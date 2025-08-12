«КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» совместимы с «КриптоПро Архив»

Компании «Крипто-ПРО» и «Цифровые технологии» объявили о подтверждении совместимости форматов архивной подписи в программных продуктах для подписи «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» и системы долговременного хранения электронных документов «КриптоПро Архив». Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии».

Программный комплекс «КриптоПро Архив»: обеспечивает долговременное хранение электронных документов, подписанных электронной подписью; улучшает электронные подписи документов разных типов, сохраняя их юридическую значимость благодаря специальным меткам (штампам); контролирует срок истечения электронных подписей в СХЭД и при необходимости автоматически их обновляет; хранит информацию о статусах проверки подписей на протяжении всего срока хранения документов; контролирует сроки хранения документов согласно закону.

Возможности «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ»: формирование электронной подписи по стандартам CAdES-BES (базовая подпись), CAdES-T (подпись с меткой времени), CAdES-X Long Type1 (с меткой времени и статусом сертификата), CAdES-A (подпись c архивной меткой); подпись документов формата PDF встроенной подписью PAdES-BES, PAdES-T, PAdES-XLT1 PAdES-A; проверка действительности электронной подписи с формированием протокола (отчета) о проверке.

Ключевые аспекты совместимости

В корпоративных и информационных системах, планирующих организацию и внедрение собственной системы электронного хранения документов, «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ», за счет многообразия поддерживаемых стандартов, будут полезны для начального формирования электронной подписи документов, предназначенных для долговременного хранения.

«КриптоПро Архив» обеспечивает централизованный контроль, массовую проверку и обновление подписей для всех документов в СХЭД, тем самым электронные документы на протяжении всего срока их хранения останутся проверяемыми, т.е. юридически значимыми.

Для выборочной проверки любого документа в архиве можно использовать локально установленный «КриптоАРМ». Если у СХЭД присутствует веб-интерфейс, то для таких случаев доступен вызов приложений «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» по API.