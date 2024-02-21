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Access Co. ACCESS PalmSource Palm OS Garnet OS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|21.02.2024
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Вернулась к жизни главная мобильная ОС до эпохи Android и iPhone. Впервые за пять лет обновился прямой потомок Palm OS
Возвращение Palm OS Состоялся релиз новой версии операционной системы LuneOS, представляющей собой форк платформы webOS с открытым исходным кодом, пишет портал Liliputing. Это первое обновление системы за
|23.09.2008
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Выход новой версии Palm OS задерживается
Коммерческий запуск новой версии операционной системы Palm OS задерживается, сообщает brighthand.com. Как заявили официальные представители компани
|16.01.2008
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Устройства на базе Palm OS II появятся через год
Первые устройства на базе новой операционной системы Palm OS II появятся в начале 2009 г., сообщает Brighthand.com со ссылкой на официальных предс
|12.11.2007
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Softick PPP 3.1: доступ к сети для КПК с Palm OS
Softick PPP 3.1 – новая версия программы, обеспечивающей доступ КПК на платформе Palm OS к локальной сети и интернету. Изначально Softick PPP разработан для установки PPP-сессий по USB-соединению, но теперь также поддерживаются Bluetooth, Irda и последовательное (serial) по
|09.10.2007
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Softick PPP 3.0 - доступ к сети для КПК с Palm OS
Softick PPP 3.0 – новая версия программы, обеспечивающей доступ КПК на платформе Palm OS к локальной сети и интернету. Изначально Softick PPP разработан для установки PPP-сессий по USB-соединению, но теперь также поддерживаются Bluetooth, Irda и последовательное (serial) по
|04.07.2007
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Выход Palm OS собственной разработки снова отложен
коло двух месяцев назад сообщалось, что подобные устройства появятся в продаже уже в этом году. Разработкой своей собственной ОС компания Palm занимается с декабря прошлого года, выкупив исходный код Palm OS версии 5.4 (Garnet) за $44 млн. у компании Access Systems. В успешном будущем существующей версии операционной системы Palm OS аналитики сомневаются уже давно, так как последняя
|26.01.2007
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Для Palm OS настали тяжелые времена
ить все, как есть. Дело в том, что компания использует в своих продуктах операционную систему, которая, как заявляют аналитики, не имеет ясного будущего. Шансы компании противостоять утверждению, что Palm OS по-прежнему может противостоять таким операционным системам как Symbian и Windows Mobile очень и очень ограничены. Не смотря на недавнее обновление программного обеспечения, которое доб
|21.12.2006
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Обзор словарей для смартфонов
словаря/разработчик Операционная система Объем словарной базы Цена, руб. «СловоЕд»/Paragon Software Palm OS начиная с v.3.1 до 200 тыс. 300 – 750 Windows Smartphone 2002/2003 300 – 650 Symbian
|12.12.2006
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Palm купила бессрочную лицензию на использование Palm OS 5
Компания Palm Inc. сообщила о покупке бессрочной лицензии на использование операционной системы Palm OS 5 (Garnet) в своих карманных компьютерах и коммуникаторах. Согласно лицензионному сог
|19.04.2006
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palmOne LifeDrive – тест первого в мире КПК с HDD
колько, а вот компьютеры Apple – это культовые, брэндовые вещи». А ведь действительно, так и есть – модельное разнообразие КПК на базе Windows Mobile несравнимо больше, нежели разнообразие таковых на Palm OS. Вообще, после ухода столь крупного игрока с всемирной сцены Palm-моделей как Sony можно сказать, что palmOne – это единственный производитель КПК на базе Palm OS. А потому, всё
|06.03.2006
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Софт для КПК: создайте иллюзию Windows на Palm
Facer Launcher 3 WinLauncher Silver Screen ZLauncher Palm OS – первая и широко распространённая операционка для мобильных компьютеров. За историю
|15.02.2006
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Palm T|X – последний бой с Windows Mobile?
Компания palmOne переживает сейчас не самые лучшие времена. Устройств на базе Palm OS с каждым годом становится всё меньше. Причина тому – стремительное развитие Windows M
|30.01.2006
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Treo 700 - впервые Palm на Windows Mobile
м, является Handspring Treo 180. Модель, безусловно, новаторская, ведь в ней сочетались КПК на базе Palm OS и GSM-модуль, дающий возможность пользоваться услугами сотовой связи, но не обретшая
|26.09.2005
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Palm OS проиграла войну с Windows
m с решением Apple о переходе на процессоры Intel. Новое устройство будет работать под управлением свежей версии ОС Windows Mobile 5.0. Это семейство операционных систем уже многие годы конкурирует с Palm OS. Несмотря на то, что Palm OS когда-то занимала в отрасли лидирующие позиции, ее доля на рынке стабильно сокращалась под натиском Microsoft, так как пользователи настольных систем
|12.09.2005
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Продажа PalmSource не "убьет" Palm OS
ено создание гибрида Linux-Palm, начатое с приобретением PalmSource фирмы China MobileSoft, разработчика мобильных версий Linux. Тем не менее, представители японской Access утверждают, что «убийства» Palm OS не произойдет, ее продажи и поддержка продолжатся. Под управлением ОС Palm работают около 39 млн. устройств, произведенных Palm и 40 другими вендорами, включая Sony, Kyocera и Samsung.
|15.08.2005
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Россия: у HP отобрали пальму первенства на рынке КПК
исследования, проведенного группой SmartMarketing совместно с компанией Star Comsulting, платформа Palm OS демонстрирует хорошие показатели в корпоративном сегменте рынка КПК, смартфонов и ком
|15.08.2005
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SmartMarketing объявил итоги исследования рынка КПК за 1 полугодие 2005
mbian (49,4%), на втором месте по итогам полугодия — Windows Mobile (34,8%), на третьем — Palm OS (15,8%). Квартальная динамика по результатам первых двух кварталов показывает высокий
|12.08.2005
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Palm изменил Palm OS ради Windows
Браун (Andrew Brown) заявил, что появление версии смартфона Treo с операционной системой Windows поможет компании завоевать сердца корпоративных пользователей, до сих пор избегавших гаджетов на базе Palm OS. Тем не менее, конкретных сроков появления подобного устройства г-н Браун не назвал. С уходом компании Sony с рынка КПК и прекращением деятельности компании Tapwave, разработавшей мобил
|11.07.2005
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"От смерти" PalmOS спасут корейцы
LG Electronics достигла соглашения с PalmSource о покупке лицензии на PalmOS для использования системы в своих смартфонах. Для Palm — это существенное расшире
|28.12.2004
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Palm OS – в ожидании лучших времен
Этапы великого пути История Palm OS является характерным примером изначального единства программной и аппаратной части ус
|22.12.2004
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Смартфоны становятся все доступнее для россиян
, которая возросла до 54,1% (с 8,5% в четвертом квартале 2003 г.). А рыночные доли Windows Mobile и Palm OS снизилась, соответственно, до 27,5% (с 49,0% за аналогичный период 2003 г.) и до 18,0
|11.11.2004
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Pocket PC впервые опередила Palm OS
ост наблюдался у HP – на 19,6% в сравнении с 3-м кварталом 2003 года. Существенно выросли и поставки беспроводных КПК BlackBerry от RIM – теперь это третья по популярности ОС для мобильных устройств. Palm OS безраздельно царствовала на рынке КПК, начиная с с середины 1990-х годов. Однако теперь на смену ей пришел новый лидер. По данным Gartner Dataquest, объем поставок КПК на базе Palm O
|25.05.2004
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PiLoc 3.6: все устройства Palm OS 5.х по-русски
Компания Paragon Software (SHDD) объявила о выпуске новой версии системы локализации для устройств на базе Palm OS – PiLoc 3.6. Система локализации PiLoc в версии 3.6 приобрела следующие дополнительные функции: Теперь пользователь имеет возможность не только закачивать новые шрифты (до 20 видов), но
|22.03.2004
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PalmSource удалось ненадолго вырваться из убыточности
рь. Отчитываясь о проделанной работе в течение квартала, компания отметила выпуск улучшенной версии Palm OS Cobalt и анонс Palm OS Garnet - вариации Palm OS 5. Кроме того, PalmSou
|05.03.2004
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FB4 лицензировал "Антивирус Касперского" для Palm OS
технологию поиска и нейтрализации вредоносных программ, примененную в "Антивирусе Касперского" для Palm OS. Дополнением пакета программ компании FB4, предназначенных для популярного стандарта
|19.01.2004
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SmartMarketing исследовал российский рынок КПК в 2003 г.
с аналогичным периодом прошлого года в 81860 штук. Рост рынка повлек за собой существенные изменения в рыночных позициях игроков. Рыночная доля PocketPC выросла до 40% (с 33% по итогам 2002 г.), доля PalmOS снизилась до 52% (с 61% в 2002 г.), Symbian - выросла до 6% (с 5%), доля остальных платформ возросла до 2% (с 1%). Абсолютные объемы продаж возросли во всех сегментах, что позволяет гово
|15.01.2004
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PalmSource выпустил новую версию Palm OS
Компания PalmSource выпустила очередную версию Palm OS 6.0 для нового поколения КПК и смартфонов, предназначенную для лицензиатов компании.
|25.12.2003
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PiLoc 3.5 - Palm OS 5.х по-русски
Компания Paragon Software (SHDD) объявила о выпуске новой версии системы локализации Palm OS устройств – PiLoc 3.5. Программа осуществляет локализацию всех существующих на данный
|09.10.2003
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Россияне вошли в число ведущих разработчиков ПО для Palm OS
22-23 сентября компанией Palm Source, Inc. были объявлены лучшие европейские разработки этого года для устройств Palm OS - European Palm Powered Up Awards. Система локализации PiLoc компании Paragon Software (Smart Handheld Devices Division) стала победителем в одной из четырёх номинаций - Productivity to
|03.10.2003
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"МакЦентр" усовершенствовал систему локализации КПК под управлением Palm OS
Компания "МакЦентр" объявила о выходе MacCentre PaPiRus 2003 v1.0 - нового поколения системы локализации КПК под управлением Palm OS. Обновленное ПО отличает полностью переработанное ядро и улучшенная функциональность, оно выполняет как стандартные функции систем локализации: полную русификацию интерфейса Palm OS<
|17.06.2003
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Palm OS 5.2: уже по-русски
ftware (SHDD) объявила о выпуске новой версии системы русской локализации PiLoc для устройств на ОС Palm OS. PiLoc 3.4 осуществляет локализацию всех Palm OS 5.х устройств, в том числе но
|28.04.2003
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Windows CE обходит Palm OS в Европе
а по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В общей сложности таких устройств продано 1,5 млн. шт., в том числе 800 тыс. на платформе Symbian, более 370 тыс. с ОС Windows CE и 284 тыс. с Palm OS. Таким образом, впервые квартальные продажи устройств под Windows CE превзошли результат конкурентов с Palm OS. Рост продаж на 125% достигнут в основном за счет устройств с ОС Sy
|19.03.2003
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Quickoffice Premier 7 для Palm OS "понимает" документы без конвертации
я целый ряд обновлений и дополнений, таких как новая панель задач, улучшенная работа с формулами в Quicksheet, возможность изменения масштаба просмотра в Quicksheet. Кроме того, добавлена оптимизация Palm OS 5 благодаря которой показ слайдов происходит быстрее и реализована интеграция с Snappermail, позволяющим работать с вложениями в письмах электронной почты. Версия 7 офисного пакета те
|01.10.2002
|Итоги Photokina 2002, новые функции мобильников и возвращение ЭЛТ-мониторов
|23.09.2002
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Неделя цифровых камер, джинсовая защита от мобильника, унитаз-аналитик и чудеса Sony Dream World 2002
неделе компания Samsung выпустила два таких аппарата — MIT M330 (CDMA-смартфон под управлением Palm OS) и интеллектуальный сотовый телефон SPH-I300. Первый — MIT330 — что значит
|18.09.2002
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Вышел в свет новый веб-браузер для Palm OS 5
сти программных решений, анонсировала выход нового веб-браузера для КПК, работающих под управлением Palm OS 5. Новинка, как считает руководство компании, будет более популярна, нежели не слишко
|27.08.2002
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Palm OS 5 будет в 3 раза быстрее четвертой
Волнения по поводу скорости работы новой Palm OS не напрасны. Совсем недавно на рынке появились КПК PocketPC с новыми процессорами XSc
|23.08.2002
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Вышли KeyContacts с поддержкой Palm OS 5
тандартноо приложения Address Book на Palm. Помимо заявленной совместимости с операционной системой Palm OS 5, что само по себе уже достаточно ценно, компания говорит и о других улучшениях. Вст
|15.08.2002
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Появились первые скришоты веб-браузера для Palm OS 5
Несколько недель назад софтверное отделение компании Palm PalmSource объявило, что в новой Palm OS 5 будет использоваться и новый интернет-браузер, основанный на технологии NetFront от
|08.08.2002
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Sony выпустит устройство на PalmOS 5
RM с частотой 206 MГц. Это, прежде всего, говорит о том, что новинка будет работать под управлением PalmOS 5. Устройство будет выполнено в открывающемся корпусе, но будет ли это тот же форм-фак
Access Co. и организации, системы, технологии, персоны:
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|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
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