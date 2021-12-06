Индексная книга CNews*
КриптоПРО Крипто-ПРО
Публикаций - 308, упоминаний - 358
КриптоПРО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Курепкин Игорь 13 13
|Луцик Павел 9 9
|Путин Владимир 2542 8
|Беров Иван 42 8
|Смышляев Станислав 9 8
|Маслов Юрий 10 8
|Горелов Дмитрий 55 7
|Мылицын Роман 85 6
|Ефимов Петр 37 4
|Комиссаров Дмитрий 192 4
|Казак Максим 161 4
|Альперович Михаил 13 3
|Мещеряков Кирилл 22 3
|Рудычева Наталья 89 3
|Трушкин Константин 52 3
|Никифоров Николай 1161 3
|Смирнов Алексей 166 3
|Медведев Дмитрий 1604 3
|Гришанова Ирина 26 2
|Зимин Иван 7 2
|Рубанов Владимир 68 2
|Голдбергс Алексей 5 2
|Массух Илья 202 2
|Исмаилов Рашид 47 2
|Баласанян Владимир 42 2
|Калина Роман 61 2
|Верестникова Дарья 13 2
|Белокрылов Александр 24 2
|Сушкевич Антон 60 2
|Ухлинов Леонид 58 2
|Бутенко Юрий 64 2
|Кириенко Сергей 139 2
|Лукацкий Алексей 89 2
|Евдокимов Андрей 67 2
|Емельянов Антон 60 2
|Рустамов Рустам 202 2
|Щеголев Игорь 685 2
|Рейман Леонид 1009 2
|Кишковский Эдуард 10 2
|Сазонов Александр 12 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200049, в очереди разбора - 924566.
Создано именных указателей - 93754.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200049, в очереди разбора - 924566.
Создано именных указателей - 93754.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.