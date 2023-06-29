Технологии VK помогли Kärcher оцифровать HR-процессы бизнеса в 25 подразделениях в России

29 июня 2023 г. Российское подразделение Kärcher перешло на систему кадрового электронного документооборота VK HR Tek в 2023 г. Сервис ускорил передачу и подписание HR-документов с сотрудниками в 25 подразделениях в разных городах России. Об этом CNews сообщили представители VK.

Компании оцифровали более 40 кадровых процессов. Сотрудники по всей стране могут за несколько минут ознакомиться с актами или приказами, оформить отпуск, заказать справку, подписать необходимые кадровые документы и др. Система КЭДО от VK сократила время подписания дополнительных соглашений со всеми сотрудниками компании до нескольких дней.

«При выборе поставщика мы ориентировались на разработчиков с опытом внедрения КЭДО в компании со сложной структурой бизнес-процессов и наличием большого количества подразделений в разных городах. Нам нужно было понятное и простое решение, которое может быть интегрировано с нашей системой КДП. Кроме того, мы не рассматривали системы без мобильного приложения, так как у нас много рабочего персонала, у которых нет корпоративных учетных записей и компьютеров. У нас часто возникает необходимость ознакомления сотрудников с локально нормативными актами, выполненными показателями, различными регламентами и политиками, что заметно повышает нагрузку на HR-команду. VK HR Tek полностью решает эту задачу. В системе всегда соблюдаются сроки подписания. Если кто-то не успел вовремя подписать документ, то VK HR Tek предусматривает возможность перевода электронных документов обратно в бумагу. Это позволяет гибко подходить к цифровизации кадрового документооборота», — сказала Оксана Преображенская, директор по персоналу и организационному развитию компании Kärcher.

«КЭДО — это не просто сканирование кадровых документов, а возможность включить их в инструменты цифрового управления компанией. VK HR Tek можно интегрировать с внутренними системами бизнеса, настроить уведомления и определить срочность подписания документов для сотрудников. Цифровой документооборот упрощает управление кадровыми процессами, снижает нагрузку на HR-команды и позволяет сократить время сотрудников на рутинные задачи. Это особенно важно в компаниях с большим числом офисов и отделений», — сказал Михаил Юрьев, директор по развитию HR-сервисов VK Tech.

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VK HR Tek - помогает бизнесу любого размера и сферы деятельности переходить на кадровый электронный документооборот. Сервис интегрируется с ИТ-системами компаний и позволяет осуществлять безбумажный обмен документами между руководителями, сотрудниками HR-департамента и другими специалистами, уменьшая финансовые и временные затраты, а также риски, связанные с утерей документов и человеческим фактором.

Kärcher – мировой поставщик уборочной техники, предлагающий потребителям аппараты высокого и сверхвысокого давления, пылесосы, пароочистители, подметальные и поломоечные машины, автомобильные моечные установки, аппараты для чистки сухим льдом, системы очистки воды, технику для дома и сада, чистящие средства и аксессуары.