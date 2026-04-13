Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

КриптоПРО Крипто-ПРО

КриптоПРО - Крипто-ПРО

Компания КриптоПро создана в 2000 году и разрабатывает средства криптографической защиты информации и электронной цифровой подписи. Основное направление деятельности компании — разработка средств криптографической защиты информации и развитие Инфраструктуры Открытых Ключей (Public Key Infrastructure) на основе использования российских и международных стандартов и рекомендаций по стандартизации, а также российских криптографических алгоритмов.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 15 дел, на cумму 88 327 745 ₽*

Судебные дела (15) на сумму 88 327 745 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 75 406 682 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 511 910 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.04.2026 Сбер, КриптоПро и СТКрипт определили вектор развития мобильной электронной подписи в банковских экосистемах

ах международной научно-практической конференции «РусКрипто-2026», посвященной вопросам современной криптографии, применению цифровой подписи и формированию доверенной цифровой среды, компании Сбер, «КриптоПро» и «СТКрипт» обсудили перспективы развития сертифицированной технологии мобильной электронной подписи на базе двусторонней схемы подписи ГОСТ. Ключевой темой дискуссии стало развитие

25.12.2025 Криптографическая защита биометрических сервисов Сбербанка обеспечена по требованиям ФСБ России на основе решений «КриптоПро»

Средства компании «КриптоПро» стали основой криптографической защиты биометрических сервисов Сбербанка: сервиса оплаты по биометрии «Оплата улыбкой» и биометрической системы контроля и управления доступом в здани
22.12.2025 «КриптоПро», «ИнфоТеКС» и «Код Безопасности» провели эксперимент по реализации подписи ПО с использованием централизованного доверенного УЦ

Инициативная группа российских вендоров СЗИ/СКЗИ в составе компаний «КриптоПро», «ИнфоТеКС» и «Код Безопасности» совместно с автономной некоммерческой организацией «Национальный технологический центр цифровой криптографии» (АНО НТЦ ЦК) провели эксперимент по обе
12.08.2025 «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» совместимы с «КриптоПро Архив»

я подписи «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» и системы долговременного хранения электронных документов «КриптоПро Архив». Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии». Об это
08.04.2025 Подписано заключение ФСБ на «КриптоПро Ключ» — решение для мобильной электронной подписи

Подписано заключение ФСБ на «КриптоПро Ключ» — решение для мобильной электронной подписи. В основе решения лежит инновационная технология, которая разрабатывалась специалистами «КриптоПро» несколько лет. Об этом CNe
19.03.2025 «Контур.Доступ» теперь фиксирует изменения в устройствах и контролирует лицензии «КриптоПро»

«Контур» обновил программу для удаленного доступа «Контур.Доступ», добавились функции мониторинга аппаратных изменений и контроля лицензий «КриптоПро». Новинки – часть трансформации сервиса в UEM-решение. Теперь администраторы в журнале событий могут отслеживать изменения в компонентах компьютеров и сравнивать текущие параметры обо
10.12.2024 Надежная работа с электронной подписью: «КриптоПро Ключ» в Directum HR Pro

Благодаря сотрудничеству ИТ-компаний клиенты Directum HR Pro получат возможность выпускать сертификаты электронной подписи в удостоверяющих центрах (УЦ), которые используют «КриптоПро Ключ». Об этом CNews сообщили представители Directum. Совместное использование ИТ-решений облегчит работу с подписанием приказов об оформлении командировок и отпусков, а также другими
29.10.2024 Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Российская криптография способна решать самые масштабные задачи в финансовом секторе

одули, используемые для защиты информации, обрабатываемой в платёжной системе, достаточно иметь соответствующий сертификат ФСБ России, который для российских HSM-модулей получен. Станислав Смышляев, «КриптоПро»: У нас не было сомнений в том, что можно воспроизвести функционал зарубежных HSM-модулей CNews: Вы начали разработку платежного HSM-модуля задолго до ухода иностранных вендоров с рос
29.10.2024 «КриптоКлюч»: SafeTech и «КриптоПро» объявляют о ребрендинге решения для мобильной электронной подписи

Компания SafeTech, российский разработчик инновационных решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота, и компания «КриптоПро» из сферы разработки средств криптографической защиты информации и развития инфраструктуры открытых ключей (PKI) на территории России, объявляют о ребрендинге совместного продукта – н
18.10.2024 ФНС обновит информационную систему силами компании, чью криптографическую защиту она регулярно покупает

Третья очередь для информационной системы ФНС Компания «КриптоПро» стала победителем конкурса на сумму 32 млн руб., который был организован акционерным обществом «Главный научный инновационный внедренческий центр» (АО «ГНИВЦ»). Ранее АО «ГНИВЦ» неод
15.07.2024 Компанию «КриптоПро» возглавил Станислав Смышляев

Компания КриптоПро, разработчик средств криптографической защиты информации, сообщает о назначении с 1
15.07.2024 Сменился гендиректор в разработчике криптографической защиты «КриптоПро»

Новый гендиректор «КриптоПро» Компания «КриптоПро», разработчик средств криптографической защиты информации, сообщила о назначении с 15 июля 2024 г. Станислава Смышляева на должность генерального директора
02.07.2024 Cистема Termit поддерживает безопасное удаленное подписание документов через «КриптоПро CSP»

Компания Orion soft объявила о проведении успешного тестирование совместимости собственной системы терминального доступа Termit c решением «КриптоПро CSP». Продукты работают бесшовно — заказчику не нужно самостоятельно сонастраивать их или устанавливать дополнительное ПО. Система Termit включена в реестр российского ПО (№5356 от 6

11.04.2024 Indeed Access Manager совместим с «КриптоПро NGate»

Компания «Индид», российский вендор программного обеспечения для защиты логического доступа, и «КриптоПро», российский разработчик средств криптографической защиты информации, сообщили о совместимости решений Indeed AM и «КриптоПро NGate» и возможности построения на их основе компл
16.02.2024 «КриптоSDK» получил положительное заключение ФСБ России

с биометрией в мобильных приложениях. Программный модуль, разработанный компаниями «Ростелеком» и «КриптоПро», обеспечивает бесшовную идентификацию и аутентификацию через ЕСИА и Единую биометр
24.07.2023 Ключевые носители Esmart Token 192K совместимы с «Криптопро CSP» 5.0 R3

Команда Esmart и специалисты компании «Криптопро» завершили совместный проект по тестированию своих продуктов и подтвердили совмести
29.06.2023 «КриптоПро Ключ» – новое слово в безопасности мобильной подписи

Компания «КриптоПро» объявляет о разработке принципиально нового комплексного продукта для мобильной подписи – «КриптоПро Ключ», мобильных SDK и мобильных приложений на их основе. Разработка ведет
15.02.2023 «ИТ-экспертиза» и «Криптопро» объявили о технологическом партнерстве

«ИТ-экспертиза» и «Криптопро» объявили о технологическом партнерстве. Разработчики объединяют усилия по развитию совместного решения, позволяющего импортозаместить решение Cisco AnyConnect, обеспечив защищенный у
22.12.2022 SafeTech выпустила обновленное решение PayControl

SafeTech совместно с «Криптопро» расширила возможности флагманского решения PayControl. Теперь решение работает с использованием сертифицированных СКЗИ «Криптопро CSP» и JCP, что позволяет реализовать формиро
19.07.2022 В ОС «Аврора» появилась мобильная электронная подпись в браузере

о возможным благодаря предустановленному расширению, которое поддерживает работу с комплектом СКЗИ «Криптопро» CSP 5.0 R3. Для использования новых возможностей пользователям предыдущих версий т
04.07.2022 Zero Trust Network Access в современных условиях

Специалисты компаний «КриптоПро» и «ИТ-экспертиза» реализовали архитектуру сетевого доступа с нулевым доверием (ZTN
06.04.2022 «Окуляр ГОСТ» – аналог Adobe Acrobat с плагином «КриптоПро»

«Окуляр ГОСТ» – свободное приложение созданное компанией «Лаборатория 50» для российских пользователей, использующих для работы документы в формате PDF. Программа работает, в том числе, и с «КриптоПро». Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория 50» – разработчика «Окуляр ГОСТ». «Окуляр ГОСТ» позволяет просматривать, печатать и рецензировать электронные документы, к
06.12.2021 Российские разработчики «КриптоПро» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость клиентского ПО КриптоПро NGate и мобильной операционной системы «Аврора»

«КриптоПро» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость клиентского ПО «КриптоПро NGate» и мобильной операционной системы «Аврора». Работа направлена на совершенствование к
10.08.2021 «Актив» и «Криптопро» представили решение для безопасного доступа

«Актив» и «Криптопро» представили решение для организации удаленной работы и безопасного доступа к корпоративным ресурсам организаций. Решение предполагает совместное использование высокопроизводительного
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4

ть работы электронных ключей линейки Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптопро JCP» версии 2.0 R4. Совместимость и корректность совместного использования доказана
15.07.2021 «Криптопро CSP» совместим с РЕД ОС

«Криптопро» и «Ред софт» подтвердили совместимость средства криптографической защиты информации «Криптопро CSP» версии 5.0 R2 и операционной системы РЕД ОС, в том числе на процессоре Baik
14.07.2021 «КриптоПро CSP 5.0 R2» для ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ

Компания «КриптоПро», партнер «Открытой мобильной платформы», сообщила о сертификации СКЗИ «КриптоПро CSP5.0 R2», поддерживающего работу с российской мобильной ОС «Аврора», на соответствие требова
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России

ГК Astra Linux и «КриптоПро» сообщают об успешном прохождении сертификации ФСБ СКЗИ «КриптоПро CSP» 5.0 R2. Криптопровайдер поддерживает современные отечественные алгоритмы шифрования из ГОСТ Р 34.12-2015
08.04.2021 Liberica JDK допущена ФСБ к использованию как среда функционирования новой версии «Криптопро JCP»

«Криптопро», поставщик средств криптографической защиты информации и средств ЭП, и Bellsoft, разработчик OpenJDK, объявили, что Liberica JDK вошла в список допустимых сред функционирования новой
22.09.2020 Подтверждена совместимость СДУ «Приоритет» и ОС Astra Linux

равления (СДУ) «Приоритет» с ОС семейства Astra Linux. Результаты проверок показали, что совместные решения работают корректно и могут применяться без ограничений, в том числе для использования СКЗИ «Криптопро» и подписания документов электронной цифровой подписью (ЭЦП). Работоспособность программного стека и его пригодность для ИТ-инфраструктур российских организаций, в том числе аттестова
18.09.2020 Сертификат электронной подписи можно получить дистанционно с помощью ЕБС

Компании «Ростелеком» и «Криптопро» подготовили типовое решение для подключения аккредитованных удостоверяющих центров к Единой биометрической системе. Теперь выдача квалифицированного сертификата электронной подписи м
14.09.2020 Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux

з «Орел» 2.12.22 и Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6. Результаты проверок показали, что продукты совместимы и могут использоваться без ограничений, в том числе в части применения СКЗИ «Криптопро» и электронной цифровой подписи (ЭЦП). Корректность работы программного стека и его пригодность для использования в организациях сферы здравоохранения официально подтверждена сертифик
19.08.2020 Совместная разработка резидента «Сколково» SafeTech и компании «КриптоПро» сертифицирована ФСБ

Резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» SafeTech и компания «КриптоПро» получили сертификат соответствия ФСБ России на свою совместную разработку myDSS SDK. Решение для формирования квалифицированной электронной подписи (КЭП) со смартфона позволит интегр
12.08.2020 TrueConf и «Криптопро» объявили о совместимости ПО для видеосвязи и средств защиты информации

TrueConf, ведущий российский производитель решений ВКС, и «Криптопро», разработчик средств криптографической защиты информации, успешно провели двустороннее тестирование на совместимость системы видеоконференцсвязи TrueConf Server и VPN-шлюза «Крипт
22.07.2020 Подтверждена совместимость продуктов «КРИПТО-ПРО» и РЕД ОС

и тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 и браузера chromium-gost (производства «КРИПТО-ПРО») с операционной
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про»

сть своих продуктов. По итогам тестовых испытаний подтверждена корректность совместной работы СКЗИ «КриптоПро JCP» версии 2.0 R2 и 2.0 R3 и электронных ключей JaCarta. Подписанный сертификат со
21.01.2020 «Техносерв» и «Криптопро» заключили партнерское соглашение

«Техносерв», российский системный интегратор, и разработчик средств криптографической защиты информации «Криптопро» объявили о заключении партнерского соглашения. Компания «Криптопро» − разработчик средств криптографической защиты информации (СКЗИ) и программно-аппаратных комплексов, обеспе
03.12.2019 Российская среда исполнения Java допущена ФСБ для использования с сертифицированной криптографией

BellSoft объявила о том, что программный продукт Liberica JDK (Java Development Kit) вошел в список допустимых сред функционирования новой версии «КриптоПро JCP 2.0 R3», получившей сертификат ФСБ РФ на средство криптографической защиты информации класса КС1. Теперь разработчики и пользователи Java-приложений могут использовать российскую

10.09.2019 Операционные системы НТЦ ИТ РОСА и продукты КриптоПро официально совместимы

Технологические партнеры НТЦ ИТ РОСА и компания КриптоПро провели совместное тестирование производимых продуктов. По итогам технологических и
06.08.2019 «Криптопро» исследовал типовое ИБ-решение «Ростелекома» для работы с ЕБС

ого типового решения по информационной безопасности для работы с Единой биометрической системой. Отчет о результатах исследования, которое по заказу «Ростелекома» провела лицензированная лаборатория «Криптопро», направлен в ФСБ России. На основании отчета после проведения экспертизы будет выдано заключение о соответствии типового решения «Ростелекома» требованиям согласованного ранее с ФСБ


Публикаций - 488, упоминаний - 573

КриптоПРО и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 71
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 53
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 51
Код Безопасности 812 46
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 44
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 42
Ростелеком 10948 41
9594 36
Oracle Corporation 7074 35
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 34
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 27
Информзащита 941 25
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 23
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 22
SafeTech - СэйфТек 133 21
Ред Софт - Red Soft 1236 21
Softline - Софтлайн 3743 20
Check Point Software Technologies 829 20
InfoWatch - Инфовотч 1185 19
Cisco Systems 5372 18
Yandex - Яндекс 9215 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
Directum - Директум 1268 16
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 16
Diasoft - Диасофт 1144 16
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 16
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 15
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 15
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 15
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 14
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 14
Pirit - Пирит 88 14
Intel Corporation 12811 14
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 13
Восход ФГБУ НИИ 721 13
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 25
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
Газпром ПАО 1493 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 12
Татнефть 243 11
Мосэнерго ПАО 132 11
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 9
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 8
Почта России ПАО 2370 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 5
Новатэк - ранее Новафининвест 76 4
Газпром трансгаз 157 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Ростех - Вертолеты России 180 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Вотрон 21 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 3
Пробизнесбанк АКБ 135 3
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 3
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Альфа-Банк 1979 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 3
Visa International 1993 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 126
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 95
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 78
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 37
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 36
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 10
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Федеральное казначейство России 1949 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 5
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 4
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Союз Экспортеров Сельхозпродукции - Международная Ассоциация Региональных Союзов поддержки экспорта сельхозпродукции 2 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
B.U.E.P.A.P. - The Baltic Union for Export Promotion of Agricultural Production - Балтийский Союз Содействия Экспорту Сельхозпродукции 1 1
Ассоциация производителей пива 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 231
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 172
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 168
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 163
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 144
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 139
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 138
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 129
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 103
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 87
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 60
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 59
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 59
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 56
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 54
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 46
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 214 44
Электронный документ - Electronic document 1579 44
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 43
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 41
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 40
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 39
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 38
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 36
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 36
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 34
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 33
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 32
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 32
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 31
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 30
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 408 29
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 29
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 29
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 28
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 28
КриптоПро CSP СКЗИ 255 128
Linux OS 11533 93
Microsoft Windows 16882 75
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 40
Apple iOS 8583 36
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 34
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 31
Google Android 15243 30
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 28
Oracle Java - язык программирования 3469 24
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 23
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 35 22
Apple macOS 2419 22
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 21
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 21
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 31 20
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 20
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 58 19
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 18
Новые облачные технологии - МойОфис 958 18
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 17
Microsoft Windows 2000 8678 16
InfoTeCS - ViPNet Client 122 15
КриптоПро Ngate 23 14
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 14
Axiom JDK СЗИ 175 14
КриптоПРО - КриптоКлюч - Мой Ключ 18 14
Mozilla Firefox - браузер 1951 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 13
Microsoft Windows 7 2007 13
Microsoft Office 4170 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 13
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 12
КриптоПро JCP СКЗИ 13 12
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 12
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 11
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 11
Смышляев Станислав 20 19
Курепкин Игорь 16 16
Луцик Павел 13 13
Беров Иван 44 10
Верестникова Дарья 43 9
Маслов Юрий 11 9
Мылицын Роман 111 8
Путин Владимир 3454 8
Гусев Дмитрий 92 7
Горелов Дмитрий 61 7
Калемберг Денис 32 5
Комиссаров Дмитрий 248 4
Ефимов Петр 39 4
Казак Максим 162 4
Санин Александр 54 4
Мещеряков Кирилл 23 4
Альперович Михаил 15 4
Чернова Наталья 4 4
Никифоров Николай 1138 3
Смирнов Алексей 269 3
Трушкин Константин 60 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Хайретдинов Рустэм 95 3
Рудычева Наталья 95 3
Кишковский Эдуард 17 3
Мамыкин Владимир 44 3
Быков Александр 16 3
Галицкий Александр 123 2
Евдокимов Андрей 95 2
Рубанов Владимир 76 2
Исмаилов Рашид 65 2
Белокрылов Александр 27 2
Калина Роман 62 2
Бутенко Юрий 65 2
Массух Илья 239 2
Ляпунов Игорь 132 2
Зимин Иван 10 2
Лукацкий Алексей 140 2
Кириенко Сергей 149 2
Попов Алексей 339 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 372
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 78
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 20
Европа 24963 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 14
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Израиль 2856 11
Украина 7928 11
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 10
Казахстан - Республика 6047 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
Россия - ДФО - Амурская область 954 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Япония 13807 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 5
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Россия - УФО - Свердловская область 1951 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 4
Европа Западная 1496 4
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 216
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 105
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 97
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 89
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 54
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 53
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 51
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 47
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 41
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 37
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 25
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 25
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 24
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 22
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 21
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 19
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 19
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 14
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 11
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 10
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 104 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
CNews TV 747 3
Ведомости 1466 2
РИА Новости 1033 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Forbes - Форбс 1002 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Медуза - Meduza 48 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Открытые системы ИД 176 1
CNews Северо-Запад 24 1
РБК Daily 91 1
Финансовая газета 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 29
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 18
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 4
Gartner - Гартнер 3658 3
Aberdeen Group 53 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Celent - Celent Communications 12 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
Cinebench 29 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Mordor Intelligence 35 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Forbes Global 2000 50 1
Zecurion Analytics 25 1
Computer Economics 32 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 8
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
Информзащита Учебный центр 38 6
РАН - Российская академия наук 2122 4
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 7 1
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 6 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 1
ЭОС Осенний документооборот 35 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
РусКрипто 26 6
ЭОС Весенний документооборот 14 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Docflow 148 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
Единый день голосования 143 2
Infosecurity - выставка 63 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews AWARDS - награда 571 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
LinuxWorld 52 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще