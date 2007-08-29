Интернет-провайдер EarthLink уволит почти половину сотрудников Американский интернет- и хостинг-провайдер EarthLink планирует уволить 900 сотрудников, что составляет почти половину всех рабочих мест в компании. Сокращение обойдется компании в $70 млн., но позволит сэкономить до конца года $35 млн.,

Google и Earthlink покроют Сан-Франциско бесплатной сетью Wi-Fi Поисковый портал Google и интернет-провайдер Earthlink после 8 месяцев переговоров подписали соглашение о создании в Сан-Франциско бесплатной Wi-Fi сети. Окончательное решение по этому вопросу примет совет города. Некоторые члены совета о

EarthLink обеспечит доступ к Wi-Fi через AOL и DirecTV Компания EarthLink рассматривает компании AOL и DirecTV Group в качестве покупателей-посредников услуг беспроводного доступа Wi-Fi в сетях, которые она сейчас возводит в крупных городах США. EarthLin

Earthlink построит в Новом Орлеане беспроводную сеть Американский интернет-провайдер Earthlink объявил о достижении соглашения с властями Нового Орлеана о постройке беспроводной высокоскоростной сети для доступа во Всемирную паутину. Решение в пользу Earthlink было вынес

Google будет реализовывать проект Wi-Fi в Сан-Франциско сделал еще один шаг, чтобы стать поставщиком услуг беспроводной сети Wi-Fi в Сан-Франциско. Department of Telecommunications and Information Services (DTIS) выбрал Google и провайдера интеренет-услуг Earthlink для реализации проекта по развитию бесплатной городской сети Wi-Fi. Данный факт подтвердил на этой неделе представитель городского департамента по коммуникациям. Как сообщают в департ

Earthlink завершил квартал сокращением убытка Убыток третьего по величине интернет-провайдера США EarthLink сократился во втором квартале 2003 года благодаря программе по снижению затрат, а выручка компании выросла благодаря увеличению числа подписчиков на высокоскоростной доступ в интернет

Earthlink открыл скоростной беспроводной доступ в интернет в сети CDMA 1xRTT Крупный провайдер из США Earthlink открыл во вторник услугу скоростного беспроводного доступа в интернет через сеть стандарта CDMA 1xRTT. По заявлению компании, скорость обмена данными сравнима с обычным модемом - 40-6

Провайдер EarthLink защитит своих клиентов от рекламы во всплывающих окнах Американских провайдер EarthLink предоставил своим пользователям новую версию программы для доступа в интернет, которая позволяет блокировать рекламу вo всплывающих окнах (pop-up). Одновременно компания развернула ре

Интернет-провайдер Earthlink намерен освоить рынок беспроводных локальных сетей Не успев приобрести в понедельник компанию PeoplePC, интернет-провайдер из США EarthLink Inc. сообщил еще об одной сделке. Компания Boingo Wireless, созданная в 2001 году основателем EarthLink Скаем Дэйтоном (Sky Dayton), вступила с провайдером в альянс. Сотрудниче

Earthlink открыл беспроводной доступ в интернет для КПК роводного доступа в интернет для пользователей карманных компьютеров на базе Palm OS и Microsoft Pocket PC. Старый новый сервис был позаимствован у обанкротившегося провайдера OmniSky, приобретенного Earthlink на распродаже активов компании. Ежемесячная абонентская плата для пользователей устройств с Palm OS и HP Jornada с Pocket PC составляет $39,95, а выход в интернет с Compaq iPaq, работ

Earthlink и Shaw намерены привлечь домашних потребителей к услугам высокоскоростного доступа в интернет k, крупный интернет-провайдер из США, и канадский кабельный оператор Shaw Communications заявили о намерении пробудить интерес потребителей к высокоскоростному домашнему доступу в интернет. По мнению Earthlink, в реальности скорость такого доступа оказалась значительно ниже, чем предполагали аналитики на заре развития индустрии. Раскритиковав сложившееся положение, американский провайдер ту

Google и EarthLink заключат партнерское соглашение Как сообщает сетевое издание Silicon.com, популярный поисковый портал Google в ближайшее время объявит о достижении партнерского соглашения с одним из ведущих ISP-провайдеров на рынке США, компанией EarthLink. Как ожидается, официальная презентация партнерства состоится через несколько дней. Финансовые условия сделки до настоящего времени не объявлены, однако известно, что партнерские прое

EarthLink покупает беспроводные активы Omnisky k в конце прошлой недели объявил о заключении контракта на приобретение активов обанкротившейся компании Omnisky - провайдера беспроводного доступа. Активы и клиентская база Omnisky позволят компании EarthLink стать еще одним провайдером на рынке беспроводного доступа. EarthLink, являющийся по числу своих абонентов вторым в мире интернет-провайдером, теперь получит в свое распоряжени

EarthLink готовит запуск услуг беспроводного доступа в интернет Компания EarthLink Inc., занимающая второе место среди американских интернет-провайдеров, готовится к развертыванию беспроводного доступа и передаче информационных материалов на пейджинговые устройства

Earthlink и Covad поделят между собой DSL-пользователей FirstWorld dings в области телефонии и доступа в интернет компания продаст клиентскую базу в своем дочернем предприятии FirstWorld провайдеру услуг связи по DSL-линиям Covad Communications и интернет-провайдеру Earthlink. Списки пользователей доступа в интернет FirstWorld Internet Services будут переданы обеим компаниям до конца августа. Сумма сделки оглашена не была. Ранее Earthlink уже приобр

EarthLink повысила тарифы на услуги доступа в интернет Компания EarthLink, второй по значению американский интернет-провайдер, заявила во вторник о повышении месячного тарифа на подключение к Сети по плану нелимитрованного доступа на $2. Теперь плата состав

Еще один дебют EarthLink Отныне в активе интернет-провайдера EarthLink есть еще одна услуга - высокоскоростной доступ интернет, предоставляемый жителям Западного побережья США посредством спутникового сервиса DirectPC. Стоимость новой услуги составляет $

AOL потеряла письма клиентов EarthLink Сотни тысяч электронных посланий, отправленных клиентами EarthLink на веб-адреса почтовой службы America Online, были утеряны в последние 10 дней, благодаря слишком "качественному" блокирующему программному обеспечению, которым пользуется компания AO

Earthlink: тайное всегда становится явным Неизвестные хакеры успешно проникли во внутреннюю сеть провайдера Earthlink на прошлой неделе, однако, компания предпочла замолчать данный факт, мотивируя это тем, что конфиденциальные данные о клиентах не подверглись опасности. Происшествие получило широкую

ITC продала свою долю в EarthLink Инвестиционная фирма ITC Service продала свою 8,2-процентную долю в интернет-провайдере EarthLink. За 10,6 млн. простых акций она получила $98,5 млн. В результате этого, два исполнительных директора ITC вышли из состава совета директоров EarthLink, а туда был назначен глава

EarthLink обнародовала результаты своей деятельности Провайдерская интернет-компания EarthLink, вторая по величине после AOL Time Warner провайдерская служба в США, заявила о том, что объем ее продаж в 4-м квартале 2000 г. вырос на 69% по сравнению с тем же периодом 1999 г. и с

EarthLink будет бороться с AOL и MSN с помощью рекламы Интернет-провайдер EarthLink начал рекламную кампанию, направленную на продвижение своего товарного знака и проникновение на рынки, ныне занятые компаниями America Online и MSN, сообщает CNET. В четвертом квартал

Time Warner заключила сделку с EarthLink Компания Time Warner объявила о заключении сделки с интернет-провайдером EarthLink, согласно которой Time Warner берет на себя обязательство распространять услуги интернет-провайдера через свои высокоскоростные кабельные сети, сообщает Mercury Center. Заключив это с

Пароли 81 тыс. сайтов оказались открыты для всеобщего пользования Причиной уязвимости явились недавно обнаруженный пробел в модуле электронной коммерции и ошибка в конфигурации хостингового сервера, управляемого дочерней компанией EarthLink - MindSpring. В результате файлы, содержащие зашифрованные пароли, были доступны всем пользователям интернета. "Дыру" в системе безопасности серверов MindSpring обнаружил студент, наз

В результате сбоя в системе безопасности пароли EarthLink оказались открытыми для всеобщего пользования В результате сбоя в системе безопасности 81 тыс. доменов интернет-провайдера EarthLink Inc., по крайней мере, в течение недели были открыты для общего пользования: любой пользователь сети мог испортить сайты или воспользоваться содержащейся на нем информацией в личных ц

EarthLink недоволен условиями доступа к сетям Time Warner Компания EarthLink Network Inc., второй по размерам интернет-провайдер в США после AOL, заявила о том, что условия, выдвинутые компанией Time Warner Inc. в обмен на предоставление доступа к ее высокоско

Убытки EarthLink во 2м квартале оказались меньше ожидаемых за счет роста количества пользователей В четверг представители второго по величине в США сервисного Интернет-провайдера EarthLink заявили, что, благодаря большому количеству новых пользователей, убытки компании за второй квартал оказались меньше ожидаемых. За период с апреля по июнь, не считая единовременных опе

EarthLink прекратит использование Carnivore и будет наблюдать за трафиком по заказу ФБР самостоятельно Компания EarthLink объявила о достижении договоренности с ФБР о прекращении использования системы "Carnivore", предназначенной для сканирования и анализа входящей и исходящей почты. Дело в том, что рабо

Интернет-провайдер Earthlink увеличит число клиентов за счет приобретения OneMain.com за $308 млн. Компания EarthLink, занимающаяся предоставлением доступа в Интернет, объявила о своем решении купить OneMain.com за $308 млн. Приобретение позволит EarthLink увеличить число своих клиентов на 762

Второй по размерам провайдер США компания EarthLink покупает своего конкурента OneMain.com за $308 млн. Компания EarthLink Inc., второй по размер интернет-провайдер в США после America Online Inc. (AOL), объявила 8 июня о покупке конкурирующего провайдера, компании OneMain.com Inc. за $308 млн. Этот шаг п

Sprint увеличит свою долю в EarthLink на $431 млн. Sprint Corp. планирует на 27% увеличить свою долю в компании EarthLink Inc. EarthLink является вторым по величине американским Интернет-провайдером (после America Online) с числом подписчиков более 3,4 млн. По условиям сделки, Sprint дополнительно

EarthLink ожидает рост своих доходов в 2000 году до $1 млрд Garry Betty, генеральный директор Интернет-провайдера EarthLink, только что завершившего слияние с MindSpring Enterprises, поделился прогнозами касательно будущего компании. Согласно его ожиданиям число клиентов компании должно достигнуть 4.5 млн.

EarthLink и MindSpring завершили свое слияние Компании EarthLink Network и MindSpring Enterprises объявили о завершении своего слияния, в результате которого был создан второй по величине Интернет-провайдер в США. Слияние оценивалось в $4 млрд. Сле

Mindspring и Earthlink объединяются в борьбе против AOL Два крупнейших американских провайдера объединяют свои усилия в борьбе против AOL. Earthlink и Mindspring заявили о создании СП с 3 млн. пользователей и доходом в $650 млн. Контрольный пакет акций будет принадлежать Earthlink. Сделка будет завершена в первом квартале 2

Symantec Corporation объявила об объединении с компанией EarthLink в целях обеспечения большей безопасности своих клиентам Symantec Corporation объединяется с EarthLink для обеспечения большей безопасности и надежности своим клиентам. Между компаниями было подписано соглашение об объединении в один пакет программного обеспечения продуктов Norton Syst

EarthLink и GTE заключают сделку Крупнейший Интернет-провайдер EarthLink и телекоммуникационная компания GTE подписали контракт, направленный на расширение высокоскоростного доступа к сети Интернет. Использование DSL технологии позволят пользователям соеди

EarthLink Network намерен составить конкуренцию America Online Интернет-провайдер EarthLink Network намерен составить конкуренцию America Online предоставляя свои услуги по пользованию Интернет через DSL линии. Услуги будут оказываться через сети телекоммуникационной компани

Earthlink и Entertainment Boulevard заключили соглашение о предоставлении совместных услуг Интернет-провайдер Earthlink и владелец сайтов, транслирующих видео и аудио, Entertainment Boulevard подписали соглашение о предоставлении совместных услуг по доступу к Интернет и пользованию трансляционными ресу

EarthLink будет привлекать новых клиентов через сайт eBay Интернет-провайдер EarthLink Network начал кампанию по привлечению новых пользователей из числа посетителей аукционного сайта eBay. Компания будет выставлять свои услуги по доступу в Интернет на аукцион по началь