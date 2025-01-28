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Рютина Наталья



28.01.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта 1
02.12.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
27.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года 1
12.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года 1
30.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Рютина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 1
Росплатформа - Р-Платформа 83 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 16 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 3
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 3
РЖД Логистика 19 3
ПСБ Лизинг 5 3
Русагро Группа Компаний 277 3
Ингосстрах СПАО 421 2
Почта России ПАО 2115 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 197 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Bellerage Alinga - Беллераж аутсорсинг и консалтинг - Алинга Рус - Keter Rus - Кетер Рус 5 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30735 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19349 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5303 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2795 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12757 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 757 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 811 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21158 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3826 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50527 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1167 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1950 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6566 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3794 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13430 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12535 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5783 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66125 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2667 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 3
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 114 1
Шуваева Виктория 5 3
Ямникова Ольга 4 3
Конева Татьяна 19 3
Евдолюк Юрий 3 2
Грищишен Максим 3 2
Железнов Николай 3 1
Завалишин Дмитрий 20 1
Яценко Вадим 56 1
Сафиулин Александр 2 1
Лысенко Степан 5 1
Хохлова Анна 2 1
Якушков Михаил 2 1
Невская Виктория 1 1
Клименко Алла 2 1
Евсеев Артем 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144452 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5767 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2810 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4658 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14346 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7605 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1203 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8135 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
Создано именных указателей - 167035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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