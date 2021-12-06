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КриптоПРО Крипто-ПРО

КриптоПРО - Крипто-ПРО


06.12.2021 Российские разработчики «КриптоПро» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость клиентского ПО КриптоПро NGate и мобильной операционной системы «Аврора»
10.08.2021 «Актив» и «Криптопро» представили решение для безопасного доступа
15.07.2021 «Криптопро CSP» совместим с РЕД ОС
14.07.2021 «КриптоПро CSP 5.0 R2» для ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России
08.04.2021 Liberica JDK допущена ФСБ к использованию как среда функционирования новой версии «Криптопро JCP»
19.08.2020 Совместная разработка резидента «Сколково» SafeTech и компании «КриптоПро» сертифицирована ФСБ
12.08.2020 TrueConf и «Криптопро» объявили о совместимости ПО для видеосвязи и средств защиты информации
22.07.2020 Подтверждена совместимость продуктов «КРИПТО-ПРО» и РЕД ОС
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про»
21.01.2020 «Техносерв» и «Криптопро» заключили партнерское соглашение
10.09.2019 Операционные системы НТЦ ИТ РОСА и продукты КриптоПро официально совместимы
06.08.2019 «Криптопро» исследовал типовое ИБ-решение «Ростелекома» для работы с ЕБС
05.07.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP»
24.01.2019 Astralinux получила совместимость с «Криптопро» на процессорах «Эльбрус» и Байкал»
16.10.2018 «КриптоПро» и Smart Engines предложили удостоверяющим центрам распознавать паспорта РФ
06.06.2018 «КриптоПро» и «Ред Софт» объявили о совместимости своих продуктов
04.12.2017 R-Style Softlab интегрировала свои системы ДБО с продуктами «КриптоПро»
31.03.2017 «Индид» и «КриптоПро» объявили об интеграции КриптоПро DSS и Indeed Card Management
21.02.2017 «КриптоПро» анализирует код своих продуктов с помощью PT Application Inspector
03.02.2017 Продлен сертификат ФСБ России на «КриптоПро Рутокен CSP»
27.09.2016 «КриптоПро CSP» и «Рутокен» оснащены поддержкой процессора Baikal-T1
22.03.2016 Positive Technologies и «Крипто-Про» интегрировали свои решения для защиты электронной подписи
01.02.2016 USB-токены «Рутокен» с неизвлекаемыми ключами электронной подписи повышают защищенность «КриптоПро CSP»
16.11.2015 «КриптоПро ФКН CSP» 3.9 с поддержкой токенов JaCarta сертифицирован ФСБ России
31.08.2015 «КриптоПро ФКН CSP» 3.9 с поддержкой токенов JaCarta получил положительное заключение ФСБ
25.08.2015 «Хоулмонт» и «КриптоПро» стали партнерами
25.12.2014 USB-токены и смарт-карты JaCarta и eToken совместимы с криптопровайдерами «КриптоПро CSP» и «КриптоПро JCP»
01.10.2014 «Сервионика» интегрирует свои сервисы с криптографическими средствами «Крипто-Про»
19.08.2014 ТВЭЛ внедряет систему защиты мобильного доступа вместе с Digital Design и «Крипто-Про»
11.02.2014 Совместный продукт «Крипто-Про» и «Актив» получил сертификат ФСБ
21.10.2013 «Крипто-Про» начинает продажи решения «Защищенная мобильность» от Digital Design
06.08.2013 Линейка «Защищенная мобильность» Digital Design включена в каталог решений «Крипто-Про»
20.07.2012 СКЗИ «КриптоПро eToken CSP» оснащено поддержкой считывателя смарт-карт SafeTouch
21.09.2010 "Крипто-Про" подводит итоги: 10 лет на переднем краю ИБ
25.08.2010 «КриптоПро IPsec» обеспечит защищенную передачу данных в IP-сетях
04.02.2010 «Инпас» и «Крипто-Про» протестировали совместное решение для Java-карт стандарта Global Platform
08.09.2009 Ключи eToken совместимы со всеми версиями «КриптоПро CSP»
28.11.2008 Perimetrix и «Крипто-Про» договорились о партнерстве в области ИБ
12.09.2008 «Крипто-Про» спроектировала удостоверяющий центр ЭЦП системы ОМС РФ

Публикаций - 308, упоминаний - 358

КриптоПРО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 53
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 38
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 31
Oracle Corporation 6035 25
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 24
Программный продукт ГК 3960 23
6072 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 22
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 18
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 18
IBM - International Business Machines Corp 8941 17
Информзащита 641 15
Код Безопасности 432 14
Cisco Systems 4720 14
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 14
Pirit - Пирит 78 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 11
SAP SE 4595 11
Signal-COM - Сигнал-КОМ 39 10
Directum - Директум 830 10
Check Point Software Technologies 694 10
Intel Corporation 11262 9
Diasoft - Диасофт 534 9
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 9
Canon 1339 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 9
Восход ФГБУ НИИ 529 9
Docsvision - ДоксВижн 948 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 8
InfoWatch - Инфовотч 842 8
Xerox 1091 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 8
Yandex - Яндекс 5015 8
Jolla - Sailfish Holding 62 7
Такском - Taxcom 201 7
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 7
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 495 7
Корус Консалтинг ГК 1014 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
Мосэнерго ПАО 112 7
РЖД - Российские железные дороги 1458 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
Татнефть 182 6
Почта России ПАО 1853 6
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 5
Газпром ПАО 1008 4
Вотрон 17 3
Пробизнесбанк АКБ 126 3
Открытие ФК 2713 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 3
Ростех - Вертолеты России 149 2
Открытие ФК - Петрокоммерц 47 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 90 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 206 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
UBS AG 295 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 186 2
Сокольники - Парк культуры и отдыха 98 2
Аэрофлот - Aeroflot 648 2
Альфа-Банк 1476 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
ВТБ Факторинг 24 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
ВТБ - ВТБ24 658 1
Airbnb 76 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 74 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 1
Транснефть 232 1
Царицын капитал 22 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг 41 1
Славнефть - Мегионнефтегаз 10 1
Бином 21 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 145 1
GM - General Motors 434 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 69
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 52
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 45
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 21
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 13
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
Президент Российской Федерации 3770 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 5
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 29 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 5
Счётная палата РФ 628 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 4
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России 101 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Мосгордума - Московская городская Дума 120 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 3
Таможня - Таможенная служба 421 3
Правительство Москвы 1640 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 3
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 72 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 0 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 117
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 68
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 1330 53
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 44
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Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 29
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 29
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USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 570 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 21
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 18
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 16
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 225 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 15
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 148 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 14
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 10
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ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 85 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 9
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 7
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 7
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КриптоПро CSP СКЗИ 144 78
Linux OS 7669 52
Microsoft Windows 10 11713 35
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 22
Apple iOS 6422 22
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 216 18
Aladdin JaCarta СКЗИ 257 15
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 14
Microsoft Windows 7 1780 13
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ЭОС Дело СЭД 4365 12
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Oracle Java - язык программирования 2554 11
Microsoft Office 3247 11
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 221 10
Microsoft Windows 2104 10
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Apple macOS 1457 10
OpenText Documentum 350 10
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 9
КриптоПро myDSS 18 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 9
InfoTeCS - ViPNet Client 68 9
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 9
Apple iPad 3663 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 9
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 8
Ред ОС 312 8
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Microsoft Windows XP 2291 7
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Microsoft Windows 2000 2856 7
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Беров Иван 42 8
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Маслов Юрий 10 8
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Мылицын Роман 85 6
Ефимов Петр 37 4
Комиссаров Дмитрий 192 4
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Мещеряков Кирилл 22 3
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Никифоров Николай 1161 3
Смирнов Алексей 166 3
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Гришанова Ирина 26 2
Зимин Иван 7 2
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Голдбергс Алексей 5 2
Массух Илья 202 2
Исмаилов Рашид 47 2
Баласанян Владимир 42 2
Калина Роман 61 2
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Белокрылов Александр 24 2
Сушкевич Антон 60 2
Ухлинов Леонид 58 2
Бутенко Юрий 64 2
Кириенко Сергей 139 2
Лукацкий Алексей 89 2
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Рустамов Рустам 202 2
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Россия - РФ - Российская федерация 108428 172
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 24
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 7
Украина 6212 7
Беларусь - Белоруссия 3525 7
Европа 12319 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 5
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 289 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 5
Россия - ЦФО - Калужская область 767 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 351 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 4
Россия - ПФО - Самарская область 939 4
Казахстан - Республика 4467 4
Германия - Федеративная Республика 8903 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 4
Россия - ЮФО - Астраханская область 525 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 412 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 3
Япония 10069 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 585 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 339 3
Европа Западная 1329 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 3
Россия - СФО - Омская область 517 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 332 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 108
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 50
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 17
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 13
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 9
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 5
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 4
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 3
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
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TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
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Forbes - Форбс 591 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
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Zecurion Analytics 25 1
Computer Economics 32 1
Forbes Global 2000 32 1
Информзащита Учебный центр 38 6
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 64 3
Softline Education - Академия АйТи 55 2
РАН - Российская академия наук 1397 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 40 2
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
АИС - Академия информационных систем 56 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 25 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 35 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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