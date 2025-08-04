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Майорова Галина
УПОМИНАНИЯ
Майорова Галина и организации, системы, технологии, персоны:
|Docsvision - ДоксВижн 1020 4
|Digital Design - Диджитал Дизайн 547 4
|Ред Софт - Red Soft 864 1
|Directum - Директум 1140 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1170 1
|КриптоПРО - Крипто-ПРО 421 1
|Salesforce 437 1
|Syntellect - Синтеллект 85 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1164 1
|SAP SE 5362 1
|Пак Виктория 1 1
|Мамонтов Дмитрий 2 1
|Петров Дмитрий 65 1
|Бублик Илья 25 1
|Юрьев Михаил 21 1
|Авхимович Анна 1 1
|Смирнова Ольга 14 1
|Башмаков Сергей 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151592 3
|Земля - планета Солнечной системы 10512 1
|Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 648 1
|РИА Новости 956 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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