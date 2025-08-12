Разделы

ПО Цифровизация Импортонезависимость
|

«КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» совместимы с «КриптоПро Архив»

Компании «Крипто-ПРО» и «Цифровые технологии» объявили о подтверждении совместимости форматов архивной подписи в программных продуктах для подписи «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» и системы долговременного хранения электронных документов «КриптоПро Архив». Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии». Об этом CNews сообщили представители «Цифровых технологий».

Программный комплекс «КриптоПро Архив»: обеспечивает долговременное хранение электронных документов, подписанных электронной подписью; улучшает электронные подписи документов разных типов, сохраняя их юридическую значимость благодаря специальным меткам (штампам); контролирует срок истечения электронных подписей в СХЭД и при необходимости автоматически их обновляет; хранит информацию о статусах проверки подписей на протяжении всего срока хранения документов; контролирует сроки хранения документов согласно закону.

Возможности «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ»: формирование электронной подписи по стандартам CAdES-BES (базовая подпись), CAdES-T (подпись с меткой времени), CAdES-X Long Type1 (с меткой времени и статусом сертификата), CAdES-A (подпись c архивной меткой); подпись документов формата PDF встроенной подписью PAdES-BES, PAdES-T, PAdES-XLT1 PAdES-A; проверка действительности электронной подписи с формированием протокола (отчета) о проверке.

Ключевые аспекты совместимости

В корпоративных и информационных системах, планирующих организацию и внедрение собственной системы электронного хранения документов, «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ», за счет многообразия поддерживаемых стандартов, будут полезны для начального формирования электронной подписи документов, предназначенных для долговременного хранения.

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

«КриптоПро Архив» обеспечивает централизованный контроль, массовую проверку и обновление подписей для всех документов в СХЭД, тем самым электронные документы на протяжении всего срока их хранения останутся проверяемыми, т.е. юридически значимыми.

Для выборочной проверки любого документа в архиве можно использовать локально установленный «КриптоАРМ». Если у СХЭД присутствует веб-интерфейс, то для таких случаев доступен вызов приложений «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» по API.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать?

Антивирусы больше не нужны, новый вредонос уничтожает их по щелчку пальцев. Не помогают даже «Касперский» и знаменитые Sophos и Bitdefender

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Начальника научного центра Минобороны России судят по обвинению во многомиллионных взятках

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

Гендиректор GitHub ушел в отставку. Нового назначать не будут, разработчики вольются в команду Microsoft

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще