Филинков Владислав
|17.02.2025
|Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
Филинков Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 13 1
|Русклимат ТПХ - Мастер Дата 31 1
|Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 43 1
|Васильев Максим 3 1
|Боев Леонид 2 1
|Татаренко Игорь 12 1
|Озеров Владимир 5 1
|Шуклин Глеб 5 1
|Денисенко Павел 2 1
|Кулиев Александр 4 1
|Свитнева Ольга 5 1
|Черномырдин Сергей 2 1
|Богдашкина Анна 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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