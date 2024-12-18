VK HR Tek — готовое решение для перевода кадрового делопроизводства в цифру от компании VK. Сервис позволяет проводить безбумажный обмен кадровыми документами между сотрудниками HR-департамента, руководителями и работниками в удаленном формате. VK HR Tek входит в экспертную группу Минтруда по развитию кадрового электронного документооборота в России.

Довар Исаков, Руководитель Департамента инновационных hr-сервисов, VK HR Tek "Проект VK HR Tek: кадровый ЭДО от VK", 12 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Электронный документооборот и управление контентом 2022"