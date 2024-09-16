Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель

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Компания Henkel ведет свою деятельность во всем мире и обладает сбалансированным и диверсифицированным портфелем. История успеха компании Henkel, основанной в 1876 году, насчитывает более 140 лет.
- Объем продаж компании за 2020 финансовый год составил более 19 миллиардов евро, а скорректированная операционная прибыль за этот период составила около 2,6 млрд евро. Число сотрудников компании Henkel в мире составляет более 53 000 человек.
СОБЫТИЯ
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|16.09.2024
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Компания LAB Industries перешла на систему для организации налогового мониторинга от VK
VK помогла LAB Industries бесшовно перенести финансовую и налоговую отчетность за последние два года на платформу VK Tax Compliance. Компания может самостоятельно передавать в ФНС информацию о налоге на п
|16.09.2024
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LAB Industries перешла c SAP на «1С»
х системы: основную ERP-систему, систему документооборота, модуль Управления персоналом и зарплатами (ЗУП), а также систему управления складскими запасами (WMS). Реализация проекта позволила компании LAB Industries повысить операционную эффективность и адаптироваться к быстро меняющимся внешним условиям, включая прекращение поддержки решений SAP, ранее использовавшихся в компании. Решения «
|21.06.2021
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Aveva помогла Henkel обеспечить экологическую стабильность по всей производственно-сбытовой цепочке
Компания Aveva, сообщила, что компания Henkel внедрила цифровые решения Aveva, чтобы ускорить обеспечение экологической стабильности
|06.04.2021
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Henkel оптимизировала промоакции с помощью ИИ-решения Rubbles
ирования на базе ИИ, которая производит расчет прогноза спроса и оценку эффективности промо по каждому товару. Внедрение решений на базе искусственного интеллекта — часть развития цифровых технологий Henkel, являющихся одним из ключевых стратегических приоритетов компании. В модели Rubbles заложены признаки с описанием товара, ритейл-сети, в магазинах которой планируется промо (ширина матри
|21.01.2020
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Ventra помогла Henkel сократить затраты на логистику
Ventra сообщила об успешном завершении пилотного проекта по внедрению на складе компании Henkel Rus системы мониторинга складской техники, позволяющей сократить затраты на аварийный
|21.06.2016
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HP заключила партнерское соглашение с Henkel
Компания HP Inc. объявила о заключении партнерского соглашения с Henkel AG & Company, KGaA — мировым поставщиком адгезивов. В рамках соглашения компании будут
|23.09.2008
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ant Technologies автоматизировала складской комплекс «Хенкель»
Компания ant Technologies объявила об успешном завершении проекта по автоматизации складского комплекса компании «Хенкель» на базе WMS-системы Logistic Vision Suite. Продукция «Хенкель» производится на нескольких российских предприятиях, в частности, на заводе в г. Энгельс Саратовской области, на ск
|28.08.2007
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«Хенкель» автоматизирует склад на базе Logistic Vision Suite
Компании ant Technologies и «Хенкель» заключили соглашение об автоматизации складского комплекса «Хенкель» на базе WMS-системы Logistic Vision Suite. В России в «Хенкель» входит несколько производственных пре
|05.03.2007
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Schwarzkopf & Henkel в России развивает мобильную торговлю
Российское представительство компании Schwarzkopf & Henkel вводит в эксплуатацию веб-сервер «Центральный», разработанный ГК CDC для автоматизации
|24.05.2005
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"Хенкель-Пемос" построил кабельную систему и ЛВС
оты по созданию сетевой кабельной инфраструктуры и строительству локальной вычислительной сети для «Хенкель-Пемос». Кабельная система развернута в четырехэтажном административном здании, произв
|07.04.2004
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AstroSoft HelpDesk внедрен на предприятии "Хенкель - ЭРА"
Компания «АстроСофт» закончила внедрение в ОАО «Хенкель-ЭРА» решения AstroSoft HelpDesk, предназначенного для автоматизации службы поддержки
Henkel AG и организации, системы, технологии, персоны:
|Астахов Сергей 10 3
|Николаев Максим 6 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Денисов Владислав 4 3
|Евграфьев Евгений 3 3
|Елисеев Максим 3 3
|Коробкина Евгения 3 3
|Галкин Николай 140 2
|Аз-Зари Хусейн 25 2
|Беренов Александр 4 2
|Тюренков Алексей 6 2
|Ефаров Юрий 8 2
|Кузьминов Илья 11 2
|Hannye Mark - Хэнни Марк 6 2
|Зараковский Александр 7 2
|Серов Сергей 9 2
|Ваулин Денис 3 2
|Прунтов Кирилл 2 2
|Уланов Вадим 4 2
|Тютюнник Александр 45 2
|Можчиль Артем 2 2
|Павлюк Александр 12 2
|Марчева Ирина 4 1
|Гуськова Оксана 8 1
|Паныч Инга 7 1
|Батюшенков Дмитрий 19 1
|Игнатов Сергей 80 1
|Бочкин Александр 62 1
|Ананьин Алексей 90 1
|Вагин Алексей 6 1
|Краснов Михаил 87 1
|Назипов Дмитрий 86 1
|Завьялов Дмитрий 7 1
|Дубровская Ольга 4 1
|Митрошин Анатолий 3 1
|Трифонов Евгений 5 1
|Сорокин Сергей 18 1
|Ващилов Дмитрий 16 1
|Попова Мария 141 1
|Широян Карина 2 1
|Sports.ru - Спортс.ру 30 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
|AdIndex 13 1
|Fortune Global 500 295 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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