Татаренко Игорь
Татаренко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Вавра Владимир 23 5
|Лобанов Максим 45 5
|Кондратьев Дмитрий 32 5
|Мнев Игорь 17 5
|Оганесян Анна 6 5
|Неверов Денис 5 5
|Тульчинский Станислав 57 4
|Слободин Виталий 17 4
|Масленникова Дарья 4 4
|Коростелев Владимир 3 3
|Зинатуллина Светлана 4 3
|Филаткина Юлия 3 3
|Иванов Игорь 32 2
|Нефедов Владислав 13 2
|Лагутин Алексей 10 2
|Самохина Елена 2 2
|Дрожжин Павел 2 2
|Подольский Евгений 5 2
|Соколов Кирилл 29 2
|Оганесян Ашот 123 1
|Лиходзиевский Алексей 2 1
|Задорожный Евгений 3 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Абрамова Анна 5 1
|Гринжола Даниил 2 1
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