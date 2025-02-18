Зинатуллина Светлана
Зинатуллина Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 1
|Яндекс.Маркет 948 1
|Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 24 1
|WSS Docs 25 1
|СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 276 1
|Слободин Виталий 18 4
|Масленникова Дарья 4 4
|Ушанова Мария 6 3
|Татаренко Игорь 12 3
|Коростелев Владимир 3 3
|Подольский Евгений 5 3
|Филаткина Юлия 3 3
|Соколов Кирилл 29 2
|Москворецкий Дмитрий 4 2
|Ахметшин Рамиль 6 2
|Задорожный Евгений 3 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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