMain.com Inc. за $308 млн. Этот шаг п
10.05.2000 Sprint увеличит свою долю в EarthLink на $431 млн.

Sprint Corp. планирует на 27% увеличить свою долю в компании EarthLink Inc. EarthLink является вторым по величине американским Интернет-провайдером (после America Online) с числом подписчиков более 3,4 млн. По условиям сделки, Sprint дополнительно
08.02.2000 EarthLink ожидает рост своих доходов в 2000 году до $1 млрд

Garry Betty, генеральный директор Интернет-провайдера EarthLink, только что завершившего слияние с MindSpring Enterprises, поделился прогнозами касательно будущего компании. Согласно его ожиданиям число клиентов компании должно достигнуть 4.5 млн.
07.02.2000 EarthLink и MindSpring завершили свое слияние

Компании EarthLink Network и MindSpring Enterprises объявили о завершении своего слияния, в результате которого был создан второй по величине Интернет-провайдер в США. Слияние оценивалось в $4 млрд. Сле
23.09.1999 Mindspring и Earthlink объединяются в борьбе против AOL

Два крупнейших американских провайдера объединяют свои усилия в борьбе против AOL. Earthlink и Mindspring заявили о создании СП с 3 млн. пользователей и доходом в $650 млн. Контрольный пакет акций будет принадлежать Earthlink. Сделка будет завершена в первом квартале 2
15.09.1999 Symantec Corporation объявила об объединении с компанией EarthLink в целях обеспечения большей безопасности своих клиентам

Symantec Corporation объединяется с EarthLink для обеспечения большей безопасности и надежности своим клиентам. Между компаниями было подписано соглашение об объединении в один пакет программного обеспечения продуктов Norton Syst
24.08.1999 EarthLink и GTE заключают сделку

Крупнейший Интернет-провайдер EarthLink и телекоммуникационная компания GTE подписали контракт, направленный на расширение высокоскоростного доступа к сети Интернет. Использование DSL технологии позволят пользователям соеди
24.08.1999 EarthLink Network намерен составить конкуренцию America Online

Интернет-провайдер EarthLink Network намерен составить конкуренцию America Online предоставляя свои услуги по пользованию Интернет через DSL линии. Услуги будут оказываться через сети телекоммуникационной компани
16.03.1999 Earthlink и Entertainment Boulevard заключили соглашение о предоставлении совместных услуг

Интернет-провайдер Earthlink и владелец сайтов, транслирующих видео и аудио, Entertainment Boulevard подписали соглашение о предоставлении совместных услуг по доступу к Интернет и пользованию трансляционными ресу
25.02.1999 EarthLink будет привлекать новых клиентов через сайт eBay

Интернет-провайдер EarthLink Network начал кампанию по привлечению новых пользователей из числа посетителей аукционного сайта eBay. Компания будет выставлять свои услуги по доступу в Интернет на аукцион по началь
17.02.1999 EarthLink Network улучшает свои финансовые результаты

Интернет-провайдер EarthLink Network оправдала ожидания биржевых аналитиков, объявив финансовые результаты своей деятельности в четвертом квартале. Согласно данным Earthlink, ее убытки составили $4,8 млн,


Публикаций - 156, упоминаний - 156

Earthlink и организации, системы, технологии, персоны:

AOL Inc - America Online 1883 55
Microsoft Corporation 25775 27
Yahoo! 3726 22
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 16
Google LLC 12690 15
Earthlink - MindSpring 24 12
Cisco Systems 5372 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
AT&T Inc 1726 10
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 9
Comcast 231 9
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 9
Oracle Corporation 7074 8
Verizon - WorldCom 501 8
Apple Inc 13156 7
Lenovo Motorola 3566 7
Deutsche Telekom 954 7
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 7
JDSU - JDS Uniphase 219 7
Commerce One - CMRC 176 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 6
Intel Corporation 12811 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Verisign 362 6
HPE - Juniper Networks 460 6
Applied Materials 305 6
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 110 5
eToys 76 5
Chunghwa Telecom 56 5
EarthLink - OneMain.com 5 5
Telefonica - Telefónica Brasil - Vivo Participacoes - Telesp Celular - Telecomunicações de São Paulo S.A. 31 5
Covad Communications Group 43 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Silver Lake Partners - Altera 103 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 22
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 21
eBay Inc 1640 11
Warner 540 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
Expedia Group 136 5
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 5
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 5
Merrill Lynch 454 4
Rakuten Shopping - Buy.com 81 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Walt Disney Company 647 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Barnes & Noble 171 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
Priceline.com - online travel agency 139 2
101Hotels.com 456 2
MBNA America Bank 7 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Trevor Stewart Burton & Jacobsen 5 2
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 2
International Paper 27 2
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Coca-Cola Company 261 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
DuPont - Дюпон 101 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Enron - Enrongate 122 1
Macy's, Inc - Federated Department Stores 10 1
Prudential Financial 52 1
TD Ameritrade 64 1
RBC Dain Rauscher Wessels 27 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 9 1
Менатеп - Menatep 39 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
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АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 20
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Apple iPhone 6 4861 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Microsoft Windows 16882 4
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Brightmail Anti-Spam Skeptic 41 3
Linux OS 11533 3
SAP Ariba 309 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 3
NSO Group - Pegasus 98 2
Semtech - Sierra Wireless AirCard 14 2
SAP Sybase - AvantGo 21 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Myspace - социальная сеть 640 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Apple iTunes Store 1118 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 2
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 2
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 2
MP3.com 130 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 1
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 1
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 1
Benefon Exion 8 1
Linspire - LinspireOS - LindowsOS Linux 23 1
Nokia 7650 63 1
Intel - StrongARM - 121 1
Juno Online Services - Express 2 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
Apple iChat - мессенджер 37 1
IBM NetVista 32 1
AMD Mobility Radeon 232 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
Lionbridge Technologies - VeriTest Business Winstone - VeriTest Multimedia Content Creation Winstone 27 1
Betty Garry - Бетти Гарри 3 3
Hernand Dave - Хернанд Дейв 2 2
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 2
Dayton Sky - Дэйтон Скай 4 2
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 2
Hoffman Charles - Хоффман Чарльз 4 2
Jay Linda - Джей Линда 18 2
Kral Alan - Крал Алан 5 2
Kenny Peter - Кенни Питер 6 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Колмановская Елена 15 1
Засурский Иван 16 1
Кузьмин Андрей 11 1
Амарян Михаил 8 1
Crawford William - Кроуфорд Уильям 2 1
Fleishman Glenn - Флейшман Гленн 2 1
Roscitt Richard - Роскитт Ричард 2 1
Seagrave Malcolm - Сигрэйв Малком 1 1
Brewer Charles 1 1
Burden Kevin - Берден Кевин 9 1
Hirschhorn Jason - Хиршхорн Джейсон 3 1
Козловский Евгений 1 1
Rumsfeld Donald - Рамсфельд Дональд 16 1
Gonzales Alberto - Гонзалес Альберто 9 1
Davis Bob - Дэвис Боб 6 1
Adderton Peter - Аддертон Питер 1 1
Weinstein Andrew - Вайнштейн Эндрю 7 1
Richter Scott - Рихтер Скотт 4 1
Fredriksen Gene - Фредриксен Ген 1 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Anderson Tom - Андерсон Том 7 1
Желонкина Татьяна 6 1
Andrus Tom - Андрус Том 1 1
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 1
Linares Abel - Линарес Абель 1 1
Carter Larry - Картер Ларри 5 1
Tyler Nathan - Тайлер Натан 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 83
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
Америка - Американский регион 2206 9
США - Калифорния 4829 9
Европа 24964 8
Канада 5082 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
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Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
США - Джорджия - Атланта 265 4
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InformationWeek 241 1
Silicon.com 364 1
Ananova 250 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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