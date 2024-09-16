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Индексная книга (каталог) CNews*
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Henkel AG Schwarzkopf&Henkel Henkel Laundry & Home Care LAB Industries Лаб Индастриз Henkel Rus Хенкель Рус Хенкель-Пемос Хенкель-ЭРА Шварцкопфф и Хенкель

Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель

Компания Henkel ведет свою деятельность во всем мире и обладает сбалансированным и диверсифицированным портфелем. История успеха компании Henkel, основанной в 1876 году, насчитывает более 140 лет.

  • Объем продаж компании за 2020 финансовый год составил более 19 миллиардов евро, а скорректированная операционная прибыль за этот период составила около 2,6 млрд евро. Число сотрудников компании Henkel в мире составляет более 53 000 человек.

 

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16.09.2024 Компания LAB Industries перешла на систему для организации налогового мониторинга от VK

VK помогла LAB Industries бесшовно перенести финансовую и налоговую отчетность за последние два года на платформу VK Tax Compliance. Компания может самостоятельно передавать в ФНС информацию о налоге на п
16.09.2024 LAB Industries перешла c SAP на «1С»

х системы: основную ERP-систему, систему документооборота, модуль Управления персоналом и зарплатами (ЗУП), а также систему управления складскими запасами (WMS). Реализация проекта позволила компании LAB Industries повысить операционную эффективность и адаптироваться к быстро меняющимся внешним условиям, включая прекращение поддержки решений SAP, ранее использовавшихся в компании. Решения «
21.06.2021 Aveva помогла Henkel обеспечить экологическую стабильность по всей производственно-сбытовой цепочке

Компания Aveva, сообщила, что компания Henkel внедрила цифровые решения Aveva, чтобы ускорить обеспечение экологической стабильности
06.04.2021 Henkel оптимизировала промоакции с помощью ИИ-решения Rubbles

ирования на базе ИИ, которая производит расчет прогноза спроса и оценку эффективности промо по каждому товару. Внедрение решений на базе искусственного интеллекта — часть развития цифровых технологий Henkel, являющихся одним из ключевых стратегических приоритетов компании. В модели Rubbles заложены признаки с описанием товара, ритейл-сети, в магазинах которой планируется промо (ширина матри
21.01.2020 Ventra помогла Henkel сократить затраты на логистику

Ventra сообщила об успешном завершении пилотного проекта по внедрению на складе компании Henkel Rus системы мониторинга складской техники, позволяющей сократить затраты на аварийный

21.06.2016 HP заключила партнерское соглашение с Henkel

Компания HP Inc. объявила о заключении партнерского соглашения с Henkel AG & Company, KGaA — мировым поставщиком адгезивов. В рамках соглашения компании будут
23.09.2008 ant Technologies автоматизировала складской комплекс «Хенкель»

Компания ant Technologies объявила об успешном завершении проекта по автоматизации складского комплекса компании «Хенкель» на базе WMS-системы Logistic Vision Suite. Продукция «Хенкель» производится на нескольких российских предприятиях, в частности, на заводе в г. Энгельс Саратовской области, на ск
28.08.2007 «Хенкель» автоматизирует склад на базе Logistic Vision Suite

Компании ant Technologies и «Хенкель» заключили соглашение об автоматизации складского комплекса «Хенкель» на базе WMS-системы Logistic Vision Suite. В России в «Хенкель» входит несколько производственных пре
05.03.2007 Schwarzkopf & Henkel в России развивает мобильную торговлю

Российское представительство компании Schwarzkopf & Henkel вводит в эксплуатацию веб-сервер «Центральный», разработанный ГК CDC для автоматизации
24.05.2005 "Хенкель-Пемос" построил кабельную систему и ЛВС

оты по созданию сетевой кабельной инфраструктуры и строительству локальной вычислительной сети для «Хенкель-Пемос». Кабельная система развернута в четырехэтажном административном здании, произв
07.04.2004 AstroSoft HelpDesk внедрен на предприятии "Хенкель - ЭРА"

Компания «АстроСофт» закончила внедрение в ОАО «Хенкель-ЭРА» решения AstroSoft HelpDesk, предназначенного для автоматизации службы поддержки


Публикаций - 53, упоминаний - 64

Henkel AG и организации, системы, технологии, персоны:

СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 9
9594 8
SAP SE 5601 6
Microsoft Corporation 25775 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
МегаФон 10742 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
HP Inc. 5883 3
Jabil - Джейбил 31 2
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 79 2
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 98 2
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 25 2
Luxms 120 2
Ventra - Вентра 50 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
Easy Report 8 2
Rubbles - Раблз 37 2
Samsung Electronics 11065 2
Ростелеком 10948 2
Cisco Systems 5372 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Autodesk 639 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
1С-Рарус 982 2
Dassault Systemes 235 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 2
Cloudera 65 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Segmento - Сегменто 18 1
МегаФон Ритейл 85 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 54 1
Riverbed Technology 115 1
Trimble 51 1
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - НЦ ТехноСпарк - TechnoSpark 35 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
АйДи - Технологии управления - id2 70 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 8
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 8
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 6
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
BMW Group 482 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Bayer AG - Байер 85 3
L’Oreal 58 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 3
Альфа-Банк 1979 3
Абсолют Банк 249 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Nike 195 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 2
САНГ 7 2
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Lehmann&Voss&Co 2 2
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 2
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 2
CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical 9 2
RG Brands - Uni Commerce 6 2
Evonik Industries 3 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
OKS Group 51 2
IKEA - ИКЕА 171 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ФРИИ Акселератор 59 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 9
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SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса - Оптимум ДП - Автоматизированная система управления мобильной торговлей - СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 71 7
Microsoft Dynamics 1197 4
HP - palmOne - Tungsten 76 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 60 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
СиДиСи Оптимум ГИС - СиДиСи Оптимум Географическая Информационная Система - СиДиСи Оптимум Смарт Курьер 13 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 2
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 2
Procter&Gamble - Gillette 38 2
VK Tax Compliance 31 2
HP JetFusion 3D Printing 3 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 16882 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
Яндекс.Маршрутизация 39 1
OFD.RU Venda 5 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 52 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Infomaximum - Proceset Process mining 59 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 33 1
СиДиСи Оптимум ММС - СиДиСи Оптимум Мобильный Мониторинг и Сервис 3 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 1
Intel Pentium III 782 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ventra Go! 21 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
HP - palmOne - Zire 26 1
AMD Mobility Radeon 232 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Schneider Electric - Aveva Historian 2 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 13 1
HP - palmOne - Handspring Treo 119 1
Астахов Сергей 10 3
Николаев Максим 6 3
Алешкин Сергей 65 3
Денисов Владислав 4 3
Евграфьев Евгений 3 3
Елисеев Максим 3 3
Коробкина Евгения 3 3
Галкин Николай 140 2
Аз-Зари Хусейн 25 2
Беренов Александр 4 2
Тюренков Алексей 6 2
Ефаров Юрий 8 2
Кузьминов Илья 11 2
Hannye Mark - Хэнни Марк 6 2
Зараковский Александр 7 2
Серов Сергей 9 2
Ваулин Денис 3 2
Прунтов Кирилл 2 2
Уланов Вадим 4 2
Тютюнник Александр 45 2
Можчиль Артем 2 2
Павлюк Александр 12 2
Марчева Ирина 4 1
Гуськова Оксана 8 1
Паныч Инга 7 1
Батюшенков Дмитрий 19 1
Игнатов Сергей 80 1
Бочкин Александр 62 1
Ананьин Алексей 90 1
Вагин Алексей 6 1
Краснов Михаил 87 1
Назипов Дмитрий 86 1
Завьялов Дмитрий 7 1
Дубровская Ольга 4 1
Митрошин Анатолий 3 1
Трифонов Евгений 5 1
Сорокин Сергей 18 1
Ващилов Дмитрий 16 1
Попова Мария 141 1
Широян Карина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 37
Европа 24964 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 135 3
Казахстан - Республика 6048 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Япония 13807 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Польша - Республика 2031 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 415 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 335 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 165 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 108 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 119 1
Африка Центральная 41 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Словения - Республика 255 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Ближний Восток 3154 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 8
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 380 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 2
Sports.ru - Спортс.ру 30 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
AdIndex 13 1
Fortune Global 500 295 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 1
IPWK - Академия ИТ-менеджмента 4 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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