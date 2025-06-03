Браузер Chrome вводит санкции против всех россиян. Прекращается поддержка важнейших плагинов, без которых сломаются «Госуслуги»

Google перестанет поддерживать расширения для работы с электронной подписью. «Под нож» пойдут плагины для «КриптоПро» и «Госуслуг». Отключение состоится до конца июня 2025 г.

Новые санкции Google

В браузере Google Chrome перестанут работать российские расширения для работы с электронной подписью, сообщили CNews представители отечественной экосистемы «Контур». Они перестанут функционировать до конца июня 2025 г.

Как рассказал CNews ведущий эксперт Удостоверяющего центра «Контура» Иван Быков, проблема коснется в первую очередь расширений для плагинов «КриптоПро» (CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in) и «Госуслуг» («Расширение для плагина Госуслуг»).

Эти плагины необходимы для корректной работы Chrome с российскими криптографическими системами, установленными и работающими устройствами. К примеру, с их помощью браузер проверять, есть ли на устройстве ключи электронной подписи или формировать квалифицированную электронную подпись на сайтах, порталах или в системах.

geralt / Pixabay Chrome - самый популярный браузер как в мире, так и в России

Такая подпись является эквивалентом обычной рукописной, вследствие чего ее можно применять для подписания электронных документов, имеющих юридическую значимость.

Чтобы все работало корректно, нужно установить плагины электронной подписи на ПК, а в браузер внедрить соответствующие фирменные расширения. Именно эти расширения для плагинов «КриптоПро» или «Госуслуг» и перестанут работать в Chrome до конца июня 2025 г.

Что произошло

По словам Быкова, проблема кроется в новейших версиях Chrome, но он не уточнил, в каких именно. На момент выпуска материала браузер был доступен в стабильной версии 137, вышедшей 21 мая 2025 г., тогда как Chrome 138 увидит свет 18 июня 2025 г. Релиз версии 139 запланирован на 30 июля 2025 г.

Быков подчеркнул что новые версии Chrome «не поддерживают расширения этих плагинов и автоматически отключают их». Притом повторно скачать их не представляется возможным.

Как спастись

Chrome – это своего рода базовый браузер, очень многие популярные обозреватели, включая Edge, Opera, Vivaldi и российский «Яндекс Браузер» очень тесно связаны с ним на уровне движка. Быков утверждает, что в «Яндекс Браузере» расширения продолжат работать.

Также, чтобы спастись от нововведений Chrome, можно принудительно отключить обновления Chrome или вручную установить более старую его версию, если апдейт уже установился (браузер обновляется в фоновом режиме). Быков также рекомендует перейти на «Яндекс Браузер» или на Mozilla Firefox, который, стоит отметить, популярностью в России, в отличие от Chrome, почти не пользуется.

Согласно статистике StatCounter, в мае 2025 г. Firefox удерживал лишь 3,41% российского рынка браузеров, что соответствует шестому месту. Chrome на первом месте с долей 45,07%, «Яндекс Браузер» на второй позиции с 29,69%, а за ним следуют Apple Safari (8,33%) и Opera (6,73%).

Удалять – плохо

В «Контуре» сообщили CNews, что после прекращения действия расширений для «КриптоПро» и «Госуслуг» можно попытаться повторно включить их, если они не удалены с компьютера. Для этого в Chrome нужно открыть меню «Расширения» и нажать на кнопку «Управление расширениями», после чего перейти в раздел «Мои расширения». В появившемся окне нужно найти и активировать расширения CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in и «Расширение для плагина Госуслуг».

Удалять эти разрешения нельзя – повторно установить их обычными методами не выйдет.

Комментарий «Контура»

После публикации материала в редакцию CNews поступили комментарии Ивана Быкова. На вопрос CNews, какие еще плагины пострадают, он ответил: «Пострадают все плагины, расширения которых сейчас есть в магазине расширений Google Chrome с параметром manifest v2».

Manifest – это платформа расширений браузеров, разработанная Google. Сама Google считает версию v2 устаревшей – в 2022 г. она начала постепенный переход на v3, со множеством изменений и отличий от v2.

На вопрос редакции, касается ли проблема только Google Chrome, или же это общая беда всех браузеров на его основе, Иван ответил: «Сейчас проблема касается только Google Chrome, другие браузеры не анонсировали отказ от работы с расширениями на manifest v2».

Также он прокомментировал вопрос о том, почему «Яндекс Браузер» продолжает работать с расширениями. «"Яндекс.Браузер" пока не анонсировал такой поддержки (от поддержки manifest v2 – прим. CNews)», – сказал Иван Быков.