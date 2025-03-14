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Сафиулин Александр
|14.03.2025
|Itglobal.com и Bellerage заключили партнерское соглашение 1
|24.10.2023
|Как не просто автоматизировать, а трансформировать HR-функцию 1
|27.09.2023
|Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года 1
Сафиулин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Лысенко Степан 5 2
|Шуваева Виктория 5 2
|Ямникова Ольга 4 2
|Конева Татьяна 19 2
|Евдолюк Юрий 3 2
|Хохлова Анна 2 2
|Якушков Михаил 2 2
|Клименко Алла 2 2
|Селезнев Денис 28 1
|Зунина Наталья 2 1
|Гончаров Борис 1 1
|Хазиахметова Дарья 1 1
|Невская Виктория 1 1
|Грищишен Максим 3 1
|Куршева Светлана 1 1
|Рютина Наталья 7 1
|Свидерский Евгений 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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