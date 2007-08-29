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Earthlink
СОБЫТИЯ
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|29.08.2007
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Интернет-провайдер EarthLink уволит почти половину сотрудников
Американский интернет- и хостинг-провайдер EarthLink планирует уволить 900 сотрудников, что составляет почти половину всех рабочих мест в компании. Сокращение обойдется компании в $70 млн., но позволит сэкономить до конца года $35 млн.,
|11.01.2007
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Google и Earthlink покроют Сан-Франциско бесплатной сетью Wi-Fi
Поисковый портал Google и интернет-провайдер Earthlink после 8 месяцев переговоров подписали соглашение о создании в Сан-Франциско бесплатной Wi-Fi сети. Окончательное решение по этому вопросу примет совет города. Некоторые члены совета о
|30.06.2006
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EarthLink обеспечит доступ к Wi-Fi через AOL и DirecTV
Компания EarthLink рассматривает компании AOL и DirecTV Group в качестве покупателей-посредников услуг беспроводного доступа Wi-Fi в сетях, которые она сейчас возводит в крупных городах США. EarthLin
|29.05.2006
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Earthlink построит в Новом Орлеане беспроводную сеть
Американский интернет-провайдер Earthlink объявил о достижении соглашения с властями Нового Орлеана о постройке беспроводной высокоскоростной сети для доступа во Всемирную паутину. Решение в пользу Earthlink было вынес
|07.04.2006
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Google будет реализовывать проект Wi-Fi в Сан-Франциско
сделал еще один шаг, чтобы стать поставщиком услуг беспроводной сети Wi-Fi в Сан-Франциско. Department of Telecommunications and Information Services (DTIS) выбрал Google и провайдера интеренет-услуг Earthlink для реализации проекта по развитию бесплатной городской сети Wi-Fi. Данный факт подтвердил на этой неделе представитель городского департамента по коммуникациям. Как сообщают в департ
|22.07.2003
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Earthlink завершил квартал сокращением убытка
Убыток третьего по величине интернет-провайдера США EarthLink сократился во втором квартале 2003 года благодаря программе по снижению затрат, а выручка компании выросла благодаря увеличению числа подписчиков на высокоскоростной доступ в интернет
|05.02.2003
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Earthlink открыл скоростной беспроводной доступ в интернет в сети CDMA 1xRTT
Крупный провайдер из США Earthlink открыл во вторник услугу скоростного беспроводного доступа в интернет через сеть стандарта CDMA 1xRTT. По заявлению компании, скорость обмена данными сравнима с обычным модемом - 40-6
|20.08.2002
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Провайдер EarthLink защитит своих клиентов от рекламы во всплывающих окнах
Американских провайдер EarthLink предоставил своим пользователям новую версию программы для доступа в интернет, которая позволяет блокировать рекламу вo всплывающих окнах (pop-up). Одновременно компания развернула ре
|13.06.2002
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Интернет-провайдер Earthlink намерен освоить рынок беспроводных локальных сетей
Не успев приобрести в понедельник компанию PeoplePC, интернет-провайдер из США EarthLink Inc. сообщил еще об одной сделке. Компания Boingo Wireless, созданная в 2001 году основателем EarthLink Скаем Дэйтоном (Sky Dayton), вступила с провайдером в альянс. Сотрудниче
|22.02.2002
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Earthlink открыл беспроводной доступ в интернет для КПК
роводного доступа в интернет для пользователей карманных компьютеров на базе Palm OS и Microsoft Pocket PC. Старый новый сервис был позаимствован у обанкротившегося провайдера OmniSky, приобретенного Earthlink на распродаже активов компании. Ежемесячная абонентская плата для пользователей устройств с Palm OS и HP Jornada с Pocket PC составляет $39,95, а выход в интернет с Compaq iPaq, работ
|20.02.2002
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Earthlink и Shaw намерены привлечь домашних потребителей к услугам высокоскоростного доступа в интернет
k, крупный интернет-провайдер из США, и канадский кабельный оператор Shaw Communications заявили о намерении пробудить интерес потребителей к высокоскоростному домашнему доступу в интернет. По мнению Earthlink, в реальности скорость такого доступа оказалась значительно ниже, чем предполагали аналитики на заре развития индустрии. Раскритиковав сложившееся положение, американский провайдер ту
|06.02.2002
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Google и EarthLink заключат партнерское соглашение
Как сообщает сетевое издание Silicon.com, популярный поисковый портал Google в ближайшее время объявит о достижении партнерского соглашения с одним из ведущих ISP-провайдеров на рынке США, компанией EarthLink. Как ожидается, официальная презентация партнерства состоится через несколько дней. Финансовые условия сделки до настоящего времени не объявлены, однако известно, что партнерские прое
|10.12.2001
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EarthLink покупает беспроводные активы Omnisky
k в конце прошлой недели объявил о заключении контракта на приобретение активов обанкротившейся компании Omnisky - провайдера беспроводного доступа. Активы и клиентская база Omnisky позволят компании EarthLink стать еще одним провайдером на рынке беспроводного доступа. EarthLink, являющийся по числу своих абонентов вторым в мире интернет-провайдером, теперь получит в свое распоряжени
|23.08.2001
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EarthLink готовит запуск услуг беспроводного доступа в интернет
Компания EarthLink Inc., занимающая второе место среди американских интернет-провайдеров, готовится к развертыванию беспроводного доступа и передаче информационных материалов на пейджинговые устройства
|30.07.2001
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Earthlink и Covad поделят между собой DSL-пользователей FirstWorld
dings в области телефонии и доступа в интернет компания продаст клиентскую базу в своем дочернем предприятии FirstWorld провайдеру услуг связи по DSL-линиям Covad Communications и интернет-провайдеру Earthlink. Списки пользователей доступа в интернет FirstWorld Internet Services будут переданы обеим компаниям до конца августа. Сумма сделки оглашена не была. Ранее Earthlink уже приобр
|27.06.2001
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EarthLink повысила тарифы на услуги доступа в интернет
Компания EarthLink, второй по значению американский интернет-провайдер, заявила во вторник о повышении месячного тарифа на подключение к Сети по плану нелимитрованного доступа на $2. Теперь плата состав
|03.05.2001
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Еще один дебют EarthLink
Отныне в активе интернет-провайдера EarthLink есть еще одна услуга - высокоскоростной доступ интернет, предоставляемый жителям Западного побережья США посредством спутникового сервиса DirectPC. Стоимость новой услуги составляет $
|20.03.2001
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AOL потеряла письма клиентов EarthLink
Сотни тысяч электронных посланий, отправленных клиентами EarthLink на веб-адреса почтовой службы America Online, были утеряны в последние 10 дней, благодаря слишком "качественному" блокирующему программному обеспечению, которым пользуется компания AO
|22.02.2001
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Earthlink: тайное всегда становится явным
Неизвестные хакеры успешно проникли во внутреннюю сеть провайдера Earthlink на прошлой неделе, однако, компания предпочла замолчать данный факт, мотивируя это тем, что конфиденциальные данные о клиентах не подверглись опасности. Происшествие получило широкую
|20.02.2001
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ITC продала свою долю в EarthLink
Инвестиционная фирма ITC Service продала свою 8,2-процентную долю в интернет-провайдере EarthLink. За 10,6 млн. простых акций она получила $98,5 млн. В результате этого, два исполнительных директора ITC вышли из состава совета директоров EarthLink, а туда был назначен глава
|31.01.2001
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EarthLink обнародовала результаты своей деятельности
Провайдерская интернет-компания EarthLink, вторая по величине после AOL Time Warner провайдерская служба в США, заявила о том, что объем ее продаж в 4-м квартале 2000 г. вырос на 69% по сравнению с тем же периодом 1999 г. и с
|06.12.2000
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EarthLink будет бороться с AOL и MSN с помощью рекламы
Интернет-провайдер EarthLink начал рекламную кампанию, направленную на продвижение своего товарного знака и проникновение на рынки, ныне занятые компаниями America Online и MSN, сообщает CNET. В четвертом квартал
|21.11.2000
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Time Warner заключила сделку с EarthLink
Компания Time Warner объявила о заключении сделки с интернет-провайдером EarthLink, согласно которой Time Warner берет на себя обязательство распространять услуги интернет-провайдера через свои высокоскоростные кабельные сети, сообщает Mercury Center. Заключив это с
|18.10.2000
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Пароли 81 тыс. сайтов оказались открыты для всеобщего пользования
Причиной уязвимости явились недавно обнаруженный пробел в модуле электронной коммерции и ошибка в конфигурации хостингового сервера, управляемого дочерней компанией EarthLink - MindSpring. В результате файлы, содержащие зашифрованные пароли, были доступны всем пользователям интернета. "Дыру" в системе безопасности серверов MindSpring обнаружил студент, наз
|18.10.2000
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В результате сбоя в системе безопасности пароли EarthLink оказались открытыми для всеобщего пользования
В результате сбоя в системе безопасности 81 тыс. доменов интернет-провайдера EarthLink Inc., по крайней мере, в течение недели были открыты для общего пользования: любой пользователь сети мог испортить сайты или воспользоваться содержащейся на нем информацией в личных ц
|02.10.2000
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EarthLink недоволен условиями доступа к сетям Time Warner
Компания EarthLink Network Inc., второй по размерам интернет-провайдер в США после AOL, заявила о том, что условия, выдвинутые компанией Time Warner Inc. в обмен на предоставление доступа к ее высокоско
|28.07.2000
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Убытки EarthLink во 2м квартале оказались меньше ожидаемых за счет роста количества пользователей
В четверг представители второго по величине в США сервисного Интернет-провайдера EarthLink заявили, что, благодаря большому количеству новых пользователей, убытки компании за второй квартал оказались меньше ожидаемых. За период с апреля по июнь, не считая единовременных опе
|17.07.2000
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EarthLink прекратит использование Carnivore и будет наблюдать за трафиком по заказу ФБР самостоятельно
Компания EarthLink объявила о достижении договоренности с ФБР о прекращении использования системы "Carnivore", предназначенной для сканирования и анализа входящей и исходящей почты. Дело в том, что рабо
|09.06.2000
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Интернет-провайдер Earthlink увеличит число клиентов за счет приобретения OneMain.com за $308 млн.
Компания EarthLink, занимающаяся предоставлением доступа в Интернет, объявила о своем решении купить OneMain.com за $308 млн. Приобретение позволит EarthLink увеличить число своих клиентов на 762
|09.06.2000
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Второй по размерам провайдер США компания EarthLink покупает своего конкурента OneMain.com за $308 млн.
Компания EarthLink Inc., второй по размер интернет-провайдер в США после America Online Inc. (AOL), объявила 8 июня о покупке конкурирующего провайдера, компании OneMain.com Inc. за $308 млн. Этот шаг п
|10.05.2000
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Sprint увеличит свою долю в EarthLink на $431 млн.
Sprint Corp. планирует на 27% увеличить свою долю в компании EarthLink Inc. EarthLink является вторым по величине американским Интернет-провайдером (после America Online) с числом подписчиков более 3,4 млн. По условиям сделки, Sprint дополнительно
|08.02.2000
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EarthLink ожидает рост своих доходов в 2000 году до $1 млрд
Garry Betty, генеральный директор Интернет-провайдера EarthLink, только что завершившего слияние с MindSpring Enterprises, поделился прогнозами касательно будущего компании. Согласно его ожиданиям число клиентов компании должно достигнуть 4.5 млн.
|07.02.2000
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EarthLink и MindSpring завершили свое слияние
Компании EarthLink Network и MindSpring Enterprises объявили о завершении своего слияния, в результате которого был создан второй по величине Интернет-провайдер в США. Слияние оценивалось в $4 млрд. Сле
|23.09.1999
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Mindspring и Earthlink объединяются в борьбе против AOL
Два крупнейших американских провайдера объединяют свои усилия в борьбе против AOL. Earthlink и Mindspring заявили о создании СП с 3 млн. пользователей и доходом в $650 млн. Контрольный пакет акций будет принадлежать Earthlink. Сделка будет завершена в первом квартале 2
|15.09.1999
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Symantec Corporation объявила об объединении с компанией EarthLink в целях обеспечения большей безопасности своих клиентам
Symantec Corporation объединяется с EarthLink для обеспечения большей безопасности и надежности своим клиентам. Между компаниями было подписано соглашение об объединении в один пакет программного обеспечения продуктов Norton Syst
|24.08.1999
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EarthLink и GTE заключают сделку
Крупнейший Интернет-провайдер EarthLink и телекоммуникационная компания GTE подписали контракт, направленный на расширение высокоскоростного доступа к сети Интернет. Использование DSL технологии позволят пользователям соеди
|24.08.1999
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EarthLink Network намерен составить конкуренцию America Online
Интернет-провайдер EarthLink Network намерен составить конкуренцию America Online предоставляя свои услуги по пользованию Интернет через DSL линии. Услуги будут оказываться через сети телекоммуникационной компани
|16.03.1999
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Earthlink и Entertainment Boulevard заключили соглашение о предоставлении совместных услуг
Интернет-провайдер Earthlink и владелец сайтов, транслирующих видео и аудио, Entertainment Boulevard подписали соглашение о предоставлении совместных услуг по доступу к Интернет и пользованию трансляционными ресу
|25.02.1999
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EarthLink будет привлекать новых клиентов через сайт eBay
Интернет-провайдер EarthLink Network начал кампанию по привлечению новых пользователей из числа посетителей аукционного сайта eBay. Компания будет выставлять свои услуги по доступу в Интернет на аукцион по началь
|17.02.1999
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EarthLink Network улучшает свои финансовые результаты
Интернет-провайдер EarthLink Network оправдала ожидания биржевых аналитиков, объявив финансовые результаты своей деятельности в четвертом квартале. Согласно данным Earthlink, ее убытки составили $4,8 млн,
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