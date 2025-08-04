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Майорова Галина


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 Новый партнер по внедрению платформы TESSA — «Инфосистемы Джет» 1
16.07.2024 Один в поле воин, но не всегда 1
09.03.2016 FrieslandCampina Russia переходит на Docsvision 5 1
21.07.2015 Digital Design развивает СЭД на базе Docsvision в «Кастораме Рус» 1
26.06.2015 «Нордстар Девелопмент» продолжит сотрудничество с Digital Design 1
05.08.2014 Digital Design автоматизировала документооборот «Агентства по страхованию вкладов» 1
16.11.2007 Оборудование ГАС «Выборы» хранилось в небезопасных условиях 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Майорова Галина и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1020 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 547 4
Ред Софт - Red Soft 864 1
Directum - Директум 1140 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1170 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 421 1
Salesforce 437 1
Syntellect - Синтеллект 85 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1164 1
SAP SE 5362 1
FrieslandCampina - Кампина 4 1
Castorama - Касторама 31 1
Почта России ПАО 2196 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 98 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13004 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32600 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69767 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3806 2
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 325 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2321 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21530 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4261 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 399 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3259 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13086 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3902 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5132 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10928 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1765 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10757 1
Docsvision СЭД - ECM-система 238 3
Почта России - Партионная почта 3 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
VK HR Tek 43 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 850 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
DocsVision Smart Start 17 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2150 1
Apple iPad 3893 1
Пак Виктория 1 1
Мамонтов Дмитрий 2 1
Петров Дмитрий 65 1
Бублик Илья 25 1
Юрьев Михаил 21 1
Авхимович Анна 1 1
Смирнова Ольга 14 1
Башмаков Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151592 3
Земля - планета Солнечной системы 10512 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 648 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8076 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9497 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1779 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30763 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6029 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3061 1
Английский язык 6794 1
Аренда 2524 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53421 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8066 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5118 1
РИА Новости 956 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375696, в очереди разбора - 747910.
Создано именных указателей - 179530.
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