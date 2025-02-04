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Индексная книга (каталог) CNews*
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Татаренко Игорь



04.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
01.10.2024 Как выстроить надежную инфраструктуру за адекватные деньги 1
04.04.2024 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 1
13.03.2024 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта 1
29.02.2024 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта 1
13.02.2024 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта 1
12.12.2022 Что такое идеальная цифровая инфраструктура 1
01.12.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 1
23.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 1
17.11.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря 1
07.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Татаренко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Русклимат ТПХ - Мастер Дата 29 10
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 28 4
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 127 4
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 4
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 4
Selectel - Селектел 387 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 3
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 52 3
Yandex - Яндекс 7373 2
Broadcom - VMware 2365 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 237 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 2
SAP SE 5280 1
8241 1
Citrix Systems 813 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Microsoft Corporation 24643 1
Системы документооборота 498 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 1
М-Плата - mPlata - Электронные приборы и компоненты 5 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 5
Восток-Сервис ГК 52 5
Газпромнефть Снабжение 13 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 4
Альфа-Банк 1774 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
ДМТК - Дирекция международных транспортных коридоров 3 3
Татнефть 227 2
Газпром нефть 620 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 668 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15754 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21189 9
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1176 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12776 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7408 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1437 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5309 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11393 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1028 4
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1248 4
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 306 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10118 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3833 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12548 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10218 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2518 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13949 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1121 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25420 3
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 306 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2183 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 262 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3103 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1419 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12556 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 372 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6683 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7602 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2814 1
DevaaS - DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 35 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2578 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5324 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3861 1
Сибур Холдинг - Сибур ЭКОНС - Цифровая платформа - система повышения эффективности режимов производства 9 5
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 419 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Linux OS 9977 1
Apple macOS 2067 1
Microsoft Dynamics 1176 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 90 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Microsoft Windows 15689 1
Яндекс.Маркет 940 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 24 1
WSS Docs 25 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 274 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 236 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 471 1
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных 9 1
Вавра Владимир 23 5
Лобанов Максим 45 5
Кондратьев Дмитрий 32 5
Мнев Игорь 17 5
Оганесян Анна 6 5
Неверов Денис 5 5
Тульчинский Станислав 57 4
Слободин Виталий 17 4
Масленникова Дарья 4 4
Коростелев Владимир 3 3
Зинатуллина Светлана 4 3
Филаткина Юлия 3 3
Иванов Игорь 32 2
Нефедов Владислав 13 2
Лагутин Алексей 10 2
Самохина Елена 2 2
Дрожжин Павел 2 2
Подольский Евгений 5 2
Соколов Кирилл 29 2
Оганесян Ашот 123 1
Лиходзиевский Алексей 2 1
Задорожный Евгений 3 1
Кабаков Ярослав 59 1
Абрамова Анна 5 1
Гринжола Даниил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14207 1
Беларусь - Белоруссия 5679 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 479 1
Казахстан - Республика 5540 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5774 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4009 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8460 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13552 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2932 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5982 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2314 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1251 1
Экономический эффект 1068 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4019 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5984 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8057 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 300 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5430 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 884 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10964 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1630 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18552 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1240 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3168 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6145 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 614 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1205 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 349 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2189 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 89 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 633 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 180 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 418 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 6
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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