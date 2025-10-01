VK Tech представила модуль «Новости» на платформе VK HR Tek

На платформе VK HR Tek появился модуль «Новости» для размещения сообщений о компании и вовлечения сотрудников в корпоративную жизнь. Опция позволяет бизнесу централизованно управлять информацией и объединять внутренние коммуникации в едином пространстве. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

С помощью модуля «Новости» компании получат возможность анонсировать события, отмечать достижения команд, делиться обновлениями и успешными кейсами. Функциональность предназначена для работы HR-специалистов, отделов маркетинга, технических подразделений и других команд.

Новости можно размещать сразу или задавать дату и время выхода каждой публикации. Администратору доступны статусы публикаций: черновики, запланированные и опубликованные. Для каждой новости также доступна настройка фильтрации по организациям и подразделениям, чтобы сотрудники получали только актуальную для них информацию. Комментарии и реакции к новостям позволяют поддерживать обратную связь и чувствовать вовлеченность в корпоративные процессы.

Модуль «Новости» VK HR Tek будет полезен компаниям, которые планируют развивать корпоративные каналы связи и портальные решения для управления вовлеченностью персонала — для подключения не обязательно использовать КЭДО и другие возможности платформы. Если же организация уже использует VK HR Tek, подключить новую функциональность можно через проектного менеджера. Опция доступна в SaaS- и On-premise-версиях продукта.

«Качественное взаимодействие внутри компании — это один из ключевых факторов лояльности работников и, как следствие, сильного HR-бренда. Модуль „Новости“ VK HR Tek — это готовый социальный инструмент с гибкими настройками для централизованного информирования и вовлечения сотрудников. Он обеспечивает прозрачный диалог работодателя с персоналом и помогает эффективнее управлять человеческими ресурсами. Кроме того, в ближайшем будущем платформа планирует релиз пакета “Портал” для комплексной работы с персоналом: кроме “Новостей”, в него войдут модули “Опросы” и” Сообщества”», — сказала Анастасия Лапина, директор продукта VK HR Tek.