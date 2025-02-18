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Зинатуллина Светлана



18.02.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта 1
04.04.2024 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 1
13.03.2024 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта 1
29.02.2024 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта 1
13.02.2024 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Зинатуллина Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 115 4
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 4
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 31 4
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 4
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 53 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 2
Microsoft Corporation 24666 1
Системы документооборота 498 1
Альфа-Банк 1778 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 3
ДМТК - Дирекция международных транспортных коридоров 3 3
Татнефть 227 2
Русагро Группа Компаний 278 1
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3844 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2522 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1201 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12802 3
Электронный документ - Electronic document 1456 3
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 311 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5402 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5325 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 825 1
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 192 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2151 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1667 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14437 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 459 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6422 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12698 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3898 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12019 1
Маркировка - Marking 1066 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 318 1
Электронная доверенность - Electronic power of attorney 20 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 294 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4422 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 935 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 886 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2936 1
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1647 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1242 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6163 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 621 1
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ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 90 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 634 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 180 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 418 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2018 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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