Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile

Подтверждена совместимость «КриптоАРМ ГОСТ» с операционными системами «Альт» авершили тестирование и подтвердили полную совместимость средства электронной подписи и шифрования «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 с операционными системами «Альт Рабочая станция» 11, «Альт Рабочая с

Завершено тестирование «КриптоАРМ Mobile» на ОС «РОСА Мобайл» 2.1 НТЦ ИТ РОСА и ООО «Цифровые технологии» успешно завершили цикл тестирования мобильного приложения «КриптоАРМ Mobile» на операционной системе «РОСА Мобайл» 2.1. По итогам испытаний подтверждена

«КриптоАРМ» подтвердили совместимость с «Ред АДМ» и «Ред Виртуализацией» являют о подтверждении совместимости приложений для электронной подписи и шифрования «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» и систем

«Инферит ОС» и «Цифровые технологии» подтвердили совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и «КриптоАРМ ГОСТ 3» для шифрования на рабочих станциях oftline) и компания «Цифровые технологии» объявили о полной совместимости программного обеспечения «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 с операционной системой «МСВСфера АРМ 9». Это гарантирует безопасное

«КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» совместимы с «КриптоПро Архив» ерждении совместимости форматов архивной подписи в программных продуктах для подписи «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» и системы долговременного хранения электронных документов «КриптоПро Архив».

Цифровые технологии представили бесплатную версию «КриптоАРМ» ния программного продукта для электронной подписи, шифрования и управления цифровыми сертификатами «КриптоАРМ». Выпущена новая версия КриптоАРМ 6.1 с включенной в состав программы библио

«КриптоАРМ» совместим с «АльтерОС 2025» специалистами «АЛМИ Партнер» завершили тестирование программ для электронной подписи и шифрования «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ» ГОСТ в среде отечественной операционной системы «АльтерОС 202

Московский фонд реновации внедрил подпись PDF на базе «КриптоАРМ» Московский фонд реновации жилой застройки успешно внедрил отечественное ИТ-решение на базе «КриптоАРМ ГОСТ» для электронной подписи PDF-документов взамен ушедшим с рынка иностранным про

Приложение «КриптоАРМ ГОСТ 3» совместимо с «Pед OC M» Компании «Цифровые технологии» и «Ред Софт» подтвердили совместимость приложения «КриптоАРМ ГОСТ 3» и мобильной операционной системы «Ред ОС М». Об этом CNews сообщили предста

Компания «Цифровые технологии» выпустила «КриптоАРМ Mobile» для ОС «Аврора» зработчик решений в области информационной безопасности, объявтила о выпуске мобильного приложения «КриптоАРМ Mobile», предназначенного для работы под управлением операционной системы «Аврора»

«КриптоАРМ» для ViPNet совместим с ViPNet CSP ионной безопасности для защищенного обмена электронными документами. Ключевые продукты: КриптоАРМ, «КриптоАРМ» ГОСТ, «КриптоАРМ» ViPNet, ID.Trusted.Net, IDM.Trusted.Net, Trusted Java, Trusted T

«КриптоАРМ ГОСТ» совместим с почтовым сервером TEGU о функционирования приложения для электронной подписи и шифрования со встроенным почтовым клиентом «КриптоАРМ ГОСТ» и почтового сервера нового поколения TEGU. Результаты проверки зафиксированы

Подтверждена совместимость ОС «Альт» с «КриптоАРМ ГОСТ 3» Сервер 10», «Альт Рабочая станция 10» и «Альт СП Рабочая станция релиз 10» с программным продуктом «КриптоАРМ ГОСТ 3», разработанным компанией «Цифровые технологии». Результаты тестов зафиксиро

«КриптоАРМ ГОСТ» совместим с РОСА «Хром» НТЦ ИТ РОСА завершили тестирование совместимости приложения для использования подписи и шифрования «КриптоАРМ ГОСТ» с операционной системой РОСА «Хром» 12 Рабочая станция. По его результатам по

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с «КриптоАРМ ГОСТ» операционной системы «AlterOS» с приложением для формирования электронной подписи и защиты данных «КриптоАРМ ГОСТ 2». Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем сертификате совместимост

«Цифровые технологии» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации ии» и «Актив» подтвердили корректность совместной работы программы для подписи и шифрования файлов «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 и устройств «Рутокен». Компании провели серию тестирований на совмес

Продукты «Мой офис» совместимы с приложением «КриптоАРМ ГОСТ» для электронной подписи и шифрования местимость продуктов «Мой офис» с приложением для формирования электронной подписи и защиты данных «КриптоАРМ ГОСТ». Об этом CNews сообщили представители компании «Мой офис». Пользователи могут

В экосистеме ОС «Аврора» появилось приложение «КриптоАРМ ГОСТ» для организации защищенного документооборота Компания «Цифровые технологии» выпустила первую версию приложения «КриптоАРМ ГОСТ» для ОС «Аврора» 4.0. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая

«Цифровые технологии» и «Ред софт» протестировали новые версии продуктов вместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили полноценную и бесперебойную работу программы «КриптоАРМ ГОСТ» (производства «Цифровые технологии») на операционной системе РЕД ОС (производ

Подтверждена совместимость ПО «КриптоАРМ стандарт плюс» с электронными ключами JaCarta вместимость своих продуктов. Согласно сертификату совместимости, подписанному по результатам тестирования, была подтверждена корректность работы электронных ключей JaCarta с программным обеспечением «КриптоАРМ стандарт плюс» версии 5.4.3 и выше. Совместимость доказана для USB-токенов и смарт-карт JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta PKI, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta PKI/BI

Подтверждена совместимость ОС «Альт 8 СП» с «КриптоАРМ ГОСТ» и «Самсон» ммных продуктов: медицинской информационной системы «Самсон» производства компании «Самсон групп»; «КриптоАРМ ГОСТ», программы для создания и проверки электронной подписи, а также защиты данных

«Цифровые технологии» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов «Цифровые технологии» и «Ред Софт» завершили тестовые испытания совместимости программы «КриптоАРМ ГОСТ» с операционной системой РЕД ОС. По итогам тестирования был подписан сертифика

Смарт-карты и USB-токены «Аладдин Р.Д.» совместимы с «КриптоАРМ» 5.3 от компании «Цифровые технологии» ии», российский разработчик и поставщик программного обеспечения в области криптографической защиты информации, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость обновлённой версии программы «КриптоАРМ» (версия 5.3) с продуктами линеек JaCarta и eToken. Сертификаты совместимости, подписанные компаниями, подтверждают корректность работы универсальной программы для шифрования и электр

Смарт-карты и USB-токены JaCarta и eToken протестированы на совместимость с «КриптоАРМ» 5.2 тавщик программного обеспечения в области криптографической защиты информации, завершили тестовые испытания на совместимость USB-ключей и смарт-карт JaCarta и eToken с обновлённой версией приложения «КриптоАРМ». Как говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews, сертификаты, подписанные компаниями по результатам тестирования, свидетельствуют о корректности работы универ

Электронные ключи JaCarta и eToken совместимы с новой версией «КриптоАРМ» вые технологии», российский разработчик и поставщик программного обеспечения в области криптографической защиты информации, завершили тестовые испытании на совместимость обновлённой версии программы «КриптоАРМ» с электронными ключами семейств JaCarta и eToken. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», сертификаты совместимости, подписанные компаниями, подтверждают корректность работы универсальн

Смарт-карты и USB-токены JaCarta совместимы с приложением «КриптоАРМ» криптографической защиты информации, подписали сертификат технологической совместимости электронных ключей и смарт-карт JaCarta с универсальной программой для шифрования и электронной подписи файлов «КриптоАРМ». Об этом CNews сообщили в компании «Аладдин Р.Д.». Сертификаты совместимости подтверждают корректность работы продуктов линейки JaCarta с приложением «КриптоАРМ» версий 4.7.1.

СКЗИ «КриптоАРМ» версии 4 сертифицировано ФСБ России Компании «Крипто-Про» и «Цифровые технологии» сообщили о получении выписки из заключения ФСБ России о соответствии СКЗИ «КриптоАРМ» версии 4 требованиям, предъявляемым к средствам криптографической защиты информации по классам КС1, КС2. Таким образом, продукт «КриптоАРМ» обеспечивает полное соответствие тр

Анонсирована новая версия «КриптоАРМ» 4.2 Компания Digt выпустила новую версию программного продукта «КриптоАРМ» 4.2, главной новинкой которой стало расширение функционала «КриптоАРМ Станд

«КриптоТри» - комплексный продукт для работы в PKI опровайдер «КриптоПро CSP», реализующий сертифицированные криптоалгоритмы, и клиентское приложение «КриптоАРМ» для выполнения операций шифрования и ЭЦП. Ключи и цифровые сертификаты хранятся на

Анонсирован новый модуль «Веб-сервис» для «КриптоАРМ» Компания Digt выпустила новый модуль «Веб-сервис» к программе «КриптоАРМ». Модуль предназначен для администрирования систем PKI и решает задачи централизованного управления рабочими местами в инфраструктуре открытых ключей. В частности, модуль позволяет уп

Digt расширяет возможности "КриптоАРМ" Компания Digt объявляет о дальнейшем расширении возможностей программного продукта «КриптоАРМ». Так, новый модуль «Веб-сервис», над которым сейчас работают специалисты компании, должен обеспечить информационную безопасность публичных и корпоративных веб-приложений рынков B2B,

"КриптоАРМ" 3.0: шифрование со штампами времени Компания Digt сообщает об официальном выходе новой версии программы для шифрования и электронной подписи файлов — «КриптоАРМ» 3.0. Новая версия поддерживает работу со службой штампов времени. При разработке версии 3.0 был использован модульный принцип построения программы. Новые возможности реализуются в ви