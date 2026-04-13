КриптоПРО - Крипто-ПРО

Сбер, КриптоПро и СТКрипт определили вектор развития мобильной электронной подписи в банковских экосистемах ах международной научно-практической конференции «РусКрипто-2026», посвященной вопросам современной криптографии, применению цифровой подписи и формированию доверенной цифровой среды, компании Сбер, «КриптоПро» и «СТКрипт» обсудили перспективы развития сертифицированной технологии мобильной электронной подписи на базе двусторонней схемы подписи ГОСТ. Ключевой темой дискуссии стало развитие

Криптографическая защита биометрических сервисов Сбербанка обеспечена по требованиям ФСБ России на основе решений «КриптоПро» Средства компании «КриптоПро» стали основой криптографической защиты биометрических сервисов Сбербанка: сервиса оплаты по биометрии «Оплата улыбкой» и биометрической системы контроля и управления доступом в здани

«КриптоПро», «ИнфоТеКС» и «Код Безопасности» провели эксперимент по реализации подписи ПО с использованием централизованного доверенного УЦ Инициативная группа российских вендоров СЗИ/СКЗИ в составе компаний «КриптоПро», «ИнфоТеКС» и «Код Безопасности» совместно с автономной некоммерческой организацией «Национальный технологический центр цифровой криптографии» (АНО НТЦ ЦК) провели эксперимент по обе

«КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» совместимы с «КриптоПро Архив» я подписи «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» и системы долговременного хранения электронных документов «КриптоПро Архив». Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии». Об это

Подписано заключение ФСБ на «КриптоПро Ключ» — решение для мобильной электронной подписи Подписано заключение ФСБ на «КриптоПро Ключ» — решение для мобильной электронной подписи. В основе решения лежит инновационная технология, которая разрабатывалась специалистами «КриптоПро» несколько лет. Об этом CNe

«Контур.Доступ» теперь фиксирует изменения в устройствах и контролирует лицензии «КриптоПро» «Контур» обновил программу для удаленного доступа «Контур.Доступ», добавились функции мониторинга аппаратных изменений и контроля лицензий «КриптоПро». Новинки – часть трансформации сервиса в UEM-решение. Теперь администраторы в журнале событий могут отслеживать изменения в компонентах компьютеров и сравнивать текущие параметры обо

Надежная работа с электронной подписью: «КриптоПро Ключ» в Directum HR Pro Благодаря сотрудничеству ИТ-компаний клиенты Directum HR Pro получат возможность выпускать сертификаты электронной подписи в удостоверяющих центрах (УЦ), которые используют «КриптоПро Ключ». Об этом CNews сообщили представители Directum. Совместное использование ИТ-решений облегчит работу с подписанием приказов об оформлении командировок и отпусков, а также другими

Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Российская криптография способна решать самые масштабные задачи в финансовом секторе одули, используемые для защиты информации, обрабатываемой в платёжной системе, достаточно иметь соответствующий сертификат ФСБ России, который для российских HSM-модулей получен. Станислав Смышляев, «КриптоПро»: У нас не было сомнений в том, что можно воспроизвести функционал зарубежных HSM-модулей CNews: Вы начали разработку платежного HSM-модуля задолго до ухода иностранных вендоров с рос

«КриптоКлюч»: SafeTech и «КриптоПро» объявляют о ребрендинге решения для мобильной электронной подписи Компания SafeTech, российский разработчик инновационных решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота, и компания «КриптоПро» из сферы разработки средств криптографической защиты информации и развития инфраструктуры открытых ключей (PKI) на территории России, объявляют о ребрендинге совместного продукта – н

ФНС обновит информационную систему силами компании, чью криптографическую защиту она регулярно покупает Третья очередь для информационной системы ФНС Компания «КриптоПро» стала победителем конкурса на сумму 32 млн руб., который был организован акционерным обществом «Главный научный инновационный внедренческий центр» (АО «ГНИВЦ»). Ранее АО «ГНИВЦ» неод

Компанию «КриптоПро» возглавил Станислав Смышляев Компания КриптоПро, разработчик средств криптографической защиты информации, сообщает о назначении с 1

Сменился гендиректор в разработчике криптографической защиты «КриптоПро» Новый гендиректор «КриптоПро» Компания «КриптоПро», разработчик средств криптографической защиты информации, сообщила о назначении с 15 июля 2024 г. Станислава Смышляева на должность генерального директора

Cистема Termit поддерживает безопасное удаленное подписание документов через «КриптоПро CSP» Компания Orion soft объявила о проведении успешного тестирование совместимости собственной системы терминального доступа Termit c решением «КриптоПро CSP». Продукты работают бесшовно — заказчику не нужно самостоятельно сонастраивать их или устанавливать дополнительное ПО. Система Termit включена в реестр российского ПО (№5356 от 6

Indeed Access Manager совместим с «КриптоПро NGate» Компания «Индид», российский вендор программного обеспечения для защиты логического доступа, и «КриптоПро», российский разработчик средств криптографической защиты информации, сообщили о совместимости решений Indeed AM и «КриптоПро NGate» и возможности построения на их основе компл

«КриптоSDK» получил положительное заключение ФСБ России с биометрией в мобильных приложениях. Программный модуль, разработанный компаниями «Ростелеком» и «КриптоПро», обеспечивает бесшовную идентификацию и аутентификацию через ЕСИА и Единую биометр

Ключевые носители Esmart Token 192K совместимы с «Криптопро CSP» 5.0 R3 Команда Esmart и специалисты компании «Криптопро» завершили совместный проект по тестированию своих продуктов и подтвердили совмести

«КриптоПро Ключ» – новое слово в безопасности мобильной подписи Компания «КриптоПро» объявляет о разработке принципиально нового комплексного продукта для мобильной подписи – «КриптоПро Ключ», мобильных SDK и мобильных приложений на их основе. Разработка ведет

«ИТ-экспертиза» и «Криптопро» объявили о технологическом партнерстве «ИТ-экспертиза» и «Криптопро» объявили о технологическом партнерстве. Разработчики объединяют усилия по развитию совместного решения, позволяющего импортозаместить решение Cisco AnyConnect, обеспечив защищенный у

SafeTech выпустила обновленное решение PayControl SafeTech совместно с «Криптопро» расширила возможности флагманского решения PayControl. Теперь решение работает с использованием сертифицированных СКЗИ «Криптопро CSP» и JCP, что позволяет реализовать формиро

В ОС «Аврора» появилась мобильная электронная подпись в браузере о возможным благодаря предустановленному расширению, которое поддерживает работу с комплектом СКЗИ «Криптопро» CSP 5.0 R3. Для использования новых возможностей пользователям предыдущих версий т

Zero Trust Network Access в современных условиях Специалисты компаний «КриптоПро» и «ИТ-экспертиза» реализовали архитектуру сетевого доступа с нулевым доверием (ZTN

«Окуляр ГОСТ» – аналог Adobe Acrobat с плагином «КриптоПро» «Окуляр ГОСТ» – свободное приложение созданное компанией «Лаборатория 50» для российских пользователей, использующих для работы документы в формате PDF. Программа работает, в том числе, и с «КриптоПро». Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория 50» – разработчика «Окуляр ГОСТ». «Окуляр ГОСТ» позволяет просматривать, печатать и рецензировать электронные документы, к

Российские разработчики «КриптоПро» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость клиентского ПО КриптоПро NGate и мобильной операционной системы «Аврора» «КриптоПро» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость клиентского ПО «КриптоПро NGate» и мобильной операционной системы «Аврора». Работа направлена на совершенствование к

«Актив» и «Криптопро» представили решение для безопасного доступа «Актив» и «Криптопро» представили решение для организации удаленной работы и безопасного доступа к корпоративным ресурсам организаций. Решение предполагает совместное использование высокопроизводительного

Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 ть работы электронных ключей линейки Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптопро JCP» версии 2.0 R4. Совместимость и корректность совместного использования доказана

«Криптопро CSP» совместим с РЕД ОС «Криптопро» и «Ред софт» подтвердили совместимость средства криптографической защиты информации «Криптопро CSP» версии 5.0 R2 и операционной системы РЕД ОС, в том числе на процессоре Baik

«КриптоПро CSP 5.0 R2» для ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ Компания «КриптоПро», партнер «Открытой мобильной платформы», сообщила о сертификации СКЗИ «КриптоПро CSP5.0 R2», поддерживающего работу с российской мобильной ОС «Аврора», на соответствие требова

Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России ГК Astra Linux и «КриптоПро» сообщают об успешном прохождении сертификации ФСБ СКЗИ «КриптоПро CSP» 5.0 R2. Криптопровайдер поддерживает современные отечественные алгоритмы шифрования из ГОСТ Р 34.12-2015

Liberica JDK допущена ФСБ к использованию как среда функционирования новой версии «Криптопро JCP» «Криптопро», поставщик средств криптографической защиты информации и средств ЭП, и Bellsoft, разработчик OpenJDK, объявили, что Liberica JDK вошла в список допустимых сред функционирования новой

Подтверждена совместимость СДУ «Приоритет» и ОС Astra Linux равления (СДУ) «Приоритет» с ОС семейства Astra Linux. Результаты проверок показали, что совместные решения работают корректно и могут применяться без ограничений, в том числе для использования СКЗИ «Криптопро» и подписания документов электронной цифровой подписью (ЭЦП). Работоспособность программного стека и его пригодность для ИТ-инфраструктур российских организаций, в том числе аттестова

Сертификат электронной подписи можно получить дистанционно с помощью ЕБС Компании «Ростелеком» и «Криптопро» подготовили типовое решение для подключения аккредитованных удостоверяющих центров к Единой биометрической системе. Теперь выдача квалифицированного сертификата электронной подписи м

Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux з «Орел» 2.12.22 и Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6. Результаты проверок показали, что продукты совместимы и могут использоваться без ограничений, в том числе в части применения СКЗИ «Криптопро» и электронной цифровой подписи (ЭЦП). Корректность работы программного стека и его пригодность для использования в организациях сферы здравоохранения официально подтверждена сертифик

Совместная разработка резидента «Сколково» SafeTech и компании «КриптоПро» сертифицирована ФСБ Резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» SafeTech и компания «КриптоПро» получили сертификат соответствия ФСБ России на свою совместную разработку myDSS SDK. Решение для формирования квалифицированной электронной подписи (КЭП) со смартфона позволит интегр

TrueConf и «Криптопро» объявили о совместимости ПО для видеосвязи и средств защиты информации TrueConf, ведущий российский производитель решений ВКС, и «Криптопро», разработчик средств криптографической защиты информации, успешно провели двустороннее тестирование на совместимость системы видеоконференцсвязи TrueConf Server и VPN-шлюза «Крипт

Подтверждена совместимость продуктов «КРИПТО-ПРО» и РЕД ОС и тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 и браузера chromium-gost (производства «КРИПТО-ПРО») с операционной

Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про» сть своих продуктов. По итогам тестовых испытаний подтверждена корректность совместной работы СКЗИ «КриптоПро JCP» версии 2.0 R2 и 2.0 R3 и электронных ключей JaCarta. Подписанный сертификат со

«Техносерв» и «Криптопро» заключили партнерское соглашение «Техносерв», российский системный интегратор, и разработчик средств криптографической защиты информации «Криптопро» объявили о заключении партнерского соглашения. Компания «Криптопро» − разработчик средств криптографической защиты информации (СКЗИ) и программно-аппаратных комплексов, обеспе

Российская среда исполнения Java допущена ФСБ для использования с сертифицированной криптографией BellSoft объявила о том, что программный продукт Liberica JDK (Java Development Kit) вошел в список допустимых сред функционирования новой версии «КриптоПро JCP 2.0 R3», получившей сертификат ФСБ РФ на средство криптографической защиты информации класса КС1. Теперь разработчики и пользователи Java-приложений могут использовать российскую

Операционные системы НТЦ ИТ РОСА и продукты КриптоПро официально совместимы Технологические партнеры НТЦ ИТ РОСА и компания КриптоПро провели совместное тестирование производимых продуктов. По итогам технологических и