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Access Co. ACCESS PalmSource Palm OS Garnet OS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.02.2024 Вернулась к жизни главная мобильная ОС до эпохи Android и iPhone. Впервые за пять лет обновился прямой потомок Palm OS

Возвращение Palm OS Состоялся релиз новой версии операционной системы LuneOS, представляющей собой форк платформы webOS с открытым исходным кодом, пишет портал Liliputing. Это первое обновление системы за

23.09.2008 Выход новой версии Palm OS задерживается

Коммерческий запуск новой версии операционной системы Palm OS задерживается, сообщает brighthand.com. Как заявили официальные представители компани
16.01.2008 Устройства на базе Palm OS II появятся через год

Первые устройства на базе новой операционной системы Palm OS II появятся в начале 2009 г., сообщает Brighthand.com со ссылкой на официальных предс
12.11.2007 Softick PPP 3.1: доступ к сети для КПК с Palm OS

Softick PPP 3.1 – новая версия программы, обеспечивающей доступ КПК на платформе Palm OS к локальной сети и интернету. Изначально Softick PPP разработан для установки PPP-сессий по USB-соединению, но теперь также поддерживаются Bluetooth, Irda и последовательное (serial) по
09.10.2007 Softick PPP 3.0 - доступ к сети для КПК с Palm OS

Softick PPP 3.0 – новая версия программы, обеспечивающей доступ КПК на платформе Palm OS к локальной сети и интернету. Изначально Softick PPP разработан для установки PPP-сессий по USB-соединению, но теперь также поддерживаются Bluetooth, Irda и последовательное (serial) по
04.07.2007 Выход Palm OS собственной разработки снова отложен

коло двух месяцев назад сообщалось, что подобные устройства появятся в продаже уже в этом году. Разработкой своей собственной ОС компания Palm занимается с декабря прошлого года, выкупив исходный код Palm OS версии 5.4 (Garnet) за $44 млн. у компании Access Systems. В успешном будущем существующей версии операционной системы Palm OS аналитики сомневаются уже давно, так как последняя

26.01.2007 Для Palm OS настали тяжелые времена

ить все, как есть. Дело в том, что компания использует в своих продуктах операционную систему, которая, как заявляют аналитики, не имеет ясного будущего. Шансы компании противостоять утверждению, что Palm OS по-прежнему может противостоять таким операционным системам как Symbian и Windows Mobile очень и очень ограничены. Не смотря на недавнее обновление программного обеспечения, которое доб
21.12.2006 Обзор словарей для смартфонов

словаря/разработчик Операционная система Объем словарной базы Цена, руб. «СловоЕд»/Paragon Software Palm OS начиная с v.3.1 до 200 тыс. 300 – 750 Windows Smartphone 2002/2003 300 – 650 Symbian

12.12.2006 Palm купила бессрочную лицензию на использование Palm OS 5

Компания Palm Inc. сообщила о покупке бессрочной лицензии на использование операционной системы Palm OS 5 (Garnet) в своих карманных компьютерах и коммуникаторах. Согласно лицензионному сог
19.04.2006 palmOne LifeDrive – тест первого в мире КПК с HDD

колько, а вот компьютеры Apple – это культовые, брэндовые вещи». А ведь действительно, так и есть – модельное разнообразие КПК на базе Windows Mobile несравнимо больше, нежели разнообразие таковых на Palm OS. Вообще, после ухода столь крупного игрока с всемирной сцены Palm-моделей как Sony можно сказать, что palmOne – это единственный производитель КПК на базе Palm OS. А потому, всё

06.03.2006 Софт для КПК: создайте иллюзию Windows на Palm

Facer Launcher 3 WinLauncher Silver Screen ZLauncher Palm OS – первая и широко распространённая операционка для мобильных компьютеров. За историю

15.02.2006 Palm T|X – последний бой с Windows Mobile?

Компания palmOne переживает сейчас не самые лучшие времена. Устройств на базе Palm OS с каждым годом становится всё меньше. Причина тому – стремительное развитие Windows M
30.01.2006 Treo 700 - впервые Palm на Windows Mobile

м, является Handspring Treo 180. Модель, безусловно, новаторская, ведь в ней сочетались КПК на базе Palm OS и GSM-модуль, дающий возможность пользоваться услугами сотовой связи, но не обретшая

26.09.2005 Palm OS проиграла войну с Windows

m с решением Apple о переходе на процессоры Intel. Новое устройство будет работать под управлением свежей версии ОС Windows Mobile 5.0. Это семейство операционных систем уже многие годы конкурирует с Palm OS. Несмотря на то, что Palm OS когда-то занимала в отрасли лидирующие позиции, ее доля на рынке стабильно сокращалась под натиском Microsoft, так как пользователи настольных систем
12.09.2005 Продажа PalmSource не "убьет" Palm OS

ено создание гибрида Linux-Palm, начатое с приобретением PalmSource фирмы China MobileSoft, разработчика мобильных версий Linux. Тем не менее, представители японской Access утверждают, что «убийства» Palm OS не произойдет, ее продажи и поддержка продолжатся. Под управлением ОС Palm работают около 39 млн. устройств, произведенных Palm и 40 другими вендорами, включая Sony, Kyocera и Samsung.

15.08.2005 Россия: у HP отобрали пальму первенства на рынке КПК

исследования, проведенного группой SmartMarketing совместно с компанией Star Comsulting, платформа Palm OS демонстрирует хорошие показатели в корпоративном сегменте рынка КПК, смартфонов и ком
15.08.2005 SmartMarketing объявил итоги исследования рынка КПК за 1 полугодие 2005

mbian (49,4%), на втором месте по итогам полугодия — Windows Mobile (34,8%), на третьем — Palm OS (15,8%). Квартальная динамика по результатам первых двух кварталов показывает высокий
12.08.2005 Palm изменил Palm OS ради Windows

Браун (Andrew Brown) заявил, что появление версии смартфона Treo с операционной системой Windows поможет компании завоевать сердца корпоративных пользователей, до сих пор избегавших гаджетов на базе Palm OS. Тем не менее, конкретных сроков появления подобного устройства г-н Браун не назвал. С уходом компании Sony с рынка КПК и прекращением деятельности компании Tapwave, разработавшей мобил
11.07.2005 "От смерти" PalmOS спасут корейцы

LG Electronics достигла соглашения с PalmSource о покупке лицензии на PalmOS для использования системы в своих смартфонах. Для Palm — это существенное расшире
28.12.2004 Palm OS – в ожидании лучших времен

Этапы великого пути История Palm OS является характерным примером изначального единства программной и аппаратной части ус
22.12.2004 Смартфоны становятся все доступнее для россиян

, которая возросла до 54,1% (с 8,5% в четвертом квартале 2003 г.). А рыночные доли Windows Mobile и Palm OS снизилась, соответственно, до 27,5% (с 49,0% за аналогичный период 2003 г.) и до 18,0
11.11.2004 Pocket PC впервые опередила Palm OS

ост наблюдался у HP – на 19,6% в сравнении с 3-м кварталом 2003 года. Существенно выросли и поставки беспроводных КПК BlackBerry от RIM – теперь это третья по популярности ОС для мобильных устройств. Palm OS безраздельно царствовала на рынке КПК, начиная с с середины 1990-х годов. Однако теперь на смену ей пришел новый лидер. По данным Gartner Dataquest, объем поставок КПК на базе Palm O
25.05.2004 PiLoc 3.6: все устройства Palm OS 5.х по-русски

Компания Paragon Software (SHDD) объявила о выпуске новой версии системы локализации для устройств на базе Palm OS – PiLoc 3.6. Система локализации PiLoc в версии 3.6 приобрела следующие дополнительные функции: Теперь пользователь имеет возможность не только закачивать новые шрифты (до 20 видов), но
22.03.2004 PalmSource удалось ненадолго вырваться из убыточности

рь. Отчитываясь о проделанной работе в течение квартала, компания отметила выпуск улучшенной версии Palm OS Cobalt и анонс Palm OS Garnet - вариации Palm OS 5. Кроме того, PalmSou
05.03.2004 FB4 лицензировал "Антивирус Касперского" для Palm OS

технологию поиска и нейтрализации вредоносных программ, примененную в "Антивирусе Касперского" для Palm OS. Дополнением пакета программ компании FB4, предназначенных для популярного стандарта

19.01.2004 SmartMarketing исследовал российский рынок КПК в 2003 г.

с аналогичным периодом прошлого года в 81860 штук. Рост рынка повлек за собой существенные изменения в рыночных позициях игроков. Рыночная доля PocketPC выросла до 40% (с 33% по итогам 2002 г.), доля PalmOS снизилась до 52% (с 61% в 2002 г.), Symbian - выросла до 6% (с 5%), доля остальных платформ возросла до 2% (с 1%). Абсолютные объемы продаж возросли во всех сегментах, что позволяет гово
15.01.2004 PalmSource выпустил новую версию Palm OS

Компания PalmSource выпустила очередную версию Palm OS 6.0 для нового поколения КПК и смартфонов, предназначенную для лицензиатов компании.

25.12.2003 PiLoc 3.5 - Palm OS 5.х по-русски

Компания Paragon Software (SHDD) объявила о выпуске новой версии системы локализации Palm OS устройств – PiLoc 3.5. Программа осуществляет локализацию всех существующих на данный
09.10.2003 Россияне вошли в число ведущих разработчиков ПО для Palm OS

22-23 сентября компанией Palm Source, Inc. были объявлены лучшие европейские разработки этого года для устройств Palm OS - European Palm Powered Up Awards. Система локализации PiLoc компании Paragon Software (Smart Handheld Devices Division) стала победителем в одной из четырёх номинаций - Productivity to
03.10.2003 "МакЦентр" усовершенствовал систему локализации КПК под управлением Palm OS

Компания "МакЦентр" объявила о выходе MacCentre PaPiRus 2003 v1.0 - нового поколения системы локализации КПК под управлением Palm OS. Обновленное ПО отличает полностью переработанное ядро и улучшенная функциональность, оно выполняет как стандартные функции систем локализации: полную русификацию интерфейса Palm OS<
17.06.2003 Palm OS 5.2: уже по-русски

ftware (SHDD) объявила о выпуске новой версии системы русской локализации PiLoc для устройств на ОС Palm OS. PiLoc 3.4 осуществляет локализацию всех Palm OS 5.х устройств, в том числе но
28.04.2003 Windows CE обходит Palm OS в Европе

а по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В общей сложности таких устройств продано 1,5 млн. шт., в том числе 800 тыс. на платформе Symbian, более 370 тыс. с ОС Windows CE и 284 тыс. с Palm OS. Таким образом, впервые квартальные продажи устройств под Windows CE превзошли результат конкурентов с Palm OS. Рост продаж на 125% достигнут в основном за счет устройств с ОС Sy
19.03.2003 Quickoffice Premier 7 для Palm OS "понимает" документы без конвертации

я целый ряд обновлений и дополнений, таких как новая панель задач, улучшенная работа с формулами в Quicksheet, возможность изменения масштаба просмотра в Quicksheet. Кроме того, добавлена оптимизация Palm OS 5 благодаря которой показ слайдов происходит быстрее и реализована интеграция с Snappermail, позволяющим работать с вложениями в письмах электронной почты.   Версия 7 офисного пакета те
01.10.2002 Итоги Photokina 2002, новые функции мобильников и возвращение ЭЛТ-мониторов
23.09.2002 Неделя цифровых камер, джинсовая защита от мобильника, унитаз-аналитик и чудеса Sony Dream World 2002

неделе компания Samsung выпустила два таких аппарата — MIT M330 (CDMA-смартфон под управлением Palm OS) и интеллектуальный сотовый телефон SPH-I300.  Первый — MIT330 — что значит
18.09.2002 Вышел в свет новый веб-браузер для Palm OS 5

сти программных решений, анонсировала выход нового веб-браузера для КПК, работающих под управлением Palm OS 5. Новинка, как считает руководство компании, будет более популярна, нежели не слишко
27.08.2002 Palm OS 5 будет в 3 раза быстрее четвертой

Волнения по поводу скорости работы новой Palm OS не напрасны. Совсем недавно на рынке появились КПК PocketPC с новыми процессорами XSc
23.08.2002 Вышли KeyContacts с поддержкой Palm OS 5

тандартноо приложения Address Book на Palm. Помимо заявленной совместимости с операционной системой Palm OS 5, что само по себе уже достаточно ценно, компания говорит и о других улучшениях. Вст
15.08.2002 Появились первые скришоты веб-браузера для Palm OS 5

Несколько недель назад софтверное отделение компании Palm PalmSource объявило, что в новой Palm OS 5 будет использоваться и новый интернет-браузер, основанный на технологии NetFront от
08.08.2002 Sony выпустит устройство на PalmOS 5

RM с частотой 206 MГц. Это, прежде всего, говорит о том, что новинка будет работать под управлением PalmOS 5. Устройство будет выполнено в открывающемся корпусе, но будет ли это тот же форм-фак

Публикаций - 470, упоминаний - 658

Access Co. и организации, системы, технологии, персоны:

HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 123
Microsoft Corporation 25775 103
Sony 6739 74
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 64
Samsung Electronics 11065 50
Access Co. - ACCESS PalmSource - Access Systems Americas 83 48
HP Inc. 5883 45
HP - Hewlett-Packard 3662 43
Intel Corporation 12811 41
Lenovo Motorola 3566 40
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 37
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 35
Apple Inc 13156 29
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 29
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 27
Toshiba Corporation 2980 26
Dell EMC 5180 24
HP 3Com 681 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
LG Electronics 3735 19
HTC Corporation 1512 18
Acer Group - Acer Inc 2776 17
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 17
Casio 338 17
Sharp Corporation 1062 16
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 16
Motorola Solutions - Psion 127 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 15
TI - Texas Instruments Incorporated 848 14
МакЦентр - MacCentre 171 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 13
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 13
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
Fujitsu 2105 12
Rover - RoverComputers 423 12
Dell Technologies - Dell Computer 2219 11
Oracle Corporation 7074 11
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 11
Google LLC 12690 11
i-Mate 53 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Sony Style 30 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Белый Ветер 365 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Евросеть 1421 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Интер РАО - Пермская ГРЭС 9 1
Seiko Instruments Inc - SII 19 1
Нидан - Нидан Соки - Нидан-Фудс - Нидан-Гросс - торговые марки Моя семья, Чемпион, Caprice, Да! 7 1
BMW Designworks Group 15 1
КапиталЪ Страхование 19 1
101Hotels.com 456 1
Tunein Entertainment Company - Pocket PC Films 2 1
Levi Strauss & Co - Dockers 5 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
Холдинг Аква 11 1
Порт Ванино - Ванинский морской торговый порт 10 1
FranklinCovey - Franklin Covey 6 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
Мултон - Российская компания, производитель соков, нектаров, морсов, пюре и сокосодержащих напитков 3 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
BMW Group 482 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Visa International 1993 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Тайваня 48 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 53
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Symbian Foundation 38 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 170
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HP - palmOne - Tungsten 76 46
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 42
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Microsoft Windows 2000 8678 37
Microsoft Office 4170 34
Oracle Java - язык программирования 3469 30
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 29
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 27
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 25
Sony CLIE - creativity, lifestyle, innovation, emotion - communication, link, information and entertainment 54 25
Lenovo Motorola Dragonball 40 24
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 24
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 20
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 18
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 17
HP - palmOne - Palm Pilot 65 16
Google Android 15244 16
HP - palmOne - Zire 26 15
HPE Compaq Jornada Pocket PC 55 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 15
Paragon SlovoEd - СловоЕд 74 15
Microsoft Windows Mobile 2003 156 14
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 78 14
Apple iPhone 6 4861 14
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 13
Microsoft Windows Mobile 5 193 12
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 12
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 12
Paragon Penreader 59 12
Intel - StrongARM - 121 11
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 11
Eaton HotSync 23 11
ФизТехСофт - PaPiRus PTS 14 10
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 10
HTC Qtek 44 9
Ксенин Алекс 311 13
Беляев Дмитрий 32 9
Colligan Ed - Коллигэн Эд - Коллиган Эд 26 8
Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 6
Завьялова Светлана 21 5
Benhamou Eric - Бенхэмоу Эрик - Бенаму Эрик 21 5
Nagel David - Нейджел Дэвид 8 5
Kort Todd - Корт Тод 10 5
Лаптева Марина 114 4
Киппельман Игнатий 7 4
Linsalata David - Линсалата Дэвид 7 4
Yankowski Carl - Янковски Карл 13 4
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Москалева Татьяна 73 3
Фадеев Михаил 57 3
Константинов Константин 32 3
Rubinstein Jon - Рубинштейн Джон 17 3
Mace Michael - Мейс Майкл 5 3
Hosek Simona - Хосек Симона 3 3
Slawsby Alex - Слоусби Алекс 9 3
Bradley Todd - Брэдли Тодда 25 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Демидов Михаил 134 3
Савин Сергей 97 3
Клинаичев Андрей 33 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
Kessler Alan - Кесслер Алан 5 2
Dubinsky Donna - Дубински Донна 21 2
McVeigh Patrick - МакВей Патрик 3 2
Bradley Todd - Бредли Тодд 32 2
Llamas Ramon - Ламас Рамон 16 2
Callahan Michael - Кэллахан Майкл 6 2
Mace Michael - Мэйс Майкл 2 2
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
Brown Andrew - Браун Эндрю 8 2
Чубайс Анатолий 222 2
Андреев Андрей 33 2
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
Ерофеева Мария 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 113
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 96
Европа 24964 66
Япония 13807 54
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 21
Германия - Федеративная Республика 13221 21
Китай - Тайвань 4245 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Южная Корея - Республика 7052 18
Франция - Французская Республика 8177 17
Испания - Королевство 3840 14
Азия - Азиатский регион 5920 12
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
США - Калифорния 4829 12
Европа Западная 1496 10
Канада 5082 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
Швеция - Королевство 3782 7
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Украина 7928 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Европа Восточная 3138 6
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 5
Америка - Американский регион 2206 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Ближний Восток 3154 5
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 5
Франция - Канны 114 4
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Польша - Республика 2031 4
Израиль 2856 4
Африка - Африканский регион 3641 4
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 56
Английский язык 7030 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 9
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Ergonomics - Эргономика 1755 6
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 6
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
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Литий - Lithium - химический элемент 663 4
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InfoSync 35 6
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Bloomberg 1627 4
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Silicon.com 364 3
RCR News 107 3
USRSupport 18 3
PalmInfoCenter 6 3
ZDnet 663 3
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NewsFactor 127 2
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Cellular News 234 1
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InfoWorld 56 1
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The Economist 49 1
Economic Observer 1 1
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Creative Strategies 17 1
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Mercury Research 73 1
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РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
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