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Querify Labs Кверифай Лабс

Querify Labs - Кверифай Лабс


17.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
04.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
31.08.2023 Бизнес-аналитику можно ускорить в разы за счет виртуализации данных 1
28.02.2023 Названы интересные примеры использования больших данных 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Querify Labs и организации, системы, технологии, персоны:

Русклимат ТПХ - Мастер Дата 31 2
Ростелеком 9766 1
Infomaximum - Инфомаксимум 34 1
Luxms 82 1
Easy Report 8 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 54 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 21 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 43 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 13 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 356 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 859 2
Unilever - Юнилевер Русь 154 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 100 2
Группа Самолет 77 2
Газпром ПАО 1345 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Абсолют Банк 233 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 11 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 869 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 338 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 170 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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