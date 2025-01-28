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Юрьев Михаил



28.01.2025 Система КЭДО VK HR Tek получила аттестат ФСТЭК России 1
05.12.2024 «Шоколадница» перевела всех своих сотрудников на КЭДО VK Tech 1
22.10.2024 Решение от VK Tech обеспечит КЭДО и автоматизирует HR-процессы для пользователей операционной системы «Ред ОС» 1
03.10.2024 VK HR Tek поможет компании «Электрорешения» (бренд EKF) снизить затраты на бумажный документооборот и логистику 1
21.08.2024 «ЕвроХим» автоматизирует КЭДО с помощью технологий VK Tech 1
16.07.2024 Один в поле воин, но не всегда 1
12.02.2024 Онлайн-ритейлер «Холодильник.Ру» внедрил систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) от VK 1
31.01.2024 Российский рынок HR Tech растет на фоне кадрового кризиса 1
18.09.2023 VK автоматизировала кадровый документооборот в «Рив гош» 1
14.08.2023 Сервис VK помог СК «Астро-Волга» в разы снизить затраты на кадровый документооборот 1
11.07.2023 Технологии VK помогли «Юрент» за месяц перевести кадровые процессы в цифру 1
07.07.2023 Компания Nexign перешла на КЭДО от VK 1
29.06.2023 Технологии VK помогли Kärcher оцифровать HR-процессы бизнеса в 25 подразделениях в России 1
09.06.2011 «Хостинг-Центр» предоставляет хостинг по протоколу IPv6 1
28.09.2010 В зоне «.Ru» зарегистрирован трехмиллионный домен 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Юрьев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3914 10
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 238 9
8227 2
Ред Софт - Red Soft 708 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
1С Mirapolis - Мираполис 22 1
Цифра ГК 2431 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 60 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1045 1
Directum - Директум 1092 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 33 1
Salesforce.com 427 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Kärcher - Karcher - Керхер 72 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 76 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 52 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 968 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5921 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12535 12
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2795 11
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 811 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66125 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50527 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5356 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30735 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19349 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3826 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4080 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1188 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2919 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10513 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11146 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6961 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4111 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1950 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24155 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4867 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13939 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 251 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 381 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1181 1
БТиЭ - Пароочиститель - Steam Cleaner 17 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10094 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12534 1
Аксессуары 3883 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 402 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15733 1
Электронный документ - Electronic document 1455 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 266 1
Оповещение и уведомление - Notification 4620 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21158 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27458 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2477 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13430 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15894 1
VK HR Tek 32 9
Microsoft Windows 2000 8661 1
Linux OS 9962 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1254 1
Statista 229 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 924 1
Сманцер Анастасия 1 1
Теняева Валерия 3 1
Щербинина Екатерина 1 1
Мороз Августа 1 1
Дьяков Кирилл 4 1
Преображенская Оксана 1 1
Захарян Артур 9 1
Майорова Галина 6 1
Галкина Татьяна 44 1
Костылев Андрей 1 1
Петухова Марина 1 1
Ускова Наталия 1 1
Рустамов Рустам 414 1
Россия - РФ - Российская федерация 144452 11
Европа 21776 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52134 1
Германия - Федеративная Республика 12685 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2810 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48052 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2406 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1233 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13525 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29077 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 276 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14346 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1310 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 657 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 386 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2309 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5081 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4150 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16311 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5529 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8411 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 300 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5979 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8135 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 23 1
FMI - Future Market Insights 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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