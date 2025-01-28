Рютина Наталья
Рютина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 1
|Росплатформа - Р-Платформа 83 1
|1С-Битрикс - Bitrix 580 1
|IEK Group - ИЭК Холдинг 16 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
|Шуваева Виктория 5 3
|Ямникова Ольга 4 3
|Конева Татьяна 19 3
|Евдолюк Юрий 3 2
|Грищишен Максим 3 2
|Железнов Николай 3 1
|Завалишин Дмитрий 20 1
|Яценко Вадим 56 1
|Сафиулин Александр 2 1
|Лысенко Степан 5 1
|Хохлова Анна 2 1
|Якушков Михаил 2 1
|Невская Виктория 1 1
|Клименко Алла 2 1
|Евсеев Артем 14 1
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