Индексная книга (каталог) CNews*
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Николаев Максим
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 7
Николаев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 138 3
|Гильдия консультантов и управляющих общественными финансами 1 1
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
|Алешкин Сергей 65 3
|Денисов Владислав 4 3
|Евграфьев Евгений 3 3
|Елисеев Максим 3 3
|Коробкина Евгения 3 3
|Астахов Сергей 10 3
|Серов Сергей 9 2
|Прунтов Кирилл 2 2
|Уланов Вадим 4 2
|Тютюнник Александр 45 2
|Можчиль Артем 2 2
|Павлюк Александр 12 2
|Галкин Николай 139 2
|Тюренков Алексей 6 2
|Ефаров Юрий 8 2
|Кузьминов Илья 11 2
|Лазуков Станислав 52 1
|Дорошенкова Наталья 1 1
|Озеров Владимир 21 1
|Агашин Роман 2 1
|Ильин Андрей 4 1
|Тютякин Алексей 2 1
|Небольсин Артем 4 1
|Кортунов Михаил 14 1
|Петряков Александр 2 1
|Шуклин Глеб 8 1
|Гудимова Марина 2 1
|Носков Константин 241 1
|Шадаев Максут 1209 1
|Войтенко Олег 27 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Иванов Сергей 405 1
|Бочкин Александр 62 1
|Сорокин Сергей 18 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Маслов Сергей 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165728 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47519 2
|Африка Центральная 41 1
|Sports.ru - Спортс.ру 30 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1135 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.