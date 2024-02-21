Вернулась к жизни главная мобильная ОС до эпохи Android и iPhone. Впервые за пять лет обновился прямой потомок Palm OS Возвращение Palm OS Состоялся релиз новой версии операционной системы LuneOS, представляющей собой форк платформы webOS с открытым исходным кодом, пишет портал Liliputing. Это первое обновление системы за

Выход новой версии Palm OS задерживается Коммерческий запуск новой версии операционной системы Palm OS задерживается, сообщает brighthand.com. Как заявили официальные представители компани

Устройства на базе Palm OS II появятся через год Первые устройства на базе новой операционной системы Palm OS II появятся в начале 2009 г., сообщает Brighthand.com со ссылкой на официальных предс

Softick PPP 3.1: доступ к сети для КПК с Palm OS Softick PPP 3.1 – новая версия программы, обеспечивающей доступ КПК на платформе Palm OS к локальной сети и интернету. Изначально Softick PPP разработан для установки PPP-сессий по USB-соединению, но теперь также поддерживаются Bluetooth, Irda и последовательное (serial) по

Softick PPP 3.0 - доступ к сети для КПК с Palm OS Softick PPP 3.0 – новая версия программы, обеспечивающей доступ КПК на платформе Palm OS к локальной сети и интернету. Изначально Softick PPP разработан для установки PPP-сессий по USB-соединению, но теперь также поддерживаются Bluetooth, Irda и последовательное (serial) по

Выход Palm OS собственной разработки снова отложен коло двух месяцев назад сообщалось, что подобные устройства появятся в продаже уже в этом году. Разработкой своей собственной ОС компания Palm занимается с декабря прошлого года, выкупив исходный код Palm OS версии 5.4 (Garnet) за $44 млн. у компании Access Systems. В успешном будущем существующей версии операционной системы Palm OS аналитики сомневаются уже давно, так как последняя

Для Palm OS настали тяжелые времена ить все, как есть. Дело в том, что компания использует в своих продуктах операционную систему, которая, как заявляют аналитики, не имеет ясного будущего. Шансы компании противостоять утверждению, что Palm OS по-прежнему может противостоять таким операционным системам как Symbian и Windows Mobile очень и очень ограничены. Не смотря на недавнее обновление программного обеспечения, которое доб

Обзор словарей для смартфонов словаря/разработчик Операционная система Объем словарной базы Цена, руб. «СловоЕд»/Paragon Software Palm OS начиная с v.3.1 до 200 тыс. 300 – 750 Windows Smartphone 2002/2003 300 – 650 Symbian

Palm купила бессрочную лицензию на использование Palm OS 5 Компания Palm Inc. сообщила о покупке бессрочной лицензии на использование операционной системы Palm OS 5 (Garnet) в своих карманных компьютерах и коммуникаторах. Согласно лицензионному сог

palmOne LifeDrive – тест первого в мире КПК с HDD колько, а вот компьютеры Apple – это культовые, брэндовые вещи». А ведь действительно, так и есть – модельное разнообразие КПК на базе Windows Mobile несравнимо больше, нежели разнообразие таковых на Palm OS. Вообще, после ухода столь крупного игрока с всемирной сцены Palm-моделей как Sony можно сказать, что palmOne – это единственный производитель КПК на базе Palm OS. А потому, всё

Софт для КПК: создайте иллюзию Windows на Palm Facer Launcher 3 WinLauncher Silver Screen ZLauncher Palm OS – первая и широко распространённая операционка для мобильных компьютеров. За историю

Palm T|X – последний бой с Windows Mobile? Компания palmOne переживает сейчас не самые лучшие времена. Устройств на базе Palm OS с каждым годом становится всё меньше. Причина тому – стремительное развитие Windows M

Treo 700 - впервые Palm на Windows Mobile м, является Handspring Treo 180. Модель, безусловно, новаторская, ведь в ней сочетались КПК на базе Palm OS и GSM-модуль, дающий возможность пользоваться услугами сотовой связи, но не обретшая

Palm OS проиграла войну с Windows m с решением Apple о переходе на процессоры Intel. Новое устройство будет работать под управлением свежей версии ОС Windows Mobile 5.0. Это семейство операционных систем уже многие годы конкурирует с Palm OS. Несмотря на то, что Palm OS когда-то занимала в отрасли лидирующие позиции, ее доля на рынке стабильно сокращалась под натиском Microsoft, так как пользователи настольных систем

Продажа PalmSource не "убьет" Palm OS ено создание гибрида Linux-Palm, начатое с приобретением PalmSource фирмы China MobileSoft, разработчика мобильных версий Linux. Тем не менее, представители японской Access утверждают, что «убийства» Palm OS не произойдет, ее продажи и поддержка продолжатся. Под управлением ОС Palm работают около 39 млн. устройств, произведенных Palm и 40 другими вендорами, включая Sony, Kyocera и Samsung.

Россия: у HP отобрали пальму первенства на рынке КПК исследования, проведенного группой SmartMarketing совместно с компанией Star Comsulting, платформа Palm OS демонстрирует хорошие показатели в корпоративном сегменте рынка КПК, смартфонов и ком

SmartMarketing объявил итоги исследования рынка КПК за 1 полугодие 2005 mbian (49,4%), на втором месте по итогам полугодия — Windows Mobile (34,8%), на третьем — Palm OS (15,8%). Квартальная динамика по результатам первых двух кварталов показывает высокий

Palm изменил Palm OS ради Windows Браун (Andrew Brown) заявил, что появление версии смартфона Treo с операционной системой Windows поможет компании завоевать сердца корпоративных пользователей, до сих пор избегавших гаджетов на базе Palm OS. Тем не менее, конкретных сроков появления подобного устройства г-н Браун не назвал. С уходом компании Sony с рынка КПК и прекращением деятельности компании Tapwave, разработавшей мобил

"От смерти" PalmOS спасут корейцы LG Electronics достигла соглашения с PalmSource о покупке лицензии на PalmOS для использования системы в своих смартфонах. Для Palm — это существенное расшире

Palm OS – в ожидании лучших времен Этапы великого пути История Palm OS является характерным примером изначального единства программной и аппаратной части ус

Смартфоны становятся все доступнее для россиян , которая возросла до 54,1% (с 8,5% в четвертом квартале 2003 г.). А рыночные доли Windows Mobile и Palm OS снизилась, соответственно, до 27,5% (с 49,0% за аналогичный период 2003 г.) и до 18,0

Pocket PC впервые опередила Palm OS ост наблюдался у HP – на 19,6% в сравнении с 3-м кварталом 2003 года. Существенно выросли и поставки беспроводных КПК BlackBerry от RIM – теперь это третья по популярности ОС для мобильных устройств. Palm OS безраздельно царствовала на рынке КПК, начиная с с середины 1990-х годов. Однако теперь на смену ей пришел новый лидер. По данным Gartner Dataquest, объем поставок КПК на базе Palm O

PiLoc 3.6: все устройства Palm OS 5.х по-русски Компания Paragon Software (SHDD) объявила о выпуске новой версии системы локализации для устройств на базе Palm OS – PiLoc 3.6. Система локализации PiLoc в версии 3.6 приобрела следующие дополнительные функции: Теперь пользователь имеет возможность не только закачивать новые шрифты (до 20 видов), но

PalmSource удалось ненадолго вырваться из убыточности рь. Отчитываясь о проделанной работе в течение квартала, компания отметила выпуск улучшенной версии Palm OS Cobalt и анонс Palm OS Garnet - вариации Palm OS 5. Кроме того, PalmSou

FB4 лицензировал "Антивирус Касперского" для Palm OS технологию поиска и нейтрализации вредоносных программ, примененную в "Антивирусе Касперского" для Palm OS. Дополнением пакета программ компании FB4, предназначенных для популярного стандарта

SmartMarketing исследовал российский рынок КПК в 2003 г. с аналогичным периодом прошлого года в 81860 штук. Рост рынка повлек за собой существенные изменения в рыночных позициях игроков. Рыночная доля PocketPC выросла до 40% (с 33% по итогам 2002 г.), доля PalmOS снизилась до 52% (с 61% в 2002 г.), Symbian - выросла до 6% (с 5%), доля остальных платформ возросла до 2% (с 1%). Абсолютные объемы продаж возросли во всех сегментах, что позволяет гово

PalmSource выпустил новую версию Palm OS Компания PalmSource выпустила очередную версию Palm OS 6.0 для нового поколения КПК и смартфонов, предназначенную для лицензиатов компании.

PiLoc 3.5 - Palm OS 5.х по-русски Компания Paragon Software (SHDD) объявила о выпуске новой версии системы локализации Palm OS устройств – PiLoc 3.5. Программа осуществляет локализацию всех существующих на данный

Россияне вошли в число ведущих разработчиков ПО для Palm OS 22-23 сентября компанией Palm Source, Inc. были объявлены лучшие европейские разработки этого года для устройств Palm OS - European Palm Powered Up Awards. Система локализации PiLoc компании Paragon Software (Smart Handheld Devices Division) стала победителем в одной из четырёх номинаций - Productivity to

"МакЦентр" усовершенствовал систему локализации КПК под управлением Palm OS Компания "МакЦентр" объявила о выходе MacCentre PaPiRus 2003 v1.0 - нового поколения системы локализации КПК под управлением Palm OS. Обновленное ПО отличает полностью переработанное ядро и улучшенная функциональность, оно выполняет как стандартные функции систем локализации: полную русификацию интерфейса Palm OS<

Palm OS 5.2: уже по-русски ftware (SHDD) объявила о выпуске новой версии системы русской локализации PiLoc для устройств на ОС Palm OS. PiLoc 3.4 осуществляет локализацию всех Palm OS 5.х устройств, в том числе но

Windows CE обходит Palm OS в Европе а по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В общей сложности таких устройств продано 1,5 млн. шт., в том числе 800 тыс. на платформе Symbian, более 370 тыс. с ОС Windows CE и 284 тыс. с Palm OS. Таким образом, впервые квартальные продажи устройств под Windows CE превзошли результат конкурентов с Palm OS. Рост продаж на 125% достигнут в основном за счет устройств с ОС Sy

Quickoffice Premier 7 для Palm OS "понимает" документы без конвертации я целый ряд обновлений и дополнений, таких как новая панель задач, улучшенная работа с формулами в Quicksheet, возможность изменения масштаба просмотра в Quicksheet. Кроме того, добавлена оптимизация Palm OS 5 благодаря которой показ слайдов происходит быстрее и реализована интеграция с Snappermail, позволяющим работать с вложениями в письмах электронной почты. Версия 7 офисного пакета те

Неделя цифровых камер, джинсовая защита от мобильника, унитаз-аналитик и чудеса Sony Dream World 2002 неделе компания Samsung выпустила два таких аппарата — MIT M330 (CDMA-смартфон под управлением Palm OS) и интеллектуальный сотовый телефон SPH-I300. Первый — MIT330 — что значит

Вышел в свет новый веб-браузер для Palm OS 5 сти программных решений, анонсировала выход нового веб-браузера для КПК, работающих под управлением Palm OS 5. Новинка, как считает руководство компании, будет более популярна, нежели не слишко

Palm OS 5 будет в 3 раза быстрее четвертой Волнения по поводу скорости работы новой Palm OS не напрасны. Совсем недавно на рынке появились КПК PocketPC с новыми процессорами XSc

Вышли KeyContacts с поддержкой Palm OS 5 тандартноо приложения Address Book на Palm. Помимо заявленной совместимости с операционной системой Palm OS 5, что само по себе уже достаточно ценно, компания говорит и о других улучшениях. Вст

Появились первые скришоты веб-браузера для Palm OS 5 Несколько недель назад софтверное отделение компании Palm PalmSource объявило, что в новой Palm OS 5 будет использоваться и новый интернет-браузер, основанный на технологии NetFront от