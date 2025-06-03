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CAdES CMS Advanced Electronic Signatures стандарт электронной подписи


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Браузер Chrome вводит санкции против всех россиян. Прекращается поддержка важнейших плагинов, без которых сломаются «Госуслуги» 1
21.10.2024 Ключевые носители Esmart Token совместимы с приложением «Окуляр ГОСТ» 1
30.08.2023 К началу учебного года «Мойофис» добавил более 600 улучшений в офисное ПО для школ 1
20.06.2023 Крупное обновление «Мойофис»: 1300 изменений, улучшений и новых функций 1
20.06.2023 В «Мой офис» встроили электронную подпись. Теперь документооборот стал юридически значимым 1
15.06.2023 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ на ViPNet OSSL 1
28.04.2023 Раис Ахкямов, ELMA: Мы переосмыслили СЭД и создали единое пространство для работы с документами, доверенностями и МЧД 1
13.04.2023 «Окуляр ГОСТ» теперь совместим с операционными системами РОСА 1
15.02.2023 Подтверждена совместимость ПО для работы с PDF-документами «Окуляр ГОСТ» с «Ред ОС» 1
06.04.2022 «Окуляр ГОСТ» – аналог Adobe Acrobat с плагином «КриптоПро» 1
29.11.2021 Как проверить ЭЦП? 1
09.07.2021 Минцифры и Росархив строят платформу хранения электронных документов чиновников 1
08.04.2021 Liberica JDK допущена ФСБ к использованию как среда функционирования новой версии «Криптопро JCP» 1
02.09.2020 «Сургутнефтегаз» переносит миллион документов в электронный архив 1
03.12.2019 Российская среда исполнения Java допущена ФСБ для использования с сертифицированной криптографией 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

CAdES и организации, системы, технологии, персоны:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 414 7
Лаборатория 50 7 4
Oracle Corporation 6761 2
Bellsoft - БеллСофт 52 2
Google LLC 11960 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2075 2
SAP SE 5334 1
Directum - Директум 1126 1
Red Hat 1326 1
Восход ФГБУ НИИ 658 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 143 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 338 1
Ред Софт - Red Soft 797 1
Adobe Systems 1559 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 475 1
Nginx - Энджайникс 176 1
Новые облачные технологии (НОТ) 456 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 312 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 38 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4973 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4409 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 92 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 135 1
Федеральное казначейство России 1816 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 116 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 125 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 27 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3981 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12855 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30602 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24868 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29105 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4388 4
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 326 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26035 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11488 4
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 352 4
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 397 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31929 3
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 242 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1208 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6510 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9559 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 2
Электронный документ - Electronic document 1484 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1983 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5587 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 778 2
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 95 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1165 2
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 204 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12996 2
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 111 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2255 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2061 2
MAC - Message Authentication Code - код аутентификации послания - Имитовставка 5 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12905 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21851 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11894 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5973 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10595 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2601 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 147 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1989 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2112 5
КриптоПро CSP СКЗИ 217 5
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 332 3
Microsoft Windows 15912 3
Лаборатория 50 - Окуляр ГОСТ 7 3
Linux OS 10244 3
Новые облачные технологии - МойОфис 813 3
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 119 3
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 31 3
КриптоПро JCP СКЗИ 13 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2999 2
Oracle Java - язык программирования 3141 2
Oracle Java Development Kit - JDK 175 2
BellSoft - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 39 2
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 118 2
OpenJDK - Open Java Development Kit 115 2
Oracle TCK - Oracle Technology Compatibility Kit 15 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 891 2
Linux - Debian GNU 491 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1051 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1378 2
Apple macOS 2113 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 838 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 127 2
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 770 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 2
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 110 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 28 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 284 1
Red Hat - Linux Fedora 226 1
Архивный фонд РФ 103 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 298 1
Intel x86 - архитектура процессора 1912 1
Google Android 14287 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5457 1
Apple iOS 7976 1
Минцифры РФ - Госключ 160 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 30 1
Щеглов Петр 62 3
Белокрылов Александр 27 2
Маслов Юрий 10 1
Ахкямов Раис 12 1
Глыбин Александр 2 1
Галиева Лилия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 13
Греция - Греческая Республика 985 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9123 8
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 410 7
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 986 7
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 910 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7952 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4247 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3516 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6441 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8234 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30207 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1604 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 270 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 110 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24818 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2553 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6174 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10195 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6363 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2947 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2507 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2426 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1668 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 785 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 82 1
Физика - Physics - область естествознания 2691 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19258 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11141 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5097 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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