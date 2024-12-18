VK HR Tek
VK HR Tek — готовое решение для перевода кадрового делопроизводства в цифру от компании VK. Сервис позволяет проводить безбумажный обмен кадровыми документами между сотрудниками HR-департамента, руководителями и работниками в удаленном формате. VK HR Tek входит в экспертную группу Минтруда по развитию кадрового электронного документооборота в России.
Довар Исаков, Руководитель Департамента инновационных hr-сервисов, VK HR Tek "Проект VK HR Tek: кадровый ЭДО от VK", 12 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Электронный документооборот и управление контентом 2022"
VK HR Tek и организации, системы, технологии, персоны:
|Юрьев Михаил 14 9
|Молчанов Сергей 19 7
|Исаков Довар 3 2
|Шуваева Виктория 5 2
|Миронова Инесса 2 2
|Красильников Сергей 4 1
|Муллахметова Гузель 11 1
|Нагорнов Иван 7 1
|Салихова Елена 4 1
|Цыбин Андрей 8 1
|Ворогушин Егор 5 1
|Максимова Марина 10 1
|Гоголев Владимир 1 1
|Обидина Наталия 1 1
|Русадзе Нина 2 1
|Чернов Артем 2 1
|Ковалева Елена 5 1
|Хаба Виктория 4 1
|Топоркова Ксения 1 1
|Юпашевская Зульфия 2 1
|Мелузов Антон 3 1
|Григорян Александр 12 1
|Мурыгина Татьяна 1 1
|Мартинсон Дмитрий 1 1
|Курбатова Екатерина 2 1
|Сорочан Елена 1 1
|Трясунова Юлия 2 1
|Александрова Екатерина 6 1
|Давыдов Владимир 12 1
|Панасюк Иосиф 7 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Богатырева Людмила 22 1
|Сманцер Анастасия 1 1
|Лысенко Степан 5 1
|Селезнев Денис 26 1
|Зунина Наталья 2 1
|Ямникова Ольга 4 1
|Конева Татьяна 19 1
|Евдолюк Юрий 3 1
|Хазиахметова Дарья 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Ведомости 996 1
|Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 2
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.