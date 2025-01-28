Юрьев Михаил
Юрьев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5921 1
|Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
|VK HR Tek 32 9
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Linux OS 9962 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1254 1
|Statista 229 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 924 1
|Сманцер Анастасия 1 1
|Теняева Валерия 3 1
|Щербинина Екатерина 1 1
|Мороз Августа 1 1
|Дьяков Кирилл 4 1
|Преображенская Оксана 1 1
|Захарян Артур 9 1
|Майорова Галина 6 1
|Галкина Татьяна 44 1
|Костылев Андрей 1 1
|Петухова Марина 1 1
|Ускова Наталия 1 1
|Рустамов Рустам 414 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144452 11
|Европа 21776 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52134 1
|Германия - Федеративная Республика 12685 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167035.
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