HRM HR брендинг


СОБЫТИЯ


25.12.2025 T2 подводит итоги 2025 года 1
24.11.2025 Т2 превратил службу поддержки в карьерную площадку для специалистов 50+ 1
27.10.2025 Сельское хозяйство уходит в «цифру» 1
03.10.2025 Brand Analytics и Dream Job объединяют усилия для мониторинга репутации работодателей 3
02.10.2025 «Авито Работа»: вакансии для экономистов и бухгалтеров лидируют по динамике роста зарплатных предложений в финансовом секторе 1
01.10.2025 VK Tech представила модуль «Новости» на платформе VK HR Tek 1
23.09.2025 Екатерина Немченко возглавила HR «Авито» 1
23.09.2025 Управляющим директором «Авито» по работе с людьми назначена Екатерина Немченко 2
22.09.2025 Tom Tailor и «Сколково»: студенты внедрили бизнес-проекты, которые уже сегодня меняют компанию 1
18.09.2025 Треть российских компаний рискуют проиграть в борьбе за кадры из-за игнорирования бренда работодателя 3
Наша платформа — как CRM для рекрутеров: они загружают данные, а потом начинается магия 1
Оксана Воробьева, МТС Digital: Мы в 4 раза ускорили разработку программного кода 1
Максим Корниенко, T1 TalentForce: Пока роботы не могут распознать тревоги человека и предсказать его уход из компании 1
10.09.2025 Зумеры не готовы тратить время на многоэтапные собеседования 1
04.09.2025 «Поток Рекрутмент» помог «эВ-групп» повысить эффективность подбора персонала и укрепить HR-бренд 1
02.09.2025 Компании инвестируют в развитие HR-бренда, но продолжают терять доверие кандидатов 2
27.08.2025 Активность российского бизнеса в рейтинге работодателей hh.ru выросла на 60% за три года 1
18.08.2025 Стенд ДОМ.РФ на семейном фестивале «ИТ-пикник» посетило свыше 2 тыс. человек 1
14.08.2025 Российские компании внедряют КЭДО даже со штатом в 3 человека 1
30.07.2025 Почти треть зумеров готовы уволиться одним днем, если работа не устраивает 1
02.07.2025 «СберЛогистика» сократила трудозатраты на 20% благодаря модулю Start Link 1
30.06.2025 Дарья Гайтрова назначена новым HR-директором «Крок» 1
24.06.2025 ТК Дентро автоматизировала массовый подбор персонала и увеличила конверсию в трудоустройство на 21% с сервисом Работяга.про 1
23.06.2025 Четверть работодателей уверены: в регионах с развитым HR-брендом легче находить сотрудников 2
10.06.2025 Больше трети офисных сотрудников не отдыхают из-за отсутствия компании 1
09.06.2025 «Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) объявляет о запуске программы «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными» 1
22.05.2025 R-Style Softlab и группа компаний «Юзтех» объявили о партнёрстве 1
30.04.2025 «Авито Работа»: в первые месяцы 2025 г. намечается тренд на восстановление соискательской активности 2
22.04.2025 В «Авито Работе» появился инструмент для рекламы бренда работодателя 1
01.04.2025 Skillaz и HRlink: 9 из 10 сотрудников успешно проходят испытательный срок в компаниях с программой адаптации 1
31.03.2025 Тимлиды и старшие разработчики стали на 30% активнее искать работу 1
13.03.2025 HeadHunter оптимизировал работу рекрутеров на 15% с помощью Start Link 1
20.02.2025 Топ-10 ИТ-трендов в России на 2025 г. по версии CNews 1
18.02.2025 «Нэфис Косметикс» завершила внедрение EAM-системы «1С:ТОИР КОРП» на двух промышленных площадках 1
04.02.2025 «Дикси» применила ИИ-аналитику Napoleon IT для анализа опроса сотрудников 2
13.12.2024 Нехватка ИТ-кадров заставляет компании сдвигать сроки проектов 2
09.12.2024 «Группа Астра» и продукт «Тил Эйчар» от ГК «Юзтех» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
25.11.2024 Строить выгоднее, чем программировать. Зарплаты рабочих в России внезапно обогнали доходы ИТ-специалистов по темпам роста 1
22.11.2024 Мария Голяндрина назначена заместителем генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию «Билайна»   1
21.11.2024 58% руководителей готовы автоматизировать HR-процессы 1

