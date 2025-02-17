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Филинков Владислав



17.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Филинков Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 13 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 31 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 43 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 99 1
Группа Самолет 77 1
Unilever - Юнилевер Русь 154 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 857 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 355 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1208 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 268 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1166 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342309, в очереди разбора - 766783.
Создано именных указателей - 169286.
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