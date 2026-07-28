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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198448
ИКТ 15312
Организации 11739
Ведомства 1510
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Мероприятия 896

Николаев Максим

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Студия «Клокворк Драккар» представила первый официальный тизер игры «Гардарики» в День Крещения Руси 1
21.02.2024 Конференция CNews «Большие данные 2024» состоится 12 марта 1
28.02.2023 Названы интересные примеры использования больших данных 1
01.02.2023 Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика 2023» состоится 16 февраля 1
17.01.2023 Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика 2023» состоится 16 февраля 1
29.10.2021 Бывший глава Минцифры купил бизнес в области госуправления 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Николаев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 25 2
Luxms 120 2
Easy Report 8 2
Гильдия консультантов 5 1
VK Tech - Кверифай Лабс - Querify Labs 6 1
Концепт Разработка - Concept Software 6 1
UDV group - ТриниДата 7 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
Ростелеком 10929 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1347 1
Infomaximum - Инфомаксимум 69 1
Абсолют Банк 249 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 3
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 276 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 138 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 353 2
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 15 1
РЖД - Российские железные дороги 2094 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8815 1
Газпром ПАО 1492 1
МКБ - Московский кредитный банк 654 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1893 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 570 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 315 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6531 2
Судебная власть - Judicial power 2493 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13760 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1504 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 975 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 138 3
Гильдия консультантов и управляющих общественными финансами 1 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22335 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7849 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5622 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16152 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18078 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34822 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3318 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 783 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1698 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25556 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2869 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13685 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2021 1
Data monetization - Монетизация данных 1962 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1645 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12175 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22879 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 329 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 297 1
DataMesh - Data Mesh Architecture 14 1
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 82 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10647 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5171 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12198 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26121 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 718 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8623 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9984 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9313 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 757 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2759 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8233 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 413 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24338 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2147 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3179 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4261 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3115 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6455 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4325 1
VK Tech - Кверифай Лабс - CedrusData - Cedrus Data - Цедрус дата 7 1
ПравоТех АО - Casebook API 6 1
Trino - PrestoSQL 40 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1284 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1207 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1357 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3556 1
Infomaximum - Proceset Process mining 59 1
Алешкин Сергей 65 3
Денисов Владислав 4 3
Евграфьев Евгений 3 3
Елисеев Максим 3 3
Коробкина Евгения 3 3
Астахов Сергей 10 3
Серов Сергей 9 2
Прунтов Кирилл 2 2
Уланов Вадим 4 2
Тютюнник Александр 45 2
Можчиль Артем 2 2
Павлюк Александр 12 2
Галкин Николай 139 2
Тюренков Алексей 6 2
Ефаров Юрий 8 2
Кузьминов Илья 11 2
Лазуков Станислав 52 1
Дорошенкова Наталья 1 1
Озеров Владимир 21 1
Агашин Роман 2 1
Ильин Андрей 4 1
Тютякин Алексей 2 1
Небольсин Артем 4 1
Кортунов Михаил 14 1
Петряков Александр 2 1
Шуклин Глеб 8 1
Гудимова Марина 2 1
Носков Константин 241 1
Шадаев Максут 1209 1
Войтенко Олег 27 1
Никифоров Николай 1138 1
Иванов Сергей 405 1
Бочкин Александр 62 1
Сорокин Сергей 18 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Маслов Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165728 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47519 2
Африка Центральная 41 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53331 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6653 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1720 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57541 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8213 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33655 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6730 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8475 1
Информатика - computer science - informatique 1190 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2389 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 535 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11639 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6579 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 529 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6714 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3836 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2473 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 287 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1662 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27217 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6507 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 66 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1135 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8608 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1472 4
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 272 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 588 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1215 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 454 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2189 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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