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VK HR Tek

VK HR Tek

VK HR Tek — готовое решение для перевода кадрового делопроизводства в цифру от компании VK. Сервис позволяет проводить безбумажный обмен кадровыми документами между сотрудниками HR-департамента, руководителями и работниками в удаленном формате. VK HR Tek входит в экспертную группу Минтруда по развитию кадрового электронного документооборота в России.

 

 

Довар Исаков, Руководитель Департамента инновационных hr-сервисов, VK HR Tek "Проект VK HR Tek: кадровый ЭДО от VK", 12 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Электронный документооборот и управление контентом 2022"  


18.12.2024 Pridex внедрила систему КЭДО от VK Tech 2
05.12.2024 «Шоколадница» перевела всех своих сотрудников на КЭДО VK Tech 2
03.12.2024 VK HR Tek упростил процесс получения электронной подписи для иностранных граждан 2
22.10.2024 Решение от VK Tech обеспечит КЭДО и автоматизирует HR-процессы для пользователей операционной системы «Ред ОС» 2
03.10.2024 VK HR Tek поможет компании «Электрорешения» (бренд EKF) снизить затраты на бумажный документооборот и логистику 1
29.08.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем кадрового электронного документооборота 2024 2
21.08.2024 «ЕвроХим» автоматизирует КЭДО с помощью технологий VK Tech 2
16.07.2024 Один в поле воин, но не всегда 2
06.06.2024 «Северсталь» и VK стали партнерами в цифровизации кадровых процессов 1
28.05.2024 Решение VK HR Tek помогло Pony Express сократить срок подписания кадровых документов до 30 секунд 1
28.05.2024 Решение VK HR Tek помогло Pony Express сократить срок подписания кадровых документов до 30 секунд 1
12.02.2024 Онлайн-ритейлер «Холодильник.Ру» внедрил систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) от VK 1
31.01.2024 Российский рынок HR Tech растет на фоне кадрового кризиса 1
24.10.2023 Как не просто автоматизировать, а трансформировать HR-функцию 2
18.09.2023 VK автоматизировала кадровый документооборот в «Рив гош» 1
23.08.2023 Российских чиновников будет нанимать искусственный интеллект. До старта эксперимента остались считанные дни 1
14.08.2023 Сервис VK помог СК «Астро-Волга» в разы снизить затраты на кадровый документооборот 1
11.07.2023 Технологии VK помогли «Юрент» за месяц перевести кадровые процессы в цифру 1
07.07.2023 Компания Nexign перешла на КЭДО от VK 1
29.06.2023 Технологии VK помогли Kärcher оцифровать HR-процессы бизнеса в 25 подразделениях в России 1
16.05.2023 HR-холдинг Ventra выбрал решение VK для перехода на кадровый электронный документооборот 1
17.04.2023 VK внедрила политику в области устойчивого развития 1
14.04.2023 КЭДО для устойчивого развития: ИТ-компания ««Циан»» перевела в онлайн кадровый документооборот от VK 1
27.03.2023 Как организовать управление персоналом в условиях кадрового голода 1
23.03.2023 Askona переходит на кадровый электронный документооборот VK HR Tek 1
07.03.2023 ГК «А101» перешла на кадровый электронный документооборот от VK HR Tek 1
08.02.2023 Сотрудники компаний смогут управлять кадровыми документами в мобильном приложении VK HR Tek 1
01.02.2023 VK запустила решение для найма и оформления сотрудников онлайн 1
29.11.2022 VK помогла сети «Гемотест» перейти на кадровый электронный документооборот 1
17.10.2022 VK расширяет направление HR Tech 1
21.03.2022 Какие изменения ждут кадровый рынок в России 1

Публикаций - 31, упоминаний - 39

VK HR Tek и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 27
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 20
8213 7
Directum - Директум 1090 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
SAP SE 5279 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 2
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 2
1С Mirapolis - Мираполис 22 2
Ред Софт - Red Soft 701 2
IDX - Системы управления идентификацией 19 1
Sparkle 9 1
Apple Inc 12101 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Inventive Retail Group 76 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Ventra - Вентра 31 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 3 1
Playtox - Плэйтокс 3 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Oracle Corporation 6688 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 16 1
Первая Форма - 1Форма 47 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Цифра ГК 2426 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 1
Эквио - e.Queo 8 1
Аскона Лайф Групп ЦЕС - Центр Единого Сервиса 2 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Salesforce.com 427 1
Pyrus - Пайрус 22 1
Syntellect - Синтеллект 79 1
Pony Express - Фрейт линк 67 4
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Русагро Группа Компаний 277 2
ПСБ Лизинг 5 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 2
Ренессанс Страхование 160 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Комус 94 1
Линзмастер 7 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
LEGO 244 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Kärcher - Karcher - Керхер 72 1
Балтийский берег ТД 3 1
StickPeek 1 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
ЦИАН - CIAN 131 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 75 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Связной ГК 1369 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
РЕСО-Гарантия СК 44 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Bellerage Alinga - Беллераж аутсорсинг и консалтинг - Алинга Рус - Keter Rus - Кетер Рус 5 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Еврохим МХК - Еврохим БМУ - Еврохим Белореченские Минудобрения 9 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 27
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 26
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 4
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 3
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
Оповещение и уведомление - Notification 4608 3
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ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 289 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2471 2
Электронный документ - Electronic document 1455 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 2
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Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 2
Минцифры РФ - Госключ 136 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 2
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 14 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
VK RuStore - Рустор 328 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
VK - Mail.Ru Почта 349 1
Apple Face ID 209 1
VK Добро - Mail.ru Добро 20 1
Wiseadvice - EmplDocs 6 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 10 1
NVision Барьер 648 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
Microsoft Office 3734 1
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Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud 47 1
VK Assistant 6 1
VK Teams 66 1
Linux OS 9937 1
Statista 229 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - TN Life 1 1
Oracle Taleo Cloud Service 25 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
ELMA 365 Low-code BPM 109 1
Юрьев Михаил 14 9
Молчанов Сергей 19 7
Исаков Довар 3 2
Шуваева Виктория 5 2
Миронова Инесса 2 2
Красильников Сергей 4 1
Муллахметова Гузель 11 1
Нагорнов Иван 7 1
Салихова Елена 4 1
Цыбин Андрей 8 1
Ворогушин Егор 5 1
Максимова Марина 10 1
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Обидина Наталия 1 1
Русадзе Нина 2 1
Чернов Артем 2 1
Ковалева Елена 5 1
Хаба Виктория 4 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144219 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 248 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 4
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 3
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
HRM - HR брендинг 85 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
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IMARC Group 3 1
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FMI - Future Market Insights 5 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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