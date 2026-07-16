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Google Chrome OS Chromium OS

Google Chrome OS - Chromium OS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.07.2026 ФСБ создаст реестр браузеров, обязанных устанавливать российские сертификаты безопасности 1
04.06.2025 Какой корпоративный браузер выбрать? Сравниваем решения для бизнеса в России 1
03.06.2025 Браузер Chrome вводит санкции против всех россиян. Прекращается поддержка важнейших плагинов, без которых сломаются «Госуслуги» 1
13.03.2024 Обновление ОС «Альт Сервер» 10.2 и «Альт Рабочая станция» 10.2: выбор конфигурации, шаблоны групповых политик, режим OEM-установки и многое другое 1
24.04.2023 Обзор российской операционной системы «ОСнова» 1
10.03.2023 Портал госзакупок прекращает работать в браузере Internet Explorer 1
24.08.2022 Ngenix реализовал поддержку SSL/TLS-сертификатов с российской криптосистемой ГОСТ 34.10 1
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» 1
22.07.2021 Владельцы хромбуков массово потеряли доступ к своим файлам из-за опечатки программиста длиной в один символ 1
17.12.2020 Google тихо поглотила компанию, которая бесплатно превращает древние ПК в хромбуки 1
22.07.2020 Подтверждена совместимость продуктов «КРИПТО-ПРО» и РЕД ОС 1
05.11.2019 Подтверждена совместимость новых версий «Альт 8 СП РС» и МИС «БАРС.Здравоохранение» 1
29.07.2019 Выпущен Linux-ноутбук для параноиков по цене дешевого смартфона. Видео 1
06.02.2017 Рассекречены фото и сборка таинственной новой Windows 1
21.07.2014 Google полностью преображает Chrome OS. ФОТО 1
04.02.2013 rollApp сделал доступным Open Office на ChromeOS 1
10.11.2010 Подробности о Chrome OS: никаких локальных приложений 1
09.11.2010 Chrome OS не позволит пользователям запускать локальные приложения 1
25.08.2010 Слух: Acer создала собственный ноутбук для Chrome OS 1
02.02.2010 Google готовит свой планшет. ФОТО 1
01.12.2009 Предварительный вариант Chrome OS можно запустить с 1-ГБ флешки 1
30.11.2009 Dell создал ОС для нетбуков на коде Google 1
30.11.2009 Dell выпустила операционную систему на базе Google Chromium OS 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Google Chrome OS и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12640 14
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 6
Dell EMC 5172 4
Yandex - Яндекс 9150 4
Acer Group - Acer Inc 2767 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 933 4
Microsoft Corporation 25733 3
Dell Technologies - Dell Computer 2212 3
HP Inc. 5878 3
Samsung Electronics 11024 2
X Corp - Twitter 2934 2
Apple Inc 13106 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2166 2
Ред Софт - Red Soft 1220 2
Toshiba Corporation 2979 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 531 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 2
Google - Neverware 3 2
Ростелеком 10904 1
Xiaomi 2206 1
Intel Corporation 12795 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
AMD - Advanced Micro Devices 4628 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 770 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 1
Telegram Group 2914 1
БАРС Груп 576 1
Red Hat 1378 1
HTC Corporation 1512 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 1
Dropbox 527 1
Allwinner Technology 23 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
SanDisk 342 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 1
Synaptics 26 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 579 1
RBI 29 1
Nvidia Corp 3972 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1729 1
Kickstarter 136 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13717 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5626 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5621 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5406 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 174 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1515 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28151 18
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8601 14
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9967 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64660 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15396 7
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1896 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27299 6
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 6
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