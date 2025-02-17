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Querify Labs Кверифай Лабс
Querify Labs и организации, системы, технологии, персоны:
|Озеров Владимир 5 4
|Васильев Максим 3 2
|Татаренко Игорь 12 2
|Шуклин Глеб 5 2
|Кулиев Александр 4 2
|Свитнева Ольга 6 2
|Черномырдин Сергей 2 2
|Коротенко Павел 2 2
|Евграфьев Евгений 3 1
|Елисеев Максим 3 1
|Коробкина Евгения 3 1
|Прунтов Кирилл 2 1
|Тютюнник Александр 41 1
|Можчиль Артем 2 1
|Уланов Вадим 4 1
|Дорошенкова Наталья 1 1
|Бочкин Александр 32 1
|Ефаров Юрий 8 1
|Сорокин Сергей 13 1
|Астахов Сергей 8 1
|Маслов Сергей 3 1
|Николаев Максим 5 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Денисов Владислав 4 1
|Боев Леонид 2 1
|Денисенко Павел 2 1
|Филинков Владислав 1 1
|Богдашкина Анна 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
|Африка Центральная 40 1
|Fortune Global 500 286 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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