Подтверждена совместимость продуктов «КРИПТО-ПРО» и РЕД ОС

Компании «КРИПТО-ПРО» и «РЕД СОФТ» в рамках технологического партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 и браузера chromium-gost (производства «КРИПТО-ПРО») с операционной системой РЕД ОС (производства РЕД СОФТ). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

КриптоПро CSP – средство криптографической защиты информации, предназначенное для авторизации и обеспечения юридической значимости электронных документов; обеспечения конфиденциальности и контроля целостности информации; обеспечения аутентичности, конфиденциальности и имитозащиты соединений по протоколу TLS; управления криптографическими ключами.

Chromium-gost – развиваемый сообществом разработчиков веб-браузер с открытым исходным кодом на основе Chromium с поддержкой криптографических алгоритмов ГОСТ, реализованных в КриптоПро CSP, при установке защищённых соединений через интерфейс msspi.

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).