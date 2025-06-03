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Мелкумян Наталья


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Браузер Chrome вводит санкции против всех россиян. Прекращается поддержка важнейших плагинов, без которых сломаются «Госуслуги» 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Мелкумян Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11985 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 415 1
Yandex - Яндекс 7826 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 38 1
Электронный документ - Electronic document 1488 1
CAdES - CMS Advanced Electronic Signatures - стандарт электронной подписи 15 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 744 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 330 1
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3990 1
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Opera Browser - Браузер 1028 1
КриптоПро ЭЦП 14 1
Vivaldi - Браузер 95 1
Mozilla Firefox - браузер 1901 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 445 1
Apple Safari - браузер 866 1
StatCounter 418 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5486 1
Google Chrome - браузер 1601 1
Быков Иван 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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