Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Подтверждена совместимость продуктов «КРИПТО-ПРО» и РЕД ОС

ПО Софт
, Текст: Эльяс Касми

Компании «КРИПТО-ПРО» и «РЕД СОФТ» в рамках технологического партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 и браузера chromium-gost (производства «КРИПТО-ПРО») с операционной системой РЕД ОС (производства РЕД СОФТ). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

КриптоПро CSP – средство криптографической защиты информации, предназначенное для авторизации и обеспечения юридической значимости электронных документов; обеспечения конфиденциальности и контроля целостности информации; обеспечения аутентичности, конфиденциальности и имитозащиты соединений по протоколу TLS; управления криптографическими ключами.

Chromium-gost – развиваемый сообществом разработчиков веб-браузер с открытым исходным кодом на основе Chromium с поддержкой криптографических алгоритмов ГОСТ, реализованных в КриптоПро CSP, при установке защищённых соединений через интерфейс msspi.

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Другие материалы рубрики

CNews Analytics выпустил первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи

Microsoft втихую лишила пользователей старейших компонентов Windows. Как их вернуть

Появился бесплатный сервис для быстрого оформления ОСАГО, который «не навязывает дополнительные услуги»

Опаснейшая уязвимость 17 лет угрожала пользователям Windows Server. Видео

ОС Linux за полгода увеличила рыночную долю в 2 с лишним раза

Windows научилась размечать жесткие диски правильно. До этого их годами размечали вопреки рекомендациям Microsoft

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2020 году

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live